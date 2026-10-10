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High School Sports

High school football: Friday’s scores

Football on a field
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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CITY SECTION

Central League

Hollywood 40, Bernstein 20

Roybal 34, Mendez 0

Coliseum League

Dorsey 41, Marquez 21

King/Drew 35, Washington Prep 0

Eastern League

Bell 31, South Gate 26

Garfield 54, South East 34

Los Angeles Roosevelt 47, Huntington Park 6

East Valley League

Arleta 21, Monroe 20

San Fernando Arroyo 47, Grant 6

Verdugo Hills 56, Fulton 0

Exposition League

Jefferson 50, Santee 21

Marine League

Carson 41, Wilmington Banning 3

Metro League

Rancho Dominguez 34, Hawkins 0

Northern League

Lincoln 21, Los Angeles Wilson 6

Southern League

Diego Rivera 36, Los Angeles 8

Valley Mission League

Granada Hills Kennedy 56, Sylmar 22

San Fernando 38, Panorama 21

Western League

Palisades 14, Los Angeles University 13

West Valley League

Birmingham 56, Taft 19

Chatsworth 27, Granada Hills 24

Cleveland 37, El Camino Real 20

Granada Hills 27, Chatsworth 24

Nonleague

Locke 18, Dymally 8

Manual Arts 24, Angelou 19

Maywood CES 7, Contreras 6

West Adams 46, Torres 6

SOUTHERN SECTION

Alpha League

San Clemente 40, Los Alamitos 0

Angelus League

Paraclete 58, Bishop Montgomery 0

Arroyo League

Burbank 35, Monrovia 6

Bay League

Inglewood 26, Palos Verdes 23

Mira Costa 56, Leuzinger 0

Big West League

Chaparral 42, Norco 16

Corona Centennial 42, Murrieta Valley 20

Great Oak 35, Corona Santiago 27

Murrieta Mesa 26, Vista Murrieta 21

Riverside King 17, Temecula Valley 7

Boulder League

Burbank Burroughs 35, Gabrielino 7

South Pasadena 49, Crescenta Valley 21

Bravo League

Corona del Mar 28, Tustin 14

Crean Lutheran 30, Capistrano Valley 22

Villa Park 36, La Habra 33

Camino Real League

Mary Star of the Sea 63, Bosco Tech 6

Channel League

Moorpark 38, Rio Mesa 20

Ventura 24, Santa Barbara 21

Westlake 42, Thousand Oaks 10

Citrus Belt League

Beaumont at Redlands

Redlands East Valley at Citrus Valley

Yucaipa 48, Cajon 0

Citrus Coast League

Grace 56, Del Sol 49

Nordhoff 30, Channel Islands 10

Coastal 101 League

Agoura 29, Oak Park 21

Calabasas 44, Camarillo 42

Oxnard 27, Buena 24

Cottonwood League

Vasquez 66, Whittier Christian 44

Del Rey League

St. Anthony 17, La Salle 14

Delta League

Huntington Beach 21, Dana Hills 16

Desert Empire League

La Quinta 37, Rancho Mirage 34

Xavier Prep 14, Palm Desert 3

Epsilon League

Brea Olinda 28, Aliso Niguel 17

Newport Harbor 44, Tesoro 19

Trabuco Hills 49, Santa Ana Foothill 42

Foothill League

Golden Valley 30, Castaic 9

Hart 42, West Ranch 7

Saugus 52, Canyon Country Canyon 21

Foxtrot League

El Dorado 40, El Toro 14

Orange 53, Segerstrom 7

Gano League

Don Lugo 42, Walnut 8

Nogales 21, Chaffey 14

Gateway League

Downey 46, Warren 18

La Serna 56, La Mirada 19

Mayfair 16, Cerritos 7

Golden League

Lancaster 42, Knight 0

Quartz Hill 51, Littlerock 0

Palmdale 51, Antelope Valley 7

Hacienda League

West Covina 35, Diamond Bar 21

Hub City League

Long Beach Cabrillo 33, Compton Centennial 28

Inland Valley League

Hemet 41, Citrus Hill 16

Arlington 27, Heritage 20

Iota League

Garden Grove Pacifica 31, Northwood 24

Laguna Hills 28, Marina 24

Ironwood League

Aquinas 56, Heritage Christian 0

Western Christian 69, Capistrano Valley Christian 34

Ivy League

Vista del Lago 28, Rancho Verde 14

Kappa League

St. Margaret’s 24, Portola 15

Sunny Hills 17, Esperanza 14

Lambda League

Sonora 17, Westminster 14

Santa Ana Calvary Chapel 14, Placentia Valencia 12

Manzanita League

Temecula Prep 28, Anza Hamilton 14

Marmonte League

Newbury Park 21, Oxnard Pacifica 16

Oaks Christian 42, Simi Valley 35

Mid-Cities League

Gahr 16, Norwalk 14

Paramount 55, Santa Fe 28

Miramonte League

Bassett 63, Workman 14

Mission League

Bishop Amat 28, Chaminade 7

Sherman Oaks Notre Dame 49, Loyola 21

Sierra Canyon 58, Gardena Serra 0

Mission Valley League

Arroyo 48, El Monte 14

South El Monte 44, Mountain View 0

Montview League

Duarte 25, Azusa 15

Hacienda Heights Wilson 34, La Puente 7

Ontario 45, Sierra Vista 21

Moore League

Millikan 32, Lakewood 28

Mountain Pass League

Elsinore 40, Temescal Canyon 21

San Jacinto 48, Tahquitz 7

Mountain Valley League

Jurupa Valley 19, San Bernardino 8

Rubidoux 52l La Sierra 36

Ocean league

Lawndale 45, Peninsula 6

South Torrance 49, Beverly Hills 0

Omicron League

Garden Grove 20, Santa Ana 13

Irvine University 22, Estancia 21

Los Amigos 21, Buena Park 0

Pioneer League

Culver City 51, West Torrance 12

North Torrance 12, Santa Monica 0

Torrance 46, El Segundo 13

Rio Vista League

Pioneer 21, Lynwood 13

Whittier 55, Glenn 0

River Valley League

Rubidoux 52, La Sierra 36

Ramona 38, Pacific 14

Sierra League

Bonita 45, Northview 16

Glendora 42, Ayala 0

Sigma League

Costa Mesa 32, Anaheim 29

Ocean View 47, Saddleback 0

Sunbelt League

Hillcrest 42, Perris 0

Moreno Valley 31, Valley View 21

Paloma Valley 48, Riverside North 34

Tango League

Godinez 35, Century 0

Savanna 84, Magnolia 52

Tri-County League

Royal 21, Dos Pueblos 17

San Marcos 30, Santa Paula 13

Trinity League

Mater Dei 41, JSerra 7

Santa Margarita 27, Servite 3

St. John Bosco 28, Orange Lutheran 14

Nonleague

Banning 49, Twentynine Palms 20

Santa Rosa Academy 31, Alhambra 26

INTERSECTIONAL

Hoover 43, Belmont 7

8-MAN

CITY SECTION

Valley League

East Valley 56, TEACH Tech 12

Valley Oaks CES 46, SOCES 0

SOUTHERN SECTION

Summit League

Cornerstone Christian 53, River Springs 14

Tri-Valley League

Flintridge Prep 33, Cate 25

Nonleague

California School for the Deaf Riverside 70, Entrepreneur 6

Cuyama Valley 36, Frazier Mountain 12

Malibu 44, Desert Christian 30

INTERSECTIONAL

Kings Christian d. Maricopa, forfeit

Mammoth d. ACE, forfeit

PAL Academy 54, Tehillah Christian Academy 44
High School SportsSports

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