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High School Sports

High school football: Friday’s scores

High school football scores
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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CITY SECTION

Central League

Contreras 42, Bernstein 26

Hollywood 14, Roybal 6

Coliseum League

Crenshaw 31, Marquez 8

Dorsey 20, Washington Prep 12

Eastern League

Garfield 42, Bell 28

Huntington Park 39, South East 24

Legacy 36, Los Angeles Roosevelt 18

East Valley League

Fulton 36, Grant 0

Verdugo Hills 54, Monroe 47

Exposition League

Santee 54, Manual Arts 0

Marine League

Carson 57, Gardena 0

San Pedro 49, Wilmington Banning 17

Valley Mission League

Granada Hills Kennedy 35, Panorama 22

Sylmar 33, Van Nuys 3

Western League

Fairfax 42, Westchester 0

Palisades 29, Venice 26

West Valley League

Granada Hills 29, El Camino Real 0

Taft 32, Chatsworth 27

Nonleague

Jefferson 34, Fremont 6

Maywood CES 27, Mendez 0

Rancho Dominguez 48, Dymally 6

SOUTHERN SECTION

Alpha League

Mission Viejo 42, Edison 14

San Clemente 28, Yorba Linda 0

Angelus League

Cathedral 21, St. Francis 18

Paraclete 56, St. Paul 36

Baseline League

Chino Hills 28, Damien 21

Etiwanda 42, Upland 7

Bay League

Inglewood 26, Mira Costa 21

Redondo Union 42, Leuzinger 0

Big West

Norco 24, Murrieta Mesa 14

Riverside King 35, Corona 21

Boulder League

San Marino 18, Crescenta Valley 14

South Pasadena 42, Burbank Burroughs 7

Bravo League

Capistrano Valley 42, La Habra 20

Corona del Mar 24, Villa Park 10

Crean Lutheran 21, Tustin 7

Camino Real League

Cantwell-Sacred Heart 41, Bosco Tech 0

Mary Star of the Sea 42, St. Monica 26

Channel League

Santa Barbara 38, Moorpark 24

Citrus Belt League

Beaumont 63, Redlands East Valley 7

Cajon 41, Citrus Valley 21

Yucaipa 35, Redlands 10

Citrus Coast League

Grace 41, Santa Clara 0

Nordhoff 43, Del Sol 29

Coastal 101 League

Agoura 55, Buena 37

Cottonwood League

Riverside Notre Dame 21, Whittier Christian 6

Del Rey League

Alemany 56, St. Anthony 7

Crespi 51, La Salle 3

Salesian 35, Harvard-Westlake 28

Desert Empire League

La Quinta 42, Shadow Hills 6

Palm Desert 20, Rancho Mirage 19

Xavier Prep 14, Palm Springs 13

Epsilon League

Aliso Niguel 23, Tesoro 10

Newport Harbor 48, Santa Ana Foothill 7

Trabuco Hills 28, Brea Olinda 14

Foothill League

Castaic 42, Canyon Country Canyon 7

Valencia 62, Saugus 28

Foxtrot League

Orange 42, El Dorado 14

Gano League

Don Lugo 14, Rowland 7

Nogales 34, Montclair 7

Walnut 29, Chaffey 12

Gateway League

Downey 42, Mayfair 12

La Mirada 49, Cerritos 14

La Serna 27, Warren 3

Golden League

Highland 48, Antelope Valley 6

Palmdale 45, Eastside 12

Quartz Hill 48, Knight 0

Hacienda League

Baldwin Park 55, Diamond Bar 14

Los Altos 41, West Covina 28

Hub City League

Compton Centennial 56, Compton Early College 0

Inland Valley League

Hemet 39, Lakeside 26

Iota League

Cypress 14, Garden Grove Pacifica 11

Laguna Hills 48, La Palma Kennedy 14

Ironwood League

Aquinas 49, Western Christian 0

Heritage Christian 28, Village Christian 14

Ivy League

Orange Vista 26, Riverside Poly 10

Rancho Verde 35, Rancho Christian 6

Vista del Lago 30, Liberty 14

Kappa League

Portola 26, Sunny Hills 6

Lambda League

Fountain Valley 20, Sonora 14

Marmonte League

Newbury Park 35, Bishop Diego 0

Oxnard Pacifica 38, Oaks Christian 17

St. Bonaventure 44, Simi Valley 37

Mesquite League

Desert Christian Academy 41, Ontario Christian 7

Mid-Cities League

Bellflower 40, Santa Fe 33

California 30, Norwalk 14

Paramount 42, Gahr 15

Mission League

Sherman Oaks Notre Dame 28, Chaminade 21

Sierra Canyon 41, Loyola 0

Mojave River League

Apple Valley 31, Hesperia 30

Sultana 28, Ridgecrest Burroughs 3

Montview League

La Puente 13, Azusa 0

Ontario 64, Duarte 0

Moore League

Long Beach Wilson 35, Long Beach Jordan 8

Mountain Pass League

Tahquitz 40, West Valley 0

Mountain Valley League

La Sierra 47, Jurupa Valley 14

Ocean League

Lawndale 49, Beverly Hills 0

Peninsula 42, Hawthorne 6

Omicron League

Irvine University 30, Santa Ana 15

Los Amigos 28, Garden Grove 7

Pioneer League

Culver City 63, El Segundo 41

Torrance 35, Santa Monica 14

River Valley League

Big Bear 30, Pacific 13

Patriot 17, Norte Vista 7

Sigma League

Anaheim 29, Katella 14

Ocean View 20, Costa Mesa 3

Rancho Alamitos 43, Saddleback 0

605 League

Artesia 49, Pioneer 0

Firebaugh 14, Glenn 7

Sunbelt League

Hillcrest 20, Moreno Valley 15

Paloma Valley 46, Perris 0

Valley View 37, Riverside North 28

Tri-County League

Dos Pueblos 35, Hueneme 7

Fillmore 51, San Marcos 22

Royal 42, Santa Paula 24

Trinity League

Orange Lutheran 56, Servite 21

Santa Margarita 14, Mater Dei 7

St. John Bosco 40, JSerra 14

Valle Vista League

Alta Loma 6, San Dimas 0

Claremont 49, Diamond Ranch 20

Nonleague

Arcadia 28, El Monte Arroyo 21

Bell Gardens 27, Rialto 6

Brentwood 26, St. Genevieve 12

Desert Hot Springs 35, Indio 9

La Canada 42, Schurr 7

Monrovia 22, Kaiser 13

Palos Verdes 42, Millikan 7

San Gabriel 31, Mountain View 15

Silver Valley 34, California Military Institute 0

Yucca Valley 66, Cathedral City 6

INTERSECTIONAL

Desert Mirage 40, Calipatria 6

Keppel 14, Angelou 0

O’Farrell Charter 23, Anza Hamilton 13

8-MAN

CITY SECTION

City League

Animo Robinson 44, New Designs Watts 42

Stella 26, New Designs University Park 12

Valley League

Sherman Oaks CES d. TEACH Tech, forfeit

Valley Oaks CES 62, Discovery 0

SOUTHERN SECTION

Express League

Downey Calvary Chapel 66, Malibu 26

Heritage League

Faith Baptist 44, Santa Clarita Christian 13

Nonleague

CSDR 52, Hesperia Christian 6

INTERSECTIONAL

Bishop Union 42, Immanuel Christian 8

Latom d. Maricopa, forfeit

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