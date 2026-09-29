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High School Sports

Girls’ flag football: Tuesday’s scores

Football on field.
(Getty Images)
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HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
TUESDAY’S RESULTS

City Section
USC Hybrid 31, South LA College Prep 0

Southern Section
Adelanto 19, Arroyo Valley 0
Agoura 42, Newbury Park 25
Burbank Burroughs 26, Temple City 7
Bonita 51, Claremont 0
California Military Institute 31, Desert Christian Academy 0
Camarillo 34, Royal 14
Castaic 38, Canyon Country Canyon 6
Cate 32, Bishop Diego 25
Channel Islands 12, Buena 6
Chino Hills 12, Rancho Cucamonga 6
Dos Pueblos 6, Ventura 0
Eastside 20, Palmdale 0
Eisenhower 31, Carter 6
Etiwanda 20, Upland 0
Grand Terrace 18, Bloomington 6
Highland 16, Lancaster 6
Hueneme 19, Fillmore 12
JSerra 34, Santa Margarita 20
Jurupa Valley 19, San Bernardino 0
Oaks Christian 24, Thousand Oaks 0
Oxnard 28, San Marcos 18
Oxford Academy 12, Norwalk 6
Mater Dei 23, Orange Lutheran 0
Mission Viejo 33, Dana Hills 0
Moorpark 24, Oak Park 6
Moreno Valley 27, Corona 7
Pacific 40, Rubidoux 0
Paloma Valley 32, Liberty 7
Quartz Hill 12, Antelope Valley 6
Ramona 7, Miller 0
Rancho Verde 19, Heritage 12
Redlands East Valley 39, Redlands 0
Redondo Uniom 46, Windward 6
Rialto 48, Fontana 0
Rim of the World 27, Colton 8
Riverside North 19, Hillcrest 13
Riverside Poly 33, Canyon Springs 6
Santa Barbara 13, Oxnard Pacifica 0
SEED: LA 25, Burbank Providence 20
Sherman Oaks Notre Dame 49, Alemany 0
Simi Valley 26, Hart 12
St. Lucy’s 26, Los Osos 24
Summit 24, Jurupa Hills 18
Temecula Prep 27, Indio 0
Temescal Canyon 35, Tahquitz 7
Torrance 13, South Torrance 0
United Christian Academy 45, Calvary Baptist 0
Valencia 13, Saugus 0
Vista del Lago 19, Lakeside 6
Westlake 60, Calabasas 7
Westridge 12, Village Christian 6

MONDAY’S RESULTS

City Section
Birmingham 16, Taft 7
Brio College Prep 46, Belmont 0
Camino Nuevo 19, Animo De La Hoya 0
Carson 49, Gardena 0
Eagle Rock 26, Lincoln 13
El Camino Real 34, Chatsworth 0
Fairfax 16, Los Angeles University 0
Foshay 46, Santee 0
GALA 6, Crenshaw 0
GALA 13, Dorsey 6
Garfield 32, Bell 12
Jefferson 21, Angelou 6
Los Angeles 6, West Adams 0
LACES 13, WISH Academy 8
Los Angeles Hamilton 15, Venice 6
Los Angeles Roosevelt 26, Legacy 6
Los Angeles Wilson 34, Los Angeles Marshall 0
Hawkins 30, Port of Los Angeles 13
Huntington Park 6, South East 0
Manual Arts 26, Diego Rivera 0
Marquez 7, Maywood Academy 6
Maywood CES 24, Elizabeth 12
Narbonne 13, King/Drew 12
Orthopaedic 20, Alliance Levine 8
Palisades 7, Westchester 0
Panorama 39, San Fernando 0
Port of Los Angeles 33, Dymally 0
San Pedro 12, Wilmington Banning 7
Sotomayor 32, Torres 0
Stern 14, Collins Family 12
View Park 13, Stella 6

Southern Section
Alhambra 13, Mountain View 0
Anaheim 31, Orange 6
Anaheim Canyon 20, Esperanza 12
Aquinas 32, Woodcrest Christian 0
Arlington 18, Vista del lago 6
Baldwin Park 26, Azusa 19
Bishop Amat 42, St. Anthony 0
Bishop Montgomery 41, St. Bernard 6
Bolsa Grande 26, Western 25
Burbank Burroughs 32, Gabrielino 7
Camarillo 35, West Ranch 0
Cantwell-Sacred Heart 7, Ramona Convent 0
Canyon Springs 19, Hillcrest 0
Cerritos 25, Artesia 6
Chaffey 12, Ontario 0
Chaparral 32, Murrieta Valley 6
Chino 24, Montclair 0
Chino Hills 18, St. Lucy’s 6
Colony 18, San Dimas 12
Compton 32, Compton Early College 0
Corona 18, Norco 12
Corona Santiago 13, Compton Centennial 6
Costa Mesa 26, Buena Park 0
Covina 24, Hacienda Heights Wilson 6
Cypress 12, Crean Lutheran 6
Downey 28, Gahr 12
Edison 25, Los Alamitos 7
El Modena 27, El Dorado 12
El Monte 13, Arroyo 0
El Rancho 26, Bell Gardens 6
El Toro 28, Beckman 12
Estancia 39, Loara 13
Etiwanda 34, Rancho Cucamonga 6
Fullerton 7, Placentia Valencia 6
Garden Grove 20, Westminster 19
Garden Grove Santiago 12, Saddleback 6
Garey 26, Duarte 6
Glendora 19, Ayala 6
Glenn 21, Norwalk 19
Godinez 26, Ocean View 7
Great Oak 28, Temecula Valley 6
Harvard-Westlake 18, Brentwood 13
Heritage 13, Perris 12
Huntington Beach 40, Fountain Valley 18
Jurupa Valley 31, Entrepreneur 6
Laguna Beach 40, Irvine 6
Laguna Hills 28, Capistrano Valley Christian 19
La Habra 33, Garden Grove Pacifica 6
Lakewood 24, Mayfair 6
Lakewood St. Joseph 25, Gardena Serra 0
La Mirada 28, Santa Fe 24
La Puente 24, Pomona 18
La Serna 36, Bellflower 6
La Sierra 25, Norte Vista 0
Linfield Christian 45, Riverside Notre Dame 13
Loma Linda Academy d. CSDR, forfeit
Long Beach Cabrillo 34, Compton Centennial 0
Long Beach Poly 32, Long Beach Jordan 6
Mater Dei 33, Yorba Linda 20
Millikan 28, Long Beach Wilson 6
Monrovia 35, Temple City 7
Montebello 33, Rosemead 0
Moreno Valley 14, Valley View 0
Murrieta Mesa 12, Vista Murrieta 6
Newport Harbor 54, Marina 0
Northview 21, Rowland 9
Nuview Bridge 32, Desert Christian Academy 6
Ontario Christian 47, Arrowhead Christian 6
Oxford Academy 27, Pioneer 0
Paloma Valley 57, Rancho Christian 6
Patriot 13, Miller 8
Ramona 21, La Sierra 12
Rancho Alamitos 26, Century 6
Rancho Verde 14, Liberty 10
Redlands Adventist Academy 40, Calvary Baptist 6
Riverside King 30, Eastvale Roosevelt 24
Riverside North 12, San Jacinto Valley Academy 6
Riverside Poly 20, Hemet 6
Rosary 13, Newport Beach Pacifica Christian 12
Sage Hill 22, Portola 18
San Gabriel 25, Keppel 0
San Marino 39, South Pasadena 0
Santa Ana Foothill 49, Brea Olinda 6
Santa Ana Valley 26, Magnolia 18
Santa Paula 14, St. Bonaventure 6
Schurr 8, South El Monte 6
Segerstrom 26, La Palma Kennedy 6
Sierra Canyon 61, Immaculate Heart 0
Sierra Vista 6, Nogales 0
Sonora 39, Sunny Hills 25
South Hills 33, Alta Loma 8
St. Monica 53, Sacred Heart of Jesus 0
St. Paul 59, Mary Star of the Sea 0
Temescal Canyon 27, Rialto 6
Tesoro 40, San Juan Hills 19
Tustin 18, Katella 12
Upland 12, Los Osos 0
Vasquez 14, Golden Valley 6
Warren 25, California 8
West Covina 25, Charter Oak 14
Western Christian 73, Legacy College Prep 0
Westminster La Quinta 32, Savanna 0
West Valley 18, Banning 13
Whittier 20, Whitney 7
Woodbridge 53, Irvine University 16
Workman 12, Edgewood 6

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Intersectional
Castaic 27, SOCES 0
Vistamar 12, St. Mary’s Academy 6
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