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High School Sports

High school boys’ water polo: Southern Section playoff pairings

Water polo ball in pool.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

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HIGH SCHOOL BOYS’ WATER POLO

SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

(Games at 5 p.m. unless noted)

First Round

Thursday, Oct. 29

DIVISION 2

Rosemead at Palos Verdes

San Marino at Murrieta Valley

Sherman Oaks Notre Dame at Redondo Union

Chino Hills at Royal

Upland at Damien

Long Beach Poly at Dana Hills

Northwood at Aliso Niguel

Glendora at La Habra

Anaheim Canyon at St. John Bosco

Pasadena Poly at Portola

Irvine University at Capistrano Valley

Corona Santiago at El Segundo

Downey at Alta Loma

Redlands at Bonita

Temple City at Santa Monica

Cate at Crescenta Valley

DIVISION 3

South Pasadena at Camarillo

Burbank at Norco

Fullerton at Millikan

Placentia Valencia at La Serna

Hemet at Ayala

Agoura at Walnut

Brentwood at Rancho Cucamonga

Xavier Prep at Troy

Burbank Burroughs at La Canada

Flintridge Prep at Brea Olinda

Malibu at Elsinore

Valley View at Redlands

El Dorado at Trabuco Hills

Murrieta Mesa at Los Osos

Great Oak at Cathedral

Los Altos at Villa Park

DIVISION 4

Westminster at Liberty

El Modena at San Dimas

Palm Desert at Aquinas

West Torrance at Carpinteria

Segerstrom at Temescal Canyon

Ocean View at Sunny Hills

Don Lugo at West Covina

Schurr at Buena Park

La Palma Kennedy at Yorba Linda

South Torrance at El Toro

Santa Barbara at Warren

Estancia at Western

Peninsula at Foothill Tech

Pasadena at Chino

Charter Oak at Laguna Hills

La Quinta at Arlington

DIVISION 5

Perris at Montebello

Cerritos at Fontana

Nogales at Torrance

West Valley at San Bernardino

Costa Mesa at Norte Vista

El Rancho at Pacific

Canyon Springs at Oxnard

North Torrance at Anaheim

Saddleback at Whittier

San Gorgonio at Palm Springs

Westminster La Quinta at Lakewood

Riverside Notre Dame at Montclair

Whitney at Hacienda Heights Wilson

Santa Ana Valley at Heritage

Edgewood at Keppel

Baldwin Park at California

Friday, Oct. 30

DIVISION 1

San Juan Hills at Mira Costa

Westlake at San Marcos

Sage Hill at Mater Dei

Riverside Poly at Buena

Santa Ana Foothill at Laguna Beach

Orange Lutheran at Huntington Beach

Yucaipa at San Clemente

Los Alamitos at Dos Pueblos

Saturday, Oct. 31

OPEN DIVISION

Beckman at Newport Harbor

Loyola at Oaks Christian

Corona del Mar at Harvard-Westlake

Santa Margarita at JSerra

Note: Second Round (Divisions 2-5) Tuesday, Nov. 3 at home sites; Quarterfinals (Division 1) Thursday, Nov. 5 at home sites; Quarterfinals (Divisions 2-5) Friday, Nov. 6 at home sites; Semifinals (Open Division) Saturday, Nov, 7 at home sites; Semifinals (Divisions 2-5) Tuesday, Nov. 10 at home sites; Semifinals (Division 1) Wednesday, Nov. 11 at home sites; Finals (all divisions) Saturday, Nov. 14 at Mt. San Antonio College.
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