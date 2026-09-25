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High School Sports

High school football: Friday’s scores

Photo of a football on the field
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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FRIDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Coliseum League

Fremont 30, Dymally 0

Eastern League

Bell 36, Huntington Park 6

Garfield 42, Legacy 24

South Gate 38, Los Angeles Roosevelt 0

East Valley League

Arleta 48, San Fernando Arroyo 19

Monroe 21, Fulton 14

North Hollywood 43, Verdugo Hills 7

Sun Valley Poly 61, Grant 6

Valley Mission League

Panorama 45, Reseda 0

San Fernando 32, Van Nuys 6

Nonleague

Cleveland 24, Crenshaw 18

Los Angeles Marshall 57, Jefferson 6

Los Angeles University 41, Franklin 6

Los Angeles Wilson 38, Los Angeles 0

Mendez 26, Torres 0

Washington Prep 44, Rancho Dominguez 6

SOUTHERN SECTION

Almont League

Schurr 34, Montebello 12

Boulder League

Burbank Burroughs d. Pasadena, forfeit

Crescenta Valley 58, Gabrielino 12

Camino Real League

Mary Star of the Sea 49, St. Genevieve 7

Crest League

Arcadia 40, Temple City 7

Foothill League

Golden Valley 49, Canyon Country Canyon 10

Hart 34, Saugus 17

Valencia 42, West Ranch 0

Ivy League

Paloma Valley 69, Liberty 0

Manzanita League

Silver Valley 36, Temecula Prep 7

Ocean League

West Torrance 42, South Torrance 14

River Valley League

Rubidoux 49, Jurupa Valley 13

Tango League

Loara 43, Magnolia 8

Nonleague

Adelanto 40, Knight 21

Alhambra 33, Glenn 0

Alta Loma 41, Silverado 3

Anaheim 21, Buena Park 7

Arrowhead Christian 44, Cathedral City 20

Banning 55, West Valley 0

Bassett 31, Mountain View 0

Brentwood 42, Estancia 0

Charter Oak 20, St. Francis 16

Chino Hills 42, Ayala 7

Citrus Valley 24, Upland 7

Coachella Valley 28, Indio 7

Colton 34, Jurupa Hills 15

Corona Santiago 33, Elsinore 26

Desert Hot Springs 48, Miller 0

Desert Mirage 42, San Gorgonio 18

Diamond Bar 35, Rowland 11

Eastvale Roosevelt 33, La Quinta 20

Edison 36, Summit 0

El Dorado 26, Troy 12

El Modena 20, Trabuco Hills 17

El Segundo 43, Santa Rosa Academy 14

Etiwanda 28, Barstow 20

Grand Terrace 22, Rim of the World 21

Hawthorne 27, Leuzinger 0

Highland 21, Temescal Canyon 13

Hoover 21, Rosemead 10

Inglewood 35, Downey 7

Laguna Hills 23, St. Margaret’s 15

Long Beach Cabrillo 58, Long Beach Jordan 48

Long Beach Wilson 41, Compton 7

Los Altos 21, El Rancho 18

Mira Costa 28, Culver City 21

Muir 8, Redondo Union 7

Norte Vista 28, Big Bear 6

Northview 21, Covina 0

Ontario Christian 42, Vasquez 0

Rancho Alamitos 38, Westminster La Quinta 7

Rancho Cucamonga 14, Long Beach Poly 7

Rio Hondo Prep 42, St. Anthony 20

Rio Mesa 29, Oxnard 7

Royal 49, Glendale 12

San Clemente 42, Murrieta Valley 13

San Gabriel 23, Garey 0

San Jacinto 20, Aquinas 10

Santa Ana 51, Ganesha 0

Santa Ana Calvary Chapel 29, Carpinteria 13

Santa Ana Valley 42, Godinez 6

Servite 28, Damien 9

Sherman Oaks Notre Dame 30, Millikan 0

Sierra Canyon 42, Oxnard Pacifica 10

South El Monte 37, El Monte 0

St. Monica 62, Cantwell-Sacred Heart 21

Tahquitz 24, Rialto 12

Valley View 42, Shadow Hills 6

Ventura 48, Calabasas 14

Victor Valley 34, Lancaster 14

Vista del Lago 48, Granite Hills 7

West Covina 51, Norwalk 23

West Torrance 42, South Torrance 14

Yucca Valley 63, Twentynine Palms 3

INTERSECTIONAL

Bakersfield Mira Monte 29, Village Christian 14

Boron 52, Beverly Hills 7

Burbank 23, Bakersfield Centennial 21

Central 28, Rancho Christian 12

Compton Centennial 56, Manual Arts 0

Compton Early College 21, Locke 14 (OT)

Dominguez 19, Los Angeles Hamilton 12

Harvard-Westlake 21, Birmingham 7

Laguna Beach 21, San Pedro 7

Lawndale 37, Wilmington Banning 7

Lucerne Valley d. Warner, forfeit

Mira Monte 29, Village Christian 14

Vista Murrieta 24, Oceanside El Camino 21

Peninsula 34, Narbonne 28

Pomona 42, Angelou 25

Steele Canyon 28, Dorsey 26

Valhalla d. St. Pis X-St. Matthias Academy.forfeit

Viewpoint 49, Bernstein 8

Workman 23, West Adams 0

8-MAN

CITY SECTION

Nonleague

East Valley 54, New Designs University Park 8

SOUTHERN SECTION

Tri-Valley League

Sage Hill 42, Chadwick 36

Nonleague

Faith Baptist 34, Trinity Classical Academy 0

Lancaster Baptist 41, Hesperia Christian 41

INTERSECTIONAL

Laguna Blanca 50, Valley Oaks CES 6

Maricopa 44, Tehillah Christian Academy 36

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