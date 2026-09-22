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High School Sports

Girls’ flag football: Tuesday’s scores

Football on field.
(Getty Images)
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HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
TUESDAY’S RESULTS

City Section
Palisades 14, LACES 7

Southern Section
Agoura 18, Thousand Oaks 6
Banning 18, Rancho Mirage 6
Beaumont 55, Redlands 21
Brentwood 40, SEED LA 7
Cajon 19, Yucaipa 0
California Military 6, Peninsula 0
Camarillo 35, Oak Park 14
Castaic 25, West Ranch 13
Chaparral 41, Norco 0
Colton 6, Bloomington 0
El Segundo 21, Vistamar 6
Etiwanda 24, Chino Hills 7
Grand Terrace 34, Carter 6
Great Oak 27, Valley View 6
Harvard-Westlake 39, Louisville 0
Hemet 27, Canyon Springs 24
Highland 12, Antelope Valley 6
Indian Springs 33, Arroyo Valley 26
JSerra 38, Orange Lutheran 0
Jurupa Valley 27, Rubidoux 0
Kaiser 19, Jurupa Hills 12
Lancaster 19, Knight 0
Moreno Valley 18, Vista del Lago 0
Oaks Christian 37, Calabasas 6
Oxnard 18, Ventura 13
Pacific 19, San Bernardino 6
Paloma Valley 47, Citrus Hill 6
Pasadena Poly 33, Rio Hondo Prep 12
Quartz Hill 32, Eastside 13
Ramona 20, Norte Vista 0
Rancho Cucamonga 24, Los Osos 0
Rancho Verde 41, Perris 6
Redlands Adventist 25, Loma Linda Academy 0
Redlands East Valley 31, Citrus Valley 0
Rialto 12, San Gorgonio 6
Rim of the World 19, Eisenhower 18
Riverside Poly 55, Riverside North 6
Santa Monica 24, Sunny Hills 0
Santa Paula 24, Fillmore 7
Saugus 18, Canyon Country Canyon 6
Segerstrom 32, San Dimas 6
Sherman Oaks Notre Dame 38, Immaculate Heart 6
Simi Valley 14, Moorpark 12
South Hills 21, Colony 13
St. Bonaventure 14, Cate 0
Temescal Canyon 27, Elsinore 0
Tesoro 28, San Clemente 20
Torrance 22, North Torrance 0
Valencia 19, Hart 7
Westlake 55, Newbury Park 12
Westminster 14, Laguna Hills 7

MONDAY’S RESULTS

City Section
Camino Nuevo 6, Smidt Tech 0
Collins Family 19, Rise Kohyang 8
New Designs University Park 12, Stella 6
Stern 26, De La Hoya 0
View Park 7, Locke 0

Southern Section
Adelanto 21, Victor Valley 0
Alhambra 25, El Monte 19
Alta Loma 12, Colony 6
Anaheim Canyon 34, Corona 18
Arroyo Valley 39, Fontana 0
Azusa 21, Garey 0
Baldwin Park 25, Nogales 0
Bell Gardens d. South El Monte, forfeit
Bellflower 12, California 6
Bishop Amat 12, Serra 7
Bolsa Grande 32, Magnolia 0
Bonita 40, Claremont 0
California Military 46, Nuview Bridge 0
Cantwell-Sacred Heart 20, Mary Star of the Sea 6
Canyon Springs 26, Tahquitz 6
Canyon Springs 12, Arlington 12
Carter 18, Bloomington 13
Cathedral City 33, Jurupa Valley 0
Century 24, Western 6
Cerritos Valley Christian 52, Fairmont Prep 17
Chaparral 40, Temecula Valley 0
Chino 26, Chaffey 0
Chino Hills 19, Los Osos 0
Corona del Mar 18, Fountain Valley 8
Corona Santiago 26, Norco 13
Costa Mesa 30, Ocean View 0
Covina 33, Charter Oak 12
Crean Lutheran 21, Esperanza 7
Desert Hot Springs 20, Palm Springs 6
Dominguez 48, Compton Centennial 6
Don Lugo 13, Montclair 2
Downey 60, Mayfair 0
Edgewood 19, Bassett 0
Edison 32, Marina 0
Eisenhower 14, Colton 8
El Monte Arroyo 7, Rosemead 6
El Rancho 25, Keppel 0
Etiwanda 29, St. Lucy’s 6
Flintridge Sacred Heart 20, Immaculate Heart 8
Fullerton 44, Laguna Hills 13
Gabrielino 26, Temple City 0
Garden Grove Pacifica 21, Troy 12
Garden Grove Santiago 19, Los Amigos 2
Glenn 27, Oxford Academy 0
Godinez 20, Katella 14
Hemet 20, Riverside North 6
Huntington Beach 46, Los Alamitos 21
Indian Springs 44, Jurupa Hills 13
Irvine 12, Newport Beach Pacifica Christian 6
Kaiser 6, Rialto 0
La Habra 28, Brea Olinda 0
Lakewood St. Joseph 48, St. Mary’s Academy 0
La Mirada 13, Artesia 7
La Quinta 24, Xavier Prep 0
Liberty 27, Citrus Hill 0
Loma Linda Academy 47, Public Safety Academy 0
Long Beach Cabrillo 6, Compton Early College 0
Long Beach Poly 41, Lakewood 0
Long Beach Wilson 42, Long Beach Jordan 12
Mater Dei 39, Santa Margarita 13
Miller 6. Norte Vista 0
Millikan 20, Quartz Hill 13
Monrovia 26, Burbank Burroughs 9
Montebello 6, Mountain View 2
Moreno Valley 32, Lakeside 6
Murrieta Mesa 19, Great Oak 7
Murrieta Valley 6, Vista Murrieta 0
Northview 25, Hacienda Heights Wilson 24
Norwalk 26, Whitney 0
Ontario Christian 33, Woodcrest Christian 14
Orange 37, Estancia 0
Orange Vista 38, Perris 14
Paloma Valley 39, Heritage 6
Patriot 20, Ramona 7
Placentia Valencia 24, Garden Grove 0
Portola 12, Northwood 6
Ramona Convent 59, Sacred Heart of Jesus 0
Rancho Cucamonga 20, Upland 6
Rancho Verde 41, Rancho Christian 0
Redlands 12, Palm Desert 7
Rim of the World 12, Grand Terrace 7
Riverside King 33, Corona Centennial 12
Riverside Poly 40, Hillcrest 0
Rosamond 27, Littlerock 12
Saddleback 32, Savanna 0
Sage Hill 25, Irvine University 14
San Gorgonio 13, Summit 7
San Marino 13, La Canada 8
Santa Fe 6, Paramount 0
Saugus 6, Village Christian 0
Schurr 33, San Gabriel 12
Sierra Vista 32, Duarte 0
St. Margaret’s 32, Laguna Beach 6
St. Paul 40, St. Bernard 0
Trabuco Hills 27, Beckman 13
Tustin 18, Buena Park 0
Valley View 19, Vista del Lago 0
Villa Park 14, Sunny Hills 7
West Covina 19, Rowland 0
Westminster 37, La Palma Kennedy 20
Whittier 26, Pioneer 7
Woodbridge 38, Tesoro 33
Workman 20, La Puente 14
Yorba Linda 28, Cypress 6

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Intersectional
Compton 26, King/Drew 6

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