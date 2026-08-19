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High School Sports

Girls’ flag football: Tuesday’s scores

Football on field.
(Getty Images)
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HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
Tuesday’s results

Southern Section
Agoura 46, Rio Mesa 0
Antelope Valley 12, Adelanto 0
Aquinas 32, Jurupa Hills 6
Arlington 20, Riverside North 0
Arrowhead Christian 40, Nuview Bridge 0
Arroyo Valley 31, Citrus Hill 0
Baldwin Park 40, Calvary Baptist 6
Beaumont 62, Rancho Cucamonga 12
Cajon 65, Indian Springs 0
California Military Institute 44, Rancho Mirage 0
Camarillo 34, Buena 0
Canyon Country Canyon 18, Lancaster 6
Cerritos Valley Christian 27, Glenn 12
Channel Islands 21, Newbury Park 7
Colony 8, Los Osos 6
Compton 14, Mayfair 6
Corona del Mar 20, Santa Margarita 14
Esperanza 15, Anaheim 0
Fountain Valley 36, Sunny Hills 12
Gahr 34, Claremont 0
Great Oak 21, Temecula Prep 0
Harvard-Westlake 20, Village Christian 0
Highland 22, Eastvale Roosevelt 14
Hillcrest 6, Norte Vista 0
Hueneme 26, Saugus 7
Fountain Valley 36, Sunny Hills 12
JSerra 40, Woodbridge 21
La Mirada 12, Pioneer 0
Los Alamitos 31, Costa Mesa 6
Knight 50, Rosamond 0
Miller 19, Colton 0
Millikan 32, Palos Verdes 12
Monrovia 20, San Gabriel 12
Northview 41, La Puente 8
Oxnard Pacifica 34, Valencia 12
Ramona 8, Moreno Valley 6
Redondo Union 12, Downey 6
Rim of the World 39, Entrepreneur 0
Rowland 21, Nogales 0
San Gorgonio 45, Bloomington 7
Santa Barbara 27, Simi Valley 12
Santa Monica 26, Windward 0
Schurr 12, San Marino 8
St. Lucy’s 40, Mark Keppel 0
Temescal Canyon 14, Elsinore 7
Torrance 12, El Segundo 0
Trabuco Hills 30, Portola 0
Troy 25, Orange 12
Upland 39, Rialto 26
Ventura 25, Castaic 7
Victor Valley 14, Eastside 0
Vista del Lago 14, Heritage 12
Warren 14, Sonora 6
Westlake 53, Oak Park 20
West Valley 44, San Jacinto 6
Yucaipa 47, La Sierra 18

Intersectional
North County San Marcos 44, Dana Hills

Monday’s results

City Section
AMIT 18, Diego Rivera 0
Eagle Rock 33, Sotomayor 0
Franklin 31, Contreras 0
Franklin 31, King/Drew 14
Granada Hills Kennedy 18, Bishop Alemany 6
King/Drew 40, Contreras 0
Monroe 19, Reseda 0
New Designs University Park 27, West Adams 0
Panorama 6, Sotomayor 0
Panorama 23, Eagle Rock 22 (OT)
San Fernando 32, Reseda 0
San Fernando 24, Monroe 0

Southern Section
Artesia 40, Oxford Academy 6
Ayala 12, Sunny Hills 6
Azusa 33, Alhambra 7
Baldwin Park 32, Workman 6
Bell Gardens 15, Norwalk 7
Bishop Amat d. Sacred Heart of Jesus, forfeit
Cajon 68, San Bernardino 0
California 20, La Habra 0
California Military Institute 31, Nuview Bridge 0
Castaic 6, Santa Paula 0
Cerritos 21, Montebello 6
Chaparral 20, Linfield Christian 18
Chino Hills 12, Northview 0
Colony 20, Montclair 0
Corona Centennial 28, Riverside Poly 26
Covina 29, Sierra Vista 13
Culver City 33, Immaculate Heart 18
Downey 26, Aliso Niguel 7
Eastvale Roosevelt 18, Patriot 13
El Dorado 32, La Palma Kennedy 19
Etiwanda 20, Corona Santiago 12
Foothill 34, Placentia Valencia 7
Fountain Valley 18, Sage Hill 0
Gabrielino 32, Arroyo 7
Godinez 36, Garden Grove Santiago 6
Glendora 39, Alta Loma 18
Hemet 25, Desert Hot Springs 24
Hillcrest 39, Jurupa Valley 0
Jurupa Hills 26, San Jacinto 0
La Canada 20, West Covina 0
Laguna Hills 41, Katella 6
Lakewood 6, Paramount 0
Lakewood St. Joseph 34, Cypress 6
La Serna 28, La Mirada 14
Liberty 24, Vista del Lago 0
Long Beach Wilson 19, Bellflower 6
Los Alamitos 52, Loara 6
Los Altos 24, Rosemead 0
Los Osos 7, Don Lugo 0
Magnolia 14, Cantwell-Sacred Heart of Mary 6
Millikan 49, Santa Fe 6
Murrieta Mesa 45, Lakeside 0
Murrieta Valley 34, Elsinore 6
Nogales 12, Charter Oak 0
Oaks Christian 30, Oak Park 20
Ontario 21, Hacienda Heights Wilson 6
Ontario Christian 32, Chaffey 0
Orange 6, Irvine 0
PACS 13, Rosamond 12
Palm Desert 18, La Quinta 6
Ramona Convent 21, Rio Hondo Prep 6
Rancho Alamitos 13, Bolsa Grande 6
Rancho Cucamonga 24, Norco 13
Redlands East Valley 13, Riverside King 7
Riverside North 24, Heritage 13
Saddleback 18, Tustin 6
San Dimas 38, Duarte 0
San Gorgonio 18, Ramona 13
San Juan Hills 6, Northwood 0
Santa Ana Valley 26, Bell Gardens 18
Sherman Oaks Notre Dame 20, Mayfair 13
St. Margaret’s 34, Crean Lutheran 26
Temecula Prep 47, Rancho Christian 6
Temescal Canyon 20, Paloma Valley 19
Tesoro 19, Portola 14
Valencia 12, Vasquez 0
Villa Park 20, Segerstrom 0
Western Christian 72, United Christian Academy 0
Whittier 20, Western 7
Yorba Linda 40, Garden Grove Pacifica 6

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Intersectional
Carson 25, Mater Dei 19
Granada Hills Kennedy 18, Alemany 16
Indio 12, Central 6
Mountain View 25, South East 14
Shadow Hills 13, Brawley 12

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