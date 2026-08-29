High school flag football: Friday and Saturday results
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
FRIDAY’S RESULTS
Southern Section
Chaminade 25, Harvard-Westlake 7
Eastside 49, PACS 0
Flintridge Sacred Heart 20, Louisville 6
Long Beach Cabrillo 8, Long Beach Jordan 6
Redondo Union 33, Beaumont 25
Sage Hill 31, Newport Beach Pacific Christian 0
Intersectional
Eagle Rock 20, Monrovia 7
Lakewood St. Joseph 21, Atherton Sacred Heart Prep 0
SATURDAY’S RESULTS
City Section
Arleta 18, Los Angeles Marshall 6
Carson13. Narbonne 0
Garfield 26, Arleta 18
Wilmington Banning 49, Los Angeles Marshall 13
Wilmington Banning 32, Garfield 0
Southern Section
Adelanto 25, Lancaster 0
Ayala 27, Newbury Park 18
California Military 45, Entrepreneur 6
Camarillo 20, Ayala 19
Camarillo 25, Newbury Park 14
Capistrano Valley 21, San Juan Hills 14
Chaparral 14, Murrieta Mesa 8
Chino 12, San Dimas 8
Chino 37, Riverside Notre Dame 12
Citrus Valley 19, Xavier Prep 0
Colony 26, Summit 13
Colony 21, Crean Lutheran 13
Crean Lutheran 14, Summit 7
Dos Pueblos 58, Fillmore 0
El Dorado 18, Ontario Christian 6
El Dorado 34, Paramount 0
El Dorado 21, San Dimas 13
El Toro 30, Corona Centennial 14
El Toro 25, Santa Margarita 15
Garden Grove Santiago 18, Ocean View 0
Mission Viejo 20, Portola 6
Mission Viejo 20, San Juan Hills 12
Murrieta Valley 7, Great Oak 6
Nogales 12, Arroyo 0
Ontario Christian 26, Chino 13
Orange 27, Ocean View 2
Oxnard 20, Rosary 6
Pacific 36, Rubidoux 0
Portola 21, Capistrano Valley 20
Redlands 38, Jurupa Hills 6
Riverside Poly 25, Corona 14
Rosary 12, St. Bonaventure 0
Santa Margarita 20, Corona Centennial 12
Santa Ynez 20, St. Bonaventure 0
Torrance 13, Bellflower 6
Upland 19, Ontario Christian 6
Upland 21, Paramount 0
Upland 20, Yucaipa 7
Ventura 19, Santa Ynez 6
Vista Murrieta 19, Temecula valley 6
Yucaipa 7, San Dimas 0
Intersectional
Dos Pueblos 18, Scripps Ranch 6
Franklin 19, Inglewood 7
Newport Harbor 32, Atherton Sacred Heart Prep 0
Oxnard 21, Scripps Ranch 12
Palos Verdes 25, San Pedro 0
Scripps Ranch 34, Fillmore 14