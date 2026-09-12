Tap to enable a layout that focuses on the article.
Advertisement
High School Sports

High school flag football: Friday and Saturday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred

FRIDAY’S RESULTS

City Section

Collins Family 13, Maywood Academy 0

Eagle Rock 68, Fairfax 0

Los Angeles Wilson 39, Legacy 0

Manual Arts 12, Elizabeth 6

Narbonne 18, SOCES 0

Narbonne 13, Panorama 2

Panorama 35, SOCES 0

Sotomayor 29, New Designs University Park 6

Southern Section

Cerritos Valley Christian 28, Ontario Christian 18

Compton Early College 20, Whitney 0

Edison 7, Eastvale Roosevelt 0

Harvard-Westlake 66, Louisville 0

Orange Lutheran 18, Sierra Canyon 6

Sage Hill 43, Segerstrom 6

South Hills 18, Bishop Montgomery 13

St. Mary’s Academy 13, Animo Leadership 7

Intersectional

Huntington Beach 14, North County San Marcos 0

Huntington Beach 27, McClatchy 0

JSerra 20, Carlsbad 0

Lawndale 13, Vistamar 0

Loma Linda Academy 19, Pine Hills Adventist 6

Loma Linda Academy 26, Pacific Union College Prep 0

Newport Harbor 21, Mission Hills 0

Orange Lutheran 13, San Ramon Valley 12

Sierra Canyon 13, Bonita Vista 7

SATURDAY’S RESULTS

City Section

Los Angeles Wilson 35, Huntington Park 0

Southern Section

Arlington 25, Norte Vista 0

California Military 48, Entrepreneur 0

Canyon Springs 21, Cathedral City 16

Capistrano Valley 14, Anaheim 7

Capistrano Valley 19, San Juan Hills 13

Cathedral City 16, Rosemead 13

Chaminade 34, Immaculate Heart 12

Chaparral 25, Vista Murrieta 6

Corona 44, Rosemead 0

Corona Centennial 12, San Juan Hills 0

Corona Centennial 26, Anaheim 18

El Rancho d, Sacred Heart of Jesus, forfeit

El Toro 30, Capistrano Valley 13

El Toro 34, Portola 13

JSerra 21, Newport Harbor 6

Los Alamitos 38, Redlands 6

Los Alamitos 33, Corona 12

Los Alamitos 6, Western Christian 0

Mater Dei 49, Rosary 0

Mater Dei 37, Riverside Poly 0

Mission Viejo 22, Santa Margarita 13

Mission Viejo 30, Portola 12

Murrieta Mesa 14, Great Oak 13

Newport Harbor 8, Huntington Beach 7

Nogales d. Alhambra, forfeit

Palm Desert 12, Citrus Valley 0

Portola 16, Anaheim 6

Redlands 18, Canyon Springs 0

Redlands East Valley 41, Moreno Valley 6

Redlands East Valley 18, Rancho Cucamonga 6

San Dimas 20, Corona 19

San Dimas 17, Cathedral City 8

San Juan Hills 20, Corona Centennial 0

Simi Valley 40, Lompoc 6

Simi Valley 27, Paso Robles 6

Western Christian 33, Canyon Springs 6

Western Christian 20, San Dimas 14

Intersectional

Newport Harbor 14, Carlsbad 13

JSerra 19, West Park 0

JSerra 27, Merced 0

Orange Lutheran 21, Phenix City Central (Alabama) 7

Redwood 18, Simi Valley 6

Sierra Canyon 14, San Ramon Valley 6

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement