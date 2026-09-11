Tap to enable a layout that focuses on the article.
Advertisement
High School Sports

How the top 25 high school football teams in the Southland fared this week

Football on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred

A look at how the top 25 high school football teams in the Southland fared this week:

Rk. School (record) result; Next game

1. SANTA MARGARITA (3-0) vs. Sacramento Inderkum at San Juan Hills, Saturday; vs. Norco at Saddleback Coll., Friday

2. CORONA CENTENNIAL (1-2) lost to Mater Dei, 10-9; vs. Rancho Cucamonga, Friday

3. ST. JOHN BOSCO (3-1) def. Kahuku (Hawaii), 49-3; at Honolulu St. Louis, Sept. 19

4. SIERRA CANYON (3-0) def. Honolulu St. Louis, 52-0; vs. Orange Lutheran, Friday

5. ORANGE LUTHERAN (3-1) def. Gardena Serra, 35-0; at Sierra Canyon, Friday

6. MATER DEI (4-0) def. Corona Centennial, 10-9; vs. Bishop Gorman at Santa Ana Bowl, Friday

7. MISSION VIEJO (3-1) def. San Diego Lincoln, 49-0; vs. Pittsburg, Friday

8. SAN CLEMENTE (4-0) def. La Costa Canyon, 31-21; at Murrieta Valley, Sept. 25

9 . CHAMINADE (4-0) def. Beaumont, 42-24; vs. St. Bonaventure, Friday

10. PALOS VERDES (4-0) def. Huntington Beach Edison, 28-3; at Wilmington Banning, Friday

11. JSERRA (3-1) def. Oak Hills, 63-0; at Bishop Amat, Friday

12. YORBA LINDA (4-0) def. Esperanza, 42-7; at Huntington Beach, Friday

13. CREAN LUTHERAN (2-2) lost to El Dorado Hills Oak Ridge, 28-21; at Oakdale, Friday

14. SERVITE (2-2) def. St. Paul, 69-14; at Damien, Sept. 25

15. CORONA DEL MAR (4-0) def. Newport Harbor, 16-6; vs. La Serna, Thursday

16. BISHOP AMAT (5-0) def. Culver City, 65-13; vs JSerra, Friday

17. RANCHO CUCAMONGA (2-2) lost to Chaparral, Friday; at Corona Centennial, Friday

18. CHAPARRAL (2-2) def. Rancho Cucamonga, 20-13; vs. Herriman (Utah) Mountain Ridge, Friday

Advertisement

19. CARSON (3-1) def. Long Beach Poly, 17-14; at North Torrance, Friday

20. DAMIEN (2-2) lost to Tustin, 21-10; at Salesian, Friday

21. OXNARD PACIFICA (4-0) def. Palmdale Highland, 35-7; at Sierra Canyon, Sept. 25

22. GARDENA SERRA (2-2) lost to Orange Lutheran, 35-0; vs. Oaks Christian, Friday

23. WESTLAKE (4-0) def. Laguna Beach, 28-23; vs. Tustin, Friday

24. ST. BONAVENTURE (3-1) lost to Modesto Central, 28-19; at Chaminade, Friday

25. LA SERNA (3-0) def. Northview, 45-6; at Corona del Mar, Thursday35-0

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement