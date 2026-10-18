High school football: Week 9 schedule
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WEEK 9 HIGH SCHOOL FOOTBALL SCHEDULE
(Games at 7 p.m. unless noted)
MONDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Ironwood league
Village Christian at Capistrano Valley Christian
THURSDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Arroyo League
La Canada at Monrovia
Muir at Burbank
Big West League
Corona Santiago at Eastvale Roosevelt
Vista Murrieta at Norco
Bravo League
Tustin at La Habra
Citrus Belt League
Beaumont at Yucaipa
Redlands at Citrus Valley
Del Rey League
Harvard-Westlake at La Salle
Delta League
Troy at Huntington Beach
Desert Empire League
La Quinta at Xavier Prep
Desert Sky League
Victor Valley at Silverado
Epsilon League
Brea Olinda at Newport Harbor
Foxtrot League
Irvine at Orange
Gano League
Don Lugo at Nogales
Montclair at Chaffey
Walnut at Rowland
Golden League
Palmdale at Quartz Hill
Inland Valley League
Canyon Springs at Hemet
Kappa League
St. Margaret’s at Esperanza
Manzanita League
Temecula Prep at Nuview Bridge
Marmonte League
Simi Valley at Bishop Diego
Mid-Cities League
Gahr at Santa Fe
Mojave River League
Apple Valley at Serrano
Mountain Pass League
Elsinore at West Valley
Temescal Canyon at Tahquitz
Omicron League
Los Amigos at Santa Ana
Rio Vista League
Artesia at Whittier
River Valley League
Big Bear at Miller
Ramona at Patriot
San Andreas League
Rialto at Kaiser
Sigma League
Anaheim at Rancho Alamitos
Ocean View at Katella
Sunbelt League
Paloma Valley at Valley View
Tango League
Garden Grove Santiago at Magnolia
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Agape League
PAL Academy at Lucerne Valley
FRIDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Central League
Bernstein at Maywood CES
Contreras at Roybal
Hollywood at Mendez
Coliseum League
Crenshaw at Dorsey
Marquez at King/Drew
Eastern League
Huntington Park at Legacy
L.A. Roosevelt at Bell
South East at South Gate
East Valley League
Arroyo at North Hollywood
Fulton at Arleta
Grant at Monroe
Sun Valley Poly at Verdugo Hills
Exposition League
Manual Arts at Jefferson
Marine League
San Pedro at Carson
Wilmington Banning at Narbonne
Metro League
Hawkins at Locke
L.A. Jordan at Dymally, 4 p.m.
Northern League
Lincoln at Franklin
L.A. Wilson at L.A. Marshall
Southern League
Torres at Belmont
West Adams at Los Angeles, 3 p.m.
Valley Mission League
San Fernando at Granada Hills Kennedy
Sylmar at Reseda
Van Nuys at Panorama
Western League
L.A. Hamilton at Venice
L.A. University at Westchester
Palisades at Fairfax
West Valley League
Chatsworth at Birmingham
Cleveland at Granada Hills
Taft at Wells Camino Real
Nonleague
Eagle Rock at Garfield
Fremont at Angelou
Stella at Sotomayor
SOUTHERN SECTION
Alliance League
South El Monte at Montebello
Almont League
Alhambra at San Gabriel
Alpha League
Edison at Yorba Linda
Mission Viejo at Los Alamitos
San Clemente at San Juan Hills
Angelus League
Paraclete at Cathedral
St. Francis at Bishop Montgomery
St. Paul at St. Pius X-St. Matthias Academy
Baseline League
Eitwanda at Chino Hills
Upland at Rancho Cucamonga
Bay League
Inglewood at Leuzinger
Palos Verdes at Redondo Union
Big West League
Corona Centennial at Chaparral
Temecula Valley at Corona
Murrieta Valley at Murrieta Mesa
Riverside King at Great Oak
Boulder League
Burbank Burroughs at Crescenta Valley
San Marino at Gabrielino
South Pasadena at Pasadena
Bravo League
Crean Lutheran at Corona Del Mar
Villa Park at Capistrano Valley
Camino Real League
St. Bernard at Mary Star of the Sea
St. Genevieve at St. Monica
Channel League
Thousand Oaks at Rio Mesa
Ventura at Moorpark
Westlake at Santa Barbara
Citrus Belt League
Redlands at Citrus Valley
Redlands East Valley at Cajon
Citrus Coast League
Channel Islands at Santa Clara
Del Sol at Carpinteria
Grace at Nordhoff
Coastal 101 League
Calabasas at Buena
Camarillo at Oak Park
Oxnard at Agoura
Conference 12 League
Keppel at Arroyo
Mountain View at Rosemead
Cottonwood League
Vasquez at Riverside Notre Dame
Whittier Christian at Riverside Prep
Crest League
Arcadia at Glendale
Temple City at Hoover
Del Rey League
Crespi at Alemany
Salesian at St. Anthony
Delta League
El Modena at Dana Hills
Western at Laguna Beach
Desert Empire League
Palm Desert at Palm Springs
Rancho Mirage at Shadow Hills
Desert Sky League
Barstow at Granite Hills
Desert Valley League
Coachella Valley at Yucca Valley
Epsilon League
Santa Ana Foothill at Tesoro
Trabuco Hills at Aliso Niguel
Foothill League
Castaic vs. West Ranch at College the Canyons
Golden Valley at Valencia
Hart at Canyon Country Canyon
Foxtrot League
El Dorado at Beckman
Segerstrom at El Toro
Gateway League
Downey at Cerritos
Mayfair at La Serna
Warren at La Mirada
Gold Coast League
Brentwood at Rio Hondo Prep
Golden League
Eastside at Knight
Highland at Lancaster
Littlerock at Antelope Valley
Hacienda League
Covina at Diamond Bar
Los Altos at Baldwin Park
West Covina at South Hills
Hub City League
Compton at Compton Centennial
Dominguez at Long Beach Cabrillo
Inland Valley League
Heritage at Citrus Hill
Lakeside at Arlington
Perris at Moreno Valley
Iota League
Garden Grove Pacifica at Marina
Laguna Hills at Cypress
La Palma Kennedy at Northwood
Ironwood League
Aquinas at Village Christian
Capistrano Valley Christian at Heritage Christian
Western Christian at Cerritos Valley Christian
Ivy League
Rancho Christian at Orange Vista
Rancho Verde at Liberty
Riverside Poly at Vista del Lago
Kappa League
Portola at Anaheim Canyon
Sunny Hills at Fullerton
Lambda League
Placentia Valencia at Fountain Valley
Westminster at Santa Ana Calvary Chapel
Woodbridge at Sonora
Manzanita League
Anza Hamilton at Silver Valley
Desert Chapel at San Jacinto Valley Academy
Marmonte League
Newbury Park at Oaks Christian
St. Bonaventure at Oxnard Pacifica
Mesquite League
Desert Christian Academy at Santa Rosa Academy
Ontario Christian at Linfield Christian
Metro League
Bell Gardens at El Rancho
El Monte at Schurr
Mid-Cities League
California at Paramount
Norwalk at Bellflower
Miramonte League
Ganesha at Workman
Pomona at Garey
Mission League
Gardena Serra at Chaminade
Loyola at Bishop Amat
Sherman Oaks Notre Damę at Sierra Canyon
Mission Valley League
Mountain View at Rosemead
Mojave River League
Oak Hills at Ridgecrest Burroughs
Sultana at Hesperia
Montview League
Azusa at Ontario
Duarte at Hacienda Heights Wilson
La Puente at Sierra Vista
Moore League
Long Beach Jordan at Lakewood
Long Beach Poly at Millikan
Mountain Valley League
Jurupa Valley at La Sierra
San Bernardino at Rubidoux
Ocean League
Hawthorne at South Torrance
Peninsula at Beverly Hills
Omicron League
Estancia at Garden Grove
Irvine University at Buena Park
Los Amigos at Santa Ana
Pioneer League
Culver City at Torrance
North Torrance at El Segundo
West Torrance at Santa Monica
Rio Vista League
Firebaugh at Pioneer
Lynwood at Glenn
River Valley League
Jurupa Valley at La Sierra
Norte Vista at Pacific
San Andreas League
Rim of the World at Colton
Sierra League
Bonita at Charter Oak
Colony at Glendora
Northview at Ayala
Sigma League
Saddleback at Costa Mesa
Skyline League
Arroyo Valley at Carter
Fontana at Indian Springs
San Gorgonio at Bloomington
Sunbelt League
Hillcrest at Riverside North
Sunkist League
Eisenhower at Summit
Grand Terrace at Jurupa Hills
Sun Valley League
Banning at Desert Hot Springs
Cathedral City at Indio
Desert Mirage at Twentynine Palms
Tango League
Bolsa Grande at Godinez
Savanna at Loara, 6:30 p.m.
Tri-County League
Fillmore at Dos Pueblos
Hueneme at Santa Paula
San Marcos at Royal
Trinity League
JSerra vs. Santa Margarita at Saddleback College
Orange Lutheran vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium
St. John Bosco vs. Servite at Orange Coast College
Valle Vista League
Alta Loma at Chino
Claremont at San Dimas
Diamond Ranch at Los Osos
Nonleague
Maranatha at Viewpoint
INTERSECTIONAL
El Cajon Granite Hills at San Jacinto
St. Jeanne de Lestonnac at Diego Rivera
8-MAN
CITY SECTION
City League
New Designs University Park at Animo Robinson
USC Hybrid at New Designs Watts
Valley League
TEACH Tech at Valley Oaks CES
South LA College Prep at Sherman Oaks CES
SOUTHERN SECTION
Express League
Downey Calvary Chapel at Vista Meridian, 6 p.m.
Southlands Christian at Magnolia Science Academy, 3 p.m.
Freelance League
Malibu at Laguna Blanca, 3 p.m.
Majestic League
Public Safety Academy at Cornerstone Christian, 5 p.m.
Tri-Valley League
Pasadena Poly at Flintridge Prep, 6:30 p.m.
Nonleague
California School for the Deaf Riverside at Faith Baptist, 6:30 p.m.
Thacher at Sage Hill, 6 p.m.
Villanova Prep at Thousand Oaks Hillcrest Christian, 6 p.m.
INTERSECTIONAL
Bakersfield Legacy Christian Academy at Cuyama Valley
SATURDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Cottonwood League
Arrowhead Christian at Webb, 1 p.m.
INTERSECTIONAL
Trinity Classical Academy at Orcutt Academy, 6 p.m.
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Agape League
Hesperia Christian at Academy of Careers & Exploration
Coast Valley League
Valley Christian Academy at San Luis Obispo Classical Academy, 11 a.m.
Express League
Downey Calvary Chapel at Vista Meridian, 6 p.m.
Heritage League
Lancaster Baptist at Desert Christian, 3 p.m.
Tri-Valley League
Cate at Chadwick, 2 p.m.
Heritage League
Lancaster Baptist at Desert Christian, 6 p.m.
Freelance League
Highland Entrepreneur at California Lutheran, 6 p.m.
Tri-Valley League
Cate at Chadwick, 2 p.m.