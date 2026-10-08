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High School Sports

High school flag football: Wednesday and Thursday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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WEDNESDAY’S RESULTS

City Section

Cleveland 24, Chatsworth 0

El Camino Real 27, Taft 6

Narbonne 27, Wilmington Banning 18

South Gate 38, Marquez 0

Southern Section

Anaheim Canyon 6, Santa Ana Foothill 0

Arlington 32, Lakeside 0

Arroyo 6, Rosemead 0

Artesia 6, La Mirada 0

Baldwin Park 20, Nogales 18

Bishop Amat 19, Gardena Serra 7

Bishop Montgomery 14, St. Paul 7

Bolsa Grande 57, Magnolia 18

Brentwood 39, YULA 0

Cantwell-Sacred Heart 52, Sacred Heart of Jesus 0

Century 12, Western 0

Chino 28, Chaffey 7

Costa Mesa 20, Ocean View 6

Covina 26, Charter Oak 20

Dominguez 6, Compton Early College 0

Downey 46, Warren 19

Eastside 13, Highland 6

Edison 33, Fountain Valley 18

El Rancho 38, Keppel 0

El Toro 25, Mission Viejo 6

Esperanza 6, Crean Lutheran 0

Etiwanda 37, Eastvale Roosevelt 0

Fillmore 36, Cate 6

Fullerton 13, Westminster 12

Gahr 28, Bellflower 0

Garden Grove Pacifica 48, Troy 0

Garden Grove Santiago 6, Los Amigos 0

Glenn 26, Oxford Academy 6

Godinez 16, Katella 0

Hacienda Heights Wilson 15, Northview 0

Huntington Beach 68, Marina 0

La Canada 20, Burbank Burroughs 13

Laguna Beach 7, Newport Beach Pacifica Christian 6

La Habra 40, Brea Olinda 0

Lakewood St. Joseph 45, St. Mary’s Academy 6

La Serna 42, Mayfair 7

Lawndale 37, Beverly Hills 7

Long Beach Cabrillo 34, Compton Centennial 6

Long Beach Poly 19, Lakewood 0

Long Beach Wilson 34, Long Beach Jordan 12

Louisville 18, Flintridge Sacred Heart 14

Montclair 6, Don Lugo 0

Montebello 14, Mountain View 2

Newport Harbor 38, Corona del Mar 7

Norwalk 25, Whitney 13

Orange 19, Estancia 6

Palm Springs 6, Cathedral City 0

Pasadena Poly 45, Chadwick 0

Placentia Valencia 27, La Palma Kennedy 13

Rancho Alamitos 20, Loara 19

Rancho Christian 27, Orange Vista 26

Redlands 20, Loma Linda Academy 0

Redlands Adventist Academy 33, Yucaipa 7

Redlands Adventist Academy 19, San Jacinto Valley Academy 6

Rowland 6, West Covina 0

Saddleback 12, Savanna 0

Sage Hill 13, Portola 8

San Marino 18, Monrovia 0

Santa Fe 6, Paramount 0

Schurr 19, San Gabriel 6

Segerstrom 32, Laguna Hills 0

South El Monte 19, Bell Gardens 0

St. Bernard 27, Mary Star of the Sea 0

St. Margaret’s 26, Rosary 6

St. Monica 31, Ramona Convent 14

Temecula Prep 13, California Military Institute 6

Tustin 14, Buena Park 6

Upland 19, St. Lucy’s 18

Villa Park 14, Sunny Hills 6

Western Christian 58, Capistrano Valley Christian 6

Woodbridge 44, Irvine University 13

Workman 6, La Puente 0

Yorba Linda 38, Cypress 0

Yucaipa 33, San Jacinto Valley Academy 6

Intersectional

Birmingham 12, Vasquez 0

THURSDAY’S RESULTS

City Section

Carson 14, King/Drew 0

GALA 6, Fremont 0

Garfield 27, South East 6

Hawkins 14, Fremont 6

Los Angeles Hamilton 13, Fairfax 6

Los Angeles Roosevelt 18, Huntington Park 13

Palisades 26, LACES 12

San Pedro 60, Gardena 0

Sotomayor 19, Elizabeth 0

Venice 37, Los Angeles University 0

West Adams 13, Diego Rivera 0

Westchester 20, WISH Academy 6

Southern Section

Agoura 13, Thousand Oaks 6

Antelope Valley 30, Palmdale 0

Brentwood 26, Shalhevet 18

Camarillo 33, Oak Park 0

Canyon Country Canyon 18, West Ranch 13

Capistrano Valley 26, Dana Hills 6

Hart 14, Saugus 0

Mater Dei 34, La Serna 31

Oaks Christian 55, Calabasas 0

Ontario Christian 26, Fairmont Prep 6

Oxnard 26, Ventura 14

Palos Verdes 13, Torrance 0

Peninsula 13, West Torrance 0

Quartz Hill 14, Knight 0

Redondo Union 27, Mira Costa 14

Santa Barbara 46, Del Sol 0

Santa Monica 7, Inglewood 6

Santa Paula 53, Cate 6

Simi Valley 6, Moorpark 0

South Torrance 39, North Torrance 0

Tesoro 37, San Clemente 26

Valencia 40, Golden Valley 0

Valley View 14, Arlington 13

Westridge 14, Windward 13

Westlake 46, Newbury Park 26

Whittier 46, Pioneer 6

Intersectional

Castaic 12, Granada Hills Kennedy 12

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