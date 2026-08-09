High school football: This week’s games
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THURSDAY’S SCHEDULE
INTERSECTIONAL
Beaumont vs. Hilo (Hawaii) at Pearl City (Oahu), 10 p.m.
Chaminade at Wahiawa (Hawaii) Leilehua, 9 p.m.
San Clemente at Kapa’a (Hawaii), 9 p.m.
FRIDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Alhambra at Gabrielino, 6 p.m.
Glendale at Santa Fe, 7 p.m.
INTERSECTIONAL
Capistrano Valley vs. Honolulu (Hawaii) Damien at Radford, 9:30 p.m.
Newport Harbor at Waianae (Hawaii) Nanakuli, 10 p.m.
San Juan Hills at Kaneohe (Hawaii) Castle, 10:30 p.m.
Villa Park at Honolulu (Hawaii) Farrington, 10:30 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
INTERSECTIONAL
Edison at Honolulu (Hawaii) Iolani, 6:15 p.m.
8-MAN
INTERSECTIONAL
Viewpoint at Lake Mead Christian Academy (Nev.), 7 p.m.