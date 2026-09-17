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High School Sports

High school flag football: Wednesday and Thursday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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THURSDAY’S RESULTS

City Section

Carson 32, Wilmington Banning 19

Contreras 18, RFK Community 7

Contreras 33, Roybal 0

Foshay 34, Manual Arts 7

Franklin 37, Chatsworth 0

Fremont 30, Marquez 12

Garfield 12, Huntington Park 0

Granada Hills Kennedy 20, Birmingham 9

Hollywood 26, Bernstein 6

Hollywood 30, Mendez 0

Jefferson d. Los Angeles, forfeit

King/Drew 50, Gardena 0

Legacy 16, South Gate 14

Los Angeles Hamilton 20, Palisades 0

Los Angeles University 22, LACES 16

Narbonne 8, San Pedro 0

RFK Community 20, Roybal 13

Santee 25, West Adams 0

Venice 33, WISH Academy

Westchester 13, Fairfax 6

Southern Section

Agoura 24, Oaks Christian 14

Antelope Valley 6, Knight 0

Aquinas 59, Riverside Notre Dame 7

Brentwood 21, Burbank Providence 6

Burbank Burroughs 19, South Pasadena 0

Castaic 44, Golden valley 0

Culver City 14, Hawthorne 12

Eastside 53, Littlerock 7

Hart 27, Canyon Country Canyon 12

Lawndale 7, Inglewood 6

Newbury Park 36, Calabasas 0

North Torrance 13, Wiseburn-Da Vinci 6

Oxnard 53, Rio Mesa 0

Oxnard Pacifica 47, Del Sol 0

Palmdale 2, Lancaster 0

Pasadena Poly 39, Village Christian 34

Quartz Hill 19, Highland 12

Redondo Union 32, Mira Costa 0

Santa Ana Foothill 19, Brea Olinda 6

Santa Barbara 20, Channel Islands 2

Santa Paula 33, Hueneme 16

Sherman Oaks Notre Dame 54, Flintridge Sacred Heart 6

Sierra Canyon 46, Louisville 0

Simi Valley 26, Royal 14

South Torrance 50, West Torrance 0

Tesoro 50, Dana Hills 0

Woodbridge 47, El Toro 13

Intersectional

Saugus 45, Verdugo Hills 13

WEDNESDAY’S RESULTS

City Section

Arleta 63, Grant 0

Arleta 26, Grant 0

Collins Family 19, Smidt Tech 0

East Valley 47, AMIT 0

GALA 6, Los Angeles Marshall 0

Los Angeles Hamilton 19, Fairfax 13

Los Angeles Wilson 47, Monroe 6

Los Angeles Wilson 12, Panorama 6

Lincoln 27, Legacy 0

Orthopaedic 36, East College Prep 0

Panorama 49, Monroe 0

Rise Kohyang 40, Animo De La Hoya 13

San Fernando Arroyo 37, Reseda 7

SOCES 50, Valley Oaks CES 0

Stern 12, Camino Nuevo 0

Sun Valley Magnet 69, Valor Academy 0

VAAS 20, MSAR 0

Van Nuys 12, Immaculate Heart 0

Van Nuys 33, Chatsworth 0

Southern Section

Baldwin Park 30, Sierra Vista 7

Bell Gardens 45, Keppel 6

Bishop Amat 18, St. Paul 7

Bonita 19, Ayala 6

Cajon 34, Eastvale Roosevelt 12

California Military 61, United Christian Academy 0

Camarillo 33, Oxnard Pacifica 20

Century 39, Bolsa Grande 25

Cerritos 26, La Mirada 16

Chaminade 59, Flintridge Sacred Heart 26

Charter Oak 12, Hacienda Heights Wilson 0

Colony 48, Arlington 13

Compton 28, Dominguez 0

Compton Centennial 12, Compton Early College 6

Corona del Mar 23, Los Alamitos 13

Cypress 20, Anaheim Canyon 7

Don Lugo 33, Ontario 0

Downey 25, California 13

El Dorado 20, Sunny Hills 18

El Monte 6, Rosemead 0

El Rancho 34, Schurr 6

Etiwanda 19, Bishop Montgomery 6

Fountain Valley 43, Marina 0

Fullerton 14, Segerstrom 13

Gabrielino 33, South Pasadena 12

Gardena Serra 38, St. Mary’s Academy 6

Garden Grove 6, Laguna Hills 0

Garden Grove Pacifica 18, Santa Ana Foothill 12

Garden Grove Santiago 27, Savanna 0

Glenn 41, Whitney 0

Godinez 12, Buena Park 0

Hemet 20, West Valley 6

Highland Entrepreneur 28, Fontana Entrepreneur 0

Huntington Beach 18, Newport Harbor 6

Irvine University 8, Northwood 0

La Canada 12, Monrovia 7

Laguna Beach 12, Rosary 6

Lakewood 37, Los Angeles Jordan 18

La Serna 28, Gahr 8

Long Beach Poly 20, Millikan 6

Linfield Christian 19, Ontario Christian 6

Mission Viejo 20, Trabuco Hills 12

Montclair 19, Chaffey 12

Mountain View 24, Arroyo 0

Nogales 20, Garey 0

Ocean View 6, Katella 0

Orange 18, Loara 12

Palm Desert 19, Elsinore 13

Paramount 13, Artesia 6

Pomona 19, Edgewood 6

Redlands 28, La Sierra 8

Rio Hondo Prep 13, Westridge 6

Riverside Poly 14, Corona Santiago 7

Rowland 8, Covina 6

San Clemente 30, San Juan Hills 6

San Marino 12, Burbank Burroughs 6

Santa Ana Valley 6, Western 0

Sierra Canyon 40, Palos Verdes 12

Sonora 13, Villa Park 7

South El Monte 31, San Gabriel 14

St. Lucy’s 27, Ramona Convent 13

St. Margaret’s 45, Irvine 13

St. Monica 33, Animo Leadership 0

Temple City 24, Cantwell-Sacred heart 12

Troy 12, La Habra 7

Tustin 7, Costa Mesa 0

Valley View 24, Indio 13

Van Nuys 12, Immaculate Heart 0

Vasquez 56, PACS 0

Warren 59, Mayfair 0

West Covina 7, Northview 6

Western Christian 68, Vista Meridian 0

Westminster 2, Placentia Valencia 0

Westminster La Quinta 7, Los Amigos 0

Whittier 33, Oxford Academy 6

Woodbridge 19, Sage Hill 13

Woodcrest 22, Riverside Notre Dame 6

Workman 41, Bassett 0

Whittier 34, Oxford Academy 6

Yorba Linda 27, Crean Lutheran 19

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