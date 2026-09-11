High school football: Thursday’s scores
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THURSDAY’S RESULT’S
SOUTHERN SECTION
Agoura 35, Rio Mesa 7
Baldwin Park 42, Sierra Vista 0
Bellflower 58, Whittier 7
Bloomington 53, Jurupa Valley 16
Burbank 22, Golden Valley 15
Corona del Mar 16, Newport Harbor 6
Costa Mesa 45, San Gabriel 7
Crespi 64, Canyon Country Canyon 0
Huntington Beach 28, Redondo Union 14
JSerra 62, Oak Hills 12
Katella 20, California Military 14
La Serna 45, Northview 6
Moorpark 48, West Ranch 7
Newbury Park 50, Thousand Oaks 0
Norco 56, Etiwanda 26
Oak Park 45, Castaic 21
Redlands East Valley 42, Banning 30
Riverside North 26, Ramona 18
Riverside Notre Dame 53, San Bernardino 3
Rubidoux 47, Twentynine Palms 14
San Marino 59, Maranatha 34
Saugus 55, Hueneme 7
Savanna 44, Garden Grove Santiago 38
St. Bernard 44, Beverly Hills 6
St. Margaret’s 14, Fountain Valley 7
South Hills 38, Los Osos 13
Summit 36, Upland 0
Tahquitz 34, Rancho Mirage 18
Tustin 21, Damien 10
Valencia 49, Paraclete 40
Vista del Lago 21, Moreno Valley 14
Westlake 28, Laguna Beach 23
Westminster La Quinta 29, Magnolia 24
INTERSECTIONAL
Calabasas 27, Birmingham 17
Palisades 56, Brentwood 60 (4 OT)
Sierra Canyon 52, Honolulu St. Louis (Hawaii) 0
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Lancaster Baptist 48, ACE 22
Sage Hill 60, Santa Clarita Christian 0
INTERSECTIONAL
Milken 51, TEACH Tech 14