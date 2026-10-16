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High School Sports

How the top 25 high school football teams in the Southland fared this week

Football on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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A look at how the top 25 high school football teams in the Southland fared this week:

Rk. School (record) result; Next game

1. SANTA MARGARITA (8-0) def. St. John Bosco, 21-7; vs. JSerra, Friday

2. ST. JOHN BOSCO (6-2) lost to Santa Margarita, 21-7; at Servite, Friday

3. SIERRA CANYON (8-0) def. Chaminade, 41-0; at Sherman Oaks Notre Dame, Friday

4. CORONA CENTENNIAL (5-3) def. Norco, 46-14; at Chaparrel, Friday

5. MATER DEI (6-2) def. Servite, 38-15; vs. Orange Lutheran, Friday

6. MISSION VIEJO (6-1) at San Clemente, postponed; at Los Alamitos, Friday

7. ORANGE LUTHERAN (5-3) def. JSerra, 48-13; at Servite, Friday

8. SAN CLEMENTE (7-0) vs. Mission Viejo, postponed; at San Juan Hills, Friday

9. CORONA DEL MAR (7-0) at Capistrano Valley, Saturday; vs. Crean Lutheran, Friday

10. JSERRA (4-4) lost to Orange Lutheran, 48-13; at Santa Margarita, Friday

11. SERVITE (3-5) lost to Mater Dei, 38-15; vs. Orange Lutheran, Friday

12. BISHOP AMAT (7-1) def. Sherman Oaks Notre Dame, 48-28; vs. Loyola, Friday

13. LA SERNA (7-1) def. Cerritos, 57-7; vs. Mayfair, Friday

14. CREAN LUTHERAN (5-2) vs. La Habra, late; at Corona del Mar, Friday

15. INGLEWOOD (8-1) def. Redondo Union, 33-7; at Leuzinger, Friday

16. PALOS VERDES (7-1) def. Mira Costa, 34-14; at Redondo Union, Friday

17. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (7-1) lost to Bishop Amat, 48-28; vs. Sierra Canyon, Friday

18. CARSON (7-1) def. Narbonne, 48-14; vs. San Pedro, Friday

19. CHAMINADE (5-3) lost to Sierra Canyon, 41-0; vs. Gardena Serra, Friday

20. HUNTINGTON BEACH (8-0) def. Western, 34-14; vs. Troy, Thursday

21. SAN JACINTO (8-0) def. Elsinore, 49-16; vs. Granite Hills, Friday

22. GARDENA SERRA (4-4) def. Loyola, 26-0; at Chaminade, Friday

23. ORANGE (8-0) def. Beckman, 51-14; vs. Irvine, Thursday

24. SAN JUAN HILLS (7-1) def. Yorba Linda, 14-10; vs. San Clemente, Friday

25. CAPISTRANO VALLEY (6-1) vs. Corona del Mar, Saturday; vs. Villa Park, Friday

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