High school flag football: Wednesday and Thursday scores
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WEDNESDAY’S RESULTS
City Section
Chatsworth 37, Reseda 0
Collins Family 33, Westbrook 0
Foshay 44, Angelou 8
GALA d. Los Angeles Jordan, forfeit
GALA 41, Dymally 0
Garfield 35, Legacy 0
Granada Hills Kennedy 19, Van Nuys 0
Los Angeles Hamilton 52, LACES 0
Los Angeles Roosevelt 26, South Gate 24
Narbonne 21, Los Angeles Marshall 0
Panorama 27, Van Nuys 0
SOCES 39, VAAS 0
South East 14, Sotomayor 6
Stella 13, USC Hybrid 0
Southern Section
Alhambra 33, Rosemead 6
Anaheim 46, Estancia 0
Anaheim Canyon 20, Crean Lutheran 19
Animo Leadership 25, SEED LA 14
Aquinas 14, Ontario Christian 0
Azusa 8, Sierra Vista 0
Baldwin Park 13, Garey 0
Beckman 32, Mission Viejo 27
Bonita 26, Glendora 12
Burbank Burroughs 19, Temple City 0
Cajon 45, Arlington 0
Century 7, Santa Ana Valley 6
Cerritos 27, Paramount 7
Cerritos Valley Christian 46, Whitney 12
Chino 12, Don Lugo 7
Compton 33, Compton Centennial 0
Compton Early College 20, Environmental Charter 0
Covina 33, Northview 0
Downey 27, Bellflower 6
Edison 6, Newport Harbor 0
El Modena 7, Sunny Hills 0
El Rancho 13, South El Monte 12
Fountain Valley 13, Los Alamitos 8
Garden Grove 21, Segerstrom 20
Garden Grove Pacifica 27, Brea Olinda 13
Gahr 42, Mayfair 0
Glenn 25, Pioneer 0
Godinez 7, Tustin 0
Great Oak 40, Desert Hot Springs 0
Huntington Beach 21, Corona del Mar 20
Katella 12, Costa Mesa 6
La Canada 33, South Pasadena 0
Laguna Beach 14, Newport Beach Pacifica Christian 7
Lakewood St. Joseph 21, Bishop Amat 12
La Palma Kennedy 12, Fullerton 6
La Quinta 12, Palm Springs 6
La Serna 19, California 12
La Sierra 6, Miller 0
Lawndale 34, Culver City 6
Loma Linda Academy 33, United Christian Academy 0
Long Beach Cabrillo 41, Dominguez 6
Long Beach Wilson 18, Lakewood 0
Los Amigos 12, Savanna 6
Marina 19, Irvine 7
Mary Star of the Sea 18, Sacred Heart of Jesus 12
Monrovia 20, Gabrielino 6
Montebello 21, Arroyo 0
Mountain View 14, El Monte 0
Nogales 41, Duarte 6
Palm Desert 12, Xavier Prep 6
Placenta Valencia 28, Laguna Hills 6
Pomona 12, Bassett 0
Portola 12, Irvine University 6
Ontario 12, Montclair 0
Redlands East Valley 39, Serrano 0
San Gabriel 15, Bell Gardens 13
San Juan Hills 36, Capistrano Valley 7
San Marino 18, Westridge 13
Santa Ana Foothill 24, Troy 0
Santa Fe 14, Artesia 6
Shadow Hills 31, Indio 6
Sierra Canyon d. Flintridge Sacred Heartt, forfeit
St. Bernard 18, Cantwell-Sacred Heart of Mary 13
St. Paul 48, St. Monica 12
Vasquez d, Rosamond, forfeit
Village Christian 34, Pasadena Poly 21
Villa Park 21, El Dorado 12
West Covina 20, Hacienda Heights Wilson 0
Westminster La Quinta 13, Saddleback 0
Whittier 21, Norwalk 20
Woodbridge 47, Northwood 0
Intersectional
Long Beach Poly 20, Carson 6
THURSDAY’S RESULTS
City Section
Bell 12, Huntington Park 0
Bernstein 19, Roybal 6
Contreras 14, Mendez 0
Contreras 12, RFK Community 7
Fairfax 6, LACES 0
Foshay 40, Diego Rivera 0
Garfield 20, Legacy 0
Hollywood 26, Bernstein 6
Hollywood 32, Roybal 0
Jefferson 45, West Adams 0
Los Angeles Hamilton 26, Westchester 0
Los Angeles Roosevelt 12, South Gate 0
Manual Arts 19, Santee 14
Maywood CES 6, Marquez 0
RFK Community 12, Mendez 6
Sotomayor 32, Maywood Academy 6
Torres 13, Elizabeth 0
Venice 26, Palisades 13
Southern Section
Agoura 49, Calabasas 0
Antelope Valley 83, Littlerock 0
Burbank Providence 43, SEED LA 0
Camarillo 33, Simi Valley 12
Canyon Country Canyon 31, Valencia 13
Castaic 7, Hart 0
Chaminade 18, Harvard-Westlake 13
Channel Islands 47, Del Sol 6
Dos Pueblos 35, Rio Mesa 0
El Segundo 14, West Torrance 0
El Toro 20, Aliso Niguel 0
Highland 12, Knight 0
Lancaster 6, Eastside 0
Mater Dei 34, Linfield Christian 26
Ontario 22, Chaffey 13
Peninsula 12, North Torrance 0
Quartz Hill 43, Palmdale 0
Redondo Union 20, Palos Verdes 0
Royal 55, Oak Park 14
San Juan Hills 36, Capistrano Valley 7
Santa Barbara 26, Buena 0
Santa Monica 38, Hawthorne 0
Santa Paula 62, Cate 0
Saugus 6, Golden Valley 0
South Torrance 32, Wiseburn-Da Vinci 12
Sunny Hills 45, Oxford Academy 0
Thousand Oaks 19, Newbury Park 7
Torrance 13, Mira Costa 7
Ventura 6, San Marcos 0
Westlake 37, Oaks Christian 13
Woodbridge 46, Santa Margarita 6
Intersectional
JSerra 32, Menlo 12
Eagle Rock d. Los Angeles Wilson, forfeit