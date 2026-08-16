Tap to enable a layout that focuses on the article.
Advertisement
High School Sports

High school football: Week 0 schedule

CIF-SS Division 3 Offensive Player of the Year Taylor Lee passes for Oxnard Pacifica.
CIF-SS Division 3 Offensive Player of the Year Taylor Lee and the Pacifica Tritons host Del Sol in their season opener Friday night in Oxnard.
(Steve Galluzzo / For The Times)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred

HIGH SCHOOL FOOTBALL

(Games at 7 p.m. unless noted)

THURSDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Nonleague

Granada Hills Kennedy at Eagle Rock

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Arroyo Valley at Colton

Banning at Santa Ana Calvary Chapel, 7:30 p.m.

Bellflower at Santa Ana

Buena at Castaic

Carter at Kaiser

Cerritos at Cypress

Colony at Alta Loma

Compton at Long Beach Jordan

Corona Centennial vs. Servite at Orange Coast College

Desert Mirage at Duarte

Diamond Bar at Grand Terrace

Etiwanda at Cajon

Garden Grove Pacifica at Beckman

Glendora at San Dimas

Godinez at Irvine University

Great Oak at Vista Murrieta

Huntington Beach at Millikan

Katella at Loara, 6:30 p.m.

La Salle at Cantwell-Sacred Heart

Los Altos at Diamond Ranch

Murrieta Valley at Rancho Cucamonga

Palm Springs at Hemet

Paraclete at St. Bonaventure

Pomona at Lakeside

Ramona at Riverside King

Rancho Christian at Ganesha

Redlands at Fontana

Redlands East Valley at Rancho Verde

Riverside North at Los Osos

Saddleback at Garden Grove Santiago

St. Margaret’s at Arlington

Victor Valley at West Covina

INTERSECTIONAL

Garfield at Montebello

Magnolia at Orlando University (Florida), 4 p.m.

FRIDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Nonleague

Bernstein at Hawkins

Canoga Park at Arleta, 3:30 p.m.

Carson at Lincoln

Crenshaw at Palisades

Dymally at Dorsey

Fairfax at Hollywood

Fremont at Van Nuys

Granada Hills at North Hollywood

Grant at Los Angeles Wilson

Legacy at Maywood CES

Los Ángeles Marshall at Contreras

Los Ángeles University at Lincoln

Marquez at Verdugo Hills

Narbonne at Cleveland

Panorama at Arroyo

Reseda at Fulton, 3:30 p.m.

Roybal at Jefferson

San Pedro at King/Drew

South East at Wilmington Banning

Sun Valley Poly at Taft

Torres at Manual Arts

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Adelanto at Littlerock

Alhambra at Hacienda Heights Wilson

Anaheim Canyon at La Palma Kennedy

Apple Valley at Moorpark

Aquinas at Damien

Arroyo at Azusa

Beaumont at San Jacinto

Beverly Hills at Placentia Valencia

Bishop Amat at St. Paul

Bishop Montgomery at Segerstrom

Bloomington at Corona

Bolsa Grande at Garden Grove

Brea Olinda at Marina

Buena Park at Don Lugo

Calabasas at Alemany

California at Nogales

California Military at Santa Ana Valley

Camarillo at Santa Barbara

Canyon Springs at St. Anthony

Cerritos Valley Christian at Gahr

Channel Islands at Santa Paula

Chaparral at Mission Viejo

Chino at Ontario Christian

Chino Hills at Quartz Hill

Citrus Hill at Jurupa Hills

Claremont at Valley View

Corona del Mar at Lakewood

Covina at La Puente

Dana Hills at San Marcos

Del Sol at Oxnard Pacifica

Desert Hot Springs at Tahquitz

Dominguez at Maranatha

Dos Pueblos at Santa Ynez

Eastvale Roosevelt at Norco

El Monte at Arcadia

Elsinore at Patriot

El Toro at Tesoro

Esperanza at Shadow Hills

Fillmore at La Canada

Fountain Valley at Ocean View

Fullerton at Anaheim

Gabrielino at Artesia

Gardena Serra vs. Palos Verdes at El Camino College

Glendale at San Gabriel

Golden Valley at Pasadena

Grace at Arrowhead Christian

Granite Hills at Sultana

Harvard-Westlake vs. West Ranch at Valencia

Heritage at Garey

Hesperia at Palmdale

Hillcrest at Riverside Poly

Hoover at Nordhoff

Indian Springs at Montclair

Inglewood at Los Alamitos

Irvine at Northwood

Jurupa Valley at Chaffey

Keppel at Compton Centennial

Knight at Canyon Country Canyon

La Habra at Upland

Laguna Hills at Santa Ana Foothill

La Serna at Baldwin Park

Lawndale at Norwalk

Liberty at Temecula Valley

Linfield Christian at Orange Vista

Lompoc Cabrillo at Burbank

Long Beach Cabrillo at Sonora

Long Beach Poly at Downey

Long Beach Wilson at Mayfair

Loyola at Crean Lutheran

Miller at San Gorgonio

Mira Costa at Torrance

Monrovia at Brentwood

Moreno Valley at Eisenhower

Mountain View at Glenn

Muir at Bonita

Murrieta Mesa at Newport Harbor

North Torrance at Orange

Northview at Thousand Oaks

Nuview Bridge at Pacific

Oak Hills at Highland

Oaks Christian at Chaminade

Paloma Valley at Temescal Canyon

Portola at Woodbridge

Rancho Mirage at Yucca Valley

Redondo Union at El Segundo

Rio Hondo Prep at Schurr

Rio Mesa at Hueneme

Riverside Notre Dame at Costa Mesa

Riverside Prep at Century

San Marino at Vasquez

Santa Clara at Firebaugh

Santa Fe at Pioneer

Santa Rosa Academy at Cathedral City

Saugus ar Agoura

Serrano at Warren

Sherman Oaks Notre Dame at Crespi

Sierra Canyon at JSerra

Sierra Vista at Walnut

Silverado at Vista del Lago

South Hills at El Rancho

South Pasadena at Peninsula, 4:30 p.m.

South Torrance at Burbank Burroughs

St. Bernard vs. Los Amigos at Bolsa Grande

Summit at Ayala

Temple City at Whittier

Trabuco Hills at Norte Vista

Trinity Classical Academy at Sage Hill

Tustin at San Clemente

Twentynine Palms at Desert Christian Academy

Valencia at Simi Valley

Western at Salesian

Western Christian at Workman

Westlake at Newbury Park

Westminster at Sunny Hills

West Valley at Capistrano Valley Christian

Xavier Prep at Rim of the World

Yorba Linda at Laguna Beach

Yucaipa at Corona Santiago

INTERSECTIONAL

American Fork (Utah) vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium

Angelou at Oak Park

Antelope Valley at Kern Valley

Anza Hamilton at Mountain Empire

Bassett at Mendez

Bell Gardens at Bell

Birmingham vs. Hart at College of the Canyons

Bishop Diego at Paso Robles

Boron at Big Bear

Bosco Tech at Los Angeles Jordan

California City at Eastside

El Camino Real at Lihue Kauai (Hawaii), 4 p.m.

Gardena at Hawthorne

Heritage Christian at San Fernando

La Mirada at South Gate

Lancaster at Henderson Coronado (Nevada)

Las Vegas Centennial (Nevada) at Cathedral

Las Vegas Somerset Academy Losee (Nevada) at Barstow

Lynwood at Franklin

Miami Central (Florida) at Orange Lutheran

Mission College Prep at Oxnard

Monroe at Royal

Orlando Jones (Florida) at Santa Margarita

Palm Desert at Brawley

Paramount at Los Angeles Roosevelt

Perris at Kearny

Rancho Dominguez at Rosemead

River Springs at San Marcos St. Joseph Academy

San Diego Clairemont at Viewpoint

San Jacinto Valley Academy at Valhalla

San Marcos at Aliso Niguel

Santee at South El Monte

St. John Bosco at Las Vegas Bishop Gorman (Nevada)

Tehachapi at Ridgecrest Burroughs

Tri-City Christian at St. Jeanne de Lestonnac, 3:30 p.m.

Venice at St. Monica

Village Christian at Huntington Park

Vincent Memorial at Temecula Prep

Westchester at Santa Monica

8-MAN

CITY SECTION

Nonleague

New Designs University Park at Sherman Oaks CES

SOUTHERN SECTION

Coast Valley League

San Luis Obispo Classical at Coast Union

Majestic League

Entrepreneur at United Christian Academy

Nonleague

Calvary Baptist at Southlands Christian

Lancaster Desert Christian at Maricopa

INTERSECTIONAL

Alpaugh at Cuyama Valley

East Valley at PAL Academy, 3 p.m.

Valley Oaks CES at Frazier Mountain, 5 p.m.

SATURDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Compton Early College at Savanna, 1 p.m.

Whittier Christian at La Sierra

INTERSECTIONAL

Viewpoint at Clairemont, 6 p.m.

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Coastal Christian at Laguna Blanca, 1 p.m.

Cornerstone Christian at California Lutheran, 10 a.m.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement