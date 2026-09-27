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High School Sports

High school football: Week 6 schedule

Dylan Fullmer carries the ball for Harvard-Westlake.
Dylan Fullmer leads undefeated Harvard-Westlake against Salesian in a Del Rey League opener Friday.
(Steve Galluzzo / For The Times)
By Los Angeles Times staff
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(Games at 7 p.m. unless noted)

THURSDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Valley Mission League

Canoga Park at Reseda

SOUTHERN SECTION

Big West League

Corona Centennial at Vista Murrieta

Great Oak at Eastvale Roosevelt

Murrieta Valley at Chaparral

Temecula Valley at Corona Santiago

Cottonwood League

Vasquez at Webb

Delta League

Dana Hills at Western

Laguna Beach at Troy

Foothill League

Hart vs. Golden Valley at Canyon Country Canyon

Foxtrot League

El Toro at Beckman

Golden League

Littlerock at Lancaster

Inland Valley League

Arlington at Citrus Hill

Kappa League

St. Margaret’s at Anaheim Canyon

Lambda League

Santa Ana Calvary Chapel at Woodbridge

Westminster at Placentia Valencia

Miramonte League

Bassett at Garey

Workman at Pomona

Mojave River League

Serrano at Oak Hills

Mountain Pass League

San Jacinto at Temescal Canyon

Mountain Valley League

Rubidoux at San Bernardino

Omicron League

Estancia at Buena Park

Pioneer League

West Torrance at North Torrance

River Valley League

Miller at Ramona

Sierra League

Colony at Bonita

Glendora at Northview

Charter Oak at Ayala

South Valley League

San Jacinto Valley Academy at Temecula Prep

Skyline League

Bloomington at Carter

Fontana at Arroyo Valley

Indian Springs at San Gorgonio

Tango League

Loara at Century

Magnolia at Bolsa Grande

Santa Ana Valley at Savanna, 6:30 p.m.

Westminster La Quinta at Garden Grove Santiago

Nonleague

Maranatha at Santa Rosa Academy

South El Monte at El Rancho

Whittier at Lynwood

INTERSECTIONAL

King/Drew at Santa Fe Christian, 4 p.m.

8-MAN

CITY SECTION

Valley League

East Valley at South LA College Prep

SOUTHERN SECTION

Noneague

Desert at Milken

FRIDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Central League

Bernstein at Contreras

Hollywood at Roybal

Coliseum League

Dorsey at Washington Prep

Marquez at Crenshaw

Eastern League

Bell at Garfield

Legacy at Los Angeles Roosevelt

South East at Huntington Park

East Valley League

Fulton at Grant

North Hollywood at Arleta, 3:30 p.m.

Monroe at Verdugo Hills

Exposition League

Santee at Manual Arts

Marine League

Gardena at Carson

San Pedro at Wilmington Banning

Metro league

Locke at Los Angeles Jordan

Northern League

Eagle Rock at Lincoln

Los Angeles Marshall at Franklin

Valley Mission League

Granada Hills Kennedy at Panorama

Van Nuys at Sylmar

Western League

Fairfax at Westchester

Los Angeles University at Los Angeles Hamilton

Venice at Palisades

West Valley League

Chatsworth at Taft, 7:15 p.m.

Cleveland at Birmingham

Granada Hills at El Camino Real

Nonleague

Belmont at Diego Rivera

Dymally at Rancho Dominguez

Hawkins at West Adams, 4 p.m.

Jefferson at Fremont

Maywood CES at Mendez

Sotomayor at USC Hybrid, 3 p.m.

Torres at Los Angeles, 3:30 p.m.

SOUTHERN SECTION

Alpha League

Edison at Mission Viejo

Los Alamitos at San Juan Hills

Yorba Linda at San Clemente

Angelus League

St. Francis at Cathedral

St. Paul at Paraclete

St. Pius X-St. Matthias Academy at Bishop Montgomery

Baseline League

Chino Hills at Damien

Upland at Etiwanda

Bay League

Leuzinger at Redondo Union

Mira Costa at Inglewood

Big West

Murrieta Mesa at Norco

Riverside King at Corona

Boulder League

Gabrielino at Pasadena

San Marino at Crescenta Valley

South Pasadena at Burbank Burroughs

Bravo League

Corona del Mar at Villa Park

Crean Lutheran at Tustin

La Habra at Capistrano Valley

Camino Real League

Cantwell-Sacred Heart at Bosco Tech

Mary Star of the Sea at St. Monica

Channel League

Moorpark at Santa Barbara

Ventura at Thousand Oaks

Westlake at Rio Mesa

Citrus Belt League

Cajon at Citrus Valley

Redlands at Yucaipa

Redlands East Valley at Beaumont

Citrus Coast League

Carpinteria at Channel Islands

Grace and Santa Clara

Nordhoff at Del Sol

Coastal 101 League

Agoura at Buena

Calabasas at Oak Park

Oxnard at Camarillo

Cottonwood League

Riverside Prep at Arrowhead Christian

Riverside Notre Dame at Whittier Christian

Del Rey League

Alemany at St. Anthony

Harvard-Westlake at Salesian

La Salle at Crespi

Delta League

El Modena at Huntington Beach

Desert Empire League

La Quinta at Shadow Hills

Palm Desert at Rancho Mirage

Palm Springs at Xavier Prep

Desert Sky League

Granite Hills at Adelanto

Victor Valley at Barstow

Epsilon League

Brea Olinda at Trabuco Hills

Santa Ana Foothill at Newport Harbor

Tesoro at Aliso Niguel

Foothill League

Castaic at Canyon Country Canyon

Valencia vs. Saugus at College of the Canyons

Foxtrot League

Irvine at Segerstrom

Orange at El Dorado

Gano League

Chaffey at Walnut

Montclair at Nogales

Rowland at Don Lugo

Gateway League

Cerritos at La Mirada

La Serna at Warren

Mayfair at Downey

Golden League

Antelope Valley at Highland

Palmdale at Eastside

Quartz Hill at Knight

Hacienda League

Baldwin Park at Diamond Bar

Covina at South Hills

West Covina at Los Altos

Hub City League

Compton Early College at Compton Centennial

Dominguez at Compton

Inland Valley League

Heritage at Canyon Springs

Lakeside at Hemet

Iota League

Cypress at Garden Grove Pacifica

Laguna Hills at La Palma Kennedy

Northwood at Marina

Ironwood League

Cerritos Valley Christian at Capistrano Valley Christian

Village Christian at Heritage Christian

Western Christian at Aquinas

Ivy League

Rancho Verde at Rancho Christian

Riverside Poly at Orange Vista

Vista del Lago at Liberty

Kappa League

Esperanza at Fullerton

Portola at Sunny Hills

Lambda League

Fountain Valley at Sonora

Manzanita League

Nuview Bridge at Desert Chapel

Marmonte League

Bishop Diego at Newbury Park

Oaks Christian at Oxnard Pacifica

Simi Valley at St. Bonaventure

Mesquite League

Ontario Christian at Desert Christian Academy

Mid-Cities League

Bellflowet at Santa Fe

Norwalk at California

Paramount at Gahr

Mission League

Bishop Amat at Gardena Serra

Loyola at Sierra Canyon

Sherman Oaks Notre Dame at Chaminade

Mojave River League

Hesperia at Apple Valley

Sultana at Ridgecrest Burroughs

Montview League

Duarte at Ontario

Hacienda Heights Wilson at Sierra Vista

La Puente at Azusa

Moore League

Lakewood at Long Beach Poly

Long Beach Wilson at Long Beach Jordan

Mountain Pass League

West Valley at Tahquitz

Mountain Valley League

La Sierra at Jurupa Valley

Ocean League

Beverly Hills at Lawndale

Peninsula at Hawthorne

Omicron League

Los Amigos at Garden Grove

Santa Ana at Irvine University

Pioneer League

Culver City at El Segundo

Torrance at Santa Monica

River Valley League

Big Bear at Pacific

Norte Vista at Patriot

Sigma League

Anaheim at Katella

Ocean View at Costa Mesa

Rancho Alamitos at Saddleback

605 League

Glenn at Firebaugh

Pioneer at Artesia

Sunbelt League

Hillcrest at Moreno Valley

Perris at Paloma Valley

Riverside North at Valley View

Tri-County League

Dos Pueblos at Hueneme

Fillmore at San Marcos

Santa Paula at Royal

Trinity League

JSerra at St. John Bosco

Mater Dei vs. Santa Margarita at Saddleback College

Servite vs. Orange Lutheran at Orange Coast College

Valle Vista League

Diamond Ranch at Claremont

Los Osos at Chino

San Dimas at Alta Loma

Nonleague

Arroyo at Arcadia

California Military Institute at Silver Valley

Cathedral City at Yucca Valley

Desert Hot Springs at Indio

Millikan at Palos Verdes

Monrovia at Kaiser

Rialto at Bell Gardens

Rosemead at Alhambra

San Gabriel at Mountain View

Schurr at La Canada

St. Genevieve at Brentwood

St. Jeanne de Lestonnac at Rim of the World

INTERSECTIONAL

Angelou at Keppel

Brawley at Linfield Christian

Coachella Valley at Southwest EC

Desert Mirage at Calipatria

Sunnyvale King’s Academy at Rio Hondo Prep

Rosamond vs. Viewpoint at Calabasas

8-MAN

CITY SECTION

City League

Stella at New Designs University Park

Valley League

East Valley at South LA College Prep

Sherman Oaks CES at TEACH Tech

SOUTHERN SECTION

Express League

Downey Calvary Chapel at Magnolia Science Academy

Frontier League

Laguna Blanca at Thousand Oaks Hillcrest Christian

Heritage League

Santa Clarita Christian at Faith Baptist, 4 p.m.

Majestic League

United Christian Academy at Calvary Baptist

Nonleague

Avalon at Vista Meridian

California School for the Deaf Riverside at Hesperia Christian

Trinity Classical Academy at Chadwick, 3:45 p.m.

INTERSECTIONAL

Entrepreneur at Bakersfield Valley Oaks Charter

Maricopa at Laton

SATURDAY’S SCHEDULE

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

California Lutheran at ACE, 5 p.m.

Flintridge Prep at Thacher, 2 p.m.

INTERSECTIONAL

Orcutt Academy at Cate, 2 p.m.

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