High school football: Thursday’s scores
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THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Valley Mission League
Sylmar 19, Canoga Park 13
Nonleague
Eagle Rock 30, Marquez 22
SOUTHERN SECTION
Camino Real League
St. Bernard 47, Bosco Tech 8
Tango League
Bolsa Grande 47, Savanna 22
Century 49, Garden Grove Santiago 13
Nonleague
La Sierra 36, San Bernardino 20
Nuview Bridge d. St. Jeanne de Lestonnac, forfeit
Villa Park 51, Lakewood 0
INTERSECTIONAL
Gahr 36, Gardena 0
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Majestic League
Calvary Baptist 49, Public Safety Academy 12