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High School Sports

High school football: Thursday’s scores

High school football scores
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

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THURSDAY’S RESULT’S

SOUTHERN SECTION

Tango League

Loara 35, Westminster La Quinta 7

Nonleague

Arcadia 47, La Puente 0

Azusa 38, Workman 0

Canyon Springs 49, West Valley 0

Corona del Mar 30, La Serna 24

El Modena 29, El Dorado 9

Grand Terrace 37, Perris 36

Lakeside 35, Sierra Vista 0

La Sierra 49, Chaffey 44

Los Amigos 14, Whittier 13

Montclair 23, Ontario 22

Placentia Valencia 27, Walnut 20

Rancho Mirage 22, Desert Hot Springs 16

Riverside King 24, Citrus Valley 10

Riverside North 20, Tahquitz 14

Riverside Poly 30. Ramona 27

Yucca Valley 23, Xavier Prep 8

INTERSECTIONAL

Keppel 33, Torres 0

Maywood CES 34, Mountain View 7

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Cornerstone Christian at Lancaster Baptist, 6 p.m.

Milken 29, Malibu 22

Public Safety Academy 34, Vista Meridian 12

INTERSECTIONAL

Legacy Christian Academy 48, Desert Christian 36

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