High school football: Friday’s scores
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CITY SECTION
Central League
Hollywood 40, Bernstein 20
Roybal 34, Mendez 0
Coliseum League
Dorsey 41, Marquez 21
King/Drew 35, Washington Prep 0
Eastern League
Bell 31, South Gate 26
Garfield 54, South East 34
Los Angeles Roosevelt 47, Huntington Park 6
East Valley League
Arleta 21, Monroe 20
San Fernando Arroyo 47, Grant 6
Verdugo Hills 56, Fulton 0
Exposition League
Jefferson 50, Santee 21
Marine League
Carson 41, Wilmington Banning 3
Metro League
Rancho Dominguez 34, Hawkins 0
Northern League
Lincoln 21, Los Angeles Wilson 6
Southern League
Diego Rivera 36, Los Angeles 8
Valley Mission League
Granada Hills Kennedy 56, Sylmar 22
San Fernando 38, Panorama 21
Western League
Palisades 14, Los Angeles University 13
West Valley League
Birmingham 56, Taft 19
Chatsworth 27, Granada Hills 24
Cleveland 37, El Camino Real 20
Granada Hills 27, Chatsworth 24
Nonleague
Locke 18, Dymally 8
Manual Arts 24, Angelou 19
Maywood CES 7, Contreras 6
West Adams 46, Torres 6
SOUTHERN SECTION
Alpha League
San Clemente 40, Los Alamitos 0
Angelus League
Paraclete 58, Bishop Montgomery 0
Arroyo League
Burbank 35, Monrovia 6
Bay League
Inglewood 26, Palos Verdes 23
Mira Costa 56, Leuzinger 0
Big West League
Chaparral 42, Norco 16
Corona Centennial 42, Murrieta Valley 20
Great Oak 35, Corona Santiago 27
Murrieta Mesa 26, Vista Murrieta 21
Riverside King 17, Temecula Valley 7
Boulder League
Burbank Burroughs 35, Gabrielino 7
South Pasadena 49, Crescenta Valley 21
Bravo League
Corona del Mar 28, Tustin 14
Crean Lutheran 30, Capistrano Valley 22
Villa Park 36, La Habra 33
Camino Real League
Mary Star of the Sea 63, Bosco Tech 6
Channel League
Moorpark 38, Rio Mesa 20
Ventura 24, Santa Barbara 21
Westlake 42, Thousand Oaks 10
Citrus Belt League
Beaumont at Redlands
Redlands East Valley at Citrus Valley
Yucaipa 48, Cajon 0
Citrus Coast League
Grace 56, Del Sol 49
Nordhoff 30, Channel Islands 10
Coastal 101 League
Agoura 29, Oak Park 21
Calabasas 44, Camarillo 42
Oxnard 27, Buena 24
Cottonwood League
Vasquez 66, Whittier Christian 44
Del Rey League
St. Anthony 17, La Salle 14
Delta League
Huntington Beach 21, Dana Hills 16
Desert Empire League
La Quinta 37, Rancho Mirage 34
Xavier Prep 14, Palm Desert 3
Epsilon League
Brea Olinda 28, Aliso Niguel 17
Newport Harbor 44, Tesoro 19
Trabuco Hills 49, Santa Ana Foothill 42
Foothill League
Golden Valley 30, Castaic 9
Hart 42, West Ranch 7
Saugus 52, Canyon Country Canyon 21
Foxtrot League
El Dorado 40, El Toro 14
Orange 53, Segerstrom 7
Gano League
Don Lugo 42, Walnut 8
Nogales 21, Chaffey 14
Gateway League
Downey 46, Warren 18
La Serna 56, La Mirada 19
Mayfair 16, Cerritos 7
Golden League
Lancaster 42, Knight 0
Quartz Hill 51, Littlerock 0
Palmdale 51, Antelope Valley 7
Hacienda League
West Covina 35, Diamond Bar 21
Hub City League
Long Beach Cabrillo 33, Compton Centennial 28
Inland Valley League
Hemet 41, Citrus Hill 16
Arlington 27, Heritage 20
Iota League
Garden Grove Pacifica 31, Northwood 24
Laguna Hills 28, Marina 24
Ironwood League
Aquinas 56, Heritage Christian 0
Western Christian 69, Capistrano Valley Christian 34
Ivy League
Vista del Lago 28, Rancho Verde 14
Kappa League
St. Margaret’s 24, Portola 15
Sunny Hills 17, Esperanza 14
Lambda League
Sonora 17, Westminster 14
Santa Ana Calvary Chapel 14, Placentia Valencia 12
Manzanita League
Temecula Prep 28, Anza Hamilton 14
Marmonte League
Newbury Park 21, Oxnard Pacifica 16
Oaks Christian 42, Simi Valley 35
Mid-Cities League
Gahr 16, Norwalk 14
Paramount 55, Santa Fe 28
Miramonte League
Bassett 63, Workman 14
Mission League
Bishop Amat 28, Chaminade 7
Sherman Oaks Notre Dame 49, Loyola 21
Sierra Canyon 58, Gardena Serra 0
Mission Valley League
Arroyo 48, El Monte 14
South El Monte 44, Mountain View 0
Montview League
Duarte 25, Azusa 15
Hacienda Heights Wilson 34, La Puente 7
Ontario 45, Sierra Vista 21
Moore League
Millikan 32, Lakewood 28
Mountain Pass League
Elsinore 40, Temescal Canyon 21
San Jacinto 48, Tahquitz 7
Mountain Valley League
Jurupa Valley 19, San Bernardino 8
Rubidoux 52l La Sierra 36
Ocean league
Lawndale 45, Peninsula 6
South Torrance 49, Beverly Hills 0
Omicron League
Garden Grove 20, Santa Ana 13
Irvine University 22, Estancia 21
Los Amigos 21, Buena Park 0
Pioneer League
Culver City 51, West Torrance 12
North Torrance 12, Santa Monica 0
Torrance 46, El Segundo 13
Rio Vista League
Pioneer 21, Lynwood 13
Whittier 55, Glenn 0
River Valley League
Rubidoux 52, La Sierra 36
Ramona 38, Pacific 14
Sierra League
Bonita 45, Northview 16
Glendora 42, Ayala 0
Sigma League
Costa Mesa 32, Anaheim 29
Ocean View 47, Saddleback 0
Sunbelt League
Hillcrest 42, Perris 0
Moreno Valley 31, Valley View 21
Paloma Valley 48, Riverside North 34
Tango League
Godinez 35, Century 0
Savanna 84, Magnolia 52
Tri-County League
Royal 21, Dos Pueblos 17
San Marcos 30, Santa Paula 13
Trinity League
Mater Dei 41, JSerra 7
Santa Margarita 27, Servite 3
St. John Bosco 28, Orange Lutheran 14
Nonleague
Banning 49, Twentynine Palms 20
Santa Rosa Academy 31, Alhambra 26
INTERSECTIONAL
Hoover 43, Belmont 7
8-MAN
CITY SECTION
Valley League
East Valley 56, TEACH Tech 12
Valley Oaks CES 46, SOCES 0
SOUTHERN SECTION
Summit League
Cornerstone Christian 53, River Springs 14
Tri-Valley League
Flintridge Prep 33, Cate 25
Nonleague
California School for the Deaf Riverside 70, Entrepreneur 6
Cuyama Valley 36, Frazier Mountain 12
Malibu 44, Desert Christian 30
INTERSECTIONAL
Kings Christian d. Maricopa, forfeit
Mammoth d. ACE, forfeit
PAL Academy 54, Tehillah Christian Academy 44