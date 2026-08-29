Tap to enable a layout that focuses on the article.
Advertisement
High School Sports

High school flag football: Friday and Saturday results

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred

FRIDAY’S RESULTS

Southern Section

Chaminade 25, Harvard-Westlake 7

Eastside 49, PACS 0

Flintridge Sacred Heart 20, Louisville 6

Long Beach Cabrillo 8, Long Beach Jordan 6

Redondo Union 33, Beaumont 25

Sage Hill 31, Newport Beach Pacific Christian 0

Intersectional

Eagle Rock 20, Monrovia 7

Lakewood St. Joseph 21, Atherton Sacred Heart Prep 0

SATURDAY’S RESULTS

City Section

Arleta 18, Los Angeles Marshall 6

Carson13. Narbonne 0

Garfield 26, Arleta 18

Wilmington Banning 49, Los Angeles Marshall 13

Wilmington Banning 32, Garfield 0

Southern Section

Adelanto 25, Lancaster 0

Ayala 27, Newbury Park 18

California Military 45, Entrepreneur 6

Camarillo 20, Ayala 19

Camarillo 25, Newbury Park 14

Capistrano Valley 21, San Juan Hills 14

Chaparral 14, Murrieta Mesa 8

Chino 12, San Dimas 8

Chino 37, Riverside Notre Dame 12

Citrus Valley 19, Xavier Prep 0

Colony 26, Summit 13

Colony 21, Crean Lutheran 13

Crean Lutheran 14, Summit 7

Dos Pueblos 58, Fillmore 0

El Dorado 18, Ontario Christian 6

El Dorado 34, Paramount 0

El Dorado 21, San Dimas 13

El Toro 30, Corona Centennial 14

El Toro 25, Santa Margarita 15

Garden Grove Santiago 18, Ocean View 0

Mission Viejo 20, Portola 6

Mission Viejo 20, San Juan Hills 12

Murrieta Valley 7, Great Oak 6

Nogales 12, Arroyo 0

Ontario Christian 26, Chino 13

Orange 27, Ocean View 2

Oxnard 20, Rosary 6

Pacific 36, Rubidoux 0

Portola 21, Capistrano Valley 20

Redlands 38, Jurupa Hills 6

Riverside Poly 25, Corona 14

Rosary 12, St. Bonaventure 0

Santa Margarita 20, Corona Centennial 12

Santa Ynez 20, St. Bonaventure 0

Torrance 13, Bellflower 6

Upland 19, Ontario Christian 6

Upland 21, Paramount 0

Upland 20, Yucaipa 7

Ventura 19, Santa Ynez 6

Vista Murrieta 19, Temecula valley 6

Yucaipa 7, San Dimas 0

Intersectional

Dos Pueblos 18, Scripps Ranch 6

Franklin 19, Inglewood 7

Newport Harbor 32, Atherton Sacred Heart Prep 0

Oxnard 21, Scripps Ranch 12

Palos Verdes 25, San Pedro 0

Scripps Ranch 34, Fillmore 14

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement