Tap to enable a layout that focuses on the article.
Advertisement
High School Sports

High school flag football: Wednesday and Thursday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred

WEDNESDAY’S RESULTS

City Section

Granada Hills Kennedy 47, SOCES 0

North Hollywood 18, New Designs University Park 0

Sun Valley Magnet 13, New Designs University Park 12

Sun Valley Magnet 6, North Hollywood 0

Southern Section

Aquinas 13, La Sierra 0

Ayala 44, Paramount 0

Beckman 41, San Juan Hills 20

Bishop Amat 6, California 0

Compton Early College 27, Animo Leadership 0

Costa Mesa 31, Pioneer 12

Covina 26, South El Monte 0

Culver City d. Dominguez, forfeit

Desert Hot Springs 28, Long Beach Wilson 0

Downey 47, Santa Monica 12

Eastvale Roosevelt 30, Don Lugo 0

El Dorado 18, Marina 6

Elsinore 33, Lakeside 0

Estancia 7, Tustin 0

Foothill 12, Northwood 8

Fountain Valley 20, San Clemente 19

Gabrielino 41, San Gabriel 0

Garden Grove 26, Bolsa Grande 0

Garden Grove Santiago 18, Valley View 13

Glendora 25, Westminster La Quinta 0

Godinez 13, Santa Ana Valley 6

Hart 9, Santa Paula 6

Indio 19, Cathedral City 13

Irvine 18, Los Osos 0

La Canada 27, Long Beach Jordan 6

Laguna Hills 19, Laguna Beach 13

Lakewood d. St. Anthony, forfeit

Lakewood St. Joseph 33, Mira Costa 0

La Palma Kennedy 12, Garden Grove Pacifica 0

La Serna 15, Upland 6

Los Alamitos 31, Millikan 26

Montclair 33, Bloomington 0

Mountain View 37, Whitney 0

Murrieta Mesa 13, Temescal Canyon 6

Newport Beach Pacifica Christian 36, Oxford Academy 6

Oaks Christian 39, Rio Mesa 12

Ocean View 6, Los Amigos 0

Pomona 6, Bell Gardens 6

Quartz Hill 12, Vasquez 6

Rialto 19, San Dimas 14

South Torrance 7, Bishop Montgomery 0

St. Paul 22, Whittier 6

Sunny Hills 26, Santa Fe 0

Tesoro 41, Segerstrom 0

United Christian Academy 20, San Jacinto Valley Academy 0

Villa Park 12, Placentia Valencia 6

Warren 27, Long Beach Poly 14

West Covina 9, Sierra Vista 6

Western Christian 19, South Hills 18

Westridge 18, Ramona Convent 0

Whittier 22, St. Paul 6

Yorba Linda 13, La Habra 6

Intersectional

Cerritos 38, Garfield 6

Montebello 7, Maywood CES 6

Panorama 2, Alemany 0

THURSDAY’S RESULTS

City Section

Eagle Rock 33, Granada Hills Kennedy 6

Los Angeles Roosevelt 13, Sotomayor 0

Narbonne 35, Legacy 0

Franklin 31, San Fernando 8

Franklin 32, Los Angeles Hamilton 6

Los Angeles Hamilton 14, San Fernando 0

Van Nuys 39, Magnolia Science Academy Reseda 0

Southern Section

Adelanto 18, Eastside 0

Agoura 50, Simi Valley 14

Burbank Burroughs 13, Saugus 0

Camarillo 19, Thousand Oaks 0

Corona del Mar 14, Anaheim Canyon 12

Dos Pueblos 37, Lompoc 0

Gahr 18, Inglewood 12

Harvard-Westlake 25, Calabasas 6

JSerra 41, Edison 6

Knight 19, PACS 12

Mayfair 6, Cerritos Valley Christian 0

Newport Beach Pacifica Christian 25, Orange 12

Oak Park 18, Chaminade 13

Orange Lutheran 14, La Serna 0

Oxnard 32, Newbury Park 0

Palmdale 32, Rosamond 6

Redondo Union 69, West Torrance 0

Rio Mesa 20, Fillmore 14

Santa Barbara 39, Lompoc Cabrillo 0

San Marcos 25, Hart 0

St. Margaret’s 12, Capistrano Valley 0

Torrance 40, Lakewood 0

Trabuco Hills 13, Santa Margarita 7

Ventura 34, Channel Islands 0

Village Christian 39, Immaculate Heart 0

Westlake 39, Royal 6

Woodbridge 27, San Clemente 0

Intersectional

Canyon Country Canyon 57, Monroe 0

Compton 47, Port of Los Angeles 6

Van Nuys 7, Golden Valley 6

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement