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High School Sports

High school flag football: Monday and Tuesday results

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL

TUESDAY’S RESULTS

Southern Section

Adelanto 26, Arroyo Valley 0

Alemany 42, Immaculate Heart 0

Anaheim 27, Nogales 0

Arlington 20, Ramona 8

Azusa 19, Pomona 0

Bonita 25, Eastvale Roosevelt 0

Burbank Providence 32, Shalhevet 15

California Military Institute 34, Rancho Mirage 13

Calvary Baptist 7, Keppel 6

Castaic 19, Hart 6

Chaffey 25, Arrowhead Christian 6

Colony 18, Chino 13

Colton 12, Bloomington 8

Corona 20, Canyon Springs 14

Crean Lutheran 12, Sunny Hills 6

Dos Pueblos 31, Santa Barbara 0

Downey 33, Mira Costa 13

Eastside 9, Lancaster 0

Elsinore 24, Tahquitz 0

Gardena Serra 41, Culver City 12

Garey 21, San Gabriel 0

Grand Terrace 19, Carter 6

Great Oak 33, Rancho Cucamonga 12

Heritage 21, Perris 15

Highland 14, Knight 0

Hillcrest 12, Valley View 6

Imperial 37, La Quinta 0

Indian Springs 12, Victor Valley 6

Indio 12, Miller 0

Jurupa Valley 43, Rubidoux 0

Kaiser 33, Jurupa Hills 13

Lakewood 19, Santa Fe 14

Lakewood St. Joseph 34, Beckman 13

Lawndale 7, Compton Centennial 6

La Sierra 28, Lakeside 0

Liberty 19, Rancho Verde 6

Long Beach Wilson 52, Orange 0

Los Altos 34, La Puente 0

Millikan 51, Cerritos Valley Christian 13

Moreno Valley 12, Temecula Prep 6

Newbury Park 41, Rio Mesa 14

North Torrance 19, El Segundo 14

Nuview Bridge 19, Highland Entrepreneur 7

Nuview Bridge 31, Highland Entrepreneur 0

Oaks Christian 20, Village Christian 7

Orange Lutheran 20, Aliso Niguel 7

Oxnard 49, Buena 13

Oxnard Pacifica 35, Hueneme 12

Pacific 12, San Bernardino 6

Paloma Valley 26, Rancho Christian 6

Quartz Hill 18, Palmdale 0

Redondo Union 12, Etiwanda 6

Riverside King 45, Riverside North 0

Royal 18, Agoura 14

San Gorgonio 20, Rialto 13

San Marcos 34, Channel Islands 0

Santa Margarita 39, Dana Hills 0

Saugus 14, Golden Valley 0

Sierra Vista 2, Rowland 0

Sonora 37, Norwalk 6

South Torrance d. Peninsula, forfeit

Temescal Canyon 40, West Valley 6

Thousand Oaks 28, Oak Park 6

Trabuco Hills 39, Corona del Mar 19

Vasquez 14, Fillmore 0

Western Christian 20, El Toro 13

Westridge 25, Rio Hondo Prep 12

West Torrance 21, Wiseburn-Da Vinci 20

Woodbridge 59, Northwood 12

Intersectional

Cleveland 40, Calabasas 0

MONDAY’S RESULTS

City Section

Arleta 20, Sylmar 12

Arleta 52, Bernstein 0

Contreras 32, Camino Nuevo 0

Contreras 19, West Adams 0

Foshay 27, Orthopaedic 6

Fremont 14, South East 0

Granada Hills Kennedy 45, Chatsworth 0

Granada Hills Kennedy 24, Verdugo Hills 0

Huntington Park 13, Hollywood 2

Jefferson 6, Los Angeles Marshall 0

Los Angeles Marshall 6, Bell 0

Los Angeles Wilson 31, Garfield 20

Manual Arts 19, Hawkins 18

Manual Arts 7, SOCES 6

Panorama 34, Sun Valley Magnet 0

Port of Los Angeles 33, Gardena 0

SOCES 23, Hawkins 7

Sotomayor 32, USC Hybrid 13

Sylmar 21, Bernstein 0

Van Nuys 45, VAAS 0

Van Nuys 12, East Valley 0

West Adams 14, Camino Nuevo 6

Southern Section

Adelanto 40, Fontana 13

Alhambra 14, Cantwell-Sacred Heart 2

Alta Loma 8, Los Osos 6

Aquinas 47, Xavier Prep 7

Aquinas 12, Redlands Adventist Academy 0

Arlington 31, Hillcrest 7

Antelope Valley 42, Rosamond 0

Baldwin Park 6, Don Lugo 0

Beckman 33, Santa Ana Foothill 14

Bonita 18, Bishop Amat 7

Bloomington 12, Carter 7

Cajon 13, Etiwanda 6

California Military Institute 54, San Jacinto valley Academy 6

Century 25, Oxford Academy 12

Cerritos 20, Cerritos Valley Christian 2

Chaminade 24, Sherman Oaks Notre Dame 6

Charter Oak 67, Bassett 0

Chino Hills 13, Claremont 0

Citrus Valley 27, Rancho Mirage 6

Colony 65, Jurupa Valley 0

Compton 22, Compton Centennial 0

Compton Early College 47, Environmental Charter 0

Corona Centennial 12, Eastvale Roosevelt 6

Corona Santiago 20, Corona 0

Costa Mesa 7, Paramount 0

Desert Hot Springs 33, Woodcrest Christian 0

Dominguez 7, Long Beach Cabrillo 6

Downey 44, Bellflower 0

Eisenhower 14, Colton 6

Edison 32, Los Alamitos 0

El Modeno 13, Anaheim Canyon 0

El Rancho 18, Orange 13

Elsinore 25, Valley View 0

Fullerton 34, La Palma Kennedy 0

Gabrielino 19, Burbank Burroughs 18

Gahr 6, Mayfair 0

Garden Grove Pacifica 12, Rancho Alamitos 6

Glendora 25, Covina 20

Grand Terrace 12, Rim of the World 6

Huntington Beach 32, Fountain Valley 0

Irvine University 32, Laguna Beach 14

Kaiser 22, Rialto 0

La Serna 14, California 0

La Sierra 13, Palm Springs 6

Linfield Christian 14, Murrieta Mesa 12

Long Beach Wilson 48, Artesia 0

Los Altos 12, Rowland 6

Los Amigos 32, Whitney 0

Mater Dei 33, La Habra 7

Mission Viejo 20, St. Margaret’s 18

Montebello 12, Schurr 6

Moreno Valley 12, Hemet 6

Newport Harbor 41, Marina 0

Nogales 21, Bell Gardens 6

Norte Vista 13, Vista del Lago 0

Orange Lutheran 13, Woodbridge 7

Palm Desert 14, Banning 7

Palos Verdes 47, Warren 12

Patriot 44, Temecula Valley 6

Placentia Valencia 20, Laguna Hills 7

Portola 20, San Juan hills 13

Rancho Cucamonga 25, Liberty 12

Riverside King 34, Norco 19

Riverside North 25, Citrus Hill 0

Riverside Poly 14, Chaparral 6

Saddleback 31, Bolsa Grande 13

Sage Hill 33, Rosary Academy 7

San Gabriel 14, Ramona Convent 12

San Gorgonio 33, Summit 6

San Jacinto ValleyAcademy 13, Desert Christian Academy 7

Santa Paula 7, St. Bonaventure 0

Segerstrom 21, Garden Grove 12

Serrano 26, Arrowhead Christian 6

Shadow Hills 14, La Quinta 0

Sierra Canyon 74, Flintridge Sacred Heart 6

St. Lucy’s 18, Azusa 6

St. Paul 26, Arroyo 0

Sunny Hills 42, San Dimas 6

Tustin 13, Santa Ana Valley 7

Victor Valley 13, Jurupa Hills 7

Villa Park 39, Norwalk 0

West Covina 38, Pasadena Poly 6

Western Christian 31, Hacienda Heights Wilson 7

West Valley 24, Lakeside 12

Whittier 18, Katella 6

Yorba Linda 41, Brea Olinda 0

Intersectional

Glenn 33, South Gate 25

Southwest EC 14, Indio 6
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