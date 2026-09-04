High school football: Friday’s scores from across the Southland
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SOUTHERN SECTION
Nonleague
Agoura 33, Thousand Oaks 0
Alemany 73, Compton 0
Arlington 27, Fontana 21
Arroyo 49, Katella 19
Arroyo Valley 46, Citrus Hill 0
Baldwin Park 39, California 21
Bassett 35, Temple City 7
Barstow 27, Segerstrom 21
Bell Gardens 42, Estancia 14
Big Bear 30, Glendale 21
Bonita 41, Western 7
Bosco Tech 18, Keppel 12
Brea Olinda 39, Northwood 14
Calabasas 47, Burbank 0
Canyon Springs 25, Patriot 21
Capistrano Valley 35, Great Oak 27
Cerritos Valley Christian 50, Cerritos 28
Citrus Valley 28, La Quinta 16
Colton 35, Yucca Valley 30
Corona 42, Miller 8
Corona Santiago 26, Silverado 14
Crespi 26, St. Francis 21
Cypress 21, Eisenhower 7
Desert Christian Academy 66, San Jacinto Valley Academy 0
Desert Hot Springs 21, Rialto 6
Don Lugo 41, Ganesha 0
Downey 39, Millikan 10
El Modena 35, Tesoro 13
El Monte 24, Rosemead 20
El Rancho 17, West Covina 13
El Segundo 56, South Torrance 28
El Toro 35, Aliso Niguel 10
Etiwanda 37, Alta Loma 14
Fillmore 34, Buena 24
Garden Grove Pacifica 27, Anaheim Canyon 0
Gardena Serra 34, Los Alamitos 23
Gahr 31, Artesia 3
Glenn 43, California Military 6
Golden Valley 21, Crescenta Valley 7
Granite Hills 49, Kaiser 0
Heritage 30, Chaffey 16
Heritage Christian 35, Carpinteria 0
Hesperia 40, Long Beach Jordan 0
Hoover 56, Mountain View 6
Huntington Beach 31, Long Beach Wilson 6
Irvine 36, Woodbridge 24
JSerra 37, Crean Lutheran 29
La Habra 26, Paraclete 22
Lakeside 64, Twentynine Palms 4
La Mirada 24, Bellflower 15
La Salle 39, Arcadia 12
La Serna 52, Salesian 33
Los Amigos 28, Costa Mesa 21
Los Altos 41, Schurr 13
Loyola 14, Mira Costa 7
Mary Star of the Sea 21, North Torrance 7
Montclair 14, Covina 7
Montebello 38, Saddleback 0
Moreno Valley 28, Tahquitz 14
Muir 50, St. Pius X-St. Matthias Academy 18
Murrieta Mesa 7, Rancho Verde 0
Murrieta Valley 43, Cajon 38
Newbury Park 31, Arroyo Grande 14
Nogales 49, Cantwell-Sacred Heart 43
Norco 49, Orange Vista 0
Oak Park 28, Brentwood 7
Ontario 53, Jurupa Valley 7
Ontario Christian 36, Whittier Christian 20
Orange 40, Elsinore 9
Oxnard 28, Hueneme 26
Oxnard Pacifica 39, Hart 20
Palmdale 41, West Ranch 14
Palm Springs 41, Coachella Valley 35
Paramount 23, Dominguez 10
Peninsula 45, Compton Centennial 12
Perris 34, Indio 0
Placentia Valencia 28, Rowland 19
Pomona 57, Duarte 19
Portola 35, Irvine University 13
Quartz Hill 32, Rio Hondo Prep 21
Rancho Alamitos 48, Pioneer 7
Rancho Christian 58, West Valley 6
Rancho Mirage 27, Hemet 14
Redlands East Valley 13, Riverside Poly 3
Redondo Union 42, Culver City 28
Ridgecrest Burroughs 35, Eastside 12
Riverside King 28, Riverside North 0
San Clemente 32, Chaparral 20
San Juan Hills 14, Chino Hills 11
San Marcos 35, Channel Islands 0
Santa Ana Valley 31, Garden Grove Santiago 6
Santa Barbara 21, Dos Pueblos 10
Santa Margarita 55, Highland 7
Santa Monica 38, Burbank Burroughs 0
Santa Paula 39, Del Sol 31
Santa Rosa Academy 32, Indian Springs 19
Saugus 38, Camarillo 35
Savanna 80, Century 14
Sierra Vista 17, Garey 2
Sonora 42, Walnut 7
South Hills 42, Diamond Ranch 0
South Pasadena 31, San Gabriel 0
St. Bernard 47, Hacienda Heights Wilson 9
St. Bonaventure 51, Trabuco Hills 14
St. Margaret’s 35, St. Anthony 7
St. Paul 28, Whittier 0
Sultana 37, Adelanto 6
Sunny Hills 21, La Palma Kennedy 0
Temescal Canyon 28, Jurupa Hills 6
Torrance 27, Northview 20
Troy 28, Fullerton 21
Tustin 16, Long Beach Poly 13
Ventura 26, Lakewood 24
Victor Valley 43, Palm Desert 0
Viewpoint 49, Littlerock 3
Western Christian 49, Maranatha 6
Westminster La Quinta 29, Godinez 28
Yorba Linda 27, El Dorado 0
INTERSECTIONAL
Anza Hamilton 28, Tri-City Christian 20
Army-Navy 42, Beverly Hills 21
Bakersfield Liberty 20, Oaks Christian 17
Desert Mirage 43, Mendez 0
Folsom 35, Mission Viejo 21
Grace 35, El Camino Real 10
Inglewood 28, Gilbert Highland (Arizona) 16
Laguna Beach 21, Las Vegas Shadow Ridge (Nevada) 7
Las Vegas Faith Lutheran (Nevada) 35, Damien 31
Mater Dei 38, Highlands Ranch Valor (Colorado) 22
Moorpark 33, Birmingham 20
Nuview Bridge 43, Victory Christian Academy 8
Nordhoff 35, Mira Monte 7
Orange Lutheran 23, Chandler (Ariz.) Basha 17
Peoria (Ariz.) Centennial 22, Servite 14
Sacramento Grant 21, Cathedral 7
San Diego Lincoln 59, Leuzinger 0
Sherman Oaks Notre Dame 55, Moreau Catholic 6
St. John Bosco 26, Pittsburg 14
St. Monica 49, Huntington Park 13
Verbum Dei 84, Torres 0
Warren 54, South Gate 15
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Laguna Blanca 48, Cuyama Valley 14
INTERSECTIONAL
Francis Parker 42, Public Safety Academy 6
Lancaster Baptist 70, TEACH Tech Charter 24
Lucerne Valley 60, West Shores 6
Mammoth 34, Chadwick 33
North County St. Joseph Academy 50, Cornerstone Christian 26