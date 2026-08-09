Advertisement
High School Sports

High school football: This week’s games

Football on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred

THURSDAY’S SCHEDULE

INTERSECTIONAL

Beaumont vs. Hilo (Hawaii) at Pearl City (Oahu), 10 p.m.

Chaminade at Wahiawa (Hawaii) Leilehua, 9 p.m.

San Clemente at Kapa’a (Hawaii), 9 p.m.

FRIDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Alhambra at Gabrielino, 6 p.m.

Glendale at Santa Fe, 7 p.m.

INTERSECTIONAL

Capistrano Valley vs. Honolulu (Hawaii) Damien at Radford, 9:30 p.m.

Newport Harbor at Waianae (Hawaii) Nanakuli, 10 p.m.

San Juan Hills at Kaneohe (Hawaii) Castle, 10:30 p.m.

Villa Park at Honolulu (Hawaii) Farrington, 10:30 p.m.

SATURDAY’S SCHEDULE

INTERSECTIONAL

Edison at Honolulu (Hawaii) Iolani, 6:15 p.m.

8-MAN

INTERSECTIONAL

Viewpoint at Lake Mead Christian Academy (Nev.), 7 p.m.

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement