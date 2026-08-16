High school football: Week 0 schedule
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HIGH SCHOOL FOOTBALL
(Games at 7 p.m. unless noted)
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Nonleague
Granada Hills Kennedy at Eagle Rock
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Arroyo Valley at Colton
Banning at Santa Ana Calvary Chapel, 7:30 p.m.
Bellflower at Santa Ana
Buena at Castaic
Carter at Kaiser
Cerritos at Cypress
Colony at Alta Loma
Compton at Long Beach Jordan
Corona Centennial vs. Servite at Orange Coast College
Desert Mirage at Duarte
Diamond Bar at Grand Terrace
Etiwanda at Cajon
Garden Grove Pacifica at Beckman
Glendora at San Dimas
Godinez at Irvine University
Great Oak at Vista Murrieta
Huntington Beach at Millikan
Katella at Loara, 6:30 p.m.
La Salle at Cantwell-Sacred Heart
Los Altos at Diamond Ranch
Murrieta Valley at Rancho Cucamonga
Palm Springs at Hemet
Paraclete at St. Bonaventure
Pomona at Lakeside
Ramona at Riverside King
Rancho Christian at Ganesha
Redlands at Fontana
Redlands East Valley at Rancho Verde
Riverside North at Los Osos
Saddleback at Garden Grove Santiago
St. Margaret’s at Arlington
Victor Valley at West Covina
INTERSECTIONAL
Garfield at Montebello
Magnolia at Orlando University (Florida), 4 p.m.
FRIDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Nonleague
Bernstein at Hawkins
Canoga Park at Arleta, 3:30 p.m.
Carson at Lincoln
Crenshaw at Palisades
Dymally at Dorsey
Fairfax at Hollywood
Fremont at Van Nuys
Granada Hills at North Hollywood
Grant at Los Angeles Wilson
Legacy at Maywood CES
Los Ángeles Marshall at Contreras
Los Ángeles University at Lincoln
Marquez at Verdugo Hills
Narbonne at Cleveland
Panorama at Arroyo
Reseda at Fulton, 3:30 p.m.
Roybal at Jefferson
San Pedro at King/Drew
South East at Wilmington Banning
Sun Valley Poly at Taft
Torres at Manual Arts
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Adelanto at Littlerock
Alhambra at Hacienda Heights Wilson
Anaheim Canyon at La Palma Kennedy
Apple Valley at Moorpark
Aquinas at Damien
Arroyo at Azusa
Beaumont at San Jacinto
Beverly Hills at Placentia Valencia
Bishop Amat at St. Paul
Bishop Montgomery at Segerstrom
Bloomington at Corona
Bolsa Grande at Garden Grove
Brea Olinda at Marina
Buena Park at Don Lugo
Calabasas at Alemany
California at Nogales
California Military at Santa Ana Valley
Camarillo at Santa Barbara
Canyon Springs at St. Anthony
Cerritos Valley Christian at Gahr
Channel Islands at Santa Paula
Chaparral at Mission Viejo
Chino at Ontario Christian
Chino Hills at Quartz Hill
Citrus Hill at Jurupa Hills
Claremont at Valley View
Corona del Mar at Lakewood
Covina at La Puente
Dana Hills at San Marcos
Del Sol at Oxnard Pacifica
Desert Hot Springs at Tahquitz
Dominguez at Maranatha
Dos Pueblos at Santa Ynez
Eastvale Roosevelt at Norco
El Monte at Arcadia
Elsinore at Patriot
El Toro at Tesoro
Esperanza at Shadow Hills
Fillmore at La Canada
Fountain Valley at Ocean View
Fullerton at Anaheim
Gabrielino at Artesia
Gardena Serra vs. Palos Verdes at El Camino College
Glendale at San Gabriel
Golden Valley at Pasadena
Grace at Arrowhead Christian
Granite Hills at Sultana
Harvard-Westlake vs. West Ranch at Valencia
Heritage at Garey
Hesperia at Palmdale
Hillcrest at Riverside Poly
Hoover at Nordhoff
Indian Springs at Montclair
Inglewood at Los Alamitos
Irvine at Northwood
Jurupa Valley at Chaffey
Keppel at Compton Centennial
Knight at Canyon Country Canyon
La Habra at Upland
Laguna Hills at Santa Ana Foothill
La Serna at Baldwin Park
Lawndale at Norwalk
Liberty at Temecula Valley
Linfield Christian at Orange Vista
Lompoc Cabrillo at Burbank
Long Beach Cabrillo at Sonora
Long Beach Poly at Downey
Long Beach Wilson at Mayfair
Loyola at Crean Lutheran
Miller at San Gorgonio
Mira Costa at Torrance
Monrovia at Brentwood
Moreno Valley at Eisenhower
Mountain View at Glenn
Muir at Bonita
Murrieta Mesa at Newport Harbor
North Torrance at Orange
Northview at Thousand Oaks
Nuview Bridge at Pacific
Oak Hills at Highland
Oaks Christian at Chaminade
Paloma Valley at Temescal Canyon
Portola at Woodbridge
Rancho Mirage at Yucca Valley
Redondo Union at El Segundo
Rio Hondo Prep at Schurr
Rio Mesa at Hueneme
Riverside Notre Dame at Costa Mesa
Riverside Prep at Century
San Marino at Vasquez
Santa Clara at Firebaugh
Santa Fe at Pioneer
Santa Rosa Academy at Cathedral City
Saugus ar Agoura
Serrano at Warren
Sherman Oaks Notre Dame at Crespi
Sierra Canyon at JSerra
Sierra Vista at Walnut
Silverado at Vista del Lago
South Hills at El Rancho
South Pasadena at Peninsula, 4:30 p.m.
South Torrance at Burbank Burroughs
St. Bernard vs. Los Amigos at Bolsa Grande
Summit at Ayala
Temple City at Whittier
Trabuco Hills at Norte Vista
Trinity Classical Academy at Sage Hill
Tustin at San Clemente
Twentynine Palms at Desert Christian Academy
Valencia at Simi Valley
Western at Salesian
Western Christian at Workman
Westlake at Newbury Park
Westminster at Sunny Hills
West Valley at Capistrano Valley Christian
Xavier Prep at Rim of the World
Yorba Linda at Laguna Beach
Yucaipa at Corona Santiago
INTERSECTIONAL
American Fork (Utah) vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium
Angelou at Oak Park
Antelope Valley at Kern Valley
Anza Hamilton at Mountain Empire
Bassett at Mendez
Bell Gardens at Bell
Birmingham vs. Hart at College of the Canyons
Bishop Diego at Paso Robles
Boron at Big Bear
Bosco Tech at Los Angeles Jordan
California City at Eastside
El Camino Real at Lihue Kauai (Hawaii), 4 p.m.
Gardena at Hawthorne
Heritage Christian at San Fernando
La Mirada at South Gate
Lancaster at Henderson Coronado (Nevada)
Las Vegas Centennial (Nevada) at Cathedral
Las Vegas Somerset Academy Losee (Nevada) at Barstow
Lynwood at Franklin
Miami Central (Florida) at Orange Lutheran
Mission College Prep at Oxnard
Monroe at Royal
Orlando Jones (Florida) at Santa Margarita
Palm Desert at Brawley
Paramount at Los Angeles Roosevelt
Perris at Kearny
Rancho Dominguez at Rosemead
River Springs at San Marcos St. Joseph Academy
San Diego Clairemont at Viewpoint
San Jacinto Valley Academy at Valhalla
San Marcos at Aliso Niguel
Santee at South El Monte
St. John Bosco at Las Vegas Bishop Gorman (Nevada)
Tehachapi at Ridgecrest Burroughs
Tri-City Christian at St. Jeanne de Lestonnac, 3:30 p.m.
Venice at St. Monica
Village Christian at Huntington Park
Vincent Memorial at Temecula Prep
Westchester at Santa Monica
8-MAN
CITY SECTION
Nonleague
New Designs University Park at Sherman Oaks CES
SOUTHERN SECTION
Coast Valley League
San Luis Obispo Classical at Coast Union
Majestic League
Entrepreneur at United Christian Academy
Nonleague
Calvary Baptist at Southlands Christian
Lancaster Desert Christian at Maricopa
INTERSECTIONAL
Alpaugh at Cuyama Valley
East Valley at PAL Academy, 3 p.m.
Valley Oaks CES at Frazier Mountain, 5 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Compton Early College at Savanna, 1 p.m.
Whittier Christian at La Sierra
INTERSECTIONAL
Viewpoint at Clairemont, 6 p.m.
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Coastal Christian at Laguna Blanca, 1 p.m.
Cornerstone Christian at California Lutheran, 10 a.m.