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High School Sports

High school flag football: Friday and Saturday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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FRIDAY’S RESULTS

City Section

Arleta 18, San Fernando Arroyo 7

Grant 6, Sun Valley Poly 0

Grant 18, Sun Valley Poly 12

Los Angeles Wilson 41, Los Angeles 0

North Hollywood 26, Verdugo Hills 20

Panorama 61, Reseda 0

San Fernando Arroyo 19, Arleta 0

Sun Valley Magnet 39, Valley Oaks CES 0

Torres 45, Mendez 0

Van Nuys 12, San Fernando 0

Verdugo Hills 13, North Hollywood 6

Southern Section

Bishop Montgomery 38, Culver City 25

Bishop Montgomery 26, United Christian Academy 2

Fullerton 33, Garden Grove 26

Gardena Serra 27, Hawthorne 6

Gardena Serra 25, South Torrance 12

Hueneme 26, St. Bonaventure 20

Mission Viejo 25, Newport Beach Pacifica Christian. 0

Palm Springs 20, Rancho Mirage 0

Segerstrom 19, Westminster 18

Sherman Oaks Notre Dame 26, Harvard-Westlake 13

Sierra Canyon 33, Chaminade 0

Torrance 34, Culver City 6

Torrance 35, United Christian Academy 0

Ventura 20, Pioneer 0

Village Christian 51, Chadwick 7

Intersectional

San Pedro 29, Hawthorne 0

San Pedro 26, South Torrance 14

SATURDAY’S RESULTS

City Section

Contreras 15, Monroe 0

Contreras 7, Sun Valley Poly 0

Smidt Tech 14, West Adams 0

South East 7, New Designs University Park 0

Southern Section

Anaheim 26, Whittier 0

Ayala 6, Franklin 0

Beckman 25, Beaumont 21

Bishop Montgomery 26, United Christian Academy 2

Bishop Montgomery 38, Culver City 25

Cajon 25, Northwood 12

California Military Institute 40, St. Lucy’s 0

Capistrano Valley 19, Dana Hills 0

Chaparral 30, Murrieta Valley 0

Claremont 27, Fillmore 6

Costa Mesa 13, Nogales 12

Culver City 33, United Christian Academy 0

Cypress 27, Los Angeles Marshall 0

Cypress 14, Mira Costa 13

Downey 14, Western Christian 13

Eastside 8, Bellflower 6

Edison 12, Schurr 0

Edison 27, Long Beach Poly 14

Etiwanda 25, El Toro 6

Fillmore 15, San Gabriel 0

Fullerton 33, Garden Grove 26

Gardena Serra 20, Bishop Montgomery 18

Gardena Serra 27, Hawthorne 6

Gardena Serra 25, South Torrance 12

Great Oak 12, Temecula Valley 0

Highland 33, El Monte 0

Highland 31, Alhambra 0

Hueneme 26, St. Bonaventure 20

Huntington Beach 21, Beckman 6

Huntington Beach 26, Mater Dei 20

Huntington Beach 14, Downey 7

Irvine University 13, Ramona 6

Irvine University 15, Mission Viejo 6

Lancaster 20, Alhambra 0

Lancaster 14, El Monte 8

Lawndale 7, Placentia Valencia 0

Mater Dei 27, Beaumont 7

Mira Costa 20, Northwood 0

Mira Costa 32, St. Margaret’s 15

Mission Viejo 28, Capistrano Valley 0

Mission Viejo 25, Newport Beach Pacifica Christian 0

Palm Springs 20, Rancho Mirage 0

Pasadena Poly 47, Chadwick 6

San Dimas 2, Costa Mesa 0

Santa Margarita 20, Tesoro 13

Segerstrom 19, Westminster 18

Shadow Hills 19, Eastside 0

Shadow Hills 19, Estancia 0

Sherman Oaks Notre Dame 26, Harvard-Westlake 13

Sierra Canyon 33 Chaminade 0

South Torrance 25, Hawthorne 6

South Torrance 12, Culver City 0

St. Margaret’s 14, Cajon 7

Temecula Prep 13, Corona 13

Torrance 12, Bishop Montgomery 0

Torrance 34, Culver City 6

Torrance 35, United Christian Academy 0

Ventura 20, Pioneer 0

Village Christian 51, Chadwick 7

Vista Murrieta 27, Murrieta Mesa 7

Western Christian 21, Tesoro 14

Intersectional

Academy of Our Lady of Peace 12, Corona 6

Ayala 14, Eagle Rock 0

Bellflower 6, Estancia 6

Bonita Vista 37, Sherman Oaks Notre Dame 0

Castaic 19, Los Angeles Roosevelt 6

Castaic 6, King/Drew 6

Cerritos 13, Los Angeles Roosevelt 0

Chaminade 13, Eagle Rock 6

Chino 27, Santee 0

Chino 20, Arleta 0

Claremont 22, Chaminade 0

Compton 6, Patrick Henry 0

Cypress 27, Los Angeles Marshall 0

El Modena 13, Jefferson 0

El Modena 26, Sun Valley Magnet 7

El Toro 39, Los Angeles Marshall 0

Franklin 15, Chaminade 8

Gahr 32, Arleta 0

Gahr 48, Santee 0

Glendora 22, Sun Valley Magnet 0

Glendora 12, Jefferson 6

Golden Valley 6, Fremont 0

Golden Valley 13, Hawkins 0

King/Drew 13, Cerritos 6

La Mirada 9, University City 0

Lawndale 13, Lincoln 0

Maywood CES 0, San Dimas 0

Nogales 25, Maywood CES 0

Palos Verdes 6, Chula Vista Mater Dei 0

Palos Verdes 6, Calexico 0

Panorama 12, Colony 6

Placentia Valencia 12, Hollywood 0

San Juan Hills 21, South East 0

San Juan Hills 7, Van Nuys 0

San Pedro 19, Gardena Serra 13

San Pedro 29, Hawthorne 0

San Pedro 6, Torrance 0

San Ysidro 20, Monroe 0

San Ysidro 27, Sun Valley Poly 0

Sherman Oaks CES 8, Orange 0

Temecula Prep 27, East Valley 6

Thousand Oaks 19, Wilmington Banning 14

Thousand Oaks 7, El Camino Real 7

University City 13, Mayfair 0

Vasquez 20, Huntington Park 0

Ventura 7, Mountain View St. Francis 6

Ventura 24, Piedmont 0

West Covina 13, Elizabeth 0

West Covina 29, AMIT 0

Whittier 15, Huntington Park 0

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