High school flag football: Monday and Tuesday scores
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MONDAY’S RESULTS
City Section
Carson 19, Narbonne 12
El Camino Real 12, Cleveland 0
Los Angeles Roosevelt 19, Huntington Park 0
South Gate 26, Bell 22
Southern Section
Alemany 34, Flintridge Sacred Heart 7
Anaheim 38, Rancho Alamitos 7
Aquinas 33, Arrowhead Christian 0
Bellflower 14, Mayfair 12
Bell Gardens 20, Keppel 8
Bishop Montgomery 32, Cantwell-Sacred Heart 6
Bolsa Grande 36, Century 0
California Military Institute 42, San Jacinto Valley Academy 0
Canyon Springs 18, Riverside North 12
Carter 24, Colton 0
Cathedral City 19, Banning 6
Cerritos 30, La Mirada 0
Chaparral 19, Great Oak 0
Compton 25, Long Beach Cabrillo 8
Corona Santiago 21, Norco 14
Covina 33, Rowland 6
Cypress 13, Canyon Country Canyon 12
Eastvale Roosevelt 12, Corona Centennial 6
Eastvale Roosevelt 30, Riverside King 25
Edison 25, Corona del Mar 19
Eisenhower 26, Bloomington 18
El Rancho 7, Schurr 6
El Toro 22, Beckman 12
Etiwanda 68, Los Osos 0
Fullerton 22, Garden Grove 7
Gahr 34, California 18
Garden Grove 28, Savanna 6
Glenn 34, Whitney 0
Godinez 15, Buena Park 14
Hacienda Heights 18, Charter Oak 0
Hemet 13, Hillcrest 6
Heritage 44, Citrus Hill 0
Indio 33, Xavier Prep 6
Irvine 19, Newport Beach Pacifica Christian 12
La Canada 38, Temple City 12
Lakewood 20, Long Beach Jordan 0
Lakewood St. Joseph 40, Quartz Hill 0
La Palma Kennedy 33, Laguna Hills 26
La Quinta 32, Rancho Mirage 0
Linfield Christian 34, Ontario Christian 14
Loara 8, Orange 7
Long Beach Poly 31, Millikan 6
Los Alamitos 40, Marina 0
Los Altos 13, Colony 12
Los Amigos 13, Westminster 6
Montebello 19, Alhambra 7
Moreno Valley 15, Arlington 13
Mountain View 39, El Monte Arroyo 0
Murrieta Mesa 24, Murrieta Valley 2
Newport Harbor 34, Fountain Valley 0
Nogales 6, Garey 0
Norco 33, Corona 24
Norwalk 26, Pioneer 6
Ocean View 7, Katella 0
Orange Vista 19, Liberty 13
Palm Desert 19, Desert Hot Springs 6
Paloma Valley 19, Rancho Verde 15
Paramount 6, Artesia 0
Patriot 50, Norte Vista 0
Placentia Valencia 20, Estancia 0
Pomona 14, Edgewood 0
Ramona 19, La Sierra 7
Ramona Convent 12, St. Bernard 6
Rancho Cucamonga 14, St. Lucy’s 7
Rosemead 6, El Monte 0
San Marino 27, Gabrielino 7
Santa Ana Foothill 26, Garden Grove Pacifica 20
Santa Ana Valley 20, Western 7
Segerstrom 20, Westminster 12
Shadow Hills 18, Palm Springs 6
Sonora 7, Villa Park 0
South El Monte 27, San Gabriel 0
South Hills 45, San Dimas 8
St. Margaret’s 40, Laguna Beach 19
St. Paul 54, Sacred Heart of Jesus 0
Summit 19, Jurupa Hills 6
Sunny Hills 19, El Dorado 13
Upland 7, Chino Hills 0
Temescal Canyon 32, Jurupa Valley 6
Temecula Prep 32, Nuview Bridge 6
Tesoro 33, Dana Hills 0
Tustin 20, Costa Mesa 0
Valley View 19, Lakeside 0
Vasquez 26, Palmdale 6
Victor Valley 36, Fontana 0
Vista Murrieta 18, Temecula Valley 6
Warren 36, La Serna 34
West Covina 21, Northview 0
Whittier 33, Oxford Academy 12
Woodbridge 35, Sage Hill 7
Woodcrest Christian 7, Riverside Notre Dame 0
Workman 30, Bassett 0
Yorba Linda 32, Crean Lutheran 14
TUESDAY’S RESULTS
Southern Section
Adelanto 15, Victor Valley 0
Agoura 14, Oaks Christian 7
Alhambra 39, El Monte 0
Alta Loma 13, Colony 0
Antelope Valley 6, Lancaster 0
Antelope Valley 12, Lancaster 7
Arroyo Valley 6, Indian Springs 0
Banning 19, Entrepreneur 14
Bishop Amat 28, South El Monte 0
Bonita 14, Ayala 12
Brentwood 7, SEED LA 0
Brentwood 33, Shalhevet 6
Cajon 13, Redlands East Valley 12
California Military 32, Riverside Notre Dame 12
Camarillo 38, Moorpark 7
Canyon Country Canyon 20, Golden Valley 12
Capistrano Valley 32, Irvine 26
Castaic 32, Saugus 0
Cerritos Valley Christian 61, Vista Meridian 0
Chaminade 26, Louisville 0
Channel Islands 25, Santa Barbara 9
Chino Hills 38, Los Osos 8
Dos Pueblos 14, San Marcos 6
Eastside 22, Knight 6
Etiwanda 45, St. Lucy’s 0
Glendora 32, Claremont 19
Grand Terrace 26, Carter 13
Hart 14, West Ranch 0
Harvard-Westlake 32, Alemany 14
Hemet 19, Riverside North 7
Heritage 29, Rancho Christian 14
Highland 19, Palmdale 13
Hueneme 39, Santa Paula 27
JSerra 40, Mater Dei 12
Kaiser 13, Summit 0
Loma Linda Academy 53, Calvary Baptist 0
Miller 7, Norte Vista 0
Mission Viejo 7, Trabuco Hills 6
Montclair 20, Chaffey 6
Moreno Valley 40, Lakeside 13
Newbury Park 25, Calabasas 0
North Torrance 19, Long Beach Jordan 0
Ontario 6, Don Lugo 2
Orange Lutheran 18, Santa Margarita 6
Oxnard 54, Rio Mesa 6
Oxnard Pacifica 39, Del Sol 0
Pacific 19, Jurupa Valley 12
Paloma Valley 56, Orange Vista 14
Pasadena Poly 31, Westridge 14
Patriot 24, Ramona 0
Quartz Hill 2, Littlerock 0
Rancho Cucamonga 32, Upland 24
Rancho Verde 35, Citrus Hill 6
Redlands 20, Citrus Valley 13
Rialto 12, San Gorgonio 6
Riverside Poly 31, Hillcrest 12
San Bernardino 46, Rubidoux 0
San Clemente 34, San Juan Hills 14
San Dimas 32, Los Altos 12
Sierra Canyon 41, Sherman Oaks Notre Dame 14
Simi Valley 25, Royal 7
Sr. Bonaventure 40, Oak Park 0
Sunny Hills 38, Loara 6
Tahquitz 25, Elsinore 12
Temescal Canyon 7, West Valley 6
Torrance 19, West Torrance 0
Valley View 27, Vista del Lago 26
Ventura 35, Buena 0
Western Christian 38, Fairmont Prep 0
Westlake 46, Thousand Oaks 0
Windward 54, YULA 0