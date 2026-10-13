Girls’ flag football: Tuesday’s scores
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HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
TUESDAY’S RESULTS
Southern Section
Agoura 38, Calabasas 6
Aquinas 12, Hillcrest 0
Ayala 33, Claremont 0
Azusa 19, Baldwin Park 18
Beaumont 32, Citrus Valley 0
Bishop Montgomery 59, Mary Star of the Sea 6
Buena Park 12, Costa Mesa 6
Burbank Providence 32, YULA 18
Cajon 42, Redlands 6
California 27, Whittier 0
California Military Institute 47, Entrepreneur 0
Camarillo 39, Simi Valley 6
Castaic 18, Golden Valley 0
Chaminade 46, Alemany 0
Channel Islands 26, Del Sol 13
Chino Hills 27, St. Lucy’s 6
Compton 26, Compton Early College 6
Covina 43, Hacienda Heights Wilson 13
Dos Pueblos 48, Rio Mesa 6
El Rancho d. Bell Gardens, forfeit
Elsinore 24, West Valley 12
Etiwanda 42, Rancho Cucamonga 6
Garden Grove Pacifica 31, Brea Olinda 19
Garey 26, Duarte 7
Great Oak 13, Corona 6
Hawthorne 19, Environmental Charter 6
Hart 18, Canyon Country Canyon 13
Inglewood 47, Beverly Hills 0
Jurupa Valley 54, Rubidoux 0
Laguna Beach 53, Capistrano Valley Christian 0
Lakewood St. Joseph 18, Bishop Amat 13
Lawndale 34, Leuzinger 0
Long Beach Cabrillo 14, Compton Centennial 0
Mater Dei 37, Santa Margarita 6
Mira Costa 18, Torrance 12
Montebello 30, Arroyo 0
Newbury Park 32, Thousand Oaks 24
North Torrance 2, West Torrance 0
Northview 14, Rowland 7
Ontario Christian 18, Serrano 0
Palos Verdes 27, Redondo Union 26
Pasadena Poly 34, Rio Hondo Prep 6
Patriot 57, Miller 0
Peninsula 26, Wiseburn-Da Vinci 0
Pomona 12, La Puente 0
Portola 25, Northwood 7
Redlands Adventist Academy 29, United Christian Academy 6
Redlands East Valley 43, Yucaipa 12
Royal 20, Oak Park 12
San Clemente 40, Dana Hills 0
San Dimas 13, Colony 6
San Gorgonio 34, Indian Springs 7
San Jacinto Valley Academy 20, Nuview Bridge 19
San Juan Hills 27, Capistrano Valley 7
San Marcos 12, Ventura 0
Santa Barbara 12, Buena 0
Santa Monica 34, Culver City 7
Santa Paula 32, Fillmore 0
Shadow Hills 33, Valley View 7
Shalhevet 44, SEED LA 6
Sherman Oaks Notre Dame 57, Flintridge Sacred Heart 6
Sierra Canyon 60, Louisville 0
Sonora 19, La Habra 6
South Hills 50, Alta Loma 8
South Torrance 27, El Segundo 0
Tahquitz 24, San Jacinto 13
Temecula Prep 20, Eastvale Roosevelt 20
Trabuco Hills 28, Tesoro 26
Tustin 34, Katella 6
Upland 51, Los Osos 0
Valencia 28, West Ranch 0
Village Christian 19, Westridge 0
West Covina 14, Charter Oak 6
Westlake 39, Oaks Christian 13
Westminster La Quinta 39, Savanna 0
MONDAY’S RESULTS
City Section
Angelou 30, West Adams 0
Bell 22, Legacy 0
Bernstein 7, Roybal 6
Bernstein 32, Mendez 0
Carson 19, Wilmington Banning 7
Cleveland 13, Taft 6
Eagle Rock 41, SOCES 9
Eagle Rock 74, Sylmar 0
El Camino Real 14, Birmingham 6
Fairfax 32, WISH Academy 6
Foshay 34, Los Angeles 0
Garfield 31, South Gate 0
Hollywood 13, Contreras 12
Jefferson 34, Manual Arts 7
Lincoln 20, Los Angeles Marshall 0
Los Angeles Roosevelt 26, South East 6
Los Angeles Wilson 27, Franklin 6
Maywood CES 25, Marquez 0
Mendez 26, Roybal 0
Palisades 14, Los Angeles University 12
Panorama 13, Granada Hills Kennedy 12
Panorama 44, Reseda 6
RFK Community 12, Hollywood 7
RFK Community 12, Contreras 0
Santee 18, Diego Rivera 6
SOCES 40, Sylmar 0
Sotomayor 20, Maywood Academy 6
Torres 20, Elizabeth 6
Venice 21, Westchester 12
Southern Section
Alhambra 26, Rosemead 0
Aliso Niguel 7, El Toro 6
Anaheim 22, Estancia 0
Anaheim Canyon 18, Crean Lutheran 0
Antelope Valley 14, Knight 0
Arlington 33, Lakeside 19
Arrowhead Christian 28, Riverside Notre Dame 13
Azusa 6, Duarte 0
Baldwin Park 20, Sierra Vista 2
Beckman 30, Mission Viejo 26
Bell Gardens 6, San Gabriel 0
Bolsa Grande 22, Garden Grove Santiago 12
Bonita 26, Glendora 6
Brentwood 37, YULA 0
Buena Park 19, Ocean View 13
Calvary Baptist 19, Public Safety Academy 13
Capistrano Valley Christian 2, Vista Meridian 0
Cathedral City 26, Rancho Mirage 0
Cerritos 25, Paramount 0
Cerritos Valley Christian 14, Rosary 13
Chaparral 47, Murrieta Mesa 6
Chino 18, Don Lugo 6
Corona Centennial 22, Corona 6
Corona del Mar 34, Los Alamitos 19
Corona Santiago 32, Eastvale Roosevelt 26
Costa Mesa 35, Katella 0
Covina 40, Northview 0
Culver City 31, Leuzinger 0
Desert Hot Springs 25, Indio 13
Downey 26, California 6
Eastside 46, Littlerock 0
Edgewood 13, La Puente 6
El Modena 18, Sunny Hills 6
Etiwanda 30, Chino Hills 0
Fountain Valley 19, Marina 7
Gabrielino 33, South Pasadena 6
Garden Grove 35, Laguna Hills 18
Glenn 66, Pioneer 6
Great Oak 91, Vista Murrieta 48
Harvard-Westlake 39, Flintridge Sacred Heart 15
Hemet 33, Canyon Springs 19
Hillcrest 12, Temescal Canyon 0
Irvine University 20, Irvine 0
La Canada 19, Monrovia 12
Lakewood 12, Long Beach Wilson 7
Lancaster 21, Palmdale 7
La Serna 18, Gahr 16
Liberty 13, Heritage 6
Linfield Christian 45, Woodcrest Christian 7
Long Beach Cabrillo 14, Dominguez 0
Long Beach Poly 12, Inglewood 6
Los Altos 19, Alta Loma 14
Los Amigos 18, Savanna 6
Magnolia 33, Western 13
Miller 14, La Sierra 8
Millikan 45, Long Beach Jordan 0
Mountain View 12, El Monte 7
Moreno Valley 6, Vista del Lago 6
Murrieta Valley 33, Temecula Valley 20
Newport Harbor 40, Huntington Beach 21
Ontario 20, Montclair 12
Oxnard Pacifica 26, Santa Paula 7
Palm Desert 7, Palm Springs 6
Placentia Valencia 20, Westminster 13
Pomona 12, Bassett 6
Quartz Hill 22, Highland 13
Ramona 14, Norte Vista 6
Rancho Alamitos 24, Orange 20
Rancho Christian 20, Citrus Hill 19
Rancho Cucamonga 24, Los Osos 6
Rancho Verde 46, West Valley 6
Riverside King 18, Norco 12
Riverside Poly 54, Riverside North 0
Rowland 25, Charter Oak 12
San Marino 20, Burbank Burroughs 6
Santa Ana Foothill 12, Troy 6
Santa Ana Valley 20, Century 0
Santa Fe 19, Artesia 0
Schurr 46, Keppel 0
Segerstrom 26, Fullerton 6
Sherman Oaks Notre Dame 51, Immaculate Heart 6
South El Monte 18, El Rancho 8
South Hills 20, Colony 6
St. Anthony 12, St. Mary’s Academy 6
St. Bernard 30, Sacred Heart of Jesus 0
St. Monica 21, Cantwell-Sacred Heart 20
Temecula Prep 49, Desert Christian Academy 0
Tustin 20, Godinez 0
Upland 62, St. Lucy’s 0
Villa Park 26, El Dorado 7
Warren 46, Mayfair 6
West Covina 21, Hacienda Heights Wilson 6
Westminster La Quinta 6, Saddleback 0
Westridge 32, Chadwick 0
Whittier 12, Norwalk 6
Windward 41, Shalhevet 14
Wiseburn-Da Vinci 13, Bellflower 6
Woodbridge 48, St. Margaret’s 25
Yorba Linda 48, Esperanza 13