High school football: Thursday’s scores
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THURSDAY’S RESULT’S
SOUTHERN SECTION
Tango League
Loara 35, Westminster La Quinta 7
Nonleague
Arcadia 47, La Puente 0
Azusa 38, Workman 0
Canyon Springs 49, West Valley 0
Corona del Mar 30, La Serna 24
El Modena 29, El Dorado 9
Grand Terrace 37, Perris 36
Lakeside 35, Sierra Vista 0
La Sierra 49, Chaffey 44
Los Amigos 14, Whittier 13
Montclair 23, Ontario 22
Placentia Valencia 27, Walnut 20
Rancho Mirage 22, Desert Hot Springs 16
Riverside King 24, Citrus Valley 10
Riverside North 20, Tahquitz 14
Riverside Poly 30. Ramona 27
Yucca Valley 23, Xavier Prep 8
INTERSECTIONAL
Keppel 33, Torres 0
Maywood CES 34, Mountain View 7
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Cornerstone Christian at Lancaster Baptist, 6 p.m.
Milken 29, Malibu 22
Public Safety Academy 34, Vista Meridian 12
INTERSECTIONAL
Legacy Christian Academy 48, Desert Christian 36