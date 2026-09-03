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High School Sports

High school flag football: Wednesday and Thursday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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WEDNESDAY’S RESULTS

City Section

Arroyo 38, MSAR 0

Arroyo 28, MSAR 0

Birmingham 20, Venice 0

Brio College Prep 47, Belmont 0

Camino Nuevo 18, Animo De La Hoya 13

Cantwell-Sacred Heart 36, South Gate 12

Fairfax 6, San Fernando 0

Foshay 21, New Designs University Park 0

Franklin 12, Los Angeles Roosevelt 6

Franklin 28, Santee 0

GALA 12, Sotomayor 0

Jefferson 13, Verdugo Hills 6

Los Angeles Roosevelt 24, Santee 0

Los Angeles Wilson 41, Jefferson 13

Los Angeles Wilson 25, Verdugo Hills 6

Orthopaedic 14, Alliance Levine 0

Rise Kohyang 24, Smidt Tech 0

Roybal 20, Diego Rivera 0

San Fernando 12, Contreras 6

San Pedro 49, Legacy 0

SOCES 7, Chatsworth 6

Stern 6, Collins Family 0

Torres 45, West Adams 0

Southern Section

Alemany 19, Louisville 0

Aliso Niguel 31, Corona Centennial 6

Anaheim Canyon 14, La Mirada 12

Azusa 38, Arroyo 6

Baldwin Park 30, Norwalk 14

Bishop Montgomery 28, Artesia 6

Bonita 32, Sierra Vista 0

Burbank Burroughs 6, Thousand Oaks 0

California 12, Warren 7

California Military 32, Arrowhead Christian 14

Cathedral City 14, Desert Hot Springs 0

Cerritos 33, Katella 0

Compton 31, Dominguez 6

Compton Early College 10, Long Beach Cabrillo 0

Corona del Mar 44, Marina 7

Costa Mesa 20, Capistrano Valley Christian 6

Covina 35, El Monte 0

Downey 28, Gahr 6

Duarte 37, Edgewood 6

Eastvale Roosevelt 27, Lakeside 0

El Dorado 14, Chino 12

El Modena 18, Rialto 0

El Rancho 27, Pioneer 0

Fountain Valley 32, Garden Grove Pacifica 18

Fullerton 52, Placentia Valencia 24

Gabrielino 26, La Canada 25

Godinez 8, Estancia 6

Glendora 38, San Dimas 20

Huntington Beach 16, Edison 15

Irvine 7, Laguna Beach 6

JSerra 36, Corona Santiago 0

La Habra 6, Bishop Amat 0

Lakewood St. Joseph 25, Long Beach Poly 6

La Serna 27, Bellflower 0

Millikan 26, Villa Park 0

Mountain View 48, Entrepreneur 0

Murrieta Mesa 60, Rancho Christian 0

Newport Harbor 47, Los Alamitos 6

Norco 13, Riverside Poly 6

Ontario 12, Nogales 6

Ontario Christian 31, Xavier Prep 14

Pomona d. Sacred Heart of Jesus, forfeit

Portola 19, Irvine University 12

Ramona Convent 30, La Puente 6

Redlands 28, Palm Springs 14

Rowland 35, Montclair 0

Saddleback 19, Santa Ana Valley 12

San Clemente 60, Oceanside 0

San Marino 28, Temple City 6

Santa Ana Foothill 19, Long Beach Wilson 12

Segerstrom 13, La Palma Kennedy 6

Sherman Oaks Notre Dame 14, Harvard-Westlake 6

Sonora 40, Santa Fe 0

South El Monte 26, Rosemead 6

South Hills 26, Charter Oak 7

St. Lucy’s 14, Valley View 6

Sunny Hills 21, Brea Olinda 8

Temecula Prep 51, Nuview Bridge 0

Tustin 18, Orange 8

Upland 6, Shadow Hills 0

Western Christian 13, Linfield Christian 12

Intersectional

Agoura 14, Cleveland 13

Ayala 25, Paso Robles 18

Cantwell-Sacred Heart 26, South Gate 12

Garfield 7, Montebello 6

St. Paul 33, South East 0

Taft 25, Calabasas 0

Vasquez 13, Rosamond 0

Wilmington Banning 14, Torrance 0

THURSDAY’S RESULTS

City Section

Carson 26, Los Angeles Marshall 0

Eagle Rock 41, Bell 6

Garfield 19, North Hollywood 7

Hollywood 18, WISH Academy 0

LACES 20, USC Hybrid 13

Lincoln 20, Jefferson 18

Los Angeles Marshall 20, Arleta 12

Manual Arts 20, LACES 6

Torres 12, Huntington Park 6

Southern Section

Agoura 46, St. Bonaventure 0

Alhambra 8, Whitney 0

Aliso Niguel 31, Etiwanda 20

Burbank Providence 52, YULA 7

Castaic 6, Canyon Country Canyon 0

Culver City 30, Beverly Hills 6

Dos Pueblos 46, Oxnard Pacifica 0

Eastside 12, Palmdale 0

El Segundo 28, Wiseburn-Da Vinci 7

Knight 70, Littlerock 0

Lancaster 7, Highland 6

Lawndale 19, Hawthorne 13

Mater Dei 25, Capistrano Valley 0

Newbury Park 39, Fillmore 6

Oaks Christian 21, Hart 20

Orange Lutheran 31, Beaumont 13

Oxnard 52, Channel Islands 0

Quartz Hill 13, Antelope Valley 0

Santa Margarita 33, Tesoro 6

Santa Monica 7, Torrance 6

Santa Paula 9, Buena 6

South Torrance 19, North Torrance 12

St. Margaret’s 32, San Juan Hills 7

Village Christian 12, Brentwood 6

Westlake 33, Sherman Oaks Notre Dame 19

West Torrance 7, Peninsula 6

Woodbridge 24, Fountain Valley 6

Intersectional

King/Drew 12, Mayfair 0

Merced 44, Hacienda Heights Wilson 6

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