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High School Sports

High school football: Saturday’s scores

High school football scores
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

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SATURDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION
Nonleague
Capistrano Valley Christian 28, Santa Ana Calvary Chapel 19
Webb 35, Duarte 0

INTERSECTIONAL
Mater Dei 32, Orem (Utah) 26

8-MAN
SOUTHERN SECTION
Heritage League
Trinity Classical Academy 51, Desert Christian 0

Nonleague
Cate 46, Villanova Prep 0
Desert Christian Academy 53, Arrowhead Christian 0
Hesperia Christian 40, Valley Christian Academy 13
San Luis Obispo Classical Academy 32, Lucerne Valley 14

INTERSECTIONAL

United Christian Academy 62, West Shores 20
St. Joseph Academy 38, Santa Clarita Christian 13
Trona 38, Academy of Careers & Exploration 22

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