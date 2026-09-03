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High School Sports

High school football: Thursday’s scores

High school football scores
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Nonleague

Bell 21, Eagle Rock 7

Crenshaw 34, Los Angeles Hamilton 13

Granada Hills 28, Palisades 23

Hollywood 50, Dymally 0

Jefferson 40, Lincoln 12

Legacy 62, Grant 3

Los Angeles Marshall 44, Bernstein 6

Los Angeles University 40, Santee 14

Maywood CES 35, Angelou 14

Monroe 40, Belmont 6

Narbonne 28, Fairfax 18

Panorama 52, Fulton 12

San Pedro 63, Westchester 12

South East 46, Fremont 6

Sylmar 26, Arroyo 14

Taft 56, Los Angeles 0

Van Nuys 21, Roybal 9

Verdugo Hills 41, Canoga Park 0

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Apple Valley 28, Vista Murrieta 7

Arrowhead Christian 27, San Bernardino 22

Banning 56, Carter 21

Beaumont 17, Summit 14

Beckman 38, Santa Ana 14

Bishop Amat 49, Valencia 10

Charter Oak 35, Los Osos 0

Corona del Mar 27, Edison 7

Dana Hills 66, Esperanza 7

Glendora 43, Claremont 13

Hillcrest 35, Ramona 13

La Canada 28, Village Christian 7

Lancaster 50, Bishop Diego 34

Loara 24, Bolsa Grande 0

Oak Hills 25, Rancho Cucamonga 17

Pacific 44, Bloomington 20

Riverside Notre Dame 44, Cathedral City 16

San Dimas 12, Colony 0

Santa Rosa Academy 32, Indian Springs 19

Serrano 26, Xavier Prep 21

Temecula Valley 17, Paloma Valley 16

Villa Park 77, Upland 0

Vista del Lago 41, Valley View 28

Webb 27, Temecula Prep 9

Westminster 21, Garden Grove 0

INTERSECTIONAL

Boron 41, Silver Valley 6

Cleveland 45, Castaic 7

Compton Early College 27, West Adams 0

Desert Mirage 43, Mendez 0

Firebaugh 34, Los Angeles Jordan 0

Garfield 27, South El Monte 7

Granada Hills Kennedy 56, Canyon Country Canyon 20

Harvard-Westlake 22, Venice 10

Lawndale 48, Los Angeles Wilson 6

Lynwood 40, Manual Arts 26

Mayfair 52, Marquez 48

Monrovia 49, Los Angeles Roosevelt 0

Palos Verdes 35, Carson 20

Royal 46, Contreras 7

Santa Ana Calvary Chapel 42, Reseda 0

Westlake 49, Chatsworth 14

Wilmington Banning 35, Long Beach Cabrillo 0

8-MAN

CITY SECTION

Nonleague

East Valley 34, USC Hybrid 8

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Coastal Christian 64, Villanova Prep 52

California School for the Deaf Riverside 56, PAL Academy 6

INTERSECTIONAL

Valley Oaks CES 50, Legacy Christian Academy 20

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