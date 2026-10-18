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High School Sports

High school football: Week 9 schedule

Santa Margarita freshman linebacker Aydan Steen celebrates on the field during a game.
(Craig Weston / For The Times)
By Los Angeles Times staff
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WEEK 9 HIGH SCHOOL FOOTBALL SCHEDULE

(Games at 7 p.m. unless noted)

MONDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Ironwood league

Village Christian at Capistrano Valley Christian

THURSDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Arroyo League

La Canada at Monrovia

Muir at Burbank

Big West League

Corona Santiago at Eastvale Roosevelt

Vista Murrieta at Norco

Bravo League

Tustin at La Habra

Citrus Belt League

Beaumont at Yucaipa

Redlands at Citrus Valley

Del Rey League

Harvard-Westlake at La Salle

Delta League

Troy at Huntington Beach

Desert Empire League

La Quinta at Xavier Prep

Desert Sky League

Victor Valley at Silverado

Epsilon League

Brea Olinda at Newport Harbor

Foxtrot League

Irvine at Orange

Gano League

Don Lugo at Nogales

Montclair at Chaffey

Walnut at Rowland

Golden League

Palmdale at Quartz Hill

Inland Valley League

Canyon Springs at Hemet

Kappa League

St. Margaret’s at Esperanza

Manzanita League

Temecula Prep at Nuview Bridge

Marmonte League

Simi Valley at Bishop Diego

Mid-Cities League

Gahr at Santa Fe

Mojave River League

Apple Valley at Serrano

Mountain Pass League

Elsinore at West Valley

Temescal Canyon at Tahquitz

Omicron League

Los Amigos at Santa Ana

Rio Vista League

Artesia at Whittier

River Valley League

Big Bear at Miller

Ramona at Patriot

San Andreas League

Rialto at Kaiser

Sigma League

Anaheim at Rancho Alamitos

Ocean View at Katella

Sunbelt League

Paloma Valley at Valley View

Tango League

Garden Grove Santiago at Magnolia

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Agape League

PAL Academy at Lucerne Valley

FRIDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Central League

Bernstein at Maywood CES

Contreras at Roybal

Hollywood at Mendez

Coliseum League

Crenshaw at Dorsey

Marquez at King/Drew

Eastern League

Huntington Park at Legacy

L.A. Roosevelt at Bell

South East at South Gate

East Valley League

Arroyo at North Hollywood

Fulton at Arleta

Grant at Monroe

Sun Valley Poly at Verdugo Hills

Exposition League

Manual Arts at Jefferson

Marine League

San Pedro at Carson

Wilmington Banning at Narbonne

Metro League

Hawkins at Locke

L.A. Jordan at Dymally, 4 p.m.

Northern League

Lincoln at Franklin

L.A. Wilson at L.A. Marshall

Southern League

Torres at Belmont

West Adams at Los Angeles, 3 p.m.

Valley Mission League

San Fernando at Granada Hills Kennedy

Sylmar at Reseda

Van Nuys at Panorama

Western League

L.A. Hamilton at Venice

L.A. University at Westchester

Palisades at Fairfax

West Valley League

Chatsworth at Birmingham

Cleveland at Granada Hills

Taft at Wells Camino Real

Nonleague

Eagle Rock at Garfield

Fremont at Angelou

Stella at Sotomayor

SOUTHERN SECTION

Alliance League

South El Monte at Montebello

Almont League

Alhambra at San Gabriel

Alpha League

Edison at Yorba Linda

Mission Viejo at Los Alamitos

San Clemente at San Juan Hills

Angelus League

Paraclete at Cathedral

St. Francis at Bishop Montgomery

St. Paul at St. Pius X-St. Matthias Academy

Baseline League

Eitwanda at Chino Hills

Upland at Rancho Cucamonga

Bay League

Inglewood at Leuzinger

Palos Verdes at Redondo Union

Big West League

Corona Centennial at Chaparral

Temecula Valley at Corona

Murrieta Valley at Murrieta Mesa

Riverside King at Great Oak

Boulder League

Burbank Burroughs at Crescenta Valley

San Marino at Gabrielino

South Pasadena at Pasadena

Bravo League

Crean Lutheran at Corona Del Mar

Villa Park at Capistrano Valley

Camino Real League

St. Bernard at Mary Star of the Sea

St. Genevieve at St. Monica

Channel League

Thousand Oaks at Rio Mesa

Ventura at Moorpark

Westlake at Santa Barbara

Citrus Belt League

Redlands at Citrus Valley

Redlands East Valley at Cajon

Citrus Coast League

Channel Islands at Santa Clara

Del Sol at Carpinteria

Grace at Nordhoff

Coastal 101 League

Calabasas at Buena

Camarillo at Oak Park

Oxnard at Agoura

Conference 12 League

Keppel at Arroyo

Mountain View at Rosemead

Cottonwood League

Vasquez at Riverside Notre Dame

Whittier Christian at Riverside Prep

Crest League

Arcadia at Glendale

Temple City at Hoover

Del Rey League

Crespi at Alemany

Salesian at St. Anthony

Delta League

El Modena at Dana Hills

Western at Laguna Beach

Desert Empire League

Palm Desert at Palm Springs

Rancho Mirage at Shadow Hills

Desert Sky League

Barstow at Granite Hills

Desert Valley League

Coachella Valley at Yucca Valley

Epsilon League

Santa Ana Foothill at Tesoro

Trabuco Hills at Aliso Niguel

Foothill League

Castaic vs. West Ranch at College the Canyons

Golden Valley at Valencia

Hart at Canyon Country Canyon

Foxtrot League

El Dorado at Beckman

Segerstrom at El Toro

Gateway League

Downey at Cerritos

Mayfair at La Serna

Warren at La Mirada

Gold Coast League

Brentwood at Rio Hondo Prep

Golden League

Eastside at Knight

Highland at Lancaster

Littlerock at Antelope Valley

Hacienda League

Covina at Diamond Bar

Los Altos at Baldwin Park

West Covina at South Hills

Hub City League

Compton at Compton Centennial

Dominguez at Long Beach Cabrillo

Inland Valley League

Heritage at Citrus Hill

Lakeside at Arlington

Perris at Moreno Valley

Iota League

Garden Grove Pacifica at Marina

Laguna Hills at Cypress

La Palma Kennedy at Northwood

Ironwood League

Aquinas at Village Christian

Capistrano Valley Christian at Heritage Christian

Western Christian at Cerritos Valley Christian

Ivy League

Rancho Christian at Orange Vista

Rancho Verde at Liberty

Riverside Poly at Vista del Lago

Kappa League

Portola at Anaheim Canyon

Sunny Hills at Fullerton

Lambda League

Placentia Valencia at Fountain Valley

Westminster at Santa Ana Calvary Chapel

Woodbridge at Sonora

Manzanita League

Anza Hamilton at Silver Valley

Desert Chapel at San Jacinto Valley Academy

Marmonte League

Newbury Park at Oaks Christian

St. Bonaventure at Oxnard Pacifica

Mesquite League

Desert Christian Academy at Santa Rosa Academy

Ontario Christian at Linfield Christian

Metro League

Bell Gardens at El Rancho

El Monte at Schurr

Mid-Cities League

California at Paramount

Norwalk at Bellflower

Miramonte League

Ganesha at Workman

Pomona at Garey

Mission League

Gardena Serra at Chaminade

Loyola at Bishop Amat

Sherman Oaks Notre Damę at Sierra Canyon

Mission Valley League

Mountain View at Rosemead

Mojave River League

Oak Hills at Ridgecrest Burroughs

Sultana at Hesperia

Montview League

Azusa at Ontario

Duarte at Hacienda Heights Wilson

La Puente at Sierra Vista

Moore League

Long Beach Jordan at Lakewood

Long Beach Poly at Millikan

Mountain Valley League

Jurupa Valley at La Sierra

San Bernardino at Rubidoux

Ocean League

Hawthorne at South Torrance

Peninsula at Beverly Hills

Omicron League

Estancia at Garden Grove

Irvine University at Buena Park

Los Amigos at Santa Ana

Pioneer League

Culver City at Torrance

North Torrance at El Segundo

West Torrance at Santa Monica

Rio Vista League

Firebaugh at Pioneer

Lynwood at Glenn

River Valley League

Jurupa Valley at La Sierra

Norte Vista at Pacific

San Andreas League

Rim of the World at Colton

Sierra League

Bonita at Charter Oak

Colony at Glendora

Northview at Ayala

Sigma League

Saddleback at Costa Mesa

Skyline League

Arroyo Valley at Carter

Fontana at Indian Springs

San Gorgonio at Bloomington

Sunbelt League

Hillcrest at Riverside North

Sunkist League

Eisenhower at Summit

Grand Terrace at Jurupa Hills

Sun Valley League

Banning at Desert Hot Springs

Cathedral City at Indio

Desert Mirage at Twentynine Palms

Tango League

Bolsa Grande at Godinez

Savanna at Loara, 6:30 p.m.

Tri-County League

Fillmore at Dos Pueblos

Hueneme at Santa Paula

San Marcos at Royal

Trinity League

JSerra vs. Santa Margarita at Saddleback College

Orange Lutheran vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium

St. John Bosco vs. Servite at Orange Coast College

Valle Vista League

Alta Loma at Chino

Claremont at San Dimas

Diamond Ranch at Los Osos

Nonleague

Maranatha at Viewpoint

INTERSECTIONAL

El Cajon Granite Hills at San Jacinto

St. Jeanne de Lestonnac at Diego Rivera

8-MAN

CITY SECTION

City League

New Designs University Park at Animo Robinson

USC Hybrid at New Designs Watts

Valley League

TEACH Tech at Valley Oaks CES

South LA College Prep at Sherman Oaks CES

SOUTHERN SECTION

Express League

Downey Calvary Chapel at Vista Meridian, 6 p.m.

Southlands Christian at Magnolia Science Academy, 3 p.m.

Freelance League

Malibu at Laguna Blanca, 3 p.m.

Majestic League

Public Safety Academy at Cornerstone Christian, 5 p.m.

Tri-Valley League

Pasadena Poly at Flintridge Prep, 6:30 p.m.

Nonleague

California School for the Deaf Riverside at Faith Baptist, 6:30 p.m.

Thacher at Sage Hill, 6 p.m.

Villanova Prep at Thousand Oaks Hillcrest Christian, 6 p.m.

INTERSECTIONAL

Bakersfield Legacy Christian Academy at Cuyama Valley

SATURDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Cottonwood League

Arrowhead Christian at Webb, 1 p.m.

INTERSECTIONAL

Trinity Classical Academy at Orcutt Academy, 6 p.m.

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Agape League

Hesperia Christian at Academy of Careers & Exploration

Coast Valley League

Valley Christian Academy at San Luis Obispo Classical Academy, 11 a.m.

Express League

Downey Calvary Chapel at Vista Meridian, 6 p.m.

Heritage League

Lancaster Baptist at Desert Christian, 3 p.m.

Tri-Valley League

Cate at Chadwick, 2 p.m.

Heritage League

Lancaster Baptist at Desert Christian, 6 p.m.

Freelance League

Highland Entrepreneur at California Lutheran, 6 p.m.

Tri-Valley League

Cate at Chadwick, 2 p.m.
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