High school football: Thursday’s scores
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THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Banning 50, Santa Ana Calvary Chapel 7
Bellflower 28, Santa Ana 6
Castaic 40, Buena 27
Cypress 42, Cerritos 7
Colony at Alta Loma
Colton 27, Arroyo Valley 0
Compton 14, Long Beach Jordan 7
Corona Centennial 41, Servite 21
Desert Mirage 16, Duarte 8
Diamond Bar 28, Grand Terrace 6
Etiwanda 42, Cajon 34
Fontana 39, Redlands 21
Garden Grove Pacifica 27, Beckman 7
Great Oak 42, Vista Murrieta 21
Huntington Beach 42, Millikan 14
Irvine University 41, Godinez 19
Lakeside 42, Pomona 12
La Salle 60, Cantwell-Sacred Heart 52
Loara 35, Katella 0
Los Altos 49, Diamond Ranch 0
Rancho Cucamonga 28, Murrieta Valley 14
Hemet 37, Palm Springs 6
Lakeside 42, Pomona 12
Rancho Christian 56, Ganesha 0
Rancho Cucamonga 28, Murrieta Valley 14
Riverside North 36, Los Osos 19
San Dimas 24, Glendora 21
St. Bernard 20, Los Amigos 14
St. Margaret’s 42, Arlington 14
Victor Valley 69, West Covina 67
INTERSECTIONAL
Garfield 49, Montebello 35
Orlando University (Fla.) 47, Magnolia 7