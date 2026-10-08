High school flag football: Wednesday and Thursday scores
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WEDNESDAY’S RESULTS
City Section
Cleveland 24, Chatsworth 0
El Camino Real 27, Taft 6
Narbonne 27, Wilmington Banning 18
South Gate 38, Marquez 0
Southern Section
Anaheim Canyon 6, Santa Ana Foothill 0
Arlington 32, Lakeside 0
Arroyo 6, Rosemead 0
Artesia 6, La Mirada 0
Baldwin Park 20, Nogales 18
Bishop Amat 19, Gardena Serra 7
Bishop Montgomery 14, St. Paul 7
Bolsa Grande 57, Magnolia 18
Brentwood 39, YULA 0
Cantwell-Sacred Heart 52, Sacred Heart of Jesus 0
Century 12, Western 0
Chino 28, Chaffey 7
Costa Mesa 20, Ocean View 6
Covina 26, Charter Oak 20
Dominguez 6, Compton Early College 0
Downey 46, Warren 19
Eastside 13, Highland 6
Edison 33, Fountain Valley 18
El Rancho 38, Keppel 0
El Toro 25, Mission Viejo 6
Esperanza 6, Crean Lutheran 0
Etiwanda 37, Eastvale Roosevelt 0
Fillmore 36, Cate 6
Fullerton 13, Westminster 12
Gahr 28, Bellflower 0
Garden Grove Pacifica 48, Troy 0
Garden Grove Santiago 6, Los Amigos 0
Glenn 26, Oxford Academy 6
Godinez 16, Katella 0
Hacienda Heights Wilson 15, Northview 0
Huntington Beach 68, Marina 0
La Canada 20, Burbank Burroughs 13
Laguna Beach 7, Newport Beach Pacifica Christian 6
La Habra 40, Brea Olinda 0
Lakewood St. Joseph 45, St. Mary’s Academy 6
La Serna 42, Mayfair 7
Lawndale 37, Beverly Hills 7
Long Beach Cabrillo 34, Compton Centennial 6
Long Beach Poly 19, Lakewood 0
Long Beach Wilson 34, Long Beach Jordan 12
Louisville 18, Flintridge Sacred Heart 14
Montclair 6, Don Lugo 0
Montebello 14, Mountain View 2
Newport Harbor 38, Corona del Mar 7
Norwalk 25, Whitney 13
Orange 19, Estancia 6
Palm Springs 6, Cathedral City 0
Pasadena Poly 45, Chadwick 0
Placentia Valencia 27, La Palma Kennedy 13
Rancho Alamitos 20, Loara 19
Rancho Christian 27, Orange Vista 26
Redlands 20, Loma Linda Academy 0
Redlands Adventist Academy 33, Yucaipa 7
Redlands Adventist Academy 19, San Jacinto Valley Academy 6
Rowland 6, West Covina 0
Saddleback 12, Savanna 0
Sage Hill 13, Portola 8
San Marino 18, Monrovia 0
Santa Fe 6, Paramount 0
Schurr 19, San Gabriel 6
Segerstrom 32, Laguna Hills 0
South El Monte 19, Bell Gardens 0
St. Bernard 27, Mary Star of the Sea 0
St. Margaret’s 26, Rosary 6
St. Monica 31, Ramona Convent 14
Temecula Prep 13, California Military Institute 6
Tustin 14, Buena Park 6
Upland 19, St. Lucy’s 18
Villa Park 14, Sunny Hills 6
Western Christian 58, Capistrano Valley Christian 6
Woodbridge 44, Irvine University 13
Workman 6, La Puente 0
Yorba Linda 38, Cypress 0
Yucaipa 33, San Jacinto Valley Academy 6
Intersectional
Birmingham 12, Vasquez 0
THURSDAY’S RESULTS
City Section
Carson 14, King/Drew 0
GALA 6, Fremont 0
Garfield 27, South East 6
Hawkins 14, Fremont 6
Los Angeles Hamilton 13, Fairfax 6
Los Angeles Roosevelt 18, Huntington Park 13
Palisades 26, LACES 12
San Pedro 60, Gardena 0
Sotomayor 19, Elizabeth 0
Venice 37, Los Angeles University 0
West Adams 13, Diego Rivera 0
Westchester 20, WISH Academy 6
Southern Section
Agoura 13, Thousand Oaks 6
Antelope Valley 30, Palmdale 0
Brentwood 26, Shalhevet 18
Camarillo 33, Oak Park 0
Canyon Country Canyon 18, West Ranch 13
Capistrano Valley 26, Dana Hills 6
Hart 14, Saugus 0
Mater Dei 34, La Serna 31
Oaks Christian 55, Calabasas 0
Ontario Christian 26, Fairmont Prep 6
Oxnard 26, Ventura 14
Palos Verdes 13, Torrance 0
Peninsula 13, West Torrance 0
Quartz Hill 14, Knight 0
Redondo Union 27, Mira Costa 14
Santa Barbara 46, Del Sol 0
Santa Monica 7, Inglewood 6
Santa Paula 53, Cate 6
Simi Valley 6, Moorpark 0
South Torrance 39, North Torrance 0
Tesoro 37, San Clemente 26
Valencia 40, Golden Valley 0
Valley View 14, Arlington 13
Westridge 14, Windward 13
Westlake 46, Newbury Park 26
Whittier 46, Pioneer 6
Intersectional
Castaic 12, Granada Hills Kennedy 12