Tap to enable a layout that focuses on the article.
Advertisement
High School Sports

High school flag football: Thursday’s results

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred

THURSDAY’S RESULTS

City Section
Bell 6, Maywood CES 0
GALA 7, Foshay 6

Southern Section
Camarillo 19, Ventura 7
Canyon Country Canyon 33, Saugus 6
Capistrano Valley 7, Segerstrom 6
Compton 35, Hawthorne 0
Eastside 47, Rosamond 0
El Segundo 13, West Torrance 0
Hart 34, Valencia 0
Hueneme 63, Del Sol 0
Irvine 13, Dana Hills 6
Mira Costa 35, Santa Monica 12
North Torrance 37, Peninsula 7
Oaks Christian 19, Simi Valley 13
Orange Lutheran 34, Trabuco Hills 0
San Marcos 36, Sherman Oaks Notre Dame 6
Santa Margarita 19, Edison 13
South Torrance 39, Wiseburn-Da Vinci 0
Thousand Oaks 21, St. Bonaventure 6
Torrance 20, Carson 19
Westlake 24, Oxnard 13
Woodbridge 40, Beckman 27

Intersectional
Agoura 28, Cleveland 0
North County San Marcos 41, San Clemente 13
Torrance 20, Carson 19

WEDNESDAY’S RESULTS

City Section
Los Angeles Roosevelt 18, Elizabeth 0
Narbonne 30, Maywood CES 0

Southern Section
Agoura 32, Royal 13
Alhambra 19, El Rancho 18
Aliso Niguel 19, Dana Hills 0
Anaheim Canyon 21, La Habra 13
Antelope Valley 73, Rosamond 0
Ayala 30, Laguna Beach 7
Azusa 27, Mountain View 6
Baldwin Park 48, El Monte 14
Beaumont 36, Palm Desert 0
Bell Gardens 20, Hawthorne 6
Bishop Amat 36, Montebello 6
Bonita 52, Rancho Cucamonga 0
California 20, Bellflower 0
Cathedral City 16, Desert Hot Springs 15
Cerritos 13, Villa Park 6
Cerritos Valley Christian 41, Oxford Academy 0
Chino 21, Charter Oak 14
Colony 25, La Mirada 0
Compton 25, Compton Centennial 0
Compton Early College 12, Dominguez 0
Corona Centennial 26, Murrieta Mesa 0
Corona del Mar 20, Huntington Beach 18
Corona Santiago 27, El Modena 12
Covina 28, Schurr 0
Crean Lutheran 7, Segerstrom 6
Cypress 15, Lakewood 0
Downey 37, Mayfair 6
Estancia 7, Costa Mesa 6
Fullerton 36, Laguna Hills 19
Irvine University 21, San Juan Hills 12
La Canada 18, Village Christian 13
La Serna 32, St. Paul 9
Loara 32, Saddleback 20
Long Beach Cabrillo 26, Whitney 8
Long Beach Wilson 47, Paramount 0
Los Alamitos 13, Fountain Valley 12
Newbury Park 33, Buena 0
Newport Beach Pacifica Christian 46, Capistrano Valley Christian 6
Newport Harbor 25, Edison 6
Northview 27, Pasadena Poly 0
Ocean View 16, Glenn 13
Ontario Christian 34, Pomona 0
Oxnard Pacifica 18, Fillmore 7
Palm Springs 6, Xavier Prep 0
Placentia Valencia 24, Garden Grove 12
Riverside Poly 13, Arlington 6
San Gorgonio 15, Arroyo Valley 0
San Marino 24, Ramona Convent 6
Sierra Canyon 40, Harvard-Westlake 6
Sonora 33, Brea Olinda 6
South El Monte 32, La Puente 7
St. Margaret’s 34, Buena Park 0
Sunny Hills 40, Long Beach Jordan 0
Tesoro 30, Foothill 19
Warren 32, Gahr 0
West Covina 19, Montclair 0

Advertisement

Intersectional
Bishop Montgomery 13, King/Drew 12
JSerra 52, Torrey Pines 26
Southwest EC 40, La Quinta 6

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement