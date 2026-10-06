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High School Sports

High school flag football: Monday and Tuesday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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MONDAY’S RESULTS

City Section

Carson 19, Narbonne 12

El Camino Real 12, Cleveland 0

Los Angeles Roosevelt 19, Huntington Park 0

South Gate 26, Bell 22

Southern Section

Alemany 34, Flintridge Sacred Heart 7

Anaheim 38, Rancho Alamitos 7

Aquinas 33, Arrowhead Christian 0

Bellflower 14, Mayfair 12

Bell Gardens 20, Keppel 8

Bishop Montgomery 32, Cantwell-Sacred Heart 6

Bolsa Grande 36, Century 0

California Military Institute 42, San Jacinto Valley Academy 0

Canyon Springs 18, Riverside North 12

Carter 24, Colton 0

Cathedral City 19, Banning 6

Cerritos 30, La Mirada 0

Chaparral 19, Great Oak 0

Compton 25, Long Beach Cabrillo 8

Corona Santiago 21, Norco 14

Covina 33, Rowland 6

Cypress 13, Canyon Country Canyon 12

Eastvale Roosevelt 12, Corona Centennial 6

Eastvale Roosevelt 30, Riverside King 25

Edison 25, Corona del Mar 19

Eisenhower 26, Bloomington 18

El Rancho 7, Schurr 6

El Toro 22, Beckman 12

Etiwanda 68, Los Osos 0

Fullerton 22, Garden Grove 7

Gahr 34, California 18

Garden Grove 28, Savanna 6

Glenn 34, Whitney 0

Godinez 15, Buena Park 14

Hacienda Heights 18, Charter Oak 0

Hemet 13, Hillcrest 6

Heritage 44, Citrus Hill 0

Indio 33, Xavier Prep 6

Irvine 19, Newport Beach Pacifica Christian 12

La Canada 38, Temple City 12

Lakewood 20, Long Beach Jordan 0

Lakewood St. Joseph 40, Quartz Hill 0

La Palma Kennedy 33, Laguna Hills 26

La Quinta 32, Rancho Mirage 0

Linfield Christian 34, Ontario Christian 14

Loara 8, Orange 7

Long Beach Poly 31, Millikan 6

Los Alamitos 40, Marina 0

Los Altos 13, Colony 12

Los Amigos 13, Westminster 6

Montebello 19, Alhambra 7

Moreno Valley 15, Arlington 13

Mountain View 39, El Monte Arroyo 0

Murrieta Mesa 24, Murrieta Valley 2

Newport Harbor 34, Fountain Valley 0

Nogales 6, Garey 0

Norco 33, Corona 24

Norwalk 26, Pioneer 6

Ocean View 7, Katella 0

Orange Vista 19, Liberty 13

Palm Desert 19, Desert Hot Springs 6

Paloma Valley 19, Rancho Verde 15

Paramount 6, Artesia 0

Patriot 50, Norte Vista 0

Placentia Valencia 20, Estancia 0

Pomona 14, Edgewood 0

Ramona 19, La Sierra 7

Ramona Convent 12, St. Bernard 6

Rancho Cucamonga 14, St. Lucy’s 7

Rosemead 6, El Monte 0

San Marino 27, Gabrielino 7

Santa Ana Foothill 26, Garden Grove Pacifica 20

Santa Ana Valley 20, Western 7

Segerstrom 20, Westminster 12

Shadow Hills 18, Palm Springs 6

Sonora 7, Villa Park 0

South El Monte 27, San Gabriel 0

South Hills 45, San Dimas 8

St. Margaret’s 40, Laguna Beach 19

St. Paul 54, Sacred Heart of Jesus 0

Summit 19, Jurupa Hills 6

Sunny Hills 19, El Dorado 13

Upland 7, Chino Hills 0

Temescal Canyon 32, Jurupa Valley 6

Temecula Prep 32, Nuview Bridge 6

Tesoro 33, Dana Hills 0

Tustin 20, Costa Mesa 0

Valley View 19, Lakeside 0

Vasquez 26, Palmdale 6

Victor Valley 36, Fontana 0

Vista Murrieta 18, Temecula Valley 6

Warren 36, La Serna 34

West Covina 21, Northview 0

Whittier 33, Oxford Academy 12

Woodbridge 35, Sage Hill 7

Woodcrest Christian 7, Riverside Notre Dame 0

Workman 30, Bassett 0

Yorba Linda 32, Crean Lutheran 14

TUESDAY’S RESULTS

Southern Section

Adelanto 15, Victor Valley 0

Agoura 14, Oaks Christian 7

Alhambra 39, El Monte 0

Alta Loma 13, Colony 0

Antelope Valley 6, Lancaster 0

Antelope Valley 12, Lancaster 7

Arroyo Valley 6, Indian Springs 0

Banning 19, Entrepreneur 14

Bishop Amat 28, South El Monte 0

Bonita 14, Ayala 12

Brentwood 7, SEED LA 0

Brentwood 33, Shalhevet 6

Cajon 13, Redlands East Valley 12

California Military 32, Riverside Notre Dame 12

Camarillo 38, Moorpark 7

Canyon Country Canyon 20, Golden Valley 12

Capistrano Valley 32, Irvine 26

Castaic 32, Saugus 0

Cerritos Valley Christian 61, Vista Meridian 0

Chaminade 26, Louisville 0

Channel Islands 25, Santa Barbara 9

Chino Hills 38, Los Osos 8

Dos Pueblos 14, San Marcos 6

Eastside 22, Knight 6

Etiwanda 45, St. Lucy’s 0

Glendora 32, Claremont 19

Grand Terrace 26, Carter 13

Hart 14, West Ranch 0

Harvard-Westlake 32, Alemany 14

Hemet 19, Riverside North 7

Heritage 29, Rancho Christian 14

Highland 19, Palmdale 13

Hueneme 39, Santa Paula 27

JSerra 40, Mater Dei 12

Kaiser 13, Summit 0

Loma Linda Academy 53, Calvary Baptist 0

Miller 7, Norte Vista 0

Mission Viejo 7, Trabuco Hills 6

Montclair 20, Chaffey 6

Moreno Valley 40, Lakeside 13

Newbury Park 25, Calabasas 0

North Torrance 19, Long Beach Jordan 0

Ontario 6, Don Lugo 2

Orange Lutheran 18, Santa Margarita 6

Oxnard 54, Rio Mesa 6

Oxnard Pacifica 39, Del Sol 0

Pacific 19, Jurupa Valley 12

Paloma Valley 56, Orange Vista 14

Pasadena Poly 31, Westridge 14

Patriot 24, Ramona 0

Quartz Hill 2, Littlerock 0

Rancho Cucamonga 32, Upland 24

Rancho Verde 35, Citrus Hill 6

Redlands 20, Citrus Valley 13

Rialto 12, San Gorgonio 6

Riverside Poly 31, Hillcrest 12

San Bernardino 46, Rubidoux 0

San Clemente 34, San Juan Hills 14

San Dimas 32, Los Altos 12

Sierra Canyon 41, Sherman Oaks Notre Dame 14

Simi Valley 25, Royal 7

Sr. Bonaventure 40, Oak Park 0

Sunny Hills 38, Loara 6

Tahquitz 25, Elsinore 12

Temescal Canyon 7, West Valley 6

Torrance 19, West Torrance 0

Valley View 27, Vista del Lago 26

Ventura 35, Buena 0

Western Christian 38, Fairmont Prep 0

Westlake 46, Thousand Oaks 0

Windward 54, YULA 0
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