High school flag football: Monday and Tuesday results
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HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
TUESDAY’S RESULTS
Southern Section
Adelanto 26, Arroyo Valley 0
Alemany 42, Immaculate Heart 0
Anaheim 27, Nogales 0
Arlington 20, Ramona 8
Azusa 19, Pomona 0
Bonita 25, Eastvale Roosevelt 0
Burbank Providence 32, Shalhevet 15
California Military Institute 34, Rancho Mirage 13
Calvary Baptist 7, Keppel 6
Castaic 19, Hart 6
Chaffey 25, Arrowhead Christian 6
Colony 18, Chino 13
Colton 12, Bloomington 8
Corona 20, Canyon Springs 14
Crean Lutheran 12, Sunny Hills 6
Dos Pueblos 31, Santa Barbara 0
Downey 33, Mira Costa 13
Eastside 9, Lancaster 0
Elsinore 24, Tahquitz 0
Gardena Serra 41, Culver City 12
Garey 21, San Gabriel 0
Grand Terrace 19, Carter 6
Great Oak 33, Rancho Cucamonga 12
Heritage 21, Perris 15
Highland 14, Knight 0
Hillcrest 12, Valley View 6
Imperial 37, La Quinta 0
Indian Springs 12, Victor Valley 6
Indio 12, Miller 0
Jurupa Valley 43, Rubidoux 0
Kaiser 33, Jurupa Hills 13
Lakewood 19, Santa Fe 14
Lakewood St. Joseph 34, Beckman 13
Lawndale 7, Compton Centennial 6
La Sierra 28, Lakeside 0
Liberty 19, Rancho Verde 6
Long Beach Wilson 52, Orange 0
Los Altos 34, La Puente 0
Millikan 51, Cerritos Valley Christian 13
Moreno Valley 12, Temecula Prep 6
Newbury Park 41, Rio Mesa 14
North Torrance 19, El Segundo 14
Nuview Bridge 19, Highland Entrepreneur 7
Nuview Bridge 31, Highland Entrepreneur 0
Oaks Christian 20, Village Christian 7
Orange Lutheran 20, Aliso Niguel 7
Oxnard 49, Buena 13
Oxnard Pacifica 35, Hueneme 12
Pacific 12, San Bernardino 6
Paloma Valley 26, Rancho Christian 6
Quartz Hill 18, Palmdale 0
Redondo Union 12, Etiwanda 6
Riverside King 45, Riverside North 0
Royal 18, Agoura 14
San Gorgonio 20, Rialto 13
San Marcos 34, Channel Islands 0
Santa Margarita 39, Dana Hills 0
Saugus 14, Golden Valley 0
Sierra Vista 2, Rowland 0
Sonora 37, Norwalk 6
South Torrance d. Peninsula, forfeit
Temescal Canyon 40, West Valley 6
Thousand Oaks 28, Oak Park 6
Trabuco Hills 39, Corona del Mar 19
Vasquez 14, Fillmore 0
Western Christian 20, El Toro 13
Westridge 25, Rio Hondo Prep 12
West Torrance 21, Wiseburn-Da Vinci 20
Woodbridge 59, Northwood 12
Intersectional
Cleveland 40, Calabasas 0
MONDAY’S RESULTS
City Section
Arleta 20, Sylmar 12
Arleta 52, Bernstein 0
Contreras 32, Camino Nuevo 0
Contreras 19, West Adams 0
Foshay 27, Orthopaedic 6
Fremont 14, South East 0
Granada Hills Kennedy 45, Chatsworth 0
Granada Hills Kennedy 24, Verdugo Hills 0
Huntington Park 13, Hollywood 2
Jefferson 6, Los Angeles Marshall 0
Los Angeles Marshall 6, Bell 0
Los Angeles Wilson 31, Garfield 20
Manual Arts 19, Hawkins 18
Manual Arts 7, SOCES 6
Panorama 34, Sun Valley Magnet 0
Port of Los Angeles 33, Gardena 0
SOCES 23, Hawkins 7
Sotomayor 32, USC Hybrid 13
Sylmar 21, Bernstein 0
Van Nuys 45, VAAS 0
Van Nuys 12, East Valley 0
West Adams 14, Camino Nuevo 6
Southern Section
Adelanto 40, Fontana 13
Alhambra 14, Cantwell-Sacred Heart 2
Alta Loma 8, Los Osos 6
Aquinas 47, Xavier Prep 7
Aquinas 12, Redlands Adventist Academy 0
Arlington 31, Hillcrest 7
Antelope Valley 42, Rosamond 0
Baldwin Park 6, Don Lugo 0
Beckman 33, Santa Ana Foothill 14
Bonita 18, Bishop Amat 7
Bloomington 12, Carter 7
Cajon 13, Etiwanda 6
California Military Institute 54, San Jacinto valley Academy 6
Century 25, Oxford Academy 12
Cerritos 20, Cerritos Valley Christian 2
Chaminade 24, Sherman Oaks Notre Dame 6
Charter Oak 67, Bassett 0
Chino Hills 13, Claremont 0
Citrus Valley 27, Rancho Mirage 6
Colony 65, Jurupa Valley 0
Compton 22, Compton Centennial 0
Compton Early College 47, Environmental Charter 0
Corona Centennial 12, Eastvale Roosevelt 6
Corona Santiago 20, Corona 0
Costa Mesa 7, Paramount 0
Desert Hot Springs 33, Woodcrest Christian 0
Dominguez 7, Long Beach Cabrillo 6
Downey 44, Bellflower 0
Eisenhower 14, Colton 6
Edison 32, Los Alamitos 0
El Modeno 13, Anaheim Canyon 0
El Rancho 18, Orange 13
Elsinore 25, Valley View 0
Fullerton 34, La Palma Kennedy 0
Gabrielino 19, Burbank Burroughs 18
Gahr 6, Mayfair 0
Garden Grove Pacifica 12, Rancho Alamitos 6
Glendora 25, Covina 20
Grand Terrace 12, Rim of the World 6
Huntington Beach 32, Fountain Valley 0
Irvine University 32, Laguna Beach 14
Kaiser 22, Rialto 0
La Serna 14, California 0
La Sierra 13, Palm Springs 6
Linfield Christian 14, Murrieta Mesa 12
Long Beach Wilson 48, Artesia 0
Los Altos 12, Rowland 6
Los Amigos 32, Whitney 0
Mater Dei 33, La Habra 7
Mission Viejo 20, St. Margaret’s 18
Montebello 12, Schurr 6
Moreno Valley 12, Hemet 6
Newport Harbor 41, Marina 0
Nogales 21, Bell Gardens 6
Norte Vista 13, Vista del Lago 0
Orange Lutheran 13, Woodbridge 7
Palm Desert 14, Banning 7
Palos Verdes 47, Warren 12
Patriot 44, Temecula Valley 6
Placentia Valencia 20, Laguna Hills 7
Portola 20, San Juan hills 13
Rancho Cucamonga 25, Liberty 12
Riverside King 34, Norco 19
Riverside North 25, Citrus Hill 0
Riverside Poly 14, Chaparral 6
Saddleback 31, Bolsa Grande 13
Sage Hill 33, Rosary Academy 7
San Gabriel 14, Ramona Convent 12
San Gorgonio 33, Summit 6
San Jacinto ValleyAcademy 13, Desert Christian Academy 7
Santa Paula 7, St. Bonaventure 0
Segerstrom 21, Garden Grove 12
Serrano 26, Arrowhead Christian 6
Shadow Hills 14, La Quinta 0
Sierra Canyon 74, Flintridge Sacred Heart 6
St. Lucy’s 18, Azusa 6
St. Paul 26, Arroyo 0
Sunny Hills 42, San Dimas 6
Tustin 13, Santa Ana Valley 7
Victor Valley 13, Jurupa Hills 7
Villa Park 39, Norwalk 0
West Covina 38, Pasadena Poly 6
Western Christian 31, Hacienda Heights Wilson 7
West Valley 24, Lakeside 12
Whittier 18, Katella 6
Yorba Linda 41, Brea Olinda 0
Intersectional
Glenn 33, South Gate 25
Southwest EC 14, Indio 6