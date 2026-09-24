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High School Sports

High school flag football: Wednesday and Thursday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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WEDNESDAY’S RESULTS

City Section

Chatsworth 37, Reseda 0

Collins Family 33, Westbrook 0

Foshay 44, Angelou 8

GALA d. Los Angeles Jordan, forfeit

GALA 41, Dymally 0

Garfield 35, Legacy 0

Granada Hills Kennedy 19, Van Nuys 0

Los Angeles Hamilton 52, LACES 0

Los Angeles Roosevelt 26, South Gate 24

Narbonne 21, Los Angeles Marshall 0

Panorama 27, Van Nuys 0

SOCES 39, VAAS 0

South East 14, Sotomayor 6

Stella 13, USC Hybrid 0

Southern Section

Alhambra 33, Rosemead 6

Anaheim 46, Estancia 0

Anaheim Canyon 20, Crean Lutheran 19

Animo Leadership 25, SEED LA 14

Aquinas 14, Ontario Christian 0

Azusa 8, Sierra Vista 0

Baldwin Park 13, Garey 0

Beckman 32, Mission Viejo 27

Bonita 26, Glendora 12

Burbank Burroughs 19, Temple City 0

Cajon 45, Arlington 0

Century 7, Santa Ana Valley 6

Cerritos 27, Paramount 7

Cerritos Valley Christian 46, Whitney 12

Chino 12, Don Lugo 7

Compton 33, Compton Centennial 0

Compton Early College 20, Environmental Charter 0

Covina 33, Northview 0

Downey 27, Bellflower 6

Edison 6, Newport Harbor 0

El Modena 7, Sunny Hills 0

El Rancho 13, South El Monte 12

Fountain Valley 13, Los Alamitos 8

Garden Grove 21, Segerstrom 20

Garden Grove Pacifica 27, Brea Olinda 13

Gahr 42, Mayfair 0

Glenn 25, Pioneer 0

Godinez 7, Tustin 0

Great Oak 40, Desert Hot Springs 0

Huntington Beach 21, Corona del Mar 20

Katella 12, Costa Mesa 6

La Canada 33, South Pasadena 0

Laguna Beach 14, Newport Beach Pacifica Christian 7

Lakewood St. Joseph 21, Bishop Amat 12

La Palma Kennedy 12, Fullerton 6

La Quinta 12, Palm Springs 6

La Serna 19, California 12

La Sierra 6, Miller 0

Lawndale 34, Culver City 6

Loma Linda Academy 33, United Christian Academy 0

Long Beach Cabrillo 41, Dominguez 6

Long Beach Wilson 18, Lakewood 0

Los Amigos 12, Savanna 6

Marina 19, Irvine 7

Mary Star of the Sea 18, Sacred Heart of Jesus 12

Monrovia 20, Gabrielino 6

Montebello 21, Arroyo 0

Mountain View 14, El Monte 0

Nogales 41, Duarte 6

Palm Desert 12, Xavier Prep 6

Placenta Valencia 28, Laguna Hills 6

Pomona 12, Bassett 0

Portola 12, Irvine University 6

Ontario 12, Montclair 0

Redlands East Valley 39, Serrano 0

San Gabriel 15, Bell Gardens 13

San Juan Hills 36, Capistrano Valley 7

San Marino 18, Westridge 13

Santa Ana Foothill 24, Troy 0

Santa Fe 14, Artesia 6

Shadow Hills 31, Indio 6

Sierra Canyon d. Flintridge Sacred Heartt, forfeit

St. Bernard 18, Cantwell-Sacred Heart of Mary 13

St. Paul 48, St. Monica 12

Vasquez d, Rosamond, forfeit

Village Christian 34, Pasadena Poly 21

Villa Park 21, El Dorado 12

West Covina 20, Hacienda Heights Wilson 0

Westminster La Quinta 13, Saddleback 0

Whittier 21, Norwalk 20

Woodbridge 47, Northwood 0

Intersectional

Long Beach Poly 20, Carson 6

THURSDAY’S RESULTS

City Section

Bell 12, Huntington Park 0

Bernstein 19, Roybal 6

Contreras 14, Mendez 0

Contreras 12, RFK Community 7

Fairfax 6, LACES 0

Foshay 40, Diego Rivera 0

Garfield 20, Legacy 0

Hollywood 26, Bernstein 6

Hollywood 32, Roybal 0

Jefferson 45, West Adams 0

Los Angeles Hamilton 26, Westchester 0

Los Angeles Roosevelt 12, South Gate 0

Manual Arts 19, Santee 14

Maywood CES 6, Marquez 0

RFK Community 12, Mendez 6

Sotomayor 32, Maywood Academy 6

Torres 13, Elizabeth 0

Venice 26, Palisades 13

Southern Section

Agoura 49, Calabasas 0

Antelope Valley 83, Littlerock 0

Burbank Providence 43, SEED LA 0

Camarillo 33, Simi Valley 12

Canyon Country Canyon 31, Valencia 13

Castaic 7, Hart 0

Chaminade 18, Harvard-Westlake 13

Channel Islands 47, Del Sol 6

Dos Pueblos 35, Rio Mesa 0

El Segundo 14, West Torrance 0

El Toro 20, Aliso Niguel 0

Highland 12, Knight 0

Lancaster 6, Eastside 0

Mater Dei 34, Linfield Christian 26

Ontario 22, Chaffey 13

Peninsula 12, North Torrance 0

Quartz Hill 43, Palmdale 0

Redondo Union 20, Palos Verdes 0

Royal 55, Oak Park 14

San Juan Hills 36, Capistrano Valley 7

Santa Barbara 26, Buena 0

Santa Monica 38, Hawthorne 0

Santa Paula 62, Cate 0

Saugus 6, Golden Valley 0

South Torrance 32, Wiseburn-Da Vinci 12

Sunny Hills 45, Oxford Academy 0

Thousand Oaks 19, Newbury Park 7

Torrance 13, Mira Costa 7

Ventura 6, San Marcos 0

Westlake 37, Oaks Christian 13

Woodbridge 46, Santa Margarita 6

Intersectional

JSerra 32, Menlo 12

Eagle Rock d. Los Angeles Wilson, forfeit
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