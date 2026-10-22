High school girls’ volleyball: City Section playoff pairings
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CITY SECTION PLAYOFFS
(Matches at 4 p.m. unless noted)
MONDAY’S SCHEDULE
First round
DIVISION I
#16 Birmingham at #1 SOCES
#9 North Hollywood at #8 LACES
#12 Foshay at #5 L.A. University
#13 GALA at #4 San Pedro
#14 L.A. Marshall at #3 Sylmar
#11 Lincoln at #6 Mendez
#10 L.A. Roosevelt at #7 Sun Valley Poly
#15 King/Drew at #2 Granada Hills Kennedy
DIVISION II
#16 New West Charter at #1 South East
#9 San Fernando at #8 Carson
#12 Bravo Medical at #5 Alliance Levine
#13 Panorama at #4 Triumph Charter
#14 South Gate at #3 Grant
#11 Maywood CES at #6 Central City Value
#10 L.A. Hamilton at #7 Verdugo Hills
#15 Reseda at #2 East Valley
DIVISION III
#17 RFK Community at #16 University Prep Value
#20 Vaughn at #13 Port of Los Angeles
#19 Sun Valley Magnet at #14 Gertz-Ressler
#15 Animo Robinson at #18 L.A. Wilson
DIVISION IV
#17 Los Angeles at #16 Northridge Academy
#20 Downtown Magnets at #13 Westchester
#19 Esperanza College at #14 Hollywood
#18 South LA College at #15 Jefferson
DIVISION V
#17 Alliance Marine at #16 Orthopaedic
#24 Dorsey at #9 USC Hybrid
#21 Discovery at #12 East College Prep
#20 Alliance Bloomfield at #13 Camino Nuevo
#19 Hawkins at #14 Smidt Tech
#22 Collins Family at #11 Diego Rivera
#23 Valley Oaks CES at #10 Van Nuys
#18 Aspire Ollin at #15 Manual Arts
WEDNESDAY’S SCHEDULE
Quarterfinals
OPEN DIVISION
#8 Eagle Rock at #1 Venice
#5 El Camino Real at #4 Taft
#6 Granada Hills at #3 Cleveland
#7 Chatsworth at #2 Palisades
Second Round
DIVISION III
#17 RFK / #16 University Prep Value at #1 Franklin
#9 Marquez at #8 Animo De La Hoya
#12 Harbor Teacher at #5 Annenberg
#20 Vaughn / #13 Port of LA at #4 Wilmington Banning
#19 Sun Valley Magnet / #14 Gertz-Ressler at #3 Narbonne
#11 Larchmont Charter at #6 Stern
#10 Brio College Prep at #7 Math & Science College Prep
#18 L.A. Wilson / #15 Animo Robinson at #2 Lake Balboa College Prep
DIVISION IV
#17 Los Angeles / #16 Northridge Academy at #1 Santee
#9 Middle College at #8 Arleta
#12 Fairfax at #5 Bell
#20 Downtown Magnet / #13 Westchester at #4 Community Charter
#19 Esperanza College / #14 Hollywood at #3 Huntington Park
#11 Canoga Park at #6 WISH Academy
#10 Monroe at #7 Legacy
#18 South LA College / #15 Jefferson at #2 Garfield
DIVISION V
#17 Alliance Marine / #16 Orthopaedic at #1 Elizabeth
#24 Dorsey / #9 USC Hybrid at #8 San Fernando Arroyo
#21 Discovery / #12 East College Prep at #5 Magnolia Science Academy
#20 Alliance Bloomfield / #13 Camino Nuevo at #4 Animo Pat Brown
#19 Hawkins / #14 Smidt Tech at #3 Burton
#22 Collins Family / #11 Diego Rivera at #6 Angelou
#23 Valley Oaks CES / #10 Van Nuys at #7 Lakeview Charter
#18 Aspire Ollin / #15 Manual Arts at #2 Stella
Note: Quarterfinals (Divisions I-II) Thurs., Oct. 29 at higher seeds; Quarterfinals (Divisions IIII-V) Fri., Oct. 30 or Sat., Oct. 31 at higher seeds; Semifinals (all divisions) Tues., Nov. 3 at higher seeds; Finals (all divisions) Fri., Nov. 6 or Sat., Nov. 7 (times and sites TBD).