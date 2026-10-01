High school flag football: Wednesday and Thursday scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
WEDNESDAY’S RESULTS
City Section
Arleta 20, North Hollywood 6
Birmingham 8, Cleveland 7
Eagle Rock 39, Verdugo Hills 0
Fremont 29, Hawkins 6
GALA 35, Hawkins 0
GALA 18, Fremont 0
Granada Hills Kennedy 32, El Camino Real 20
Locke 19, New Designs University Park 6
Manual Arts 6, Los Angeles 0
MSAR 37, Valor Academy 0
Narbonne 28, Los Angeles Wilson 26
North Hollywood 36, Arleta 21
Port of Los Angeles 14, Crenshaw 13
SOCES 40, AMIT 0
South Gate 19, Maywood Academy 0
Taft 19, Chatsworth 12
Venice 13, Los Angeles Marshall 6
View Park 7, USC Hybrid 6
Southern Section
Adelanto 30, Indian Springs 0
Alemany 32, Louisville 8
Alhambra 27, Arroyo 0
Aliso Niguel 6, Mission Viejo 0
Arrowhead Christian 7, Woodcrest Christian 0
Azusa 25, Nogales 0
Baldwin Park 36, Duarte 0
Beckman 46, San Clemente 39
Bishop Amat 6, St. Mary’s Academy 6
Bishop Montgomery 68, Sacred Heart of Jesus 0
Buena Park 13, Katella 0
California 24, Mayfair 0
California Military Institute 25, Rim of the World 0
Cerritos 28, Santa Fe 0
Cerritos Valley Christian 47, Capistrano Valley Christian 0
Chino 13, Ontario 0
Compton 39, Dominguez 6
Corona del Mar 28, Marina 12
Cypress 13, Esperanza 12
Don Lugo 24, Chaffey 18
Downey 34, La Serna 20
Eastvale Roosevelt 22, Corona 18
El Rancho 26, San Gabriel 8
Fillmore 42, Bishop Diego 8
Flintridge Sacred Heart 49, Immaculate Heart 22
Gabrielino 13, La Canada 7
Garden Grove 28, La Palma Kennedy 21
Gardena Serra 71, St. Anthony 0
Godinez 12, Costa Mesa 7
Hacienda Heights Wilson 12, Rowland 0
Heritage 19, Elsinore 0
Huntington Beach 27, Edison 26
Irvine University 27, Laguna Beach 7
La Habra 18, Santa Ana Foothill 8
Lakewood St. Joseph 33, Fountain Valley 6
La Puente 27, Bassett 13
Linfield Christian 37, Aquinas 6
Long Beach Cabrillo 20, Compton Early College 0
Long Beach Poly 26, Long Beach Wilson 7
Magnolia 12, Century 6
Millikan 33, Lakewood 0
Montebello 12, El Monte 6
Monrovia 33, South Pasadena 0
Newport Harbor 29, Los Alamitos 0
North Torrance 12, El Segundo 0
Northview 14, Charter Oak 6
Ontario Christian 32, Riverside Notre Dame 6
Palos Verdes 32, Mira Costa 7
Panorama 39, Brentwood 0
Paramount 12, La Mirada 6
Patriot 27, La Sierra 7
Pioneer 21, Whitney 0
Pomona 12, Workman 0
Quartz Hill 26, Lancaster 0
Ramona Convent 40, Mary Star of the Sea 6
Rancho Alamitos 26, Estancia 13
Riverside King 74, San Jacinto 0
Rosary 13, Irvine 6
Rosemead 6, Mountain View 0
Saddleback 6, Los Amigos 2
Sage Hill 39, Northwood 7
San Juan Hills 45, Dana Hills 0
San Marino 45, Temple City 12
Santa Ana Valley 26, Bolsa Grande 18
Schurr 30, Bell Gardens 0
Segerstrom 32, Placentia Valencia 14
Sierra Canyon 31, Chaminade 0
Sierra Vista 7, Garey 6
Sonora 18, El Dorado 13
South El Monte 28, Keppel 0
St. Margaret’s 32, Newport Beach Pacifica Christian 7
St. Paul 38, Cantwell-Sacred heart 0
Troy 27, Brea Olinda 21
Tustin 16, Ocean View 0
Villa Park 19, El Modena 7
Warren 47, Bellflower 7
West Covina 19, Covina 0
Westminster 12, Laguna Hills 6
Westminster La Quinta 18, Garden Grove Santiago 6
Westridge 26, Chadwick 6
Whittier 27, Glenn 6
Woodbridge 48, Portola 12
Yorba Linda 27, Anaheim Canyon 0
Yucaipa 27, Citrus Valley 6
Intersectional
Eagle Rock 14, Vasquez 6
Panorama 39, Brentwood 0
Vasquez 38, Verdugo Hills 0
THURSDAY’S RESULTS
City Section
Contreras 26, Bernstein 6
Contreras 14, Hollywood 7
Elizabeth 6, Maywood Academy 0
Foshay 59, West Adams 0
Garfield 27, Bell 24
Jefferson 51, Diego Rivera 0
Los Angeles Hamilton 55, WISH Academy 0
Los Angeles Roosevelt 24, Legacy 12
Mendez 25, Roybal 12
Narbonne 56, Gardena 6
Palisades 7, Fairfax 6
RFK Community 27, Mendez 0
RFK Community 20, Roybal 0
San Pedro 13, Carson 12
Santa Paula 52, Bishop Diego 0
Santee 15, Los Angeles 0
Sotomayor 14, Marquez 0
Torres 0, Maywood CES 0
Venice 26, LACES 0
Westchester 8, Los Angeles University 6
Wilmington Banning 14, King/Drew 7
Southern Section
Antelope Valley 12, Eastside 6
Brentwood 33, Burbank Providence 6
Buena 24, Del Sol 12
Castaic 13, Valencia 6
Compton 6, Compton Early College 0
Gahr 14, California 6
Hart 32, Golden Valley 6
Hueneme 40, Cate 19
Inglewood 34, Culver City 7
JSerra 33, Sierra Canyon 12
Mater Dei 39, Beaumont 19
Moorpark 19, Royal 13
Oaks Christian 28, Newbury Park 22
Oxnard 25, Dos Pueblos 24
Oxnard Pacifica 20, Channel Islands 8
Palmdale 6, Knight 0
Redondo Union 19, Torrance 12
Santa Monica 21, Lawndale 0
Santa Paula 52, Bishop Diego 0
SEED: LA 25, Windward 6
Sherman Oaks Notre Dame 20, Chaminade 19
Simi Valley 27, Oak Park 25
South Torrance 28, Peninsula 0
St. Bonaventure 28, Fillmore 24
St. Margaret’s 38, Dana Hills 6
Tesoro 32, Capistrano Valley 12
Vasquez 30, Westridge 7
Village Christian 26, Rio Hondo Prep 0
Warren 45, Cerritos Valley Christian 26
West Torrance 12, Wiseburn Da-Vinci 6
Westlake 20, Agoura 0
Woodbridge 47, Corona Centennial 0