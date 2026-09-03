High school football: Thursday’s scores
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THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Nonleague
Bell 21, Eagle Rock 7
Crenshaw 34, Los Angeles Hamilton 13
Granada Hills 28, Palisades 23
Hollywood 50, Dymally 0
Jefferson 40, Lincoln 12
Legacy 62, Grant 3
Los Angeles Marshall 44, Bernstein 6
Los Angeles University 40, Santee 14
Maywood CES 35, Angelou 14
Monroe 40, Belmont 6
Narbonne 28, Fairfax 18
Panorama 52, Fulton 12
San Pedro 63, Westchester 12
South East 46, Fremont 6
Sylmar 26, Arroyo 14
Taft 56, Los Angeles 0
Van Nuys 21, Roybal 9
Verdugo Hills 41, Canoga Park 0
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Apple Valley 28, Vista Murrieta 7
Arrowhead Christian 27, San Bernardino 22
Banning 56, Carter 21
Beaumont 17, Summit 14
Beckman 38, Santa Ana 14
Bishop Amat 49, Valencia 10
Charter Oak 35, Los Osos 0
Corona del Mar 27, Edison 7
Dana Hills 66, Esperanza 7
Glendora 43, Claremont 13
Hillcrest 35, Ramona 13
La Canada 28, Village Christian 7
Lancaster 50, Bishop Diego 34
Loara 24, Bolsa Grande 0
Oak Hills 25, Rancho Cucamonga 17
Pacific 44, Bloomington 20
Riverside Notre Dame 44, Cathedral City 16
San Dimas 12, Colony 0
Santa Rosa Academy 32, Indian Springs 19
Serrano 26, Xavier Prep 21
Temecula Valley 17, Paloma Valley 16
Villa Park 77, Upland 0
Vista del Lago 41, Valley View 28
Webb 27, Temecula Prep 9
Westminster 21, Garden Grove 0
INTERSECTIONAL
Boron 41, Silver Valley 6
Cleveland 45, Castaic 7
Compton Early College 27, West Adams 0
Desert Mirage 43, Mendez 0
Firebaugh 34, Los Angeles Jordan 0
Garfield 27, South El Monte 7
Granada Hills Kennedy 56, Canyon Country Canyon 20
Harvard-Westlake 22, Venice 10
Lawndale 48, Los Angeles Wilson 6
Lynwood 40, Manual Arts 26
Mayfair 52, Marquez 48
Monrovia 49, Los Angeles Roosevelt 0
Palos Verdes 35, Carson 20
Royal 46, Contreras 7
Santa Ana Calvary Chapel 42, Reseda 0
Westlake 49, Chatsworth 14
Wilmington Banning 35, Long Beach Cabrillo 0
8-MAN
CITY SECTION
Nonleague
East Valley 34, USC Hybrid 8
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Coastal Christian 64, Villanova Prep 52
California School for the Deaf Riverside 56, PAL Academy 6
INTERSECTIONAL
Valley Oaks CES 50, Legacy Christian Academy 20