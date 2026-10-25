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High School Sports

High school football: Week 10 schedule

Carson's Nathan Williams (6) caught two first-half touchdown passes from Chris Fields III on Friday.
(Craig Weston / For The Times)
By Los Angeles Times staff

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WEEK 10 HIGH SCHOOL FOOTBALL SCHEDULE

(Games at 7 p.m. unless noted)

MONDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Sigma League

Saddleback at Costa Mesa, 3:30 p.m.

THURSDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Marine League

Wilmington Banning at Gardena

Valley Mission League

Canoga Park at San Fernando

SOUTHERN SECTION

Baseline League

Chino Hills at Upland

Damien at Rancho Cucamonga

Big West League

Chaparral at Vista Murrieta

Corona Centennial at Murrieta Mesa

Norco at Murrieta Valley

Riverside King at Corona Santiago

Bravo League

Capistrano Valley at Tustin

Camino Real League

St. Genevieve at Bosco Tech

Citrus Belt League

Cajon at Redlands

Citrus Valley at Beaumont

Yucaipa at Redlands East Valley

Conference 12 League

El Monte Arroyo at Mountain View

Delta League

Western at El Modena

Desert Sky League

Adelanto at Barstow

Foxtrot League

Irvine at El Dorado

Golden League

Eastside at Antelope Valley

Hacienda League

Baldwin Park at South Hills

Iota League

Laguna Hills at Garden Grove Pacifica

Ivy League

Vista del Lago at Rancho Christian

Kappa League

Esperanza at Portola

Manzanita League

Nuview Bridge at California Military Institute

San Jacinto Valley Academy at Anza Hamilton

Miramonte League

Bassett at Ganesha

Garey at Workman

Mission Valley League

Arroyo at Mountain View

Sierra League

Ayala at Colony

Charter Oak at Northview

Glendora at Bonita

Sunbelt League

Moreno Valley at Paloma Valley

Valley View at Hillcrest

Sun Valley League

Cathedral City at Desert Mirage

Tango League

Century at Santa Ana Valley

Garden Grove Santiago at Loara, 6:30 p.m.

Godinez at Magnolia

Valle Vista League

Diamond Ranch at Chino

Nonleague

Compton Centennial at Dominguez

Hemet at Heritage

Riverside Prep at Riverside Notre Dame

8-MAN

CITY SECTION

City League

Stella at New Designs Watts

Valley League

Valley Oaks CES at South LA College Prep, 3 p.m.

SOUTHERN SECTION

Majestic League

Cornerstone Christian at Calvary Baptist

Public Safety Academy at United Christian Academy

FRIDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Central League

Maywood CES at Hollywood

Mendez at Contreras

Roybal at Bernstein

Coliseum League

Crenshaw at Washington Prep

King/Drew at Dorsey

Eastern League

Garfield vs. L.A. Roosevelt at East L.A. College, 7:30 p.m.

Legacy at South East

South Gate at Huntington Park

East Valley League

Arleta at Sun Valley Poly

Fulton at North Hollywood

Monroe at Arroyo

Verdugo Hills at Grant

Exposition League

Fremont at Santee

Marine League

Narbonne at San Pedro

Metro League

Dymally at Hawkins

Rancho Dominguez at L.A. Jordan

Northern League

Eagle Rock at L.A. Marshall, 3:30 p.m.

Franklin at L.A. Wilson

Southern League

Diego Rivera at West Adams, 4 p.m.

Valley Mission League

Panorama at Sylmar

Reseda at Granada Hills Kennedy

Western League

L.A. Hamilton at Fairfax

L.A. University at Venice

Westchester at Palisades

West Valley League

Birmingham at El Camino Real

Chatsworth at Cleveland

Taft at Granada Hills

Nonleague

Locke at Lincoln

Los Angeles at Belmont

SOUTHERN SECTION

Alliance League

Alhambra at Montebello

San Gabriel at South El Monte

Alpha League

Edison at San Clemente

San Juan Hills at Mission Viejo

Yorba Linda at Los Alamitos

Angelus League

Bishop Montgomery at St. Paul

Cathedral at St. Pius X-St, Matthias Academy

Paraclete at St. Francis

Arroyo League

Crescenta Valley at La Canada

Bay League

Leuzinger at Palos Verdes, 3 p.m.

Redondo Union at Mira Costa

Big West League

Corona at Great Oak

Boulder League

South Pasadena at San Marino

Bravo League

Corona del Mar at La Habra

Villa Park at Crean Lutheran

Camino Real League

St. Monica at St. Bernard

Channel League

Moorpark at Westlake

Oak Park at Oxnard

Rio Mesa at Ventura

Santa Barbara at Thousand Oaks

Citrus Coast League

Carpinteria at Nordhoff

Channel Islands at Grace

Santa Clara at Del Sol

Coastal 101 League

Agoura at Calabasas

Buena at Camarillo

Oak Park at Oxnard

Conference 12 League

Keppel at Rosemead

Cottonwood League

Arrowhead Christian at Vasquez

Riverside Prep at Riverside Notre Dame

Webb at Whittier Christian

Crest League

Hoover at Glendale

Del Rey League

Alemany at La Salle

Crespi at Salesian

Harvard-Westlake at St. Anthony

Del Rio League

California at Santa Fe

Delta League

Dana Hills at Troy

Laguna Beach at Huntington Beach

Desert Empire League

Palm Desert at La Quinta

Palm Springs at Rancho Mirage

Shadow Hills at Xavier Prep

Desert Sky League

Silverado at Granite Hills

Desert Valley League

Banning at Coachella Valley

Desert Hot Springs at Yucca Valley

Epsilon League

Aliso Niguel at Santa Ana Foothill

Tesoro at Brea Ollinda

Trabuco Hills at Newport Harbor

Foothill League

Saugus at Castaic

Valencia vs. Hart at College of the Canyons

West Ranch vs. Golden valley at Canyon Country Canyon

Foxtrot League

Beckman at Segerstrom

Orange at El Toro

Gano League

Chaffey at Don Lugo

Nogales at Rowland

Walnut at Montclair

Gateway League

La Mirada at Mayfair

La Serna at Downey

Warren at Cerritos

Gold Coast League

Brentwood at Viewpoint

Golden League

Knight at Littlerock

Palmdale at Highland

Quartz Hill at Lancaster

Hacienda League

Covina at West Covina

Diamond Bar at Los Altos

Hub City League

Dominguez at Compton Centennial

Long Beach Cabrillo at Compton Early College

Inland Valley League

Arlington at Canyon Springs

Citrus Hill at Lakeside

Iota League

Cypress at Northwood

Marina at La Palma Kennedy

Ivy League

Liberty at Riverside Poly

Orange Vista at Rancho Verde

Ironwood League

Aquinas at Capistrano Valley Christian

Heritage Christian at Cerritos Valley Christian

Village Christian at Western Christian

Kappa League

Fullerton at St. Margaret’s

Sunny Hills at Anaheim Canyon

Lambda League

Santa Ana Calvary Chapel at Fountain Valley

Sonora at Placentia Valencia

Woodbridge at Westminster

Manzanita League

Desert Chapel at Silver Valley

San Jacinto Valley at Anza Hamilton

Marmonte League

Bishop Diego at Oaks Christian

Newbury Park at St. Bonaventure

Simi Valley at Oxnard Pacifica

Mesquite League

Linfield Christian at Maranatha

Santa Rosa Academy at Ontario Christian

Metro League

El Monte at El Rancho

Schurr at Bell Gardens

Mid-Cities League

Gahr at Bellflower

Paramount at Norwalk

Mission League

Bishop Amat at Sierra Canyon

Chaminade at Loyola

Gardena Serra at Sherman Oaks Notre Dame

Mojave River League

Apple Valley at Sultana

Hesperia at Oak Hills

Serrano at Ridgecrest Burroughs

Montview League

Duarte at La Puente

Ontario at Hacienda Heights Wilson

Sierra Vista at Azusa

Moore League

Millikan at Long Beach Wilson

Mountain Pass League

Tahquitz at Elsinore

West Valley at San Jacinto

Mountain Valley League

Rubidoux at La Sierra

San Bernardino at Jurupa Valley

Ocean League

Lawndale at Hawthorne

South Torrance at Peninsula

Omicron League

Buena Park at Garden Grove

Los Amigos at Irvine University

Santa Ana at Estancia

Pioneer League

El Segundo at West Torrance

Santa Monica at Culver City

Torrance at North Torrance

Rio Vista League

Glenn at Pioneer

Lynwood at Artesia

Whittier at Firebaugh

River Valley League

Miller at Pacific

Norte Vista at Ramona

Patriot at Big Bear

San Andreas League

Colton at Kaiser

Rialto at Rim of the World

Sigma League

Anaheim at Saddleback

Costa Mesa at Katella

Rancho Alamitos at Ocean View

605 League

Glenn at Pioneer

Skyline League

Carter at Fontana

Indian Springs at Bloomington

San Gorgonio at Arroyo Valley

Sunbelt League

Riverside North at Perris

Sunkist League

Eisenhower at Grand Terrace

Jurupa Hills at Summit

Sun Valley League

Cathedral City at Desert Mirage

Indio at Twentynine Palms

Tango league

Bolsa Grande at Westminster La Quinta

Tri-County League

Royal at Hueneme

San Marcos at Dos Pueblos

Santa Paula at Fillmore

Trinity League

Santa Margarita vs. Orange Lutheran at Orange Coast College

Servite at JSerra

St. John Bosco vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium

Valle Vista League

Claremont at Alta Loma

Los Osos at San Dimas

Nonleague

Burbank at Burbank Burroughs

Cantwell-Sacred Heart at Verbum Dei

Crescenta Valley at La Canada

Monrovia at Arcadia

Pasadena at Muir

Rio Hondo Prep at Desert Christian Academy

Temple City at Gabrielino

INTERSECTIONAL

Mary Star of the Sea at Carson, 7:30 p.m.

Victory Christian Academy at St. Jeanne de Lestonnac, 7:30 p.m.

8-MAN

CITY SECTION

Valley League

SOCES at East Valley

City League

USC Hybrid at Animo Robinson

Nonleague

TEACH Tech at Sotomayor

SOUTHERN SECTION

Agape League

Hesperia Christian at PAL Academy, 3:30 p.m.

Lucerne Valley at Academy of Careers & Exploration

Coast Valley league

Cuyama Valley at Maricopa

San Luis Obispo Classical Academy at Coastal Christian, 6 p.m.

Express League

Vista Meridian at Legacy College Prep

Freelance League

Laguna Blanca at Villanova Prep, 4 p.m.

Tri-Valley League

Sage Hill at Flintridge Prep

Nonleague

California Lutheran at California School for the Deaf Riverside

Thousand Oaks Hillcrest Christian at Malibu, 6 p.m.

SATURDAY’S SCHEDULE

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Express League

Southlands Christian at Downey Calvary Chapel, 12 p.m.

Heritage League

Faith Baptist at Desert Christian, 6 p.m.

Lancaster Baptist at Santa Clarita Christian

Tri-Valley League

Chadwick at Pasadena Poly, 11 a.m.

Nonleague

Avalon at Trinity Classical Academy, 12 p.m.

Thacher at Cate, 2 p.m.

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