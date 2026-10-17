Tap to enable a layout that focuses on the article.
Advertisement
High School Sports

High school football: Saturday’s scores

Football on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred

SATURDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION

Bravo League

Capistrano Valley 21, Corona del Mar 17

Ivy League

Rancho Verde 11, Riverside Poly 0

Kappa League

Sunny Hills 63, St. Margaret’s 0

Marmonte League

Newbury Park 42, Simi Valley 17

St. Bonaventure 33, Oaks Christian 17

INTERSECTIONAL

Foothills Christian 39, St. Jeanne de Lestonnac 8

Trinity Classical Academy 40, Carson City Sierra Lutheran (Nevada) 15

8-MAN

CITY SECTION

City League

Animo Robinson 28, Stella 18

SOUTHERN SECTION

Agape League

Academy of Careers & Exploration 48, PAL Academy 20

Hesperia Christian 28, Lucerne Valley 24

Express League

Southlands Christian 58, Vista Meridian 0

Heritage League

Santa Clarita Christian 67, Lancaster Desert Christian 6

Summit League

Calvary Baptist 54, River Springs 14

Tri-Valley League

Sage Hill 46, Cate 6

Thacher 42, Pasadena Poly 13
High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service, which include arbitration and a class action waiver. You agree that we and our third-party vendors may collect and use your information, including through cookies, pixels and similar technologies, for the purposes set forth in our Privacy Policy such as personalizing your experience and ads.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement