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High School Sports

High school flag football: Wednesday and Thursday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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WEDNESDAY’S RESULTS

City Section

Arleta 20, North Hollywood 6

Birmingham 8, Cleveland 7

Eagle Rock 39, Verdugo Hills 0

Fremont 29, Hawkins 6

GALA 35, Hawkins 0

GALA 18, Fremont 0

Granada Hills Kennedy 32, El Camino Real 20

Locke 19, New Designs University Park 6

Manual Arts 6, Los Angeles 0

MSAR 37, Valor Academy 0

Narbonne 28, Los Angeles Wilson 26

North Hollywood 36, Arleta 21

Port of Los Angeles 14, Crenshaw 13

SOCES 40, AMIT 0

South Gate 19, Maywood Academy 0

Taft 19, Chatsworth 12

Venice 13, Los Angeles Marshall 6

View Park 7, USC Hybrid 6

Southern Section

Adelanto 30, Indian Springs 0

Alemany 32, Louisville 8

Alhambra 27, Arroyo 0

Aliso Niguel 6, Mission Viejo 0

Arrowhead Christian 7, Woodcrest Christian 0

Azusa 25, Nogales 0

Baldwin Park 36, Duarte 0

Beckman 46, San Clemente 39

Bishop Amat 6, St. Mary’s Academy 6

Bishop Montgomery 68, Sacred Heart of Jesus 0

Buena Park 13, Katella 0

California 24, Mayfair 0

California Military Institute 25, Rim of the World 0

Cerritos 28, Santa Fe 0

Cerritos Valley Christian 47, Capistrano Valley Christian 0

Chino 13, Ontario 0

Compton 39, Dominguez 6

Corona del Mar 28, Marina 12

Cypress 13, Esperanza 12

Don Lugo 24, Chaffey 18

Downey 34, La Serna 20

Eastvale Roosevelt 22, Corona 18

El Rancho 26, San Gabriel 8

Fillmore 42, Bishop Diego 8

Flintridge Sacred Heart 49, Immaculate Heart 22

Gabrielino 13, La Canada 7

Garden Grove 28, La Palma Kennedy 21

Gardena Serra 71, St. Anthony 0

Godinez 12, Costa Mesa 7

Hacienda Heights Wilson 12, Rowland 0

Heritage 19, Elsinore 0

Huntington Beach 27, Edison 26

Irvine University 27, Laguna Beach 7

La Habra 18, Santa Ana Foothill 8

Lakewood St. Joseph 33, Fountain Valley 6

La Puente 27, Bassett 13

Linfield Christian 37, Aquinas 6

Long Beach Cabrillo 20, Compton Early College 0

Long Beach Poly 26, Long Beach Wilson 7

Magnolia 12, Century 6

Millikan 33, Lakewood 0

Montebello 12, El Monte 6

Monrovia 33, South Pasadena 0

Newport Harbor 29, Los Alamitos 0

North Torrance 12, El Segundo 0

Northview 14, Charter Oak 6

Ontario Christian 32, Riverside Notre Dame 6

Palos Verdes 32, Mira Costa 7

Panorama 39, Brentwood 0

Paramount 12, La Mirada 6

Patriot 27, La Sierra 7

Pioneer 21, Whitney 0

Pomona 12, Workman 0

Quartz Hill 26, Lancaster 0

Ramona Convent 40, Mary Star of the Sea 6

Rancho Alamitos 26, Estancia 13

Riverside King 74, San Jacinto 0

Rosary 13, Irvine 6

Rosemead 6, Mountain View 0

Saddleback 6, Los Amigos 2

Sage Hill 39, Northwood 7

San Juan Hills 45, Dana Hills 0

San Marino 45, Temple City 12

Santa Ana Valley 26, Bolsa Grande 18

Schurr 30, Bell Gardens 0

Segerstrom 32, Placentia Valencia 14

Sierra Canyon 31, Chaminade 0

Sierra Vista 7, Garey 6

Sonora 18, El Dorado 13

South El Monte 28, Keppel 0

St. Margaret’s 32, Newport Beach Pacifica Christian 7

St. Paul 38, Cantwell-Sacred heart 0

Troy 27, Brea Olinda 21

Tustin 16, Ocean View 0

Villa Park 19, El Modena 7

Warren 47, Bellflower 7

West Covina 19, Covina 0

Westminster 12, Laguna Hills 6

Westminster La Quinta 18, Garden Grove Santiago 6

Westridge 26, Chadwick 6

Whittier 27, Glenn 6

Woodbridge 48, Portola 12

Yorba Linda 27, Anaheim Canyon 0

Yucaipa 27, Citrus Valley 6

Intersectional

Eagle Rock 14, Vasquez 6

Panorama 39, Brentwood 0

Vasquez 38, Verdugo Hills 0

THURSDAY’S RESULTS

City Section

Contreras 26, Bernstein 6

Contreras 14, Hollywood 7

Elizabeth 6, Maywood Academy 0

Foshay 59, West Adams 0

Garfield 27, Bell 24

Jefferson 51, Diego Rivera 0

Los Angeles Hamilton 55, WISH Academy 0

Los Angeles Roosevelt 24, Legacy 12

Mendez 25, Roybal 12

Narbonne 56, Gardena 6

Palisades 7, Fairfax 6

RFK Community 27, Mendez 0

RFK Community 20, Roybal 0

San Pedro 13, Carson 12

Santa Paula 52, Bishop Diego 0

Santee 15, Los Angeles 0

Sotomayor 14, Marquez 0

Torres 0, Maywood CES 0

Venice 26, LACES 0

Westchester 8, Los Angeles University 6

Wilmington Banning 14, King/Drew 7

Southern Section

Antelope Valley 12, Eastside 6

Brentwood 33, Burbank Providence 6

Buena 24, Del Sol 12

Castaic 13, Valencia 6

Compton 6, Compton Early College 0

Gahr 14, California 6

Hart 32, Golden Valley 6

Hueneme 40, Cate 19

Inglewood 34, Culver City 7

JSerra 33, Sierra Canyon 12

Mater Dei 39, Beaumont 19

Moorpark 19, Royal 13

Oaks Christian 28, Newbury Park 22

Oxnard 25, Dos Pueblos 24

Oxnard Pacifica 20, Channel Islands 8

Palmdale 6, Knight 0

Redondo Union 19, Torrance 12

Santa Monica 21, Lawndale 0

Santa Paula 52, Bishop Diego 0

SEED: LA 25, Windward 6

Sherman Oaks Notre Dame 20, Chaminade 19

Simi Valley 27, Oak Park 25

South Torrance 28, Peninsula 0

St. Bonaventure 28, Fillmore 24

St. Margaret’s 38, Dana Hills 6

Tesoro 32, Capistrano Valley 12

Vasquez 30, Westridge 7

Village Christian 26, Rio Hondo Prep 0

Warren 45, Cerritos Valley Christian 26

West Torrance 12, Wiseburn Da-Vinci 6

Westlake 20, Agoura 0

Woodbridge 47, Corona Centennial 0
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