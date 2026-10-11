Tap to enable a layout that focuses on the article.
Advertisement
High School Sports

High school football: Week 8 schedule

Crenshaw wide receiver Kyion Rattler holds the ball during a game.
Wide receiver Kyion Rattler and the Crenshaw Cougars host King/Drew in a Coliseum League showdown on Friday.
(Steve Galluzzo / For The Times)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred

HIGH SCHOOL FOOTBALL

(Games at 7 p.m. unless noted)

MONDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Northern League

Franklin at Eagle Rock

THURSDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Alliance League

South El Monte vs. Alhambra at SoFi Stadium, 8:30 p.m.

Alpha League

San Juan Hills at Yorba Linda

Bay League

Palos Verdes at Mira Costa

Big West League

Corona Santiago at Corona

Eastvale Roosevelt at Riverside King

Norco at Corona Centennial

Bravo League

Tustin vs. Villa Park at SoFi Stadium, 5 p.m.

Delta League

Huntington Beach at Western

Desert Empire League

Shadow Hills at Palm Desert

Desert Sky League

Adelanto at Victor Valley

Barstow at Silverado

Epsilon League

Brea Olinda at Santa Ana Foothill

Golden League

Knight at Antelope Valley

Inland Valley League

Arlington at Hemet

Ivy League

Liberty at Rancho Christian

Orange Vista at Vista del Lago

Lambda League

Sonora at Santa Ana Calvary Chapel

Manzanita League

Nuview Bridge at Hamilton

Metro League

Bell Gardens at El Monte

Mojave River League

Oak Hills at Sultana

Montview League

Azusa at Hacienda Heights Wilson

Ontario at La Puente

Sierra Vista at Duarte

Mountain Pass League

San Jacinto at Elsinore

Omicron League

Garden Grove at Irvine University

Pioneer League

West Torrance at Torrance

River Valley League

Jurupa Valley at Rubidoux

Miller at Norte Vista

San Andreas League

Kaiser at Rim of the World

Sigma League

Costa Mesa at Rancho Alamitos

Sunbelt League

Valley View at Perris

Valle Vista League

Alta Loma at Diamond Ranch

Chino at San Dimas

Los Osos at Claremont

8-MAN

INTERSECTIONAL

Bakersfield Valley Oaks Charter vs. Milken at Birmingham, 5 p.m.

FRIDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Central League

Hollywood at Contreras

Mendez at Bernstein

Roybal at Maywood CES

Coliseum League

King/Drew at Crenshaw

Washington Prep at Marquez

Eastern League

Bell at Legacy

Los Angeles Roosevelt at South East

South Gate at Garfield

East Valley League

Fulton at Arroyo

Monroe at San Valley Poly

North Hollywood at Grant

Verdugo Hills at Arleta

Exposition League

Manual Arts at Fremont

Marine League

Carson at Narbonne

Gardena at San Pedro

Metro League

Los Angeles Jordan at Hawkins

Rancho Dominguez at Locke

Northern League

Los Angeles Marshall at Lincoln

Los Angeles Wilson at Eagle Rock

Southern League

Belmont at West Adams

Diego Rivera at Torres

Valley Mission League

Granada Hills Kennedy at Canoga Park

Reseda at Van Nuys

San Fernando at Sylmar

Western League

Fairfax at Los Angeles University

Los Angeles Hamilton at Palisades

Westchester at Venice

West Valley League

El Camino Real at Chatsworth

Granada Hills at Birmingham

Taft at Cleveland

Nonleague

Santee at Angelou

SOUTHERN SECTION

Almont League

Montebello at San Gabriel

Alpha League

Los Alamitos at Edison

Mission Viejo at San Clemente

Angelus League

Cathedral at Bishop Montgomery

St. Paul at St. Francis

St. Pius X-St. Matthias Academy at Paraclete

Arroyo League

La Canada at Burbank

Monrovia at Muir

Baseline League

Damien at Upland

Rancho Cucamonga ar Etiwanda

Bay League

Redondo Union at Inglewood

Big West League

Chaparral at Murrieta Mesa

Great Oak at Temecula Valley

Vista Murrieta at Murrieta Valley

Boulder League

Gabrielino at South Pasadena

Bravo League

Corona del Mar at Capistrano Valley

La Habra vs. Crean Lutheran at SoFi Stadium, 8:30 p.m.

Boulder League

Burbank Burroughs at San Marino

Pasadena at Crescenta Valley

Camino Real League

Mary Star of the Sea at Cantwell-Sacred Heart

St. Genevieve at St. Bernard

St. Monica at Verbum Dei

Channel League

Moorpark at Thousand Oaks

Oak Park at Buena

Westlake at Ventura

Citrus Belt League

Cajon at Beaumont

Citrus Valley at Yucaipa

Redlands at Redlands East Valley

Citrus Coast League

Channel Islands at Del Sol

Grace at Carpinteria

Santa Clara at Nordhoff

Coast 101 League

Agoura at Camarillo

Calabasas at Oxnard

Conference 12 League

Mountain View at Keppel

Conejo Coast League

Rio Mesa at Santa Barbara

Cottonwood League

Vasquez at Riverside Prep

Webb at Riverside Notre Dame

Whittier Christian at Arrowhead Christian

Crest League

Glendale at Temple City

Hoover at Arcadia

Del Rey League

Alemany at Harvard-Westlake

La Salle at Salesian

St. Anthony at Crespi

Delta League

Dana Hills at Laguna Beach

Troy at El Modena

Desert Empire League

La Quinta at Palm Springs

Xavier Prep at Rancho Mirage

Desert Valley League

Coachella Valley at Desert Hot Springs

Yucca Valley at Banning

Epsilon League

Newport Harbor at Aliso Niguel

Tesoro at Trabuco Hills

Foothill League

Hart at Castaic

Saugus vs. West Ranch at Valencia

Valencia at Canyon Country Canyon

Foxtrot League

El Toro at Irvine

Orange at Beckman

Segerstrom at El Dorado

Gano League

Don Lugo at Montclair

Nogales at Walnut

Rowland at Chaffey

Gateway League

Cerritos at La Serna

Downey at La Mirada

Mayfair at Warren

Gold Coast League

Viewpoint at Rio Hondo Prep

Golden League

Eastside at Littlerock

Golden Valley League

Highland at Quartz Hill

Lancaster at Palmdale

Hacienda League

Los Altos at Covina

South Hills at Diamond Bar

West Covina at Baldwin Park

Hub City League

Compton Early College at Dominguez

Inland Valley League

Citrus Hills at Canyon Springs

Lakeside at Heritage

Iota League

La Palma Kennedy at Garden Grove Pacifica

Marina at Cypress

Northwood at Laguna Hills

Ironwood League

Cerritos Valley Christian at Aquinas

Village Christian at Capistrano Valley Christian

Western Christian at Heritage Christian

Kappa League

Anaheim Canyon at Esperanza

Fullerton at Portola

St. Margaret’s at Sunny Hills

Lambda League

Fountain Valley at Westminster

Placentia Valencia at Woodbridge

Manzanita League

Desert Chapel at St. Joseph Academy

Silver Valley at San Jacinto Valley Academy

Marmonte League

Newbury Park at Simi Valley

Oaks Christian at St. Bonaventure

Oxnard Pacifica at Bishop Diego

Mesquite League

Desert Christian Academy at Maranatha

Linfield Christian at Santa Rosa Academy

Metro League

El Rancho at Schurr

Mid-Cities League

Bellflower at Paramount

California at Gahr

Santa Fe at Norwalk

Miramonte League

Garey at Ganesha

Pomona at Bassett

Mission League

Bishop Amat at Sherman Oaks Notre Dame

Gardena Serra vs. Loyola a SoFi Stadium, 5 p.m.

Sierra Canyon at Chaminade

Mission Valley League

Rosemead at Arroyo

Mojave River League

Ridgecrest Burroughs at Apple Valley

Serrano at Hesperia

Moore League

Lakewood at Long Beach Wilson

Long Beach Cabrillo at Compton

Long Beach Jordan at Millikan

Mountain Valley League

La Sierra at San Bernardino

Mountain View League

Temescal Canyon at West Valley

Ocean League

Hawthorne at Beverly Hills

South Torrance at Lawndale

Omicron League

Buena Park at Santa Ana

Estancia at Los Amigos

Pioneer League

North Torrance at Culver City

Santa Monica at El Segundo

Rio Vista League

Firebaugh at Lynwood

Pioneer at Whittier

River Valley League

Pacific at Patriot

Ramona at Big Bear

San Andreas League

Colton at Rialto

Sierra League

Ayala at Bonita

Glendora at Charter Oak

Northview at Colony

Sigma League

Katella at Saddleback

Ocean View at Anaheim

605 League

Artesia at Glenn

Skyline League

Bloomington at Fontana

Carter at San Gorgonio

Indian Springs at Arroyo Valley

Sunbelt League

Hillcrest at Paloma Valley

Riverside North at Moreno Valley

Sunkist League

Jurupa Hills at Eisenhower

Summit at Grand Terrace

Sun Valley League

Indio at Desert Mirage

Twentynine Palms at Cathedral City

Tango League

Godinez at Garden Grove Santiago

La Quinta at Savanna

Loara at Santa Ana Valley

Tri-County League

Hueneme at San Marcos

Royal at Fillmore

Santa Paula at Dos Pueblos

Trinity League

JSerra vs. Orange Lutheran at Orange Coast College

Mater Dei vs. Servite at Cerritos College

Santa Margarita at St. John Bosco

INTERSECTIONAL

Brentwood at Jefferson

Carson City Sierra Lutheran (Nevada) at Trinity Classical Academy

California Lutheran at Francis Parker

8-MAN

CITY SECTION

City League

Animo Robinson at Stella

New Designs University Park at USC Hybrid, 3 p.m.

Valley League

East Valley at Valley Oaks CES

SOUTHERN SECTION

Agape League

Academy of Careers & Exploration at PAL Academy

Express League

Downey Calvary Chapel at Avalon

Vista Meridian at Southlands Christian

Freelance League

Malibu at Villanova Prep

Heritage League

Faith Baptist at Lancaster Baptist

Majestic League

Cornerstone Christian at United Christian Academy

Tri-Valley League

Flintridge Prep at Chadwick, 3 p.m.

INTERSECTIONAL

Bakersfield Legacy Christian Academy at Maricopa

Entrepreneur at Borego Springs

SATURDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Ivy League

Rancho Verde at Riverside Poly

Manzanita League

California Military Institute at Temecula Prep

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Agape League

Lucerne Valley at Hesperia Christian, 6 p.m.

Coast Valley League

Coast Union at San Luis Obispo Classical Academy, 6 p.m.

Express League

Downey Calvary Chapel at Avalon, 1 p.m.

Heritage League

Desert Christian at Santa Clarita Christian

Summit League

Calvary Baptist at River Springs

Tri-Valley League

Pasadena Poly at Thacher, 3:30 p.m.

Sage Hill at Cate, 2 p.m.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement