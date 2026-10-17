High school football: Saturday’s scores
-
-
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
SATURDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Bravo League
Capistrano Valley 21, Corona del Mar 17
Ivy League
Rancho Verde 11, Riverside Poly 0
Kappa League
Sunny Hills 63, St. Margaret’s 0
Marmonte League
Newbury Park 42, Simi Valley 17
St. Bonaventure 33, Oaks Christian 17
INTERSECTIONAL
Foothills Christian 39, St. Jeanne de Lestonnac 8
Trinity Classical Academy 40, Carson City Sierra Lutheran (Nevada) 15
8-MAN
CITY SECTION
City League
Animo Robinson 28, Stella 18
SOUTHERN SECTION
Agape League
Academy of Careers & Exploration 48, PAL Academy 20
Hesperia Christian 28, Lucerne Valley 24
Express League
Southlands Christian 58, Vista Meridian 0
Heritage League
Santa Clarita Christian 67, Lancaster Desert Christian 6
Summit League
Calvary Baptist 54, River Springs 14
Tri-Valley League
Sage Hill 46, Cate 6
Thacher 42, Pasadena Poly 13