High school flag football: Wednesday and Thursday scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
WEDNESDAY’S RESULTS
City Section
Granada Hills Kennedy 47, SOCES 0
North Hollywood 18, New Designs University Park 0
Sun Valley Magnet 13, New Designs University Park 12
Sun Valley Magnet 6, North Hollywood 0
Southern Section
Aquinas 13, La Sierra 0
Ayala 44, Paramount 0
Beckman 41, San Juan Hills 20
Bishop Amat 6, California 0
Compton Early College 27, Animo Leadership 0
Costa Mesa 31, Pioneer 12
Covina 26, South El Monte 0
Culver City d. Dominguez, forfeit
Desert Hot Springs 28, Long Beach Wilson 0
Downey 47, Santa Monica 12
Eastvale Roosevelt 30, Don Lugo 0
El Dorado 18, Marina 6
Elsinore 33, Lakeside 0
Estancia 7, Tustin 0
Foothill 12, Northwood 8
Fountain Valley 20, San Clemente 19
Gabrielino 41, San Gabriel 0
Garden Grove 26, Bolsa Grande 0
Garden Grove Santiago 18, Valley View 13
Glendora 25, Westminster La Quinta 0
Godinez 13, Santa Ana Valley 6
Hart 9, Santa Paula 6
Indio 19, Cathedral City 13
Irvine 18, Los Osos 0
La Canada 27, Long Beach Jordan 6
Laguna Hills 19, Laguna Beach 13
Lakewood d. St. Anthony, forfeit
Lakewood St. Joseph 33, Mira Costa 0
La Palma Kennedy 12, Garden Grove Pacifica 0
La Serna 15, Upland 6
Los Alamitos 31, Millikan 26
Montclair 33, Bloomington 0
Mountain View 37, Whitney 0
Murrieta Mesa 13, Temescal Canyon 6
Newport Beach Pacifica Christian 36, Oxford Academy 6
Oaks Christian 39, Rio Mesa 12
Ocean View 6, Los Amigos 0
Pomona 6, Bell Gardens 6
Quartz Hill 12, Vasquez 6
Rialto 19, San Dimas 14
South Torrance 7, Bishop Montgomery 0
St. Paul 22, Whittier 6
Sunny Hills 26, Santa Fe 0
Tesoro 41, Segerstrom 0
United Christian Academy 20, San Jacinto Valley Academy 0
Villa Park 12, Placentia Valencia 6
Warren 27, Long Beach Poly 14
West Covina 9, Sierra Vista 6
Western Christian 19, South Hills 18
Westridge 18, Ramona Convent 0
Whittier 22, St. Paul 6
Yorba Linda 13, La Habra 6
Intersectional
Cerritos 38, Garfield 6
Montebello 7, Maywood CES 6
Panorama 2, Alemany 0
THURSDAY’S RESULTS
City Section
Eagle Rock 33, Granada Hills Kennedy 6
Los Angeles Roosevelt 13, Sotomayor 0
Narbonne 35, Legacy 0
Franklin 31, San Fernando 8
Franklin 32, Los Angeles Hamilton 6
Los Angeles Hamilton 14, San Fernando 0
Van Nuys 39, Magnolia Science Academy Reseda 0
Southern Section
Adelanto 18, Eastside 0
Agoura 50, Simi Valley 14
Burbank Burroughs 13, Saugus 0
Camarillo 19, Thousand Oaks 0
Corona del Mar 14, Anaheim Canyon 12
Dos Pueblos 37, Lompoc 0
Gahr 18, Inglewood 12
Harvard-Westlake 25, Calabasas 6
JSerra 41, Edison 6
Knight 19, PACS 12
Mayfair 6, Cerritos Valley Christian 0
Newport Beach Pacifica Christian 25, Orange 12
Oak Park 18, Chaminade 13
Orange Lutheran 14, La Serna 0
Oxnard 32, Newbury Park 0
Palmdale 32, Rosamond 6
Redondo Union 69, West Torrance 0
Rio Mesa 20, Fillmore 14
Santa Barbara 39, Lompoc Cabrillo 0
San Marcos 25, Hart 0
St. Margaret’s 12, Capistrano Valley 0
Torrance 40, Lakewood 0
Trabuco Hills 13, Santa Margarita 7
Ventura 34, Channel Islands 0
Village Christian 39, Immaculate Heart 0
Westlake 39, Royal 6
Woodbridge 27, San Clemente 0
Intersectional
Canyon Country Canyon 57, Monroe 0
Compton 47, Port of Los Angeles 6
Van Nuys 7, Golden Valley 6