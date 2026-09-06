High school football: Week 3 schedule
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HIGH SCHOOL FOOTBALL
(Games at 7 p.m. unless noted)
THURSDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Bellflower at Whittier
Castaic at Oak Park
Chino Hills at San Jacinto, 7:30 p.m.
Corona del Mar at Newport Harbor
Crespi at Canyon Country Canyon
Garden Grove Santiago at Savanna, 6:30 p.m.
Golden Valley at Burbank
Hueneme vs. Saugus at College of the Canyons
Huntington Beach at Redondo Union
Jurupa Valley at Bloomington, 7:30 p.m.
Katella at California Military, 7:30 p.m.
Laguna Beach at Westlake
La Serna at Northview
Magnolia at Westminster La Quinta, 6:30 p.m.
Newbury Park at Thousand Oaks
Norco at Etiwanda
Oak Hills at JSerra
Paraclete at Valencia
Rancho Mirage at Tahquitz
Redlands East Valley at Banning
Rio Mesa at Agoura
Riverside North at Ramona
San Bernardino at Riverside Notre Dame
San Gabriel at Costa Mesa, 6:30 p.m.
San Marino at Maranatha
Sierra Vista at Baldwin Park
South Hills at Los Osos
St. Bernard at Beverly Hills
St. Margaret’s at Fountain Valley
Twentynine Palms at Rubidoux, 7:30 p.m.
Upland at Summit
Vista del Lago at Moreno Valley
West Ranch at Moorpark
INTERSECTIONAL
Birmingham at Calabasas
Brentwood at Palisades
Honolulu St. Louis (Hawaii) at Sierra Canyon
Locke at Orange
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Entrepreneur at Lucerne Valley
Lancaster Baptist at Academy of Careers & Exploration
Santa Clarita Christian at Sage Hill, 6 p.m.
INTERSECTIONAL
East Valley at Villanova Prep, 3 p.m.
PAL Academy at Bakersfield Valley Oaks
TEACH Tech Charter vs. Milken at Birmingham, 7:30 p.m.
FRIDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Nonleague
Arleta at Chatsworth
Belmont at Los Angeles Marshall, 4 p.m.
Canoga Park at Rancho Dominguez
Diego Rivera at Manual Arts
Dymally at West Adams, 4 p.m.
Fairfax at Eagle Rock
Franklin at Cleveland
Granada Hills Kennedy at Granada Hills
Jefferson at Huntington Park
Los Angeles at Hawkins
Los Ángeles Jordan at Fremont, 4 p.m.
Los Angeles University at Crenshaw
Los Angeles Wilson at Legacy
North Hollywood at Los Angeles Roosevelt
Panorama at El Camino Real
Reseda at Mendez
Roybal at Monroe
San Fernando at San Fernando Arroyo
San Pedro at Bell
Santee at Contreras
Sylmar at Sun Valley Poly
Verdugo Hills at Washington Prep
Westchester at South East
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Alta Loma at Glendora
Anaheim at Irvine University
Anaheim Canyon at Rowland
Apple Valley at Victor Valley
Arlington at Segerstrom
Arroyo Valley at Diamond Ranch
Artesia at Buena Park
Azusa at Alhambra
Barstow at Sultana
Bishop Montgomery at Muir
Bonita at San Dimas
Bolsa Grande at Santa Ana Valley
Burbank Burroughs at Arroyo
Cajon at Aquinas
Cantwell-Sacred Heart at Kaiser
Canyon Springs at Westminster
Capistrano Valley at Millikan
Chaffey at Patriot
Chaminade at Beaumont
Charter Oak at Tesoro
Citrus Valley at Ayala
Claremont at Garden Grove Pacifica
Compton Centennial at West Torrance
Corona at Lakeside
Corona Centennial vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium
Colton at Palm Springs
Culver City at Bishop Amat
Damien at Tustin
Del Sol at Oxnard
Diamond Bar at Walnut
Dos Pueblos at Village Christian
Duarte at Riverside Prep
Eastside at Jurupa Hills
Eisenhower at Carter
Elsinore at Liberty
El Monte at California
El Toro at Trabuco Hills
Esperanza at Yorba Linda
Fillmore at Grace
Firebaugh at Temecula Prep
Fontana at Miller
Foothills Christian at Anza Hamilton
Fullerton at Santa Fe
Garden Grove at Rancho Alamitos
Garey at South El Monte
Glenn at Compton Early College
Godinez at Loara
Grand Terrace at Colony
Granite Hills at Desert Hot Springs
Great Oak at Murrieta Mesa
Hacienda Heights Wilson at Montclair
Hart at Heritage Christian
Hemet at West Valley
Hesperia at La Quinta
Hillcrest at Temecula Valley
Hoover at Crescenta Valley
Indio at Western Christian
Irvine at Laguna Hills
Keppel at Workman
La Canada at South Pasadena
La Habra at Mira Costa
Lakewood at Mayfair
La Mirada at Brea Olinda
La Puente at Ganesha
La Sierra at Adelanto
Linfield Christian at Ocean View
Littlerock at Indian Springs
Long Beach Wilson at Dana Hills
Los Alamitos at Downey
Los Amigos at Redlands
Marina at Cerritos
Montebello at El Rancho
Nogales at Arcadia
Nordhoff at Santa Paula
Ontario Christian at Cerritos Valley Christian
Orange Lutheran at Gardena Serra
Oxnard Pacifica at Highland
Pacific at Ontario
Palmdale at Eastvale Roosevelt
Paloma Valley at Heritage
Palos Verdes at Edison
Paramount at South Torrance
Pasadena at Monrovia
Perris at San Gorgonio
Pioneer at La Palma Kennedy
Placentia Valencia at El Dorado
Portola at Beckman
Quartz Hill at Silverado
Rancho Cucamonga at Chaparral
Rialto at Pomona
Rim of the World at Antelope Valley
Riverside King at Riverside Poly
Rosamond at Knight
Rosemead at Bassett
Saddleback at Sonora
San Juan Hills at St. Pius X-St. Matthias Academy
San Marcos at Buena
Santa Ana at Whittier Christian
Santa Ana Calvary Chapel at Estancia
Santa Ana Foothill at El Modena
Santa Barbara at Righetti
Santa Monica at Norte Vista
Serrano at Rancho Verde
Shadow Hills at Alemany
Sherman Oaks Notre Dame at Oaks Christian
Silver Valley at Capistrano Valley Christian
St. Francis at Bishop Diego
St. Genevieve at La Salle
St. Jeanne de Lestonnac at San Jacinto Valley Academy
St. Paul vs. Servite at Cerritos College
Sunny Hills at Troy
Temescal Canyon at Chino
Temple City at Bosco Tech
Torrance at Cypress, 6:30 p.m.
Ventura at Camarillo
Warren at Orange Vista
Webb at Carpinteria
Western at Aliso Niguel
Woodbridge at Northwood
Xavier Prep at Cathedral City
Yucaipa at Palm Desert
Yucca Valley at Desert Christian Academy
INTERSECTIONAL
Angelou at Peninsula, 4:30 p.m.
Bishop Union at Ridgecrest Burroughs
Brentwood at Palisades
Carson vs. Long Beach Poly at Long Beach Cabrillo
Cathedral at King/Drew
Dorsey at Harvard-Westlake
Gardena at Compton
Garfield at Schurr
Glendale at Lincoln
Hawthorne at Narbonne
Hollywood at Santa Clara
Kahuku (Hawaii) at St. John Bosco
Los Ángeles Hamilton at Loyola
Long Beach Cabrillo at Maywood CES
Norwalk at Venice
Nuview Bridge at Tri-City Christian
Oak Ridge at Crean Lutheran
Palo Verde Academy at Coachella Valley
Rancho Christian at Steele Canyon
Rio Hondo Prep at Marquez
San Clemente at La Costa Canyon
San Diego Lincoln at Mission Viejo
Simi Valley at Sparks (NV) Spanish Springs
South Gate at Salesian
St. Bonaventure at Modesto Central Catholic
Taft at Channel Islands
Van Njuys at Lynwood
Vasquez at California City
West Covina at Vanden
Wilmington Banning at North Torrance
8-MAN
CITY SECTION
Nonleague
South LA College Prep at USC Hybrid
SOUTHERN SECTION
Coast Valley League
San Luis Obispo Classical at Valley Christian Academy, 6 p.m.
Nonleague
Flintridge Prep at Faith Baptist, 4 p.m.
Hesperia Christian at Southlands Christian
Vista Meridian at Malibu, 5 p.m.
United Christian Academy at California Lutheran
INTERSECTIONAL
Alpaugh at Maricopa
Animo Robinson at Chadwick, 3:30 p.m.
Avalon at Mammoth
Cornerstone Christian at Sherman Oaks CES, 6 p.m.
Lighthouse Christian at Valley Oaks CES
Orcutt Academy at Coast Union
SATURDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Citrus Hill at Arrowhead Christian
INTERSECTIONAL
Elk Grove Franklin vs. Inglewood at San Juan Hills, 3 p.m.
Don Lugo at La Jolla Bishop’s, 6 p.m.
Pahrump Valley (NV) at Mary Star of the Sea, 11 a.m.
Santa Margarita vs. Inderkum at San Juan Hills, 8 p.m.
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Pasadena Poly at Downey Calvary Chapel, 6 p.m.
Thousand Oaks Hillcrest Christian at Thacher, 2 p.m.
INTERSECTIONAL
California School for the Deaf Riverside at Indiana School for the Deaf, 5 p.m.