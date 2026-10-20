Girls’ flag football: Tuesday’s Southern Section playoffs scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
First Round
DIVISION 1
Oxnard 13, South Hills 6
Chaparral 26, El Modena 18
Beckman 33, Agoura 13
Camarillo 19, Redlands East Valley 6
Beaumont 32, Corona Santiago 20
El Toro 35, Warren 20
Sage Hill 28, Linfield Christian 12
Western Christian 13, Bishop Amat 12
Corona del Mar 24, Cajon 14
Etiwanda 34, St. Margaret’s 20
Trabuco Hills 14, Bonita 13
Yorba Londa 44, La Serna 40
Palos Verdes 20, Los Alamitos 6
Tesoro 32, Aliso Niguel 19
Long Beach Poly 25, Mission Viejo 20
Redondo Union 19, San Marcos 14
DIVISION 2
La Habra 12, Cypress 7
Oaks Christian 45, Portola 12
Upland 35, Aquinas 7
Gahr 24, Gardena Serra 12
Riverside King 26, Shadow Hills 12
Oxnard Pacifica 20, Simi Valley 0
Murrieta Mesa 34, Sherman Oaks Notre Dame 6
Segerstrom 7, Santa Monica 0
Ayala 38, Fullerton 0
Anaheim Canyon 33, Torrance 7
Chaminade 26, Riverside Poly 7
Hart 24, Glendora 0
Millikan 26, Alta Loma 6
Villa Park 20, Santa Barbara 19
San Clemente 20, Santa Ana Foothill 0
Sonora 31, Eastvale Roosevelt 14
DIVISION 3
South Torrance 18, St. Paul 12
Cerritos 34, Covina 33
Rosary 26, Anaheim 12
Chino 37, San Juan Hills 26
Quartz Hill 20, Lakewood 0
Long Beach Wilson 6, Chino Hills 0
Inglewood 40, Adelanto 6
Murrieta Valley 20, La Canada 12
Compton 12, Los Altos 0
Patriot 25, Bishop Montgomery 7
Valencia 25, Temescal Canyon 6
Lawndale 20, Harvard-Westlake 19
Ontario Christian 19, Channel Islands 14
Moorpark 27, Laguna Beach 16
Schurr 6, California Military School 0
California 6, Placentia Valencia 0
DIVISION 4
Kaiser 7, San Marino 6
Serrano 12, Paloma Valley 6
Redlands Adventist 25, Highland 20
West Ranch 40, Temecula Prep 20
Garden Grove Pacifica 26, Azusa 0
Garden Grove 39, Northview 7
Hemet 24, Canyon Country Canyon 18
Baldwin Park 12, Palm Desert 6
Santa Paula 41, Whittier 7
Antelope Valley 20, Ramona 14
Moreno Valley 19, Monrovia 0
West Covina 40, North Torrance 7
Gabrielino 24, Yucaipa 19
Rancho Alamitos 30, Hueneme 20
El Rancho 22, Godinez 13
Cerritos Valley Christian 38, Brentwood 7
DIVISION 5
Tustin 22, Compton Early College 0
Santa Fe 6, Arlington 0
Village Christian 25, Garden Grove Santiago 6
Pasadena Poly 25, Montebello 14
Ontario 26, Eastside 0
Long Beach Cabrillo 14, La Quinta 6
Rialto 27, Palmdale 0
Loma Linda Academy 26, Westminster La Quinta 7
Peninsula 31, Saddleback 6
Grand Terrace 18, Paramount 8
Culver City 39, Indian Springs 0
La Sierra 33, Desert Hot Springs 32
Windward 13, South El Monte 0
Westridge 13, Orange 0
Nogales 14, San Gorgonio 13
Rancho Verde 25, Valley View 19
DIVISION 6
Riverside North 33, La Puente 0
Mountain View 37, Tahquitz 0
Buena Park 12, Xavier Prep 6
Elsinore 30, Workman 0
Alhambra 27, Pomona 6
Heritage 26, St. Bernard 6
Winchester Liberty 20, Shalhevet 14
Rim of the World 40, United Christian Academy 0
Don Lugo 27, Norwalk 20
Bolsa Grande 31, Eisenhower 18
Santa Ana Valley 31, Capistrano Valley Christian 6
St. Monica 31, Pacific 0
Glenn 33, San Jacinto Valley Academy 6
Arroyo Valley 30, Century 13
Cathedral City 25, Cantwell-Sacred Heart 0
St. Bonaventure 38, Jurupa Valley 0
Note: Second round (Divisions 1-6) Sat., Oct. 24; Quarterfinals (Divisions 1-6) Tues., Oct. 27; Semifinals (all divisions) Oct. 31; Finals (all divisions) Sat., Nov. 7 at Huntington Beach High.
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Games at 5 p.m. unless noted)
First Round
OPEN DIVISION
Pool A
#12 Sierra Canyon at #1 JSerra
Pool B
#11 Dos Pueblos at #2 Newport Harbor
Pool C
#10 Downey at #3 Orange Lutheran
Pool D
#9 Lakewood St. Joseph at #4 Huntington Beach
Teams with byes in first round of pool play: #5 Mater Dei; #6 Woodbridge; #7 Westlake; #8 Edison.
Note: Open Division second round pool play Saturday; Third round pool play Wed., Oct. 28. Semifinals Oct. 31; Finals Sat., Nov. 7 at Huntington Beach High.