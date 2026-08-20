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High School Sports

High school football: Thursday’s scores

Football on Yardage Marker. Low Angle. Horizontial View
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Banning 50, Santa Ana Calvary Chapel 7

Bellflower 28, Santa Ana 6

Castaic 40, Buena 27

Cypress 42, Cerritos 7

Colony at Alta Loma

Colton 27, Arroyo Valley 0

Compton 14, Long Beach Jordan 7

Corona Centennial 41, Servite 21

Desert Mirage 16, Duarte 8

Diamond Bar 28, Grand Terrace 6

Etiwanda 42, Cajon 34

Fontana 39, Redlands 21

Garden Grove Pacifica 27, Beckman 7

Great Oak 42, Vista Murrieta 21

Huntington Beach 42, Millikan 14

Irvine University 41, Godinez 19

Lakeside 42, Pomona 12

La Salle 60, Cantwell-Sacred Heart 52

Loara 35, Katella 0

Los Altos 49, Diamond Ranch 0

Rancho Cucamonga 28, Murrieta Valley 14

Hemet 37, Palm Springs 6

Lakeside 42, Pomona 12

Rancho Christian 56, Ganesha 0

Rancho Cucamonga 28, Murrieta Valley 14

Riverside North 36, Los Osos 19

San Dimas 24, Glendora 21

St. Bernard 20, Los Amigos 14

St. Margaret’s 42, Arlington 14

Victor Valley 69, West Covina 67

INTERSECTIONAL

Garfield 49, Montebello 35

Orlando University (Fla.) 47, Magnolia 7
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