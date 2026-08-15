Tap to enable a layout that focuses on the article.
Advertisement
High School Sports

High school flag football: Scores for Thursday, Friday and Saturday

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred

THURSDAY’S RESULTS

Southern Section

Agoura 38, Buena 0

Canyon Country Canyon 75, PACS 0

Castaic 19, Burbank Burroughs 0

Channel Islands 26, Rio Mesa 13

Corona Centennial 6, El Dorado 0

Corona Santiago 35, Great Oak 14

Crean Lutheran 7, Capistrano Valley 6

Dos Pueblos 28, Santa Ynez 6

El Toro 26, Dana Hills 0

Fillmore 45, Del Sol 0

Gahr 54, Dominguez 6

Hacienda Heights Wilson 7, Garey 0

Hart 12, Royal 6

Hemet 18, Murrieta Valley 7

Indio 21, Canyon Springs 0

Katella 19, Norwalk 0

Lancaster 32, Rosamond 6

Newport Beach Pacifica Christian 51, Loara 7

Nogales 26, Mountain View 12

Oxnard Pacifica 19, Newbury Park 18

Paramount 14, Fairmont Prep 7

Redondo Union 27, Santa Monica 7

Saddleback 8, Century 6

Santa Barbara 38, Hueneme 12

Saugus 26, St. Bonaventure 0

Sherman Oaks Notre Dame 22, Oaks Christian 0

Sonora 14, Portola 12

Thousand Oaks 27, Long Beach Wilson 20

Ventura 27, Santa Paula 0

Westlake 61, Simi Valley 12

Intersectional

Bakersfield Christian 19, Highland 6

FRIDAY’S RESULTS

City Section

Franklin 33, Garfield 13

Hollywood 39, West Adams 0

Los Ángeles Marshall 29, Monroe 0

Los Ángeles Marshall 7, Sotomayor 0

Sotomayor 19, Monroe 0

Southern Section

Agoura 12, Cypress 7

Azusa 20, Northview 19

Beckman 32, Mira Costa 13

Bonita 13, La Serna 6

Cantwell-Sacred Heart 26, Whitney 7

Compton 32, Huntington Park 0

Cypress 13, Warren 12

Dos Pueblos 28, Classical Academy 12

Dos Pueblos 13, Redondo Union 7

Edison 13, Long Beach Poly 0

El Rancho 45, El Monte 0

Fountain Valley 26, Capistrano Valley 6

Highland 50, Rosamond 0

Huntington Beach 7, Classical Academy 0

Huntington Beach 18, Redondo Union 0

JSerra 24, Camarillo 0

JSerra 19, Westlake 6

Lakewood St. Joseph 40, Corona 6

Long Beach Wilson 7, Santa Ana Valley 0

Los Altos 13, San Gabriel 0

Montebello 18, Bell Gardens 0

Newport Harbor 25, Aliso Niguel 0

Newport Harbor 7, Oxnard 0

Northwood 6, Rosary 0

Orange Lutheran 16, Oxnard 6

Orange Lutheran 27, Aliso Niguel 0

Palos Verdes 43, Desert Hot Springs 0

Shadow Hills 25. Cathedral City 0

Sierra Canyon 25, Long Beach Poly 13

St. Margaret’s 13, Agoura 6

St. Margaret’s 21, Warren 20

Ventura 28, Fullerton 0

Villa Park 13, Anaheim Canyon 0

Western Christian 20, Tesoro 6

Woodbridge 40, Wiseburn-Da Vinci 0

Woodbridge 36, Ventura 0

Intersectional

Beckman 21, Narbonne 0

Bonita Vista 20, Sierra Canyon 12

Compton 32, Huntington Park 0

Edison 13, Bonita Vista 0

Esperanza 18, Panorama 13

Mira Costa 13, Mira Mesa 12

Mira Mesa 6, Narbonne 0

Tesoro 13, Panorama 6

Torrey Pines 12, Westlake 7

Torrey Pines 7, Camarillo 6

SATURDAY’S RESULTS

Southern Section

Anaheim Canyon 39, Los Osos 0

Anaheim Canyon 35, South El Monte 7

Baldwin Park 21, Gabrielino 13

Beaumont 38, Long Beach Wilson 0

Beckman 26, Tesoro 24

Bishop Amat 7, La Serna 6

Bonita 34, Don Lugo 0

Bonita 47, Covina 6

Bonita 25, Chino Hills 0

Cerritos 52, Keppel 0

Chaminade 7, San Marcos 0

Chaminade 20, West Ranch 0

Chaparral 20, Newport Beach Pacifica Christian 0

Chino Hills 26, Covina 6

Colony 19, Corona 13

Corona Centennial 40, Kaiser 6

Corona del Mar 13, Trabuco Hills 12

Corona del Mar 19, Bishop Amat 6

Covina 35, Don Lugo 6

Don Lugo 6, Chino Hills 6

Glendora 61, Arroyo 0

Great Oak 26, Newport Beach Pacifica Christian 0

Irvine University 18, Crean Lutheran 0

JSerra 27, Orange Lutheran 6

JSerra 28, Dos Pueblos 0

JSerra 23, Newport Harbor 6

Linfield Christian 32, Temecula Valley 6

La Serna 20, Cajon 6

Los Osos 24, Colton 2

Mira Costa 13, Western Christian 9

Newport Harbor 13, Edison 0

Newport Harbor 14, Huntington Beach 0

Norco 21, Patriot 6

Norco 19, Murrieta Mesa 12

Oxnard 20, Long Beach Poly 7

Oxnard Pacifica 19, West Ranch 6

Oxnard Pacifica 6, Chaminade 0

Quartz Hill 0, Valencia 0

Redlands 31, Banning 0

Riverside King 41, San Jacinto 0

Riverside King 49, Canyon Springs 0

Riverside King 29, Patriot 7

San Marcos 21, Oxnard Pacifica 7

San Marcos 32, West Ranch 0

St. Lucy’s 16, Alhambra 6

Temecula Valley 21, Temecula Prep 0

Tesoro 20, St. Margaret’s 6

Upland 19, El Dorado 12

Upland 12, Hart 0

Ventura 25, St. Margaret’s 15

VIsta Murrieta 62, San Jacinto 0

Vista Murrieta 32, Canyon Springs 0

Warren 19, Esperanza 6

Warren 32, Fullerton 6

Western Christian 12, Agoura 6

Westlake 20, Oxnard 13

Westlake 20, Redondo Union 14

Woodbridge 18, Agoura 8

Intersectional

Bonita Vista 13, Dos Pueblos 6

Downey 44, San Pedro 0

Edison 19, Torrey Pines 0

Esperanza 14, Narbonne 6

Huntington Beach 25, Torrey Pines 7

Mira Mesa 14, Panorama 7

Mira Mesa 20, Cypress 14

Narbonne 12, Fullerton 0

Orange Lutheran 6, Bonita Vista 0

Panorama 27, Wiseburn-Da Vinci 0

Warren 20, Mira Mesa 0
High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement