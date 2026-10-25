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High School Sports

The Times’ top 25 high school football rankings

Football on Yardage Marker
(Getty Images)
EL SEGUNDO, CA-AUGUST 14, 2019: Eric Sondheimer, Prep Sports Columnist, Los Angeles Times
By Eric Sondheimer
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A look at the top 25 high school football teams in the Southland after Week 9:

Rk. School (record) result; Next game; last week’s ranking

1. SANTA MARGARITA (9-0) def. JSerra, 36-12; vs. Orange Lutheran at Orange Coast College, Friday; 1

2. SIERRA CANYON (9-0) def. Sherman Oaks Notre Dame, 63-6; vs. Bishop Amat, Friday; 2

3. ST. JOHN BOSCO (7-2) def. Servite, 54-7; vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium, Friday; 3

4. CORONA CENTENNIAL (6-3) def. Chaparral, 41-27; at Murrieta Mesa, Thursday; 4

5. MATER DEI (7--2) def. Orange Lutheran, 52-38; vs. St. John Bosco, Friday; 5

6. MISSION VIEJO (7-1) def. Los Alamitos, 58-7; vs. San Juan Hills, Friday; 6

7. ORANGE LUTHERAN (5-4) lost to Mater Dei, 52-38; vs. Santa Margarita, Friday; 7

8. BISHOP AMAT (8-1) def. Loyola, 7-0; at Sierra Canyon, Friday; 10

9. SAN JUAN HILLS (8-1) def. San Clemente, 16-0; at Mission Viejo, Friday; 24

10. SAN CLEMENTE (7-1) lost to San Juan Hills, 16-0; vs. Huntington Beach Edison, Friday; 8

11. JSERRA (4-5) lost to Santa Margarita, 36-12; vs. Servite, Friday; 9

12. CREAN LUTHERAN (6-2) def. Corona del Mar, 31-17; vs. Villa Park, Friday; 13

13. LA SERNA (8-1) def. Mayfair, 42-14; at Downey, Friday; 12

14. INGLEWOOD (9-1) def. Leuzinger, 41-0; Southern Section playoffs; 14

15. SERVITE (3-6) lost to St. John Bosco, 54-7; at JSerra, Friday; 11

16. PALOS VERDES (8-1) def. Redondo Union, 28-7; vs. Leuzinger, Friday; 15

17. CARSON (8-1) def. San Pedro, 35-0; vs. Mary Star of the Sea, Friday; 17

18. CHAPARRAL (5-4) lost to Corona Centennial 41-27; at Vista Murrieta, Friday; NR

19. CORONA DEL MAR (7-2) lost to Crean Lutheran, 31-17; at La Habra, Friday; 16

20. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (7-2) lost to Sierra Canyon, 63-6; vs. Gardena Serra, Friday; 18

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21. CHAMINADE (6-3) def. Gardena Serra, 21-7; at Loyola, Friday; 19

22. CAPISTRANO VALLEY (8-1) def. Villa Park, 30-18; at Tustin, Thursday; 25

23. HUNTINGTON BEACH (9-0) def. Troy, 37-22; vs. Laguna Beach, Friday; 20

24. ORANGE (9-0) def. Irvine, 55-17; at El Toro, Friday; 23

25. GARDENA SERRA (4-5) lost to Chaminade, 21-7; at Sherman Oaks Notre Dame, Friday; 22

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Eric Sondheimer

Eric Sondheimer is the prep sports columnist for the Los Angeles Times. He has been honored seven times by the California Prep Sportswriters Assn. for best prep sports column.

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