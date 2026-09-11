How the top 25 high school football teams in the Southland fared this week
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A look at how the top 25 high school football teams in the Southland fared this week:
Rk. School (record) result; Next game
1. SANTA MARGARITA (3-0) vs. Sacramento Inderkum at San Juan Hills, Saturday; vs. Norco at Saddleback Coll., Friday
2. CORONA CENTENNIAL (1-2) lost to Mater Dei, 10-9; vs. Rancho Cucamonga, Friday
3. ST. JOHN BOSCO (3-1) def. Kahuku (Hawaii), 49-3; at Honolulu St. Louis, Sept. 19
4. SIERRA CANYON (3-0) def. Honolulu St. Louis, 52-0; vs. Orange Lutheran, Friday
5. ORANGE LUTHERAN (3-1) def. Gardena Serra, 35-0; at Sierra Canyon, Friday
6. MATER DEI (4-0) def. Corona Centennial, 10-9; vs. Bishop Gorman at Santa Ana Bowl, Friday
7. MISSION VIEJO (3-1) def. San Diego Lincoln, 49-0; vs. Pittsburg, Friday
8. SAN CLEMENTE (4-0) def. La Costa Canyon, 31-21; at Murrieta Valley, Sept. 25
9 . CHAMINADE (4-0) def. Beaumont, 42-24; vs. St. Bonaventure, Friday
10. PALOS VERDES (4-0) def. Huntington Beach Edison, 28-3; at Wilmington Banning, Friday
11. JSERRA (3-1) def. Oak Hills, 63-0; at Bishop Amat, Friday
12. YORBA LINDA (4-0) def. Esperanza, 42-7; at Huntington Beach, Friday
13. CREAN LUTHERAN (2-2) lost to El Dorado Hills Oak Ridge, 28-21; at Oakdale, Friday
14. SERVITE (2-2) def. St. Paul, 69-14; at Damien, Sept. 25
15. CORONA DEL MAR (4-0) def. Newport Harbor, 16-6; vs. La Serna, Thursday
16. BISHOP AMAT (5-0) def. Culver City, 65-13; vs JSerra, Friday
17. RANCHO CUCAMONGA (2-2) lost to Chaparral, Friday; at Corona Centennial, Friday
18. CHAPARRAL (2-2) def. Rancho Cucamonga, 20-13; vs. Herriman (Utah) Mountain Ridge, Friday
19. CARSON (3-1) def. Long Beach Poly, 17-14; at North Torrance, Friday
20. DAMIEN (2-2) lost to Tustin, 21-10; at Salesian, Friday
21. OXNARD PACIFICA (4-0) def. Palmdale Highland, 35-7; at Sierra Canyon, Sept. 25
22. GARDENA SERRA (2-2) lost to Orange Lutheran, 35-0; vs. Oaks Christian, Friday
23. WESTLAKE (4-0) def. Laguna Beach, 28-23; vs. Tustin, Friday
24. ST. BONAVENTURE (3-1) lost to Modesto Central, 28-19; at Chaminade, Friday
25. LA SERNA (3-0) def. Northview, 45-6; at Corona del Mar, Thursday35-0