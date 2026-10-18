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High School Sports

The Times’ top 25 high school football rankings

Quarterback Fletch Palmer (3) of unbeaten Santa Margarita High gives a chest bump to receiver Grant Mosley.
(Craig Weston)
EL SEGUNDO, CA-AUGUST 14, 2019: Eric Sondheimer, Prep Sports Columnist, Los Angeles Times
By Eric Sondheimer
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A look at the top 25 high school football teams in the Southland after Week 8:

Rk. School (record) result; Next game; last week’s ranking

1. SANTA MARGARITA (8-0) def. St. John Bosco, 21-7; vs. JSerra, Friday; 1

2. SIERRA CANYON (8-0) def. Chaminade, 41-0; at Sherman Oaks Notre Dame, Friday; 3

3. ST. JOHN BOSCO (6-2) lost to Santa Margarita, 21-7; at Servite, Friday; 2

4. CORONA CENTENNIAL (5-3) def. Norco, 46-14; at Chaparral, Friday; 4

5. MATER DEI (6-2) def. Servite, 38-15; vs. Orange Lutheran, Friday; 5

6. MISSION VIEJO (6-1) vs. San Clemente, canceled; at Los Alamitos, Friday; 6

7. ORANGE LUTHERAN (5-3) def. JSerra, 48-13; at Servite, Friday; 7

8. SAN CLEMENTE (7-0) vs. Mission Viejo, canceled; at San Juan Hills, Friday; 8

9. JSERRA (4-4) lost to Orange Lutheran, 48-13; at Santa Margarita, Friday; 10

10. BISHOP AMAT (7-1) def. Sherman Oaks Notre Dame, 48-28; vs. Loyola, Friday; 12

11. SERVITE (3-5) lost to Mater Dei, 38-15; vs. Orange Lutheran, Friday; 11

12. LA SERNA (7-1) def. Cerritos, 57-7; vs. Mayfair, Friday; 13

13. CREAN LUTHERAN (5-2) def. La Habra, 35-28; at Corona del Mar, Friday; 14

14. INGLEWOOD (8-1) def. Redondo Union, 33-7; at Leuzinger, Friday; 15

15. PALOS VERDES (7-1) def. Mira Costa, 34-14; at Redondo Union, Friday; 16

16. CORONA DEL MAR (7-1) lost to Capistrano Valley, 21-17; vs. Crean Lutheran, Friday; 9

17. CARSON (7-1) def. Narbonne, 60-0; vs. San Pedro, Friday; 18

18. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (7-1) lost to Bishop Amat, 48-28; vs. Sierra Canyon, Friday; 17

19. CHAMINADE (5-3) lost to Sierra Canyon, 41-0; vs. Gardena Serra, Friday; 19

20. HUNTINGTON BEACH (8-0) def. Western, 34-14; vs. Troy, Thursday; 20

21. SAN JACINTO (8-0) def. Elsinore, 49-16; vs. Granite Hills, Friday; 21

22. GARDENA SERRA (4-4) def. Loyola, 26-0; at Chaminade, Friday; 22

23. ORANGE (8-0) def. Beckman, 51-14; vs. Irvine, Thursday; 23

24. SAN JUAN HILLS (7-1) def. Yorba Linda, 14-10; vs. San Clemente, Friday; 24

25. CAPISTRANO VALLEY (7-1) def. Corona del Mar, 21-17; vs. Villa Park, Friday; 25

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Eric Sondheimer

Eric Sondheimer is the prep sports columnist for the Los Angeles Times. He has been honored seven times by the California Prep Sportswriters Assn. for best prep sports column.

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