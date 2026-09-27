High school football: Week 6 schedule
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(Games at 7 p.m. unless noted)
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Valley Mission League
Canoga Park at Reseda
SOUTHERN SECTION
Big West League
Corona Centennial at Vista Murrieta
Great Oak at Eastvale Roosevelt
Murrieta Valley at Chaparral
Temecula Valley at Corona Santiago
Cottonwood League
Vasquez at Webb
Delta League
Dana Hills at Western
Laguna Beach at Troy
Foothill League
Hart vs. Golden Valley at Canyon Country Canyon
Foxtrot League
El Toro at Beckman
Golden League
Littlerock at Lancaster
Inland Valley League
Arlington at Citrus Hill
Kappa League
St. Margaret’s at Anaheim Canyon
Lambda League
Santa Ana Calvary Chapel at Woodbridge
Westminster at Placentia Valencia
Miramonte League
Bassett at Garey
Workman at Pomona
Mojave River League
Serrano at Oak Hills
Mountain Pass League
San Jacinto at Temescal Canyon
Mountain Valley League
Rubidoux at San Bernardino
Omicron League
Estancia at Buena Park
Pioneer League
West Torrance at North Torrance
River Valley League
Miller at Ramona
Sierra League
Colony at Bonita
Glendora at Northview
Charter Oak at Ayala
South Valley League
San Jacinto Valley Academy at Temecula Prep
Skyline League
Bloomington at Carter
Fontana at Arroyo Valley
Indian Springs at San Gorgonio
Tango League
Loara at Century
Magnolia at Bolsa Grande
Santa Ana Valley at Savanna, 6:30 p.m.
Westminster La Quinta at Garden Grove Santiago
Nonleague
Maranatha at Santa Rosa Academy
South El Monte at El Rancho
Whittier at Lynwood
INTERSECTIONAL
King/Drew at Santa Fe Christian, 4 p.m.
8-MAN
CITY SECTION
Valley League
East Valley at South LA College Prep
SOUTHERN SECTION
Noneague
Desert at Milken
FRIDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Central League
Bernstein at Contreras
Hollywood at Roybal
Coliseum League
Dorsey at Washington Prep
Marquez at Crenshaw
Eastern League
Bell at Garfield
Legacy at Los Angeles Roosevelt
South East at Huntington Park
East Valley League
Fulton at Grant
North Hollywood at Arleta, 3:30 p.m.
Monroe at Verdugo Hills
Exposition League
Santee at Manual Arts
Marine League
Gardena at Carson
San Pedro at Wilmington Banning
Metro league
Locke at Los Angeles Jordan
Northern League
Eagle Rock at Lincoln
Los Angeles Marshall at Franklin
Valley Mission League
Granada Hills Kennedy at Panorama
Van Nuys at Sylmar
Western League
Fairfax at Westchester
Los Angeles University at Los Angeles Hamilton
Venice at Palisades
West Valley League
Chatsworth at Taft, 7:15 p.m.
Cleveland at Birmingham
Granada Hills at El Camino Real
Nonleague
Belmont at Diego Rivera
Dymally at Rancho Dominguez
Hawkins at West Adams, 4 p.m.
Jefferson at Fremont
Maywood CES at Mendez
Sotomayor at USC Hybrid, 3 p.m.
Torres at Los Angeles, 3:30 p.m.
SOUTHERN SECTION
Alpha League
Edison at Mission Viejo
Los Alamitos at San Juan Hills
Yorba Linda at San Clemente
Angelus League
St. Francis at Cathedral
St. Paul at Paraclete
St. Pius X-St. Matthias Academy at Bishop Montgomery
Baseline League
Chino Hills at Damien
Upland at Etiwanda
Bay League
Leuzinger at Redondo Union
Mira Costa at Inglewood
Big West
Murrieta Mesa at Norco
Riverside King at Corona
Boulder League
Gabrielino at Pasadena
San Marino at Crescenta Valley
South Pasadena at Burbank Burroughs
Bravo League
Corona del Mar at Villa Park
Crean Lutheran at Tustin
La Habra at Capistrano Valley
Camino Real League
Cantwell-Sacred Heart at Bosco Tech
Mary Star of the Sea at St. Monica
Channel League
Moorpark at Santa Barbara
Ventura at Thousand Oaks
Westlake at Rio Mesa
Citrus Belt League
Cajon at Citrus Valley
Redlands at Yucaipa
Redlands East Valley at Beaumont
Citrus Coast League
Carpinteria at Channel Islands
Grace and Santa Clara
Nordhoff at Del Sol
Coastal 101 League
Agoura at Buena
Calabasas at Oak Park
Oxnard at Camarillo
Cottonwood League
Riverside Prep at Arrowhead Christian
Riverside Notre Dame at Whittier Christian
Del Rey League
Alemany at St. Anthony
Harvard-Westlake at Salesian
La Salle at Crespi
Delta League
El Modena at Huntington Beach
Desert Empire League
La Quinta at Shadow Hills
Palm Desert at Rancho Mirage
Palm Springs at Xavier Prep
Desert Sky League
Granite Hills at Adelanto
Victor Valley at Barstow
Epsilon League
Brea Olinda at Trabuco Hills
Santa Ana Foothill at Newport Harbor
Tesoro at Aliso Niguel
Foothill League
Castaic at Canyon Country Canyon
Valencia vs. Saugus at College of the Canyons
Foxtrot League
Irvine at Segerstrom
Orange at El Dorado
Gano League
Chaffey at Walnut
Montclair at Nogales
Rowland at Don Lugo
Gateway League
Cerritos at La Mirada
La Serna at Warren
Mayfair at Downey
Golden League
Antelope Valley at Highland
Palmdale at Eastside
Quartz Hill at Knight
Hacienda League
Baldwin Park at Diamond Bar
Covina at South Hills
West Covina at Los Altos
Hub City League
Compton Early College at Compton Centennial
Dominguez at Compton
Inland Valley League
Heritage at Canyon Springs
Lakeside at Hemet
Iota League
Cypress at Garden Grove Pacifica
Laguna Hills at La Palma Kennedy
Northwood at Marina
Ironwood League
Cerritos Valley Christian at Capistrano Valley Christian
Village Christian at Heritage Christian
Western Christian at Aquinas
Ivy League
Rancho Verde at Rancho Christian
Riverside Poly at Orange Vista
Vista del Lago at Liberty
Kappa League
Esperanza at Fullerton
Portola at Sunny Hills
Lambda League
Fountain Valley at Sonora
Manzanita League
Nuview Bridge at Desert Chapel
Marmonte League
Bishop Diego at Newbury Park
Oaks Christian at Oxnard Pacifica
Simi Valley at St. Bonaventure
Mesquite League
Ontario Christian at Desert Christian Academy
Mid-Cities League
Bellflowet at Santa Fe
Norwalk at California
Paramount at Gahr
Mission League
Bishop Amat at Gardena Serra
Loyola at Sierra Canyon
Sherman Oaks Notre Dame at Chaminade
Mojave River League
Hesperia at Apple Valley
Sultana at Ridgecrest Burroughs
Montview League
Duarte at Ontario
Hacienda Heights Wilson at Sierra Vista
La Puente at Azusa
Moore League
Lakewood at Long Beach Poly
Long Beach Wilson at Long Beach Jordan
Mountain Pass League
West Valley at Tahquitz
Mountain Valley League
La Sierra at Jurupa Valley
Ocean League
Beverly Hills at Lawndale
Peninsula at Hawthorne
Omicron League
Los Amigos at Garden Grove
Santa Ana at Irvine University
Pioneer League
Culver City at El Segundo
Torrance at Santa Monica
River Valley League
Big Bear at Pacific
Norte Vista at Patriot
Sigma League
Anaheim at Katella
Ocean View at Costa Mesa
Rancho Alamitos at Saddleback
605 League
Glenn at Firebaugh
Pioneer at Artesia
Sunbelt League
Hillcrest at Moreno Valley
Perris at Paloma Valley
Riverside North at Valley View
Tri-County League
Dos Pueblos at Hueneme
Fillmore at San Marcos
Santa Paula at Royal
Trinity League
JSerra at St. John Bosco
Mater Dei vs. Santa Margarita at Saddleback College
Servite vs. Orange Lutheran at Orange Coast College
Valle Vista League
Diamond Ranch at Claremont
Los Osos at Chino
San Dimas at Alta Loma
Nonleague
Arroyo at Arcadia
California Military Institute at Silver Valley
Cathedral City at Yucca Valley
Desert Hot Springs at Indio
Millikan at Palos Verdes
Monrovia at Kaiser
Rialto at Bell Gardens
Rosemead at Alhambra
San Gabriel at Mountain View
Schurr at La Canada
St. Genevieve at Brentwood
St. Jeanne de Lestonnac at Rim of the World
INTERSECTIONAL
Angelou at Keppel
Brawley at Linfield Christian
Coachella Valley at Southwest EC
Desert Mirage at Calipatria
Sunnyvale King’s Academy at Rio Hondo Prep
Rosamond vs. Viewpoint at Calabasas
8-MAN
CITY SECTION
City League
Stella at New Designs University Park
Valley League
East Valley at South LA College Prep
Sherman Oaks CES at TEACH Tech
SOUTHERN SECTION
Express League
Downey Calvary Chapel at Magnolia Science Academy
Frontier League
Laguna Blanca at Thousand Oaks Hillcrest Christian
Heritage League
Santa Clarita Christian at Faith Baptist, 4 p.m.
Majestic League
United Christian Academy at Calvary Baptist
Nonleague
Avalon at Vista Meridian
California School for the Deaf Riverside at Hesperia Christian
Trinity Classical Academy at Chadwick, 3:45 p.m.
INTERSECTIONAL
Entrepreneur at Bakersfield Valley Oaks Charter
Maricopa at Laton
SATURDAY’S SCHEDULE
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
California Lutheran at ACE, 5 p.m.
Flintridge Prep at Thacher, 2 p.m.
INTERSECTIONAL
Orcutt Academy at Cate, 2 p.m.