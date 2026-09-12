High school flag football: Friday and Saturday scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
FRIDAY’S RESULTS
City Section
Collins Family 13, Maywood Academy 0
Eagle Rock 68, Fairfax 0
Los Angeles Wilson 39, Legacy 0
Manual Arts 12, Elizabeth 6
Narbonne 18, SOCES 0
Narbonne 13, Panorama 2
Panorama 35, SOCES 0
Sotomayor 29, New Designs University Park 6
Southern Section
Cerritos Valley Christian 28, Ontario Christian 18
Compton Early College 20, Whitney 0
Edison 7, Eastvale Roosevelt 0
Harvard-Westlake 66, Louisville 0
Orange Lutheran 18, Sierra Canyon 6
Sage Hill 43, Segerstrom 6
South Hills 18, Bishop Montgomery 13
St. Mary’s Academy 13, Animo Leadership 7
Intersectional
Huntington Beach 14, North County San Marcos 0
Huntington Beach 27, McClatchy 0
JSerra 20, Carlsbad 0
Lawndale 13, Vistamar 0
Loma Linda Academy 19, Pine Hills Adventist 6
Loma Linda Academy 26, Pacific Union College Prep 0
Newport Harbor 21, Mission Hills 0
Orange Lutheran 13, San Ramon Valley 12
Sierra Canyon 13, Bonita Vista 7
SATURDAY’S RESULTS
City Section
Los Angeles Wilson 35, Huntington Park 0
Southern Section
Arlington 25, Norte Vista 0
California Military 48, Entrepreneur 0
Canyon Springs 21, Cathedral City 16
Capistrano Valley 14, Anaheim 7
Capistrano Valley 19, San Juan Hills 13
Cathedral City 16, Rosemead 13
Chaminade 34, Immaculate Heart 12
Chaparral 25, Vista Murrieta 6
Corona 44, Rosemead 0
Corona Centennial 12, San Juan Hills 0
Corona Centennial 26, Anaheim 18
El Rancho d, Sacred Heart of Jesus, forfeit
El Toro 30, Capistrano Valley 13
El Toro 34, Portola 13
JSerra 21, Newport Harbor 6
Los Alamitos 38, Redlands 6
Los Alamitos 33, Corona 12
Los Alamitos 6, Western Christian 0
Mater Dei 49, Rosary 0
Mater Dei 37, Riverside Poly 0
Mission Viejo 22, Santa Margarita 13
Mission Viejo 30, Portola 12
Murrieta Mesa 14, Great Oak 13
Newport Harbor 8, Huntington Beach 7
Nogales d. Alhambra, forfeit
Palm Desert 12, Citrus Valley 0
Portola 16, Anaheim 6
Redlands 18, Canyon Springs 0
Redlands East Valley 41, Moreno Valley 6
Redlands East Valley 18, Rancho Cucamonga 6
San Dimas 20, Corona 19
San Dimas 17, Cathedral City 8
San Juan Hills 20, Corona Centennial 0
Simi Valley 40, Lompoc 6
Simi Valley 27, Paso Robles 6
Western Christian 33, Canyon Springs 6
Western Christian 20, San Dimas 14
Intersectional
Newport Harbor 14, Carlsbad 13
JSerra 19, West Park 0
JSerra 27, Merced 0
Orange Lutheran 21, Phenix City Central (Alabama) 7
Redwood 18, Simi Valley 6
Sierra Canyon 14, San Ramon Valley 6