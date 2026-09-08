Girls’ flag football: Tuesday’s scores
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HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
TUESDAY’S RESULTS
Southern Section
Adelanto 27, Victor Valley 8
Alta Loma 19, Covina 13
Antelope Valley 18, Eastside 0
Aquinas 41, Arrowhead Christian 6
Arlington 34, Vista del Lago 0
Arroyo Valley 47, Fontana 0
Ayala 18, Glendora 6
Baldwin Park 15, Garey 7
Banning 19, Indio 8
Burbank Providence 19, Pasadena Poly 18
Cajon 14, Vista Murrieta 6
California 19, Mayfair 0
Camarillo 25, Royal 21
Cerritos Valley Christian 19, Village Christian 7
Chaminade 20, Thousand Oaks 7
Citrus Valley 18, Norte Vista 7
Colony 7, Etiwanda 0
Dos Pueblos 49, Lompoc 0
Downey 19, La Serna 6
Eastvale Roosevelt 6, Rancho Cucamonga 0
Edison 39, San Clemente 14
Eisenhower 26, Carter 6
El Rancho 13, Paramont 0
Elsinore 27, West Valley 12
Fillmore 38, Bishop Diego 0
Gahr 60, Long Beach Jordan 0
Garden Grove 34, La Palma Kennedy 6
Grand Terrace 19, Bloomington 14
Hart 46, Golden Valley 6
Heritage 32, Citrus Hill 12
Highland d. Littlerock, forfeit
Hillcrest 25, Canyon Springs 6
Hueneme 37, St. Bonaventure 25
Indian Springs 21, Rialto 19
Jurupa Hills 20, Summit 14
Jurupa Valley 36, San Bernardino 0
Knight 0, Palmdale 0
Liberty 31, Orange Vista 12
Los Alamitos 31, Lakewood 6
Los Osos 29, Ontario 0
Moorpark 20, Oak Park 6
Moreno Valley 39, Valley View 6
Mountain View 13, Pomona 6
Nogales 51, Duarte 0
Norco 33, Riverside North 7
Northview 21, Temple City 6
Oaks Christian 24, Ventura 13
Orange Lutheran 19, Mater Dei 12
Oxnard Pacifica 38, Rio Mesa 20
Patriot 34, Corona 27
Quartz Hill 31, Lancaster 0
Rancho Verde 13, Paloma Valley 7
Rim of the World 20, Colton 14
Rio Hondo Prep 33, Chadwick 0
Riverside Poly 32, Hemet 0
Rowland 19, Whittier 6
Sage Hill 33, San Juan Hills 9
San Gorgonio 14, Kaiser 6
San Jacinto Valley Academy 7, Nuview Bridge 6
Santa Barbara 13, Santa Paula 0
Saugus 14, West Ranch 12
Segerstrom 7, Placentia Valencia 6
Sherman Oaks Notre Dame 52, Louisville 0
Simi Valley 32, Newbury Park 12
St. Paul 24, San Marino 6
Sunny Hills 20, Chino Hills 0
Tahquitz 13, San Jacinto 6
Temecula Prep 47, Desert Christian Academy 0
Temescal Canyon 34, Riverside King 26
United Christian Academy 14, Public Safety Academy 0
Valencia 12, Castaic 7
Vasquez 32, PACS 6
Windward 53, YULA 0
Intersectional
Brentwood 33, Cleveland 7
MONDAY’S RESULTS
No games, Labor Day