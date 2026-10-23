High school boys’ water polo: Southern Section playoff pairings
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HIGH SCHOOL BOYS’ WATER POLO
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
(Games at 5 p.m. unless noted)
First Round
Thursday, Oct. 29
DIVISION 2
Rosemead at Palos Verdes
San Marino at Murrieta Valley
Sherman Oaks Notre Dame at Redondo Union
Chino Hills at Royal
Upland at Damien
Long Beach Poly at Dana Hills
Northwood at Aliso Niguel
Glendora at La Habra
Anaheim Canyon at St. John Bosco
Pasadena Poly at Portola
Irvine University at Capistrano Valley
Corona Santiago at El Segundo
Downey at Alta Loma
Redlands at Bonita
Temple City at Santa Monica
Cate at Crescenta Valley
DIVISION 3
South Pasadena at Camarillo
Burbank at Norco
Fullerton at Millikan
Placentia Valencia at La Serna
Hemet at Ayala
Agoura at Walnut
Brentwood at Rancho Cucamonga
Xavier Prep at Troy
Burbank Burroughs at La Canada
Flintridge Prep at Brea Olinda
Malibu at Elsinore
Valley View at Redlands
El Dorado at Trabuco Hills
Murrieta Mesa at Los Osos
Great Oak at Cathedral
Los Altos at Villa Park
DIVISION 4
Westminster at Liberty
El Modena at San Dimas
Palm Desert at Aquinas
West Torrance at Carpinteria
Segerstrom at Temescal Canyon
Ocean View at Sunny Hills
Don Lugo at West Covina
Schurr at Buena Park
La Palma Kennedy at Yorba Linda
South Torrance at El Toro
Santa Barbara at Warren
Estancia at Western
Peninsula at Foothill Tech
Pasadena at Chino
Charter Oak at Laguna Hills
La Quinta at Arlington
DIVISION 5
Perris at Montebello
Cerritos at Fontana
Nogales at Torrance
West Valley at San Bernardino
Costa Mesa at Norte Vista
El Rancho at Pacific
Canyon Springs at Oxnard
North Torrance at Anaheim
Saddleback at Whittier
San Gorgonio at Palm Springs
Westminster La Quinta at Lakewood
Riverside Notre Dame at Montclair
Whitney at Hacienda Heights Wilson
Santa Ana Valley at Heritage
Edgewood at Keppel
Baldwin Park at California
Friday, Oct. 30
DIVISION 1
San Juan Hills at Mira Costa
Westlake at San Marcos
Sage Hill at Mater Dei
Riverside Poly at Buena
Santa Ana Foothill at Laguna Beach
Orange Lutheran at Huntington Beach
Yucaipa at San Clemente
Los Alamitos at Dos Pueblos
Saturday, Oct. 31
OPEN DIVISION
Beckman at Newport Harbor
Loyola at Oaks Christian
Corona del Mar at Harvard-Westlake
Santa Margarita at JSerra
Note: Second Round (Divisions 2-5) Tuesday, Nov. 3 at home sites; Quarterfinals (Division 1) Thursday, Nov. 5 at home sites; Quarterfinals (Divisions 2-5) Friday, Nov. 6 at home sites; Semifinals (Open Division) Saturday, Nov, 7 at home sites; Semifinals (Divisions 2-5) Tuesday, Nov. 10 at home sites; Semifinals (Division 1) Wednesday, Nov. 11 at home sites; Finals (all divisions) Saturday, Nov. 14 at Mt. San Antonio College.