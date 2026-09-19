High school flag football: Friday and Saturday scores
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FRIDAY’S RESULTS
City Section
Granada Hills Kennedy 30, Van Nuys 0
Lincoln 12, Manual Arts 0
Maywood Academy 6, West Adams 0
New Designs University Park 26, Valley Oaks CES 0
North Hollywood 42, Monroe 0
San Fernando 26, Reseda 0
Verdugo Hills 32, San Fernando Arroyo 6
Verdugo Hills 33, San Fernando Arroyo 0
Southern Section
Camarillo 53, Rio Mesa 0
Chaminade 33, Alemany 12
Fullerton 40, Brea Olinda 0
Glenn 13, Norwalk 6
JSerra 21, Corona del Mar 6
Oxford Academy 19, Whitney 0
Palos Verdes 33, Torrance 6
Vasquez 30, Compton Early College 6
SATURDAY’S RESULTS
Southern Section
Alhambra 12, Montebello 6
Aquinas 33, Riverside Notre Dame 0
Banning 26, Nuview Bridge 0
Beaumont 27, Beckman 19
Capistrano Valley 28, South El Monte 0
Chadwick 44, Legacy College Prep 0
Chaparral 43, Great Oak 7
Covina 34, San Dimas 12
Cypress 6, Mira Costa 0
Desert Hot Springs 32, Arrowhead Christian 12
Downey 26, El Toro 13
Downey 13, Western Christian 6
Edison 27, Inglewood 0
Edison 20, Sherman Oaks Notre Dame 14
Glendora 28, Hacienda Heights Wilson 6
Harvard-Westlake 46, Immaculate Heart 0
Huntington Beach 41, Cajon 12
Huntington Beach 35, Cypress 0
Huntington Beach 28, El Toro 6
Irvine University 12, Capistrano Valley 0
Irvine University 50, Dana Hills 0
La Sierra 31, Banning 7
La Sierra 12, Arroyo Valley 6
Lawndale 14, Wiseburn-Da Vinci 0
Mater Dei 27, St. Margaret’s 26
Mater Dei 26, Etiwanda 14
Mission Viejo 30, Ramona 6
Mission Viejo 34, South El Monte 0
Murrieta Mesa 28, Temecula Valley 20
Ramona 20, Dana Hills 12
St. Margaret’s 24, Cajon 23
Tesoro 32, Mira Costa 18
Tesoro 33, Northwood 0
Tesoro 21, Santa Margarita 19
Western Christian 20, Northwood 13
Intersectional
Bonita Vista 18, Long Beach Poly 0
Bonita Vista 52, Schurr 0