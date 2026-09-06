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High School Sports

High school football: Week 3 schedule

Marquez receiver and linebacker Elyjah Staples points during a game.
Receiver and linebacker Elyjah Staples will lead Marquez against Rio Hondo Prep in an intersectional matchup Friday in Huntington Park.
(Steve Galluzzo / For The Times)
By Los Angeles Times staff
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HIGH SCHOOL FOOTBALL

(Games at 7 p.m. unless noted)

THURSDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Bellflower at Whittier

Castaic at Oak Park

Chino Hills at San Jacinto, 7:30 p.m.

Corona del Mar at Newport Harbor

Crespi at Canyon Country Canyon

Garden Grove Santiago at Savanna, 6:30 p.m.

Golden Valley at Burbank

Hueneme vs. Saugus at College of the Canyons

Huntington Beach at Redondo Union

Jurupa Valley at Bloomington, 7:30 p.m.

Katella at California Military, 7:30 p.m.

Laguna Beach at Westlake

La Serna at Northview

Magnolia at Westminster La Quinta, 6:30 p.m.

Newbury Park at Thousand Oaks

Norco at Etiwanda

Oak Hills at JSerra

Paraclete at Valencia

Rancho Mirage at Tahquitz

Redlands East Valley at Banning

Rio Mesa at Agoura

Riverside North at Ramona

San Bernardino at Riverside Notre Dame

San Gabriel at Costa Mesa, 6:30 p.m.

San Marino at Maranatha

Sierra Vista at Baldwin Park

South Hills at Los Osos

St. Bernard at Beverly Hills

St. Margaret’s at Fountain Valley

Twentynine Palms at Rubidoux, 7:30 p.m.

Upland at Summit

Vista del Lago at Moreno Valley

West Ranch at Moorpark

INTERSECTIONAL

Birmingham at Calabasas

Brentwood at Palisades

Honolulu St. Louis (Hawaii) at Sierra Canyon

Locke at Orange

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Entrepreneur at Lucerne Valley

Lancaster Baptist at Academy of Careers & Exploration

Santa Clarita Christian at Sage Hill, 6 p.m.

INTERSECTIONAL

East Valley at Villanova Prep, 3 p.m.

PAL Academy at Bakersfield Valley Oaks

TEACH Tech Charter vs. Milken at Birmingham, 7:30 p.m.

FRIDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Nonleague

Arleta at Chatsworth

Belmont at Los Angeles Marshall, 4 p.m.

Canoga Park at Rancho Dominguez

Diego Rivera at Manual Arts

Dymally at West Adams, 4 p.m.

Fairfax at Eagle Rock

Franklin at Cleveland

Granada Hills Kennedy at Granada Hills

Jefferson at Huntington Park

Los Angeles at Hawkins

Los Ángeles Jordan at Fremont, 4 p.m.

Los Angeles University at Crenshaw

Los Angeles Wilson at Legacy

North Hollywood at Los Angeles Roosevelt

Panorama at El Camino Real

Reseda at Mendez

Roybal at Monroe

San Fernando at San Fernando Arroyo

San Pedro at Bell

Santee at Contreras

Sylmar at Sun Valley Poly

Verdugo Hills at Washington Prep

Westchester at South East

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Alta Loma at Glendora

Anaheim at Irvine University

Anaheim Canyon at Rowland

Apple Valley at Victor Valley

Arlington at Segerstrom

Arroyo Valley at Diamond Ranch

Artesia at Buena Park

Azusa at Alhambra

Barstow at Sultana

Bishop Montgomery at Muir

Bonita at San Dimas

Bolsa Grande at Santa Ana Valley

Burbank Burroughs at Arroyo

Cajon at Aquinas

Cantwell-Sacred Heart at Kaiser

Canyon Springs at Westminster

Capistrano Valley at Millikan

Chaffey at Patriot

Chaminade at Beaumont

Charter Oak at Tesoro

Citrus Valley at Ayala

Claremont at Garden Grove Pacifica

Compton Centennial at West Torrance

Corona at Lakeside

Corona Centennial vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium

Colton at Palm Springs

Culver City at Bishop Amat

Damien at Tustin

Del Sol at Oxnard

Diamond Bar at Walnut

Dos Pueblos at Village Christian

Duarte at Riverside Prep

Eastside at Jurupa Hills

Eisenhower at Carter

Elsinore at Liberty

El Monte at California

El Toro at Trabuco Hills

Esperanza at Yorba Linda

Fillmore at Grace

Firebaugh at Temecula Prep

Fontana at Miller

Foothills Christian at Anza Hamilton

Fullerton at Santa Fe

Garden Grove at Rancho Alamitos

Garey at South El Monte

Glenn at Compton Early College

Godinez at Loara

Grand Terrace at Colony

Granite Hills at Desert Hot Springs

Great Oak at Murrieta Mesa

Hacienda Heights Wilson at Montclair

Hart at Heritage Christian

Hemet at West Valley

Hesperia at La Quinta

Hillcrest at Temecula Valley

Hoover at Crescenta Valley

Indio at Western Christian

Irvine at Laguna Hills

Keppel at Workman

La Canada at South Pasadena

La Habra at Mira Costa

Lakewood at Mayfair

La Mirada at Brea Olinda

La Puente at Ganesha

La Sierra at Adelanto

Linfield Christian at Ocean View

Littlerock at Indian Springs

Long Beach Wilson at Dana Hills

Los Alamitos at Downey

Los Amigos at Redlands

Marina at Cerritos

Montebello at El Rancho

Nogales at Arcadia

Nordhoff at Santa Paula

Ontario Christian at Cerritos Valley Christian

Orange Lutheran at Gardena Serra

Oxnard Pacifica at Highland

Pacific at Ontario

Palmdale at Eastvale Roosevelt

Paloma Valley at Heritage

Palos Verdes at Edison

Paramount at South Torrance

Pasadena at Monrovia

Perris at San Gorgonio

Pioneer at La Palma Kennedy

Placentia Valencia at El Dorado

Portola at Beckman

Quartz Hill at Silverado

Rancho Cucamonga at Chaparral

Rialto at Pomona

Rim of the World at Antelope Valley

Riverside King at Riverside Poly

Rosamond at Knight

Rosemead at Bassett

Saddleback at Sonora

San Juan Hills at St. Pius X-St. Matthias Academy

San Marcos at Buena

Santa Ana at Whittier Christian

Santa Ana Calvary Chapel at Estancia

Santa Ana Foothill at El Modena

Santa Barbara at Righetti

Santa Monica at Norte Vista

Serrano at Rancho Verde

Shadow Hills at Alemany

Sherman Oaks Notre Dame at Oaks Christian

Silver Valley at Capistrano Valley Christian

St. Francis at Bishop Diego

St. Genevieve at La Salle

St. Jeanne de Lestonnac at San Jacinto Valley Academy

St. Paul vs. Servite at Cerritos College

Sunny Hills at Troy

Temescal Canyon at Chino

Temple City at Bosco Tech

Torrance at Cypress, 6:30 p.m.

Ventura at Camarillo

Warren at Orange Vista

Webb at Carpinteria

Western at Aliso Niguel

Woodbridge at Northwood

Xavier Prep at Cathedral City

Yucaipa at Palm Desert

Yucca Valley at Desert Christian Academy

INTERSECTIONAL

Angelou at Peninsula, 4:30 p.m.

Bishop Union at Ridgecrest Burroughs

Brentwood at Palisades

Carson vs. Long Beach Poly at Long Beach Cabrillo

Cathedral at King/Drew

Dorsey at Harvard-Westlake

Gardena at Compton

Garfield at Schurr

Glendale at Lincoln

Hawthorne at Narbonne

Hollywood at Santa Clara

Kahuku (Hawaii) at St. John Bosco

Los Ángeles Hamilton at Loyola

Long Beach Cabrillo at Maywood CES

Norwalk at Venice

Nuview Bridge at Tri-City Christian

Oak Ridge at Crean Lutheran

Palo Verde Academy at Coachella Valley

Rancho Christian at Steele Canyon

Rio Hondo Prep at Marquez

San Clemente at La Costa Canyon

San Diego Lincoln at Mission Viejo

Simi Valley at Sparks (NV) Spanish Springs

South Gate at Salesian

St. Bonaventure at Modesto Central Catholic

Taft at Channel Islands

Van Njuys at Lynwood

Vasquez at California City

West Covina at Vanden

Wilmington Banning at North Torrance

8-MAN

CITY SECTION

Nonleague

South LA College Prep at USC Hybrid

SOUTHERN SECTION

Coast Valley League

San Luis Obispo Classical at Valley Christian Academy, 6 p.m.

Nonleague

Flintridge Prep at Faith Baptist, 4 p.m.

Hesperia Christian at Southlands Christian

Vista Meridian at Malibu, 5 p.m.

United Christian Academy at California Lutheran

INTERSECTIONAL

Alpaugh at Maricopa

Animo Robinson at Chadwick, 3:30 p.m.

Avalon at Mammoth

Cornerstone Christian at Sherman Oaks CES, 6 p.m.

Lighthouse Christian at Valley Oaks CES

Orcutt Academy at Coast Union

SATURDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Citrus Hill at Arrowhead Christian

INTERSECTIONAL

Elk Grove Franklin vs. Inglewood at San Juan Hills, 3 p.m.

Don Lugo at La Jolla Bishop’s, 6 p.m.

Pahrump Valley (NV) at Mary Star of the Sea, 11 a.m.

Santa Margarita vs. Inderkum at San Juan Hills, 8 p.m.

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Pasadena Poly at Downey Calvary Chapel, 6 p.m.

Thousand Oaks Hillcrest Christian at Thacher, 2 p.m.

INTERSECTIONAL

California School for the Deaf Riverside at Indiana School for the Deaf, 5 p.m.
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