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High School Sports

High school girls’ volleyball: City Section playoff pairings

Volleyball on court
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

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CITY SECTION PLAYOFFS

(Matches at 4 p.m. unless noted)

MONDAY’S SCHEDULE

First round

DIVISION I

#16 Birmingham at #1 SOCES

#9 North Hollywood at #8 LACES

#12 Foshay at #5 L.A. University

#13 GALA at #4 San Pedro

#14 L.A. Marshall at #3 Sylmar

#11 Lincoln at #6 Mendez

#10 L.A. Roosevelt at #7 Sun Valley Poly

#15 King/Drew at #2 Granada Hills Kennedy

DIVISION II

#16 New West Charter at #1 South East

#9 San Fernando at #8 Carson

#12 Bravo Medical at #5 Alliance Levine

#13 Panorama at #4 Triumph Charter

#14 South Gate at #3 Grant

#11 Maywood CES at #6 Central City Value

#10 L.A. Hamilton at #7 Verdugo Hills

#15 Reseda at #2 East Valley

DIVISION III

#17 RFK Community at #16 University Prep Value

#20 Vaughn at #13 Port of Los Angeles

#19 Sun Valley Magnet at #14 Gertz-Ressler

#15 Animo Robinson at #18 L.A. Wilson

DIVISION IV

#17 Los Angeles at #16 Northridge Academy

#20 Downtown Magnets at #13 Westchester

#19 Esperanza College at #14 Hollywood

#18 South LA College at #15 Jefferson

DIVISION V

#17 Alliance Marine at #16 Orthopaedic

#24 Dorsey at #9 USC Hybrid

#21 Discovery at #12 East College Prep

#20 Alliance Bloomfield at #13 Camino Nuevo

#19 Hawkins at #14 Smidt Tech

#22 Collins Family at #11 Diego Rivera

#23 Valley Oaks CES at #10 Van Nuys

#18 Aspire Ollin at #15 Manual Arts

WEDNESDAY’S SCHEDULE

Quarterfinals

OPEN DIVISION

#8 Eagle Rock at #1 Venice

#5 El Camino Real at #4 Taft

#6 Granada Hills at #3 Cleveland

#7 Chatsworth at #2 Palisades

Second Round

DIVISION III

#17 RFK / #16 University Prep Value at #1 Franklin

#9 Marquez at #8 Animo De La Hoya

#12 Harbor Teacher at #5 Annenberg

#20 Vaughn / #13 Port of LA at #4 Wilmington Banning

#19 Sun Valley Magnet / #14 Gertz-Ressler at #3 Narbonne

#11 Larchmont Charter at #6 Stern

#10 Brio College Prep at #7 Math & Science College Prep

#18 L.A. Wilson / #15 Animo Robinson at #2 Lake Balboa College Prep

DIVISION IV

#17 Los Angeles / #16 Northridge Academy at #1 Santee

#9 Middle College at #8 Arleta

#12 Fairfax at #5 Bell

#20 Downtown Magnet / #13 Westchester at #4 Community Charter

#19 Esperanza College / #14 Hollywood at #3 Huntington Park

#11 Canoga Park at #6 WISH Academy

#10 Monroe at #7 Legacy

#18 South LA College / #15 Jefferson at #2 Garfield

DIVISION V

#17 Alliance Marine / #16 Orthopaedic at #1 Elizabeth

#24 Dorsey / #9 USC Hybrid at #8 San Fernando Arroyo

#21 Discovery / #12 East College Prep at #5 Magnolia Science Academy

#20 Alliance Bloomfield / #13 Camino Nuevo at #4 Animo Pat Brown

#19 Hawkins / #14 Smidt Tech at #3 Burton

#22 Collins Family / #11 Diego Rivera at #6 Angelou

#23 Valley Oaks CES / #10 Van Nuys at #7 Lakeview Charter

#18 Aspire Ollin / #15 Manual Arts at #2 Stella

Note: Quarterfinals (Divisions I-II) Thurs., Oct. 29 at higher seeds; Quarterfinals (Divisions IIII-V) Fri., Oct. 30 or Sat., Oct. 31 at higher seeds; Semifinals (all divisions) Tues., Nov. 3 at higher seeds; Finals (all divisions) Fri., Nov. 6 or Sat., Nov. 7 (times and sites TBD).

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