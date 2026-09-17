High school flag football: Wednesday and Thursday scores
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THURSDAY’S RESULTS
City Section
Carson 32, Wilmington Banning 19
Contreras 18, RFK Community 7
Contreras 33, Roybal 0
Foshay 34, Manual Arts 7
Franklin 37, Chatsworth 0
Fremont 30, Marquez 12
Garfield 12, Huntington Park 0
Granada Hills Kennedy 20, Birmingham 9
Hollywood 26, Bernstein 6
Hollywood 30, Mendez 0
Jefferson d. Los Angeles, forfeit
King/Drew 50, Gardena 0
Legacy 16, South Gate 14
Los Angeles Hamilton 20, Palisades 0
Los Angeles University 22, LACES 16
Narbonne 8, San Pedro 0
RFK Community 20, Roybal 13
Santee 25, West Adams 0
Venice 33, WISH Academy
Westchester 13, Fairfax 6
Southern Section
Agoura 24, Oaks Christian 14
Antelope Valley 6, Knight 0
Aquinas 59, Riverside Notre Dame 7
Brentwood 21, Burbank Providence 6
Burbank Burroughs 19, South Pasadena 0
Castaic 44, Golden valley 0
Culver City 14, Hawthorne 12
Eastside 53, Littlerock 7
Hart 27, Canyon Country Canyon 12
Lawndale 7, Inglewood 6
Newbury Park 36, Calabasas 0
North Torrance 13, Wiseburn-Da Vinci 6
Oxnard 53, Rio Mesa 0
Oxnard Pacifica 47, Del Sol 0
Palmdale 2, Lancaster 0
Pasadena Poly 39, Village Christian 34
Quartz Hill 19, Highland 12
Redondo Union 32, Mira Costa 0
Santa Ana Foothill 19, Brea Olinda 6
Santa Barbara 20, Channel Islands 2
Santa Paula 33, Hueneme 16
Sherman Oaks Notre Dame 54, Flintridge Sacred Heart 6
Sierra Canyon 46, Louisville 0
Simi Valley 26, Royal 14
South Torrance 50, West Torrance 0
Tesoro 50, Dana Hills 0
Woodbridge 47, El Toro 13
Intersectional
Saugus 45, Verdugo Hills 13
WEDNESDAY’S RESULTS
City Section
Arleta 63, Grant 0
Arleta 26, Grant 0
Collins Family 19, Smidt Tech 0
East Valley 47, AMIT 0
GALA 6, Los Angeles Marshall 0
Los Angeles Hamilton 19, Fairfax 13
Los Angeles Wilson 47, Monroe 6
Los Angeles Wilson 12, Panorama 6
Lincoln 27, Legacy 0
Orthopaedic 36, East College Prep 0
Panorama 49, Monroe 0
Rise Kohyang 40, Animo De La Hoya 13
San Fernando Arroyo 37, Reseda 7
SOCES 50, Valley Oaks CES 0
Stern 12, Camino Nuevo 0
Sun Valley Magnet 69, Valor Academy 0
VAAS 20, MSAR 0
Van Nuys 12, Immaculate Heart 0
Van Nuys 33, Chatsworth 0
Southern Section
Baldwin Park 30, Sierra Vista 7
Bell Gardens 45, Keppel 6
Bishop Amat 18, St. Paul 7
Bonita 19, Ayala 6
Cajon 34, Eastvale Roosevelt 12
California Military 61, United Christian Academy 0
Camarillo 33, Oxnard Pacifica 20
Century 39, Bolsa Grande 25
Cerritos 26, La Mirada 16
Chaminade 59, Flintridge Sacred Heart 26
Charter Oak 12, Hacienda Heights Wilson 0
Colony 48, Arlington 13
Compton 28, Dominguez 0
Compton Centennial 12, Compton Early College 6
Corona del Mar 23, Los Alamitos 13
Cypress 20, Anaheim Canyon 7
Don Lugo 33, Ontario 0
Downey 25, California 13
El Dorado 20, Sunny Hills 18
El Monte 6, Rosemead 0
El Rancho 34, Schurr 6
Etiwanda 19, Bishop Montgomery 6
Fountain Valley 43, Marina 0
Fullerton 14, Segerstrom 13
Gabrielino 33, South Pasadena 12
Gardena Serra 38, St. Mary’s Academy 6
Garden Grove 6, Laguna Hills 0
Garden Grove Pacifica 18, Santa Ana Foothill 12
Garden Grove Santiago 27, Savanna 0
Glenn 41, Whitney 0
Godinez 12, Buena Park 0
Hemet 20, West Valley 6
Highland Entrepreneur 28, Fontana Entrepreneur 0
Huntington Beach 18, Newport Harbor 6
Irvine University 8, Northwood 0
La Canada 12, Monrovia 7
Laguna Beach 12, Rosary 6
Lakewood 37, Los Angeles Jordan 18
La Serna 28, Gahr 8
Long Beach Poly 20, Millikan 6
Linfield Christian 19, Ontario Christian 6
Mission Viejo 20, Trabuco Hills 12
Montclair 19, Chaffey 12
Mountain View 24, Arroyo 0
Nogales 20, Garey 0
Ocean View 6, Katella 0
Orange 18, Loara 12
Palm Desert 19, Elsinore 13
Paramount 13, Artesia 6
Pomona 19, Edgewood 6
Redlands 28, La Sierra 8
Rio Hondo Prep 13, Westridge 6
Riverside Poly 14, Corona Santiago 7
Rowland 8, Covina 6
San Clemente 30, San Juan Hills 6
San Marino 12, Burbank Burroughs 6
Santa Ana Valley 6, Western 0
Sierra Canyon 40, Palos Verdes 12
Sonora 13, Villa Park 7
South El Monte 31, San Gabriel 14
St. Lucy’s 27, Ramona Convent 13
St. Margaret’s 45, Irvine 13
St. Monica 33, Animo Leadership 0
Temple City 24, Cantwell-Sacred heart 12
Troy 12, La Habra 7
Tustin 7, Costa Mesa 0
Valley View 24, Indio 13
Van Nuys 12, Immaculate Heart 0
Vasquez 56, PACS 0
Warren 59, Mayfair 0
West Covina 7, Northview 6
Western Christian 68, Vista Meridian 0
Westminster 2, Placentia Valencia 0
Westminster La Quinta 7, Los Amigos 0
Whittier 33, Oxford Academy 6
Woodbridge 19, Sage Hill 13
Woodcrest 22, Riverside Notre Dame 6
Workman 41, Bassett 0
Whittier 34, Oxford Academy 6
Yorba Linda 27, Crean Lutheran 19