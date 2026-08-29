High school football: Friday’s scores
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FRIDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Nonleague
Arleta 42, Bernstein 6
Bell 26, Marquez 12
Belmont 19, Locke 6
Carson 31, Dorsey 8
Cleveland 53, Grant 0
Los Angeles Wilson 36, Contreras 15
Hollywood 18, Canoga Park 14
Jefferson 43, Van Nuys 3
Los Angeles Marshall 53, Fairfax 0
Legacy 32, Lincoln 0
Maywood CES 27, Fremont 22
Panorama 48, Manual Arts 0
Santee 35, Diego Rivera 0
South East 34, Gardena 21
Venice 35, Granada Hills 0
Washington Prep 24, Roybal 0
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Anaheim 35, Savanna 20
Anaheim Canyon 19, Rancho Verde 0
Apple Valley 34, Highland 14
Arcadia 30, San Gabriel 6
Baldwin Park 45, Rowland 8
Bell Gardens 14, Bishop Montgomery 13
Bishop Amat 22, Oak Hills 4
Bonita 48, Diamond Ranch 0
Cantwell-Sacred Heart 38, Montebello 31
Canyon Country Canyon 25, Glendale 24
Capistrano Valley 33, Downey 23
Carter 28, Don Lugo 13
Castaic 48, Littlerock 0
Cathedral 43, St. Monica 34
Chaminade 35, Valencia 10
Chaparral 31, San Juan Hills 19
Charter Oak 27, Upland 10
Claremont 35, Diamond Bar 21
Corona del Mar 37, Santa Barbara 7
Corona Santiago 30, Temescal Canyon 14
Costa Mesa 41, Estancia 7
Crean Lutheran 31, Mira Costa 10
Crespi 38, Golden Valley 7
Cypress 24, Brea Olinda 12
Damien 27, Vista Murrieta 21
Dana Hills 62, Tesoro 7
Del Sol 22, San Marcos 21
Desert Hot Springs 20, Xavier Prep 6
Desert Mirage 24, San Jacinto Valley Academy 6
Dominguez 60, Hawthorne 0
El Dorado 35, Fullerton 17
El Modena 20, Segerstrom 6
El Monte 37, Ganesha 3
El Rancho 25, Santa Fe 0
Firebaugh 21, California Military 20
Garden Grove Pacifica 48, Garden Grove 0
Garey 14, Azusa 7
Glenn 31, Century 6
Grace 45, Santa Paula 30
Hart 21, Newbury Park 10
Irvine 8, Portola 0
Irvine University 43, Bolsa Grande 19
JSerra 63, Long Beach Wilson 0
Kaiser 29, Heritage 28
La Canada 28, Santa Monica 20
Laguna Hills 24, Aliso Niguel 10
Lakewood 12, Paramount 7
La Mirada 38, Norwalk 0
La Serna 56, Schurr 7
Lakeside 35, Loara 0
Loyola 28, Millikan 7
Magnolia 20, Compton Early College 7
Mary Star of the Sea 34, Cerritos Valley Christian 0
Mission Viejo 77, St. Paul 12
Montclair 17, Burbank Burroughs 0
Moorpark 40, Camarillo 36
Mountain View 28, Workman 6
Murrieta Mesa 35, Etiwanda 25
Lancaster 44, Newport Harbor 35
Norco 56, Colony 7
La Habra 35, Northview 14
Oak Park 28, Fillmore 6
Ocean View 43, Peninsula 20
Ontario 62, La Sierra 24
Orange 28, Laguna Beach 21
Pacific 42, Rubidoux 12
Palmdale 42, Leuzinger 7
Ramona 41, Arlington 7
Rancho Alamitos 35, Godinez 14
Rancho Cucamonga 44, Oaks Christian 14
Rancho Mirage 28, Coachella Valley 6
Redondo Union 35, Torrance 14
Rio Hiondo Prep 7, Troy 0
Riverside Notre Dame 24, Bloomington 6
Riverside Poly 25, Riverside North 7
Royal 16, Carpinteria 9
San Jacinto 20, Riverside King 10
San Marino 27, La Salle 19
Santa Margarita 21, Corona Centennial 20
Serrano 14, Barstow 7
Servite 42, Murrieta Valley 10
Sherman Oaks Notre Dame 48, Alemany 20
Silverado 28, Yucaipa 21
Sonora 45, Rosemead 3
South El Monte 32, Saddleback 8
South Hills 21, Ayala 17
St. Bonaventure 34, St. Pius X-St. Matthias Academy 21
Summit 6, Eastvale Roosevelt 0
Tahquitz 14, Hemet 13
Temecula Valley 31, Elsinore 10
Thousand Oaks 27, Hueneme 20
Trabuco Hills 28, Bellflower 24
Ventura 61, Oxnard 7
West Covina 35, Chino 21
Westlake 38, Agoura 7
Westminster 21, Buena Park 7
Westminster La Quinta 40, Pioneer 20
Yorba Linda 30, Long Beach Poly 13
INTERSECTIONAL
Anza Hamilton 41, Victory Christian Academy 0
Bakersfield 40, Paraclete 14
Brentwood 16, Los Angeles University 8
Cajon 35, Bakersfield Independence 14
Pleasant Hill College Park 28, Beckman 21
Boise Bishop Kelly (Idaho) 20, Aquinas 13
Las Vegas Centennial 74, Burbank 41
Silver Valley 38, California City 13
Chino Hills at Oceanside El Camino
Crenshaw 47, Long Beach Jordan 13
Eastside 16, Rosamond 12
Fresno Bullard 42, Mayfair 0
Harvard-Westlake 29, Palisades 23 (OT)
Hawkins 20, Verbum Dei 10
Culver City 46, King/Drew 26
Los Altos 49, South Gate 20
Gardena Serra 49, Los Angeles Hamilton 12
Granada Hills Kennedy 44, Pasadena 0
Santa Clara 34, Los Angeles Jordan 0
Lawndale 69, Los Angeles Roosevelt 0
Lynwood 30, Dymally 0
Monrovia 42, Eagle Rock 7
Muir at Henderson Pinecrest Academy Sloane Canyon (Nev.)
Great Oak 27, North County San Marcos 21
North Torrance 32, Narbonne 14
Orange Lutheran 38, San Diego Cathedral Catholic 24
Oxnard Pacifica 52, San Diego Lincoln 27
St. John Bosco 45, Philadelphia Roman Catholic 25
Pomona 56, West Adams 0
San Marcos Mission Hills 35, Quartz Hill 0
Salesian 36, Mesa Westwood (Ariz.) 29
San Pedro 42, West Torrance 28
Shadow Hills 26, Palo Verde Valley 6
St. Bernard 32, Westchester 0
Nordhoff 59, Woodland Hills Taft 14
Mater Academy East Las Vegas 26, Victor valley 7
Village Christian 34, North Hollywood 8
Warren 6, Scripps Ranch 6
Austin Westlake (Texas) 33, Inglewood 26
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Mammoth 45 Flintridge Prep 25
INTERSECTIONAL
Kings Christian 39, Coast Union 10
Laguna Blanca 36, Orcutt Academy 8