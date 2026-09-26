High school flag football: Friday and Saturday scores
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FRIDAY’S RESULTS
City Section
Arleta 18, San Fernando Arroyo 7
Grant 6, Sun Valley Poly 0
Grant 18, Sun Valley Poly 12
Los Angeles Wilson 41, Los Angeles 0
North Hollywood 26, Verdugo Hills 20
Panorama 61, Reseda 0
San Fernando Arroyo 19, Arleta 0
Sun Valley Magnet 39, Valley Oaks CES 0
Torres 45, Mendez 0
Van Nuys 12, San Fernando 0
Verdugo Hills 13, North Hollywood 6
Southern Section
Bishop Montgomery 38, Culver City 25
Bishop Montgomery 26, United Christian Academy 2
Fullerton 33, Garden Grove 26
Gardena Serra 27, Hawthorne 6
Gardena Serra 25, South Torrance 12
Hueneme 26, St. Bonaventure 20
Mission Viejo 25, Newport Beach Pacifica Christian. 0
Palm Springs 20, Rancho Mirage 0
Segerstrom 19, Westminster 18
Sherman Oaks Notre Dame 26, Harvard-Westlake 13
Sierra Canyon 33, Chaminade 0
Torrance 34, Culver City 6
Torrance 35, United Christian Academy 0
Ventura 20, Pioneer 0
Village Christian 51, Chadwick 7
Intersectional
San Pedro 29, Hawthorne 0
San Pedro 26, South Torrance 14
SATURDAY’S RESULTS
City Section
Contreras 15, Monroe 0
Contreras 7, Sun Valley Poly 0
Smidt Tech 14, West Adams 0
South East 7, New Designs University Park 0
Southern Section
Anaheim 26, Whittier 0
Ayala 6, Franklin 0
Beckman 25, Beaumont 21
Bishop Montgomery 26, United Christian Academy 2
Bishop Montgomery 38, Culver City 25
Cajon 25, Northwood 12
California Military Institute 40, St. Lucy’s 0
Capistrano Valley 19, Dana Hills 0
Chaparral 30, Murrieta Valley 0
Claremont 27, Fillmore 6
Costa Mesa 13, Nogales 12
Culver City 33, United Christian Academy 0
Cypress 27, Los Angeles Marshall 0
Cypress 14, Mira Costa 13
Downey 14, Western Christian 13
Eastside 8, Bellflower 6
Edison 12, Schurr 0
Edison 27, Long Beach Poly 14
Etiwanda 25, El Toro 6
Fillmore 15, San Gabriel 0
Fullerton 33, Garden Grove 26
Gardena Serra 20, Bishop Montgomery 18
Gardena Serra 27, Hawthorne 6
Gardena Serra 25, South Torrance 12
Great Oak 12, Temecula Valley 0
Highland 33, El Monte 0
Highland 31, Alhambra 0
Hueneme 26, St. Bonaventure 20
Huntington Beach 21, Beckman 6
Huntington Beach 26, Mater Dei 20
Huntington Beach 14, Downey 7
Irvine University 13, Ramona 6
Irvine University 15, Mission Viejo 6
Lancaster 20, Alhambra 0
Lancaster 14, El Monte 8
Lawndale 7, Placentia Valencia 0
Mater Dei 27, Beaumont 7
Mira Costa 20, Northwood 0
Mira Costa 32, St. Margaret’s 15
Mission Viejo 28, Capistrano Valley 0
Mission Viejo 25, Newport Beach Pacifica Christian 0
Palm Springs 20, Rancho Mirage 0
Pasadena Poly 47, Chadwick 6
San Dimas 2, Costa Mesa 0
Santa Margarita 20, Tesoro 13
Segerstrom 19, Westminster 18
Shadow Hills 19, Eastside 0
Shadow Hills 19, Estancia 0
Sherman Oaks Notre Dame 26, Harvard-Westlake 13
Sierra Canyon 33 Chaminade 0
South Torrance 25, Hawthorne 6
South Torrance 12, Culver City 0
St. Margaret’s 14, Cajon 7
Temecula Prep 13, Corona 13
Torrance 12, Bishop Montgomery 0
Torrance 34, Culver City 6
Torrance 35, United Christian Academy 0
Ventura 20, Pioneer 0
Village Christian 51, Chadwick 7
Vista Murrieta 27, Murrieta Mesa 7
Western Christian 21, Tesoro 14
Intersectional
Academy of Our Lady of Peace 12, Corona 6
Ayala 14, Eagle Rock 0
Bellflower 6, Estancia 6
Bonita Vista 37, Sherman Oaks Notre Dame 0
Castaic 19, Los Angeles Roosevelt 6
Castaic 6, King/Drew 6
Cerritos 13, Los Angeles Roosevelt 0
Chaminade 13, Eagle Rock 6
Chino 27, Santee 0
Chino 20, Arleta 0
Claremont 22, Chaminade 0
Compton 6, Patrick Henry 0
Cypress 27, Los Angeles Marshall 0
El Modena 13, Jefferson 0
El Modena 26, Sun Valley Magnet 7
El Toro 39, Los Angeles Marshall 0
Franklin 15, Chaminade 8
Gahr 32, Arleta 0
Gahr 48, Santee 0
Glendora 22, Sun Valley Magnet 0
Glendora 12, Jefferson 6
Golden Valley 6, Fremont 0
Golden Valley 13, Hawkins 0
King/Drew 13, Cerritos 6
La Mirada 9, University City 0
Lawndale 13, Lincoln 0
Maywood CES 0, San Dimas 0
Nogales 25, Maywood CES 0
Palos Verdes 6, Chula Vista Mater Dei 0
Palos Verdes 6, Calexico 0
Panorama 12, Colony 6
Placentia Valencia 12, Hollywood 0
San Juan Hills 21, South East 0
San Juan Hills 7, Van Nuys 0
San Pedro 19, Gardena Serra 13
San Pedro 29, Hawthorne 0
San Pedro 6, Torrance 0
San Ysidro 20, Monroe 0
San Ysidro 27, Sun Valley Poly 0
Sherman Oaks CES 8, Orange 0
Temecula Prep 27, East Valley 6
Thousand Oaks 19, Wilmington Banning 14
Thousand Oaks 7, El Camino Real 7
University City 13, Mayfair 0
Vasquez 20, Huntington Park 0
Ventura 7, Mountain View St. Francis 6
Ventura 24, Piedmont 0
West Covina 13, Elizabeth 0
West Covina 29, AMIT 0
Whittier 15, Huntington Park 0