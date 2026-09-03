High school flag football: Wednesday and Thursday scores
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WEDNESDAY’S RESULTS
City Section
Arroyo 38, MSAR 0
Arroyo 28, MSAR 0
Birmingham 20, Venice 0
Brio College Prep 47, Belmont 0
Camino Nuevo 18, Animo De La Hoya 13
Cantwell-Sacred Heart 36, South Gate 12
Fairfax 6, San Fernando 0
Foshay 21, New Designs University Park 0
Franklin 12, Los Angeles Roosevelt 6
Franklin 28, Santee 0
GALA 12, Sotomayor 0
Jefferson 13, Verdugo Hills 6
Los Angeles Roosevelt 24, Santee 0
Los Angeles Wilson 41, Jefferson 13
Los Angeles Wilson 25, Verdugo Hills 6
Orthopaedic 14, Alliance Levine 0
Rise Kohyang 24, Smidt Tech 0
Roybal 20, Diego Rivera 0
San Fernando 12, Contreras 6
San Pedro 49, Legacy 0
SOCES 7, Chatsworth 6
Stern 6, Collins Family 0
Torres 45, West Adams 0
Southern Section
Alemany 19, Louisville 0
Aliso Niguel 31, Corona Centennial 6
Anaheim Canyon 14, La Mirada 12
Azusa 38, Arroyo 6
Baldwin Park 30, Norwalk 14
Bishop Montgomery 28, Artesia 6
Bonita 32, Sierra Vista 0
Burbank Burroughs 6, Thousand Oaks 0
California 12, Warren 7
California Military 32, Arrowhead Christian 14
Cathedral City 14, Desert Hot Springs 0
Cerritos 33, Katella 0
Compton 31, Dominguez 6
Compton Early College 10, Long Beach Cabrillo 0
Corona del Mar 44, Marina 7
Costa Mesa 20, Capistrano Valley Christian 6
Covina 35, El Monte 0
Downey 28, Gahr 6
Duarte 37, Edgewood 6
Eastvale Roosevelt 27, Lakeside 0
El Dorado 14, Chino 12
El Modena 18, Rialto 0
El Rancho 27, Pioneer 0
Fountain Valley 32, Garden Grove Pacifica 18
Fullerton 52, Placentia Valencia 24
Gabrielino 26, La Canada 25
Godinez 8, Estancia 6
Glendora 38, San Dimas 20
Huntington Beach 16, Edison 15
Irvine 7, Laguna Beach 6
JSerra 36, Corona Santiago 0
La Habra 6, Bishop Amat 0
Lakewood St. Joseph 25, Long Beach Poly 6
La Serna 27, Bellflower 0
Millikan 26, Villa Park 0
Mountain View 48, Entrepreneur 0
Murrieta Mesa 60, Rancho Christian 0
Newport Harbor 47, Los Alamitos 6
Norco 13, Riverside Poly 6
Ontario 12, Nogales 6
Ontario Christian 31, Xavier Prep 14
Pomona d. Sacred Heart of Jesus, forfeit
Portola 19, Irvine University 12
Ramona Convent 30, La Puente 6
Redlands 28, Palm Springs 14
Rowland 35, Montclair 0
Saddleback 19, Santa Ana Valley 12
San Clemente 60, Oceanside 0
San Marino 28, Temple City 6
Santa Ana Foothill 19, Long Beach Wilson 12
Segerstrom 13, La Palma Kennedy 6
Sherman Oaks Notre Dame 14, Harvard-Westlake 6
Sonora 40, Santa Fe 0
South El Monte 26, Rosemead 6
South Hills 26, Charter Oak 7
St. Lucy’s 14, Valley View 6
Sunny Hills 21, Brea Olinda 8
Temecula Prep 51, Nuview Bridge 0
Tustin 18, Orange 8
Upland 6, Shadow Hills 0
Western Christian 13, Linfield Christian 12
Intersectional
Agoura 14, Cleveland 13
Ayala 25, Paso Robles 18
Cantwell-Sacred Heart 26, South Gate 12
Garfield 7, Montebello 6
St. Paul 33, South East 0
Taft 25, Calabasas 0
Vasquez 13, Rosamond 0
Wilmington Banning 14, Torrance 0
THURSDAY’S RESULTS
City Section
Carson 26, Los Angeles Marshall 0
Eagle Rock 41, Bell 6
Garfield 19, North Hollywood 7
Hollywood 18, WISH Academy 0
LACES 20, USC Hybrid 13
Lincoln 20, Jefferson 18
Los Angeles Marshall 20, Arleta 12
Manual Arts 20, LACES 6
Torres 12, Huntington Park 6
Southern Section
Agoura 46, St. Bonaventure 0
Alhambra 8, Whitney 0
Aliso Niguel 31, Etiwanda 20
Burbank Providence 52, YULA 7
Castaic 6, Canyon Country Canyon 0
Culver City 30, Beverly Hills 6
Dos Pueblos 46, Oxnard Pacifica 0
Eastside 12, Palmdale 0
El Segundo 28, Wiseburn-Da Vinci 7
Knight 70, Littlerock 0
Lancaster 7, Highland 6
Lawndale 19, Hawthorne 13
Mater Dei 25, Capistrano Valley 0
Newbury Park 39, Fillmore 6
Oaks Christian 21, Hart 20
Orange Lutheran 31, Beaumont 13
Oxnard 52, Channel Islands 0
Quartz Hill 13, Antelope Valley 0
Santa Margarita 33, Tesoro 6
Santa Monica 7, Torrance 6
Santa Paula 9, Buena 6
South Torrance 19, North Torrance 12
St. Margaret’s 32, San Juan Hills 7
Village Christian 12, Brentwood 6
Westlake 33, Sherman Oaks Notre Dame 19
West Torrance 7, Peninsula 6
Woodbridge 24, Fountain Valley 6
Intersectional
King/Drew 12, Mayfair 0
Merced 44, Hacienda Heights Wilson 6