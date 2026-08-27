High school flag football: Thursday’s results
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
THURSDAY’S RESULTS
City Section
Bell 6, Maywood CES 0
GALA 7, Foshay 6
Southern Section
Camarillo 19, Ventura 7
Canyon Country Canyon 33, Saugus 6
Capistrano Valley 7, Segerstrom 6
Compton 35, Hawthorne 0
Eastside 47, Rosamond 0
El Segundo 13, West Torrance 0
Hart 34, Valencia 0
Hueneme 63, Del Sol 0
Irvine 13, Dana Hills 6
Mira Costa 35, Santa Monica 12
North Torrance 37, Peninsula 7
Oaks Christian 19, Simi Valley 13
Orange Lutheran 34, Trabuco Hills 0
San Marcos 36, Sherman Oaks Notre Dame 6
Santa Margarita 19, Edison 13
South Torrance 39, Wiseburn-Da Vinci 0
Thousand Oaks 21, St. Bonaventure 6
Torrance 20, Carson 19
Westlake 24, Oxnard 13
Woodbridge 40, Beckman 27
Intersectional
Agoura 28, Cleveland 0
North County San Marcos 41, San Clemente 13
Torrance 20, Carson 19
WEDNESDAY’S RESULTS
City Section
Los Angeles Roosevelt 18, Elizabeth 0
Narbonne 30, Maywood CES 0
Southern Section
Agoura 32, Royal 13
Alhambra 19, El Rancho 18
Aliso Niguel 19, Dana Hills 0
Anaheim Canyon 21, La Habra 13
Antelope Valley 73, Rosamond 0
Ayala 30, Laguna Beach 7
Azusa 27, Mountain View 6
Baldwin Park 48, El Monte 14
Beaumont 36, Palm Desert 0
Bell Gardens 20, Hawthorne 6
Bishop Amat 36, Montebello 6
Bonita 52, Rancho Cucamonga 0
California 20, Bellflower 0
Cathedral City 16, Desert Hot Springs 15
Cerritos 13, Villa Park 6
Cerritos Valley Christian 41, Oxford Academy 0
Chino 21, Charter Oak 14
Colony 25, La Mirada 0
Compton 25, Compton Centennial 0
Compton Early College 12, Dominguez 0
Corona Centennial 26, Murrieta Mesa 0
Corona del Mar 20, Huntington Beach 18
Corona Santiago 27, El Modena 12
Covina 28, Schurr 0
Crean Lutheran 7, Segerstrom 6
Cypress 15, Lakewood 0
Downey 37, Mayfair 6
Estancia 7, Costa Mesa 6
Fullerton 36, Laguna Hills 19
Irvine University 21, San Juan Hills 12
La Canada 18, Village Christian 13
La Serna 32, St. Paul 9
Loara 32, Saddleback 20
Long Beach Cabrillo 26, Whitney 8
Long Beach Wilson 47, Paramount 0
Los Alamitos 13, Fountain Valley 12
Newbury Park 33, Buena 0
Newport Beach Pacifica Christian 46, Capistrano Valley Christian 6
Newport Harbor 25, Edison 6
Northview 27, Pasadena Poly 0
Ocean View 16, Glenn 13
Ontario Christian 34, Pomona 0
Oxnard Pacifica 18, Fillmore 7
Palm Springs 6, Xavier Prep 0
Placentia Valencia 24, Garden Grove 12
Riverside Poly 13, Arlington 6
San Gorgonio 15, Arroyo Valley 0
San Marino 24, Ramona Convent 6
Sierra Canyon 40, Harvard-Westlake 6
Sonora 33, Brea Olinda 6
South El Monte 32, La Puente 7
St. Margaret’s 34, Buena Park 0
Sunny Hills 40, Long Beach Jordan 0
Tesoro 30, Foothill 19
Warren 32, Gahr 0
West Covina 19, Montclair 0
Intersectional
Bishop Montgomery 13, King/Drew 12
JSerra 52, Torrey Pines 26
Southwest EC 40, La Quinta 6