High school football: Thursday’s scores
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HIGH SCHOOL FOOTBALL
THURSDAY’S RESULTS
INTERSECTIONAL
Beaumont 49, Hilo (Hawaii) 6
Chaminade 38, Wahiawa Leilehua (Hawaii) 9
San Clemente 23, Kapa’a (Hawaii) 8
FRIDAY’S SCHEDULE
INTERSECTIONAL
Capistrano Valley vs. Honolulu (HI) Damien at Radford, 9:30 p.m.
Newport Harbor at Waianae (HI) Nanakuli, 10 p.m.
San Juan Hills at Kaneohe (HI) Castle, 10:30 p.m.
Villa Park at Honolulu (HI) Farrington, 10:30 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
INTERSECTIONAL
Edison at Honolulu (HI) Iolani, 6:15 p.m.
Viewpoint at Lake Mead Christian Academy (NV), 7 p.m.