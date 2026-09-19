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High School Sports

High school flag football: Friday and Saturday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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FRIDAY’S RESULTS

City Section

Granada Hills Kennedy 30, Van Nuys 0

Lincoln 12, Manual Arts 0

Maywood Academy 6, West Adams 0

New Designs University Park 26, Valley Oaks CES 0

North Hollywood 42, Monroe 0

San Fernando 26, Reseda 0

Verdugo Hills 32, San Fernando Arroyo 6

Verdugo Hills 33, San Fernando Arroyo 0

Southern Section

Camarillo 53, Rio Mesa 0

Chaminade 33, Alemany 12

Fullerton 40, Brea Olinda 0

Glenn 13, Norwalk 6

JSerra 21, Corona del Mar 6

Oxford Academy 19, Whitney 0

Palos Verdes 33, Torrance 6

Vasquez 30, Compton Early College 6

SATURDAY’S RESULTS

Southern Section

Alhambra 12, Montebello 6

Aquinas 33, Riverside Notre Dame 0

Banning 26, Nuview Bridge 0

Beaumont 27, Beckman 19

Capistrano Valley 28, South El Monte 0

Chadwick 44, Legacy College Prep 0

Chaparral 43, Great Oak 7

Covina 34, San Dimas 12

Cypress 6, Mira Costa 0

Desert Hot Springs 32, Arrowhead Christian 12

Downey 26, El Toro 13

Downey 13, Western Christian 6

Edison 27, Inglewood 0

Edison 20, Sherman Oaks Notre Dame 14

Glendora 28, Hacienda Heights Wilson 6

Harvard-Westlake 46, Immaculate Heart 0

Huntington Beach 41, Cajon 12

Huntington Beach 35, Cypress 0

Huntington Beach 28, El Toro 6

Irvine University 12, Capistrano Valley 0

Irvine University 50, Dana Hills 0

La Sierra 31, Banning 7

La Sierra 12, Arroyo Valley 6

Lawndale 14, Wiseburn-Da Vinci 0

Mater Dei 27, St. Margaret’s 26

Mater Dei 26, Etiwanda 14

Mission Viejo 30, Ramona 6

Mission Viejo 34, South El Monte 0

Murrieta Mesa 28, Temecula Valley 20

Ramona 20, Dana Hills 12

St. Margaret’s 24, Cajon 23

Tesoro 32, Mira Costa 18

Tesoro 33, Northwood 0

Tesoro 21, Santa Margarita 19

Western Christian 20, Northwood 13

Intersectional

Bonita Vista 18, Long Beach Poly 0

Bonita Vista 52, Schurr 0
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