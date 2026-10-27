Girls’ flag football: Tuesday’s Southern Section playoffs scores
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HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
Quarterfinals
DIVISION 1
Oxnard 28, Camarillo 27
El Toro 25, Sage Hill 0
Corona del Mar 27, Yorba Linda 13
Palos Verdes 19, Redondo Union 12
DIVISION 2
Gahr 26, La Habra 12
Segerstrom 21, Oxnard Pacifica 20
Chaminade 27, Anaheim Canyon 20
San Clemente 13, Villa Park 12
DIVISION 3
South Torrance 26, Chino 13
Quartz Hill 25, Inglewood 0
Valencia 19, Compton 14
California 25, Moorpark 6
DIVISION 4
West Ranch 26, Kaiser 7
Hemet 34, Garden Grove 20
Santa Paula 31, West Covina 26
Cerritos Valley Christian 41, Gabrielino 24
DIVISION 5
Village Christian 25, Tustin 0
Loma Linda Academy 33, Ontario 0
Peninsula 18, La Sierra 8
Westridge 13, Nogales 6
DIVISION 6
Mountain View 19, Buena Park 18
Heritage 14, Liberty 13
St. Monica 36, Bolsa Grande 13
St. Bonaventure 31, Glenn 25
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Games at 5 p.m. unless noted)
Third Round
OPEN DIVISION
Pool A
#8 Edison at #1 JSerra
Pool B
#7 Westlake at #2 Newport Harbor
Pool C
#6 Woodbridge at #3 Orange Lutheran
Pool D
#5 Mater Dei at #4 Huntington Beach
Byes: #9 Lakewood St. Joseph; #10 Downey; #11 Dos Pueblos; #12 Sierra Canyon
Note: Semifinals (all divisions) Saturday, Oct. 31; Finals (all divisions) Saturday, Nov. 7 at Huntington Beach High.