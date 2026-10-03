High school football: Friday’s scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
CITY SECTION
Central League
Contreras 42, Bernstein 26
Hollywood 14, Roybal 6
Coliseum League
Crenshaw 31, Marquez 8
Dorsey 20, Washington Prep 12
Eastern League
Garfield 42, Bell 28
Huntington Park 39, South East 24
Legacy 36, Los Angeles Roosevelt 18
East Valley League
Fulton 36, Grant 0
Verdugo Hills 54, Monroe 47
Exposition League
Santee 54, Manual Arts 0
Marine League
Carson 57, Gardena 0
San Pedro 49, Wilmington Banning 17
Valley Mission League
Granada Hills Kennedy 35, Panorama 22
Sylmar 33, Van Nuys 3
Western League
Fairfax 42, Westchester 0
Palisades 29, Venice 26
West Valley League
Granada Hills 29, El Camino Real 0
Taft 32, Chatsworth 27
Nonleague
Jefferson 34, Fremont 6
Maywood CES 27, Mendez 0
Rancho Dominguez 48, Dymally 6
SOUTHERN SECTION
Alpha League
Mission Viejo 42, Edison 14
San Clemente 28, Yorba Linda 0
Angelus League
Cathedral 21, St. Francis 18
Paraclete 56, St. Paul 36
Baseline League
Chino Hills 28, Damien 21
Etiwanda 42, Upland 7
Bay League
Inglewood 26, Mira Costa 21
Redondo Union 42, Leuzinger 0
Big West
Norco 24, Murrieta Mesa 14
Riverside King 35, Corona 21
Boulder League
San Marino 18, Crescenta Valley 14
South Pasadena 42, Burbank Burroughs 7
Bravo League
Capistrano Valley 42, La Habra 20
Corona del Mar 24, Villa Park 10
Crean Lutheran 21, Tustin 7
Camino Real League
Cantwell-Sacred Heart 41, Bosco Tech 0
Mary Star of the Sea 42, St. Monica 26
Channel League
Santa Barbara 38, Moorpark 24
Citrus Belt League
Beaumont 63, Redlands East Valley 7
Cajon 41, Citrus Valley 21
Yucaipa 35, Redlands 10
Citrus Coast League
Grace 41, Santa Clara 0
Nordhoff 43, Del Sol 29
Coastal 101 League
Agoura 55, Buena 37
Cottonwood League
Riverside Notre Dame 21, Whittier Christian 6
Del Rey League
Alemany 56, St. Anthony 7
Crespi 51, La Salle 3
Salesian 35, Harvard-Westlake 28
Desert Empire League
La Quinta 42, Shadow Hills 6
Palm Desert 20, Rancho Mirage 19
Xavier Prep 14, Palm Springs 13
Epsilon League
Aliso Niguel 23, Tesoro 10
Newport Harbor 48, Santa Ana Foothill 7
Trabuco Hills 28, Brea Olinda 14
Foothill League
Castaic 42, Canyon Country Canyon 7
Valencia 62, Saugus 28
Foxtrot League
Orange 42, El Dorado 14
Gano League
Don Lugo 14, Rowland 7
Nogales 34, Montclair 7
Walnut 29, Chaffey 12
Gateway League
Downey 42, Mayfair 12
La Mirada 49, Cerritos 14
La Serna 27, Warren 3
Golden League
Highland 48, Antelope Valley 6
Palmdale 45, Eastside 12
Quartz Hill 48, Knight 0
Hacienda League
Baldwin Park 55, Diamond Bar 14
Los Altos 41, West Covina 28
Hub City League
Compton Centennial 56, Compton Early College 0
Inland Valley League
Hemet 39, Lakeside 26
Iota League
Cypress 14, Garden Grove Pacifica 11
Laguna Hills 48, La Palma Kennedy 14
Ironwood League
Aquinas 49, Western Christian 0
Heritage Christian 28, Village Christian 14
Ivy League
Orange Vista 26, Riverside Poly 10
Rancho Verde 35, Rancho Christian 6
Vista del Lago 30, Liberty 14
Kappa League
Portola 26, Sunny Hills 6
Lambda League
Fountain Valley 20, Sonora 14
Marmonte League
Newbury Park 35, Bishop Diego 0
Oxnard Pacifica 38, Oaks Christian 17
St. Bonaventure 44, Simi Valley 37
Mesquite League
Desert Christian Academy 41, Ontario Christian 7
Mid-Cities League
Bellflower 40, Santa Fe 33
California 30, Norwalk 14
Paramount 42, Gahr 15
Mission League
Sherman Oaks Notre Dame 28, Chaminade 21
Sierra Canyon 41, Loyola 0
Mojave River League
Apple Valley 31, Hesperia 30
Sultana 28, Ridgecrest Burroughs 3
Montview League
La Puente 13, Azusa 0
Ontario 64, Duarte 0
Moore League
Long Beach Wilson 35, Long Beach Jordan 8
Mountain Pass League
Tahquitz 40, West Valley 0
Mountain Valley League
La Sierra 47, Jurupa Valley 14
Ocean League
Lawndale 49, Beverly Hills 0
Peninsula 42, Hawthorne 6
Omicron League
Irvine University 30, Santa Ana 15
Los Amigos 28, Garden Grove 7
Pioneer League
Culver City 63, El Segundo 41
Torrance 35, Santa Monica 14
River Valley League
Big Bear 30, Pacific 13
Patriot 17, Norte Vista 7
Sigma League
Anaheim 29, Katella 14
Ocean View 20, Costa Mesa 3
Rancho Alamitos 43, Saddleback 0
605 League
Artesia 49, Pioneer 0
Firebaugh 14, Glenn 7
Sunbelt League
Hillcrest 20, Moreno Valley 15
Paloma Valley 46, Perris 0
Valley View 37, Riverside North 28
Tri-County League
Dos Pueblos 35, Hueneme 7
Fillmore 51, San Marcos 22
Royal 42, Santa Paula 24
Trinity League
Orange Lutheran 56, Servite 21
Santa Margarita 14, Mater Dei 7
St. John Bosco 40, JSerra 14
Valle Vista League
Alta Loma 6, San Dimas 0
Claremont 49, Diamond Ranch 20
Nonleague
Arcadia 28, El Monte Arroyo 21
Bell Gardens 27, Rialto 6
Brentwood 26, St. Genevieve 12
Desert Hot Springs 35, Indio 9
La Canada 42, Schurr 7
Monrovia 22, Kaiser 13
Palos Verdes 42, Millikan 7
San Gabriel 31, Mountain View 15
Silver Valley 34, California Military Institute 0
Yucca Valley 66, Cathedral City 6
INTERSECTIONAL
Desert Mirage 40, Calipatria 6
Keppel 14, Angelou 0
O’Farrell Charter 23, Anza Hamilton 13
8-MAN
CITY SECTION
City League
Animo Robinson 44, New Designs Watts 42
Stella 26, New Designs University Park 12
Valley League
Sherman Oaks CES d. TEACH Tech, forfeit
Valley Oaks CES 62, Discovery 0
SOUTHERN SECTION
Express League
Downey Calvary Chapel 66, Malibu 26
Heritage League
Faith Baptist 44, Santa Clarita Christian 13
Nonleague
CSDR 52, Hesperia Christian 6
INTERSECTIONAL
Bishop Union 42, Immanuel Christian 8
Latom d. Maricopa, forfeit