High school football: Week 8 schedule
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HIGH SCHOOL FOOTBALL
(Games at 7 p.m. unless noted)
MONDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Northern League
Franklin at Eagle Rock
THURSDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Alliance League
South El Monte vs. Alhambra at SoFi Stadium, 8:30 p.m.
Alpha League
San Juan Hills at Yorba Linda
Bay League
Palos Verdes at Mira Costa
Big West League
Corona Santiago at Corona
Eastvale Roosevelt at Riverside King
Norco at Corona Centennial
Bravo League
Tustin vs. Villa Park at SoFi Stadium, 5 p.m.
Delta League
Huntington Beach at Western
Desert Empire League
Shadow Hills at Palm Desert
Desert Sky League
Adelanto at Victor Valley
Barstow at Silverado
Epsilon League
Brea Olinda at Santa Ana Foothill
Golden League
Knight at Antelope Valley
Inland Valley League
Arlington at Hemet
Ivy League
Liberty at Rancho Christian
Orange Vista at Vista del Lago
Lambda League
Sonora at Santa Ana Calvary Chapel
Manzanita League
Nuview Bridge at Hamilton
Metro League
Bell Gardens at El Monte
Mojave River League
Oak Hills at Sultana
Montview League
Azusa at Hacienda Heights Wilson
Ontario at La Puente
Sierra Vista at Duarte
Mountain Pass League
San Jacinto at Elsinore
Omicron League
Garden Grove at Irvine University
Pioneer League
West Torrance at Torrance
River Valley League
Jurupa Valley at Rubidoux
Miller at Norte Vista
San Andreas League
Kaiser at Rim of the World
Sigma League
Costa Mesa at Rancho Alamitos
Sunbelt League
Valley View at Perris
Valle Vista League
Alta Loma at Diamond Ranch
Chino at San Dimas
Los Osos at Claremont
8-MAN
INTERSECTIONAL
Bakersfield Valley Oaks Charter vs. Milken at Birmingham, 5 p.m.
FRIDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Central League
Hollywood at Contreras
Mendez at Bernstein
Roybal at Maywood CES
Coliseum League
King/Drew at Crenshaw
Washington Prep at Marquez
Eastern League
Bell at Legacy
Los Angeles Roosevelt at South East
South Gate at Garfield
East Valley League
Fulton at Arroyo
Monroe at San Valley Poly
North Hollywood at Grant
Verdugo Hills at Arleta
Exposition League
Manual Arts at Fremont
Marine League
Carson at Narbonne
Gardena at San Pedro
Metro League
Los Angeles Jordan at Hawkins
Rancho Dominguez at Locke
Northern League
Los Angeles Marshall at Lincoln
Los Angeles Wilson at Eagle Rock
Southern League
Belmont at West Adams
Diego Rivera at Torres
Valley Mission League
Granada Hills Kennedy at Canoga Park
Reseda at Van Nuys
San Fernando at Sylmar
Western League
Fairfax at Los Angeles University
Los Angeles Hamilton at Palisades
Westchester at Venice
West Valley League
El Camino Real at Chatsworth
Granada Hills at Birmingham
Taft at Cleveland
Nonleague
Santee at Angelou
SOUTHERN SECTION
Almont League
Montebello at San Gabriel
Alpha League
Los Alamitos at Edison
Mission Viejo at San Clemente
Angelus League
Cathedral at Bishop Montgomery
St. Paul at St. Francis
St. Pius X-St. Matthias Academy at Paraclete
Arroyo League
La Canada at Burbank
Monrovia at Muir
Baseline League
Damien at Upland
Rancho Cucamonga ar Etiwanda
Bay League
Redondo Union at Inglewood
Big West League
Chaparral at Murrieta Mesa
Great Oak at Temecula Valley
Vista Murrieta at Murrieta Valley
Boulder League
Gabrielino at South Pasadena
Bravo League
Corona del Mar at Capistrano Valley
La Habra vs. Crean Lutheran at SoFi Stadium, 8:30 p.m.
Boulder League
Burbank Burroughs at San Marino
Pasadena at Crescenta Valley
Camino Real League
Mary Star of the Sea at Cantwell-Sacred Heart
St. Genevieve at St. Bernard
St. Monica at Verbum Dei
Channel League
Moorpark at Thousand Oaks
Oak Park at Buena
Westlake at Ventura
Citrus Belt League
Cajon at Beaumont
Citrus Valley at Yucaipa
Redlands at Redlands East Valley
Citrus Coast League
Channel Islands at Del Sol
Grace at Carpinteria
Santa Clara at Nordhoff
Coast 101 League
Agoura at Camarillo
Calabasas at Oxnard
Conference 12 League
Mountain View at Keppel
Conejo Coast League
Rio Mesa at Santa Barbara
Cottonwood League
Vasquez at Riverside Prep
Webb at Riverside Notre Dame
Whittier Christian at Arrowhead Christian
Crest League
Glendale at Temple City
Hoover at Arcadia
Del Rey League
Alemany at Harvard-Westlake
La Salle at Salesian
St. Anthony at Crespi
Delta League
Dana Hills at Laguna Beach
Troy at El Modena
Desert Empire League
La Quinta at Palm Springs
Xavier Prep at Rancho Mirage
Desert Valley League
Coachella Valley at Desert Hot Springs
Yucca Valley at Banning
Epsilon League
Newport Harbor at Aliso Niguel
Tesoro at Trabuco Hills
Foothill League
Hart at Castaic
Saugus vs. West Ranch at Valencia
Valencia at Canyon Country Canyon
Foxtrot League
El Toro at Irvine
Orange at Beckman
Segerstrom at El Dorado
Gano League
Don Lugo at Montclair
Nogales at Walnut
Rowland at Chaffey
Gateway League
Cerritos at La Serna
Downey at La Mirada
Mayfair at Warren
Gold Coast League
Viewpoint at Rio Hondo Prep
Golden League
Eastside at Littlerock
Golden Valley League
Highland at Quartz Hill
Lancaster at Palmdale
Hacienda League
Los Altos at Covina
South Hills at Diamond Bar
West Covina at Baldwin Park
Hub City League
Compton Early College at Dominguez
Inland Valley League
Citrus Hills at Canyon Springs
Lakeside at Heritage
Iota League
La Palma Kennedy at Garden Grove Pacifica
Marina at Cypress
Northwood at Laguna Hills
Ironwood League
Cerritos Valley Christian at Aquinas
Village Christian at Capistrano Valley Christian
Western Christian at Heritage Christian
Kappa League
Anaheim Canyon at Esperanza
Fullerton at Portola
St. Margaret’s at Sunny Hills
Lambda League
Fountain Valley at Westminster
Placentia Valencia at Woodbridge
Manzanita League
Desert Chapel at St. Joseph Academy
Silver Valley at San Jacinto Valley Academy
Marmonte League
Newbury Park at Simi Valley
Oaks Christian at St. Bonaventure
Oxnard Pacifica at Bishop Diego
Mesquite League
Desert Christian Academy at Maranatha
Linfield Christian at Santa Rosa Academy
Metro League
El Rancho at Schurr
Mid-Cities League
Bellflower at Paramount
California at Gahr
Santa Fe at Norwalk
Miramonte League
Garey at Ganesha
Pomona at Bassett
Mission League
Bishop Amat at Sherman Oaks Notre Dame
Gardena Serra vs. Loyola a SoFi Stadium, 5 p.m.
Sierra Canyon at Chaminade
Mission Valley League
Rosemead at Arroyo
Mojave River League
Ridgecrest Burroughs at Apple Valley
Serrano at Hesperia
Moore League
Lakewood at Long Beach Wilson
Long Beach Cabrillo at Compton
Long Beach Jordan at Millikan
Mountain Valley League
La Sierra at San Bernardino
Mountain View League
Temescal Canyon at West Valley
Ocean League
Hawthorne at Beverly Hills
South Torrance at Lawndale
Omicron League
Buena Park at Santa Ana
Estancia at Los Amigos
Pioneer League
North Torrance at Culver City
Santa Monica at El Segundo
Rio Vista League
Firebaugh at Lynwood
Pioneer at Whittier
River Valley League
Pacific at Patriot
Ramona at Big Bear
San Andreas League
Colton at Rialto
Sierra League
Ayala at Bonita
Glendora at Charter Oak
Northview at Colony
Sigma League
Katella at Saddleback
Ocean View at Anaheim
605 League
Artesia at Glenn
Skyline League
Bloomington at Fontana
Carter at San Gorgonio
Indian Springs at Arroyo Valley
Sunbelt League
Hillcrest at Paloma Valley
Riverside North at Moreno Valley
Sunkist League
Jurupa Hills at Eisenhower
Summit at Grand Terrace
Sun Valley League
Indio at Desert Mirage
Twentynine Palms at Cathedral City
Tango League
Godinez at Garden Grove Santiago
La Quinta at Savanna
Loara at Santa Ana Valley
Tri-County League
Hueneme at San Marcos
Royal at Fillmore
Santa Paula at Dos Pueblos
Trinity League
JSerra vs. Orange Lutheran at Orange Coast College
Mater Dei vs. Servite at Cerritos College
Santa Margarita at St. John Bosco
INTERSECTIONAL
Brentwood at Jefferson
Carson City Sierra Lutheran (Nevada) at Trinity Classical Academy
California Lutheran at Francis Parker
8-MAN
CITY SECTION
City League
Animo Robinson at Stella
New Designs University Park at USC Hybrid, 3 p.m.
Valley League
East Valley at Valley Oaks CES
SOUTHERN SECTION
Agape League
Academy of Careers & Exploration at PAL Academy
Express League
Downey Calvary Chapel at Avalon
Vista Meridian at Southlands Christian
Freelance League
Malibu at Villanova Prep
Heritage League
Faith Baptist at Lancaster Baptist
Majestic League
Cornerstone Christian at United Christian Academy
Tri-Valley League
Flintridge Prep at Chadwick, 3 p.m.
INTERSECTIONAL
Bakersfield Legacy Christian Academy at Maricopa
Entrepreneur at Borego Springs
SATURDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Ivy League
Rancho Verde at Riverside Poly
Manzanita League
California Military Institute at Temecula Prep
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Agape League
Lucerne Valley at Hesperia Christian, 6 p.m.
Coast Valley League
Coast Union at San Luis Obispo Classical Academy, 6 p.m.
Express League
Downey Calvary Chapel at Avalon, 1 p.m.
Heritage League
Desert Christian at Santa Clarita Christian
Summit League
Calvary Baptist at River Springs
Tri-Valley League
Pasadena Poly at Thacher, 3:30 p.m.
Sage Hill at Cate, 2 p.m.