Girls’ flag football: Tuesday’s scores
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HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
TUESDAY’S RESULTS
Southern Section
Adelanto 25, San Gorgonio 6
Antelope Valley 16, Palmdale 0
Aquinas 13, Riverside Poly 12
Arroyo Valley 14, Victor Valley 2
Beaumont 26, Redlands East Valley 6
Bishop Montgomery 40, Vasquez 12
Cajon 20, Citrus Valley 0
California Military 54, Pomona 0
Carter 7, Colton 7
Charter Oak 25, Duarte 7
Chino 7, Sunny Hills 6
Colony 25, Los Altos 0
Colton 7, Carter 7
Dos Pueblos 31, Oxnard 20
Esperanza 13, St. Paul 6
Etiwanda 38, Los Osos 0
Grand Terrace 12, Eisenhower 8
Hart 14, Saugus 0
Harvard-Westlake 32, Alemany 0
Hemet 18, Hillcrest 14
Heritage 24, Liberty 15
Highland 18, Eastside 6
Indian Springs 32, Fontana 0
JSerra 39, Mater Dei 7
Kaiser 19, Summit 6
Laguna Hills 20, La Palma Kennedy 0
La Mirada 6, Santa Fe 0
Lancaster 27, Littlerock 6
Mission Viejo 25, Aliso Niguel 13
Moreno Valley 34, Arlington 7
Mountain View 13, Rosemead 6
Newbury Park 26, Oaks Christian 18
Nogales 8, Sierra Vista 2
Orange 19, Oxford Academy 0
Orange Lutheran 26, Santa Margarita 20
Oxnard Pacifica 24, Channel Islands 6
Paloma Valley 32, Perris 0
Palos Verdes 27, Inglewood 13
Patriot 33, Norte Vista 0
Quartz Hill 12, Knight 6
Rancho Cucamonga 44, St. Lucy’s 13
Rancho Verde 33, Orange Vista 6
Redondo Union 41, El Segundo 7
Rialto 7, Jurupa Hills 6
Rim of the World 33, Bloomington 14
Royal 19, Moorpark 6
San Bernardino 25, Rubidoux 0
San Marino 15, Gabrielino 6
Santa Paula 56, Bishop Diego 0
SEED LA 34, Yeshiva 14
Shadow Hills 37, Temecula Prep 12
Simi Valley 26, Oak Park 21
South Hills 48, San Dimas 0
Tahquitz 26, West Valley 0
Temescal Canyon 31, San Jacinto 14
Tesoro 34, Capistrano Valley 7
Thousand Oaks 46, Calabasas 0
Upland 15, Chino Hills 0
Valley View 20, Lakeside 0
Ventura 33, Rio Mesa 0
Village Christian 33, Rio Hondo Prep 0
Western Christian 35, Cerritos Valley Christian 7
Westlake 21, Agoura 0
West Ranch 18, Canyon Country Canyon 13
Westridge 19, Pasadena Poly 14
Yucaipa 19, Redlands 18
Intersectional
Culver City 34, Vistamar 6
Santa Monica 27, Venice 0
MONDAY’S RESULTS
City Section
Bell 34, South East 0
Camino Nuevo d. Collins Family, forfeit
Carson 18, Los Angeles Wilson 6
East College Prep 50, Belmont 12
Fremont 36, Dymally 0
Fremont 28, Crenshaw 6
GALA 33, Washington Prep 0
GALA 19, Port of Los Angeles 0
Garfield 21, Huntington Park 0
Granada Hills Kennedy 25, Sylmar 6
Jefferson 26, Manual Arts 6
Legacy 6, South Gate 0
Los Angeles University 12, Palisades 0
Orthopaedic 33, Annenberg 0
Panorama 42, Sylmar 0
Santee 31, Diego Rivera 0
Stern 12, Rise Kohyang 6
Taft 12, SOCES 0
Van Nuys 26, Sun Valley Magnet 0
Venice 49, Westchester 12
Washington Prep 12, Port of Los Angeles 6
Southern Section
Adelanto 37, Indian Springs 6
Alemany 32, Flintridge Sacred Heart 12
Alhambra 13, El Monte Arroyo 12
Alta Loma 14, San Dimas 12
Arrowhead Christian 14, Woodcrest Christian 7
Baldwin Park 33, Duarte 0
Bishop Amat 38, St, Mary’s Academy 0
Calvary Baptist 12, United Christian Academy 0
Castaic 14, Vasquez 6
Cerritos 22, Santa Fe 8
Chaffey 7, Don Lugo 6
Chino 26, Montclair 0
Chino Hills 7, Rancho Cucamonga 6
Compton 21, Long Beach Cabrillo 0
Compton Early College 13, Compton Centennial 12
Corona Centennial 43, Corona 18
Covina 20, West Covina 6
Downey 26, Warren 6
Edison 27, Fountain Valley 12
Eisenhower 42, Bloomington 6
El Modena 15, Villa Park 12
El Rancho 32, San Gabriel 6
Etiwanda 20, Upland 7
Fillmore 42, St. Bonaventure 26
Gahr 12, Bellflower 0
Gardena Serra 51, St. Anthony 0
Glendora 68, Claremont 0
Grand Terrace 13, Colton 0
Heritage 27, Rancho Christian 16
Hillcrest 15, Riverside North 12
Huntington Beach 38, Marina 6
Indio 13, Palm Desert 6
Jurupa Hills 19, San Gorgonio 13
La Canada 13, Burbank Burroughs 0
Laguna Beach 19, Rosary 0
La Serna 40, Mayfair 6
Long Beach Poly 26, Long Beach Wilson 7
Mater Dei 21, St. Joseph 6
Murrieta Mesa 18, Temecula Valley 6
Newport Harbor 25, Corona del Mar 0
Nogales 7, Azusa 6
Norco 26, Eastvale Roosevelt 14
Northview 26, Charter Oak 14
Orange 7, Garden Grove 0
Paramount 6, La Mirada 0
Pasadena Poly 39, Ramona Convent 0
Ramona 25, Miller 6
Rancho Verde 60, Citrus Hill 0
Rim of the World 6, Carter 0
Riverside King 39, Corona Santiago 19
Riverside Poly 33, Canyon Springs 0
Saddleback 18, Los Amigos 13
Sage Hill 25, Northwood 0
Santa Ana Foothill 25, La Habra 12
Schurr 34, Bell Gardens 6
Segerstrom 20, Laguna Hills 19
Serrano 19, Lancaster 0
Shadow Hills 31, Desert Hot Springs 8
Sierra Canyon 48, Sherman Oaks Notre Dame 14
Sonora 32, El Dorado 7
South El Monte 47, Keppel 0
South Hills 13, Los Altos 0
St. Lucy’s 8, Los Osos 7
St. Margaret’s 41, Irvine 0
Trabuco Hills 13, El Toro 7
Valley View 13, Arlington 0
Vista del Lago 32, Lakeside 7
Whittier 21, Glenn 0
Windward 26, Brentwood 0
Woodbridge 46, Portola 14
Workman 26, Pomona 6
Yorba Linda 25, Anaheim Canyon 13
Intersectional
Cleveland 27, Valencia 7
Mira Costa 27, Wilmington Banning 7
Sotomayor 13, Cantwell-Sacred Heart of Mary 6
Torrance 20, San Pedro 13