The Times’ top 25 high school football rankings
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A look at the top 25 high school football teams in the Southland after Week 8:
Rk. School (record) result; Next game; last week’s ranking
1. SANTA MARGARITA (8-0) def. St. John Bosco, 21-7; vs. JSerra, Friday; 1
2. SIERRA CANYON (8-0) def. Chaminade, 41-0; at Sherman Oaks Notre Dame, Friday; 3
3. ST. JOHN BOSCO (6-2) lost to Santa Margarita, 21-7; at Servite, Friday; 2
4. CORONA CENTENNIAL (5-3) def. Norco, 46-14; at Chaparral, Friday; 4
5. MATER DEI (6-2) def. Servite, 38-15; vs. Orange Lutheran, Friday; 5
6. MISSION VIEJO (6-1) vs. San Clemente, canceled; at Los Alamitos, Friday; 6
7. ORANGE LUTHERAN (5-3) def. JSerra, 48-13; at Servite, Friday; 7
8. SAN CLEMENTE (7-0) vs. Mission Viejo, canceled; at San Juan Hills, Friday; 8
9. JSERRA (4-4) lost to Orange Lutheran, 48-13; at Santa Margarita, Friday; 10
10. BISHOP AMAT (7-1) def. Sherman Oaks Notre Dame, 48-28; vs. Loyola, Friday; 12
11. SERVITE (3-5) lost to Mater Dei, 38-15; vs. Orange Lutheran, Friday; 11
12. LA SERNA (7-1) def. Cerritos, 57-7; vs. Mayfair, Friday; 13
13. CREAN LUTHERAN (5-2) def. La Habra, 35-28; at Corona del Mar, Friday; 14
14. INGLEWOOD (8-1) def. Redondo Union, 33-7; at Leuzinger, Friday; 15
15. PALOS VERDES (7-1) def. Mira Costa, 34-14; at Redondo Union, Friday; 16
16. CORONA DEL MAR (7-1) lost to Capistrano Valley, 21-17; vs. Crean Lutheran, Friday; 9
17. CARSON (7-1) def. Narbonne, 60-0; vs. San Pedro, Friday; 18
18. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (7-1) lost to Bishop Amat, 48-28; vs. Sierra Canyon, Friday; 17
19. CHAMINADE (5-3) lost to Sierra Canyon, 41-0; vs. Gardena Serra, Friday; 19
20. HUNTINGTON BEACH (8-0) def. Western, 34-14; vs. Troy, Thursday; 20
21. SAN JACINTO (8-0) def. Elsinore, 49-16; vs. Granite Hills, Friday; 21
22. GARDENA SERRA (4-4) def. Loyola, 26-0; at Chaminade, Friday; 22
23. ORANGE (8-0) def. Beckman, 51-14; vs. Irvine, Thursday; 23
24. SAN JUAN HILLS (7-1) def. Yorba Linda, 14-10; vs. San Clemente, Friday; 24
25. CAPISTRANO VALLEY (7-1) def. Corona del Mar, 21-17; vs. Villa Park, Friday; 25