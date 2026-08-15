High school flag football: Scores for Thursday, Friday and Saturday
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THURSDAY’S RESULTS
Southern Section
Agoura 38, Buena 0
Canyon Country Canyon 75, PACS 0
Castaic 19, Burbank Burroughs 0
Channel Islands 26, Rio Mesa 13
Corona Centennial 6, El Dorado 0
Corona Santiago 35, Great Oak 14
Crean Lutheran 7, Capistrano Valley 6
Dos Pueblos 28, Santa Ynez 6
El Toro 26, Dana Hills 0
Fillmore 45, Del Sol 0
Gahr 54, Dominguez 6
Hacienda Heights Wilson 7, Garey 0
Hart 12, Royal 6
Hemet 18, Murrieta Valley 7
Indio 21, Canyon Springs 0
Katella 19, Norwalk 0
Lancaster 32, Rosamond 6
Newport Beach Pacifica Christian 51, Loara 7
Nogales 26, Mountain View 12
Oxnard Pacifica 19, Newbury Park 18
Paramount 14, Fairmont Prep 7
Redondo Union 27, Santa Monica 7
Saddleback 8, Century 6
Santa Barbara 38, Hueneme 12
Saugus 26, St. Bonaventure 0
Sherman Oaks Notre Dame 22, Oaks Christian 0
Sonora 14, Portola 12
Thousand Oaks 27, Long Beach Wilson 20
Ventura 27, Santa Paula 0
Westlake 61, Simi Valley 12
Intersectional
Bakersfield Christian 19, Highland 6
FRIDAY’S RESULTS
City Section
Franklin 33, Garfield 13
Hollywood 39, West Adams 0
Los Ángeles Marshall 29, Monroe 0
Los Ángeles Marshall 7, Sotomayor 0
Sotomayor 19, Monroe 0
Southern Section
Agoura 12, Cypress 7
Azusa 20, Northview 19
Beckman 32, Mira Costa 13
Bonita 13, La Serna 6
Cantwell-Sacred Heart 26, Whitney 7
Compton 32, Huntington Park 0
Cypress 13, Warren 12
Dos Pueblos 28, Classical Academy 12
Dos Pueblos 13, Redondo Union 7
Edison 13, Long Beach Poly 0
El Rancho 45, El Monte 0
Fountain Valley 26, Capistrano Valley 6
Highland 50, Rosamond 0
Huntington Beach 7, Classical Academy 0
Huntington Beach 18, Redondo Union 0
JSerra 24, Camarillo 0
JSerra 19, Westlake 6
Lakewood St. Joseph 40, Corona 6
Long Beach Wilson 7, Santa Ana Valley 0
Los Altos 13, San Gabriel 0
Montebello 18, Bell Gardens 0
Newport Harbor 25, Aliso Niguel 0
Newport Harbor 7, Oxnard 0
Northwood 6, Rosary 0
Orange Lutheran 16, Oxnard 6
Orange Lutheran 27, Aliso Niguel 0
Palos Verdes 43, Desert Hot Springs 0
Shadow Hills 25. Cathedral City 0
Sierra Canyon 25, Long Beach Poly 13
St. Margaret’s 13, Agoura 6
St. Margaret’s 21, Warren 20
Ventura 28, Fullerton 0
Villa Park 13, Anaheim Canyon 0
Western Christian 20, Tesoro 6
Woodbridge 40, Wiseburn-Da Vinci 0
Woodbridge 36, Ventura 0
Intersectional
Beckman 21, Narbonne 0
Bonita Vista 20, Sierra Canyon 12
Compton 32, Huntington Park 0
Edison 13, Bonita Vista 0
Esperanza 18, Panorama 13
Mira Costa 13, Mira Mesa 12
Mira Mesa 6, Narbonne 0
Tesoro 13, Panorama 6
Torrey Pines 12, Westlake 7
Torrey Pines 7, Camarillo 6
SATURDAY’S RESULTS
Southern Section
Anaheim Canyon 39, Los Osos 0
Anaheim Canyon 35, South El Monte 7
Baldwin Park 21, Gabrielino 13
Beaumont 38, Long Beach Wilson 0
Beckman 26, Tesoro 24
Bishop Amat 7, La Serna 6
Bonita 34, Don Lugo 0
Bonita 47, Covina 6
Bonita 25, Chino Hills 0
Cerritos 52, Keppel 0
Chaminade 7, San Marcos 0
Chaminade 20, West Ranch 0
Chaparral 20, Newport Beach Pacifica Christian 0
Chino Hills 26, Covina 6
Colony 19, Corona 13
Corona Centennial 40, Kaiser 6
Corona del Mar 13, Trabuco Hills 12
Corona del Mar 19, Bishop Amat 6
Covina 35, Don Lugo 6
Don Lugo 6, Chino Hills 6
Glendora 61, Arroyo 0
Great Oak 26, Newport Beach Pacifica Christian 0
Irvine University 18, Crean Lutheran 0
JSerra 27, Orange Lutheran 6
JSerra 28, Dos Pueblos 0
JSerra 23, Newport Harbor 6
Linfield Christian 32, Temecula Valley 6
La Serna 20, Cajon 6
Los Osos 24, Colton 2
Mira Costa 13, Western Christian 9
Newport Harbor 13, Edison 0
Newport Harbor 14, Huntington Beach 0
Norco 21, Patriot 6
Norco 19, Murrieta Mesa 12
Oxnard 20, Long Beach Poly 7
Oxnard Pacifica 19, West Ranch 6
Oxnard Pacifica 6, Chaminade 0
Quartz Hill 0, Valencia 0
Redlands 31, Banning 0
Riverside King 41, San Jacinto 0
Riverside King 49, Canyon Springs 0
Riverside King 29, Patriot 7
San Marcos 21, Oxnard Pacifica 7
San Marcos 32, West Ranch 0
St. Lucy’s 16, Alhambra 6
Temecula Valley 21, Temecula Prep 0
Tesoro 20, St. Margaret’s 6
Upland 19, El Dorado 12
Upland 12, Hart 0
Ventura 25, St. Margaret’s 15
VIsta Murrieta 62, San Jacinto 0
Vista Murrieta 32, Canyon Springs 0
Warren 19, Esperanza 6
Warren 32, Fullerton 6
Western Christian 12, Agoura 6
Westlake 20, Oxnard 13
Westlake 20, Redondo Union 14
Woodbridge 18, Agoura 8
Intersectional
Bonita Vista 13, Dos Pueblos 6
Downey 44, San Pedro 0
Edison 19, Torrey Pines 0
Esperanza 14, Narbonne 6
Huntington Beach 25, Torrey Pines 7
Mira Mesa 14, Panorama 7
Mira Mesa 20, Cypress 14
Narbonne 12, Fullerton 0
Orange Lutheran 6, Bonita Vista 0
Panorama 27, Wiseburn-Da Vinci 0
Warren 20, Mira Mesa 0