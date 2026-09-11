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High School Sports

High school football: Thursday’s scores

Football on the field
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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THURSDAY’S RESULT’S

SOUTHERN SECTION

Agoura 35, Rio Mesa 7

Baldwin Park 42, Sierra Vista 0

Bellflower 58, Whittier 7

Bloomington 53, Jurupa Valley 16

Burbank 22, Golden Valley 15

Corona del Mar 16, Newport Harbor 6

Costa Mesa 45, San Gabriel 7

Crespi 64, Canyon Country Canyon 0

Huntington Beach 28, Redondo Union 14

JSerra 62, Oak Hills 12

Katella 20, California Military 14

La Serna 45, Northview 6

Moorpark 48, West Ranch 7

Newbury Park 50, Thousand Oaks 0

Norco 56, Etiwanda 26

Oak Park 45, Castaic 21

Redlands East Valley 42, Banning 30

Riverside North 26, Ramona 18

Riverside Notre Dame 53, San Bernardino 3

Rubidoux 47, Twentynine Palms 14

San Marino 59, Maranatha 34

Saugus 55, Hueneme 7

Savanna 44, Garden Grove Santiago 38

St. Bernard 44, Beverly Hills 6

St. Margaret’s 14, Fountain Valley 7

South Hills 38, Los Osos 13

Summit 36, Upland 0

Tahquitz 34, Rancho Mirage 18

Tustin 21, Damien 10

Valencia 49, Paraclete 40

Vista del Lago 21, Moreno Valley 14

Westlake 28, Laguna Beach 23

Westminster La Quinta 29, Magnolia 24

INTERSECTIONAL

Calabasas 27, Birmingham 17

Palisades 56, Brentwood 60 (4 OT)

Sierra Canyon 52, Honolulu St. Louis (Hawaii) 0

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Lancaster Baptist 48, ACE 22

Sage Hill 60, Santa Clarita Christian 0

INTERSECTIONAL

Milken 51, TEACH Tech 14
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