The Times’ top 25 high school football rankings
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A look at the top 25 high school football teams in the Southland after Week 9:
Rk. School (record) result; Next game; last week’s ranking
1. SANTA MARGARITA (9-0) def. JSerra, 36-12; vs. Orange Lutheran at Orange Coast College, Friday; 1
2. SIERRA CANYON (9-0) def. Sherman Oaks Notre Dame, 63-6; vs. Bishop Amat, Friday; 2
3. ST. JOHN BOSCO (7-2) def. Servite, 54-7; vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium, Friday; 3
4. CORONA CENTENNIAL (6-3) def. Chaparral, 41-27; at Murrieta Mesa, Thursday; 4
5. MATER DEI (7--2) def. Orange Lutheran, 52-38; vs. St. John Bosco, Friday; 5
6. MISSION VIEJO (7-1) def. Los Alamitos, 58-7; vs. San Juan Hills, Friday; 6
7. ORANGE LUTHERAN (5-4) lost to Mater Dei, 52-38; vs. Santa Margarita, Friday; 7
8. BISHOP AMAT (8-1) def. Loyola, 7-0; at Sierra Canyon, Friday; 10
9. SAN JUAN HILLS (8-1) def. San Clemente, 16-0; at Mission Viejo, Friday; 24
10. SAN CLEMENTE (7-1) lost to San Juan Hills, 16-0; vs. Huntington Beach Edison, Friday; 8
11. JSERRA (4-5) lost to Santa Margarita, 36-12; vs. Servite, Friday; 9
12. CREAN LUTHERAN (6-2) def. Corona del Mar, 31-17; vs. Villa Park, Friday; 13
13. LA SERNA (8-1) def. Mayfair, 42-14; at Downey, Friday; 12
14. INGLEWOOD (9-1) def. Leuzinger, 41-0; Southern Section playoffs; 14
15. SERVITE (3-6) lost to St. John Bosco, 54-7; at JSerra, Friday; 11
16. PALOS VERDES (8-1) def. Redondo Union, 28-7; vs. Leuzinger, Friday; 15
17. CARSON (8-1) def. San Pedro, 35-0; vs. Mary Star of the Sea, Friday; 17
18. CHAPARRAL (5-4) lost to Corona Centennial 41-27; at Vista Murrieta, Friday; NR
19. CORONA DEL MAR (7-2) lost to Crean Lutheran, 31-17; at La Habra, Friday; 16
20. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (7-2) lost to Sierra Canyon, 63-6; vs. Gardena Serra, Friday; 18
21. CHAMINADE (6-3) def. Gardena Serra, 21-7; at Loyola, Friday; 19
22. CAPISTRANO VALLEY (8-1) def. Villa Park, 30-18; at Tustin, Thursday; 25
23. HUNTINGTON BEACH (9-0) def. Troy, 37-22; vs. Laguna Beach, Friday; 20
24. ORANGE (9-0) def. Irvine, 55-17; at El Toro, Friday; 23
25. GARDENA SERRA (4-5) lost to Chaminade, 21-7; at Sherman Oaks Notre Dame, Friday; 22