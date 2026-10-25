High school football: Week 10 schedule
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WEEK 10 HIGH SCHOOL FOOTBALL SCHEDULE
(Games at 7 p.m. unless noted)
MONDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Sigma League
Saddleback at Costa Mesa, 3:30 p.m.
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Marine League
Wilmington Banning at Gardena
Valley Mission League
Canoga Park at San Fernando
SOUTHERN SECTION
Baseline League
Chino Hills at Upland
Damien at Rancho Cucamonga
Big West League
Chaparral at Vista Murrieta
Corona Centennial at Murrieta Mesa
Norco at Murrieta Valley
Riverside King at Corona Santiago
Bravo League
Capistrano Valley at Tustin
Camino Real League
St. Genevieve at Bosco Tech
Citrus Belt League
Cajon at Redlands
Citrus Valley at Beaumont
Yucaipa at Redlands East Valley
Conference 12 League
El Monte Arroyo at Mountain View
Delta League
Western at El Modena
Desert Sky League
Adelanto at Barstow
Foxtrot League
Irvine at El Dorado
Golden League
Eastside at Antelope Valley
Hacienda League
Baldwin Park at South Hills
Iota League
Laguna Hills at Garden Grove Pacifica
Ivy League
Vista del Lago at Rancho Christian
Kappa League
Esperanza at Portola
Manzanita League
Nuview Bridge at California Military Institute
San Jacinto Valley Academy at Anza Hamilton
Miramonte League
Bassett at Ganesha
Garey at Workman
Mission Valley League
Arroyo at Mountain View
Sierra League
Ayala at Colony
Charter Oak at Northview
Glendora at Bonita
Sunbelt League
Moreno Valley at Paloma Valley
Valley View at Hillcrest
Sun Valley League
Cathedral City at Desert Mirage
Tango League
Century at Santa Ana Valley
Garden Grove Santiago at Loara, 6:30 p.m.
Godinez at Magnolia
Valle Vista League
Diamond Ranch at Chino
Nonleague
Compton Centennial at Dominguez
Hemet at Heritage
Riverside Prep at Riverside Notre Dame
8-MAN
CITY SECTION
City League
Stella at New Designs Watts
Valley League
Valley Oaks CES at South LA College Prep, 3 p.m.
SOUTHERN SECTION
Majestic League
Cornerstone Christian at Calvary Baptist
Public Safety Academy at United Christian Academy
FRIDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Central League
Maywood CES at Hollywood
Mendez at Contreras
Roybal at Bernstein
Coliseum League
Crenshaw at Washington Prep
King/Drew at Dorsey
Eastern League
Garfield vs. L.A. Roosevelt at East L.A. College, 7:30 p.m.
Legacy at South East
South Gate at Huntington Park
East Valley League
Arleta at Sun Valley Poly
Fulton at North Hollywood
Monroe at Arroyo
Verdugo Hills at Grant
Exposition League
Fremont at Santee
Marine League
Narbonne at San Pedro
Metro League
Dymally at Hawkins
Rancho Dominguez at L.A. Jordan
Northern League
Eagle Rock at L.A. Marshall, 3:30 p.m.
Franklin at L.A. Wilson
Southern League
Diego Rivera at West Adams, 4 p.m.
Valley Mission League
Panorama at Sylmar
Reseda at Granada Hills Kennedy
Western League
L.A. Hamilton at Fairfax
L.A. University at Venice
Westchester at Palisades
West Valley League
Birmingham at El Camino Real
Chatsworth at Cleveland
Taft at Granada Hills
Nonleague
Locke at Lincoln
Los Angeles at Belmont
SOUTHERN SECTION
Alliance League
Alhambra at Montebello
San Gabriel at South El Monte
Alpha League
Edison at San Clemente
San Juan Hills at Mission Viejo
Yorba Linda at Los Alamitos
Angelus League
Bishop Montgomery at St. Paul
Cathedral at St. Pius X-St, Matthias Academy
Paraclete at St. Francis
Arroyo League
Crescenta Valley at La Canada
Bay League
Leuzinger at Palos Verdes, 3 p.m.
Redondo Union at Mira Costa
Big West League
Corona at Great Oak
Boulder League
South Pasadena at San Marino
Bravo League
Corona del Mar at La Habra
Villa Park at Crean Lutheran
Camino Real League
St. Monica at St. Bernard
Channel League
Moorpark at Westlake
Oak Park at Oxnard
Rio Mesa at Ventura
Santa Barbara at Thousand Oaks
Citrus Coast League
Carpinteria at Nordhoff
Channel Islands at Grace
Santa Clara at Del Sol
Coastal 101 League
Agoura at Calabasas
Buena at Camarillo
Oak Park at Oxnard
Conference 12 League
Keppel at Rosemead
Cottonwood League
Arrowhead Christian at Vasquez
Riverside Prep at Riverside Notre Dame
Webb at Whittier Christian
Crest League
Hoover at Glendale
Del Rey League
Alemany at La Salle
Crespi at Salesian
Harvard-Westlake at St. Anthony
Del Rio League
California at Santa Fe
Delta League
Dana Hills at Troy
Laguna Beach at Huntington Beach
Desert Empire League
Palm Desert at La Quinta
Palm Springs at Rancho Mirage
Shadow Hills at Xavier Prep
Desert Sky League
Silverado at Granite Hills
Desert Valley League
Banning at Coachella Valley
Desert Hot Springs at Yucca Valley
Epsilon League
Aliso Niguel at Santa Ana Foothill
Tesoro at Brea Ollinda
Trabuco Hills at Newport Harbor
Foothill League
Saugus at Castaic
Valencia vs. Hart at College of the Canyons
West Ranch vs. Golden valley at Canyon Country Canyon
Foxtrot League
Beckman at Segerstrom
Orange at El Toro
Gano League
Chaffey at Don Lugo
Nogales at Rowland
Walnut at Montclair
Gateway League
La Mirada at Mayfair
La Serna at Downey
Warren at Cerritos
Gold Coast League
Brentwood at Viewpoint
Golden League
Knight at Littlerock
Palmdale at Highland
Quartz Hill at Lancaster
Hacienda League
Covina at West Covina
Diamond Bar at Los Altos
Hub City League
Dominguez at Compton Centennial
Long Beach Cabrillo at Compton Early College
Inland Valley League
Arlington at Canyon Springs
Citrus Hill at Lakeside
Iota League
Cypress at Northwood
Marina at La Palma Kennedy
Ivy League
Liberty at Riverside Poly
Orange Vista at Rancho Verde
Ironwood League
Aquinas at Capistrano Valley Christian
Heritage Christian at Cerritos Valley Christian
Village Christian at Western Christian
Kappa League
Fullerton at St. Margaret’s
Sunny Hills at Anaheim Canyon
Lambda League
Santa Ana Calvary Chapel at Fountain Valley
Sonora at Placentia Valencia
Woodbridge at Westminster
Manzanita League
Desert Chapel at Silver Valley
San Jacinto Valley at Anza Hamilton
Marmonte League
Bishop Diego at Oaks Christian
Newbury Park at St. Bonaventure
Simi Valley at Oxnard Pacifica
Mesquite League
Linfield Christian at Maranatha
Santa Rosa Academy at Ontario Christian
Metro League
El Monte at El Rancho
Schurr at Bell Gardens
Mid-Cities League
Gahr at Bellflower
Paramount at Norwalk
Mission League
Bishop Amat at Sierra Canyon
Chaminade at Loyola
Gardena Serra at Sherman Oaks Notre Dame
Mojave River League
Apple Valley at Sultana
Hesperia at Oak Hills
Serrano at Ridgecrest Burroughs
Montview League
Duarte at La Puente
Ontario at Hacienda Heights Wilson
Sierra Vista at Azusa
Moore League
Millikan at Long Beach Wilson
Mountain Pass League
Tahquitz at Elsinore
West Valley at San Jacinto
Mountain Valley League
Rubidoux at La Sierra
San Bernardino at Jurupa Valley
Ocean League
Lawndale at Hawthorne
South Torrance at Peninsula
Omicron League
Buena Park at Garden Grove
Los Amigos at Irvine University
Santa Ana at Estancia
Pioneer League
El Segundo at West Torrance
Santa Monica at Culver City
Torrance at North Torrance
Rio Vista League
Glenn at Pioneer
Lynwood at Artesia
Whittier at Firebaugh
River Valley League
Miller at Pacific
Norte Vista at Ramona
Patriot at Big Bear
San Andreas League
Colton at Kaiser
Rialto at Rim of the World
Sigma League
Anaheim at Saddleback
Costa Mesa at Katella
Rancho Alamitos at Ocean View
605 League
Glenn at Pioneer
Skyline League
Carter at Fontana
Indian Springs at Bloomington
San Gorgonio at Arroyo Valley
Sunbelt League
Riverside North at Perris
Sunkist League
Eisenhower at Grand Terrace
Jurupa Hills at Summit
Sun Valley League
Cathedral City at Desert Mirage
Indio at Twentynine Palms
Tango league
Bolsa Grande at Westminster La Quinta
Tri-County League
Royal at Hueneme
San Marcos at Dos Pueblos
Santa Paula at Fillmore
Trinity League
Santa Margarita vs. Orange Lutheran at Orange Coast College
Servite at JSerra
St. John Bosco vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium
Valle Vista League
Claremont at Alta Loma
Los Osos at San Dimas
Nonleague
Burbank at Burbank Burroughs
Cantwell-Sacred Heart at Verbum Dei
Crescenta Valley at La Canada
Monrovia at Arcadia
Pasadena at Muir
Rio Hondo Prep at Desert Christian Academy
Temple City at Gabrielino
INTERSECTIONAL
Mary Star of the Sea at Carson, 7:30 p.m.
Victory Christian Academy at St. Jeanne de Lestonnac, 7:30 p.m.
8-MAN
CITY SECTION
Valley League
SOCES at East Valley
City League
USC Hybrid at Animo Robinson
Nonleague
TEACH Tech at Sotomayor
SOUTHERN SECTION
Agape League
Hesperia Christian at PAL Academy, 3:30 p.m.
Lucerne Valley at Academy of Careers & Exploration
Coast Valley league
Cuyama Valley at Maricopa
San Luis Obispo Classical Academy at Coastal Christian, 6 p.m.
Express League
Vista Meridian at Legacy College Prep
Freelance League
Laguna Blanca at Villanova Prep, 4 p.m.
Tri-Valley League
Sage Hill at Flintridge Prep
Nonleague
California Lutheran at California School for the Deaf Riverside
Thousand Oaks Hillcrest Christian at Malibu, 6 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Express League
Southlands Christian at Downey Calvary Chapel, 12 p.m.
Heritage League
Faith Baptist at Desert Christian, 6 p.m.
Lancaster Baptist at Santa Clarita Christian
Tri-Valley League
Chadwick at Pasadena Poly, 11 a.m.
Nonleague
Avalon at Trinity Classical Academy, 12 p.m.
Thacher at Cate, 2 p.m.