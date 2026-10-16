How the top 25 high school football teams in the Southland fared this week
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
A look at how the top 25 high school football teams in the Southland fared this week:
Rk. School (record) result; Next game
1. SANTA MARGARITA (8-0) def. St. John Bosco, 21-7; vs. JSerra, Friday
2. ST. JOHN BOSCO (6-2) lost to Santa Margarita, 21-7; at Servite, Friday
3. SIERRA CANYON (8-0) def. Chaminade, 41-0; at Sherman Oaks Notre Dame, Friday
4. CORONA CENTENNIAL (5-3) def. Norco, 46-14; at Chaparrel, Friday
5. MATER DEI (6-2) def. Servite, 38-15; vs. Orange Lutheran, Friday
6. MISSION VIEJO (6-1) at San Clemente, postponed; at Los Alamitos, Friday
7. ORANGE LUTHERAN (5-3) def. JSerra, 48-13; at Servite, Friday
8. SAN CLEMENTE (7-0) vs. Mission Viejo, postponed; at San Juan Hills, Friday
9. CORONA DEL MAR (7-0) at Capistrano Valley, Saturday; vs. Crean Lutheran, Friday
10. JSERRA (4-4) lost to Orange Lutheran, 48-13; at Santa Margarita, Friday
11. SERVITE (3-5) lost to Mater Dei, 38-15; vs. Orange Lutheran, Friday
12. BISHOP AMAT (7-1) def. Sherman Oaks Notre Dame, 48-28; vs. Loyola, Friday
13. LA SERNA (7-1) def. Cerritos, 57-7; vs. Mayfair, Friday
14. CREAN LUTHERAN (5-2) vs. La Habra, late; at Corona del Mar, Friday
15. INGLEWOOD (8-1) def. Redondo Union, 33-7; at Leuzinger, Friday
16. PALOS VERDES (7-1) def. Mira Costa, 34-14; at Redondo Union, Friday
17. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (7-1) lost to Bishop Amat, 48-28; vs. Sierra Canyon, Friday
18. CARSON (7-1) def. Narbonne, 48-14; vs. San Pedro, Friday
19. CHAMINADE (5-3) lost to Sierra Canyon, 41-0; vs. Gardena Serra, Friday
20. HUNTINGTON BEACH (8-0) def. Western, 34-14; vs. Troy, Thursday
21. SAN JACINTO (8-0) def. Elsinore, 49-16; vs. Granite Hills, Friday
22. GARDENA SERRA (4-4) def. Loyola, 26-0; at Chaminade, Friday
23. ORANGE (8-0) def. Beckman, 51-14; vs. Irvine, Thursday
24. SAN JUAN HILLS (7-1) def. Yorba Linda, 14-10; vs. San Clemente, Friday
25. CAPISTRANO VALLEY (6-1) vs. Corona del Mar, Saturday; vs. Villa Park, Friday