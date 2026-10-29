High school boys’ water polo: City Section playoff pairings
-
-
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO
CITY SECTION PLAYOFFS
MONDAY’S SCHEDULE
(Games at 3 p.m. unless noted)
Semifinals
OPEN DIVISION
#4 Eagle Rock at #1 Palisades
#3 Granada Hills at #2 Cleveland
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Games at 3 p.m. unless noted)
First Round
DIVISION I
#1 TBD, bye
#9 Kennedy at #8 Banning
#12 RFK Community at #5 Venice
#4 LACES, bye
#3 Birmingham, bye
#11 Marquez at #6 San Pedro
#10 University at #7 Van Nuys
#2 TBD, bye
Note: Division I quarterfinals Friday, Nov. 6, at higher seeds; Division I semifinals Monday, Nov. 9, at higher seeds; Open Division finals Thursday, Nov. 12, at 7 p.m. at Valley College; Division I finals Thursday, Nov. 12, at 5 p.m. at Valley College.