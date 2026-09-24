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High School Sports

High school football: Thursday’s scores

Photo of a football on the field
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

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THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Valley Mission League

Sylmar 19, Canoga Park 13

Nonleague

Eagle Rock 30, Marquez 22

SOUTHERN SECTION

Camino Real League

St. Bernard 47, Bosco Tech 8

Tango League

Bolsa Grande 47, Savanna 22

Century 49, Garden Grove Santiago 13

Nonleague

La Sierra 36, San Bernardino 20

Nuview Bridge d. St. Jeanne de Lestonnac, forfeit

Villa Park 51, Lakewood 0

INTERSECTIONAL

Gahr 36, Gardena 0

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Majestic League

Calvary Baptist 49, Public Safety Academy 12

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