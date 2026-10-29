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High School Sports

High school boys’ water polo: Playoff results and schedule

Water polo ball on water
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
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SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

THURSDAY’S RESULTS

First Round

DIVISION 2

Palos Verdes 23, Rosemead 8

Murrieta Valley 14, San Marino 13

Redondo Union 8, Sherman Oaks Notre Dame 7

Royal 13, Chino Hills 7

Damien 14, Upland 8

Dana Hills 13, Long Beach Poly 10

Northwood 12, Aliso Niguel 9

La Habra 23, Glendora 8

St. John Bosco 14, Anaheim Canyon 10

Pasadena Poly 14, Portola 9

Capistrano Valley 11, Irvine University 10

El Segundo 17, Corona Santiago 13

Alta Loma 17, Downey 6

Bonita 11, Redlands 6

Santa Monica 18, Temple City 7

Crescenta Valley 11, Cate 10

DIVISION 3

Camarillo 13, South Pasadena 4

Norco 14, Burbank 9

Millikan 12, Fullerton 7

La Serna 15, Placentia Valencia 10

Ayala 14, Hemet 11

Walnut 9, Agoura 7

Brentwood 10, Rancho Cucamonga 8

Troy 14, Xavier Prep 12

La Canada 17, Burbank Burroughs 8

Flintridge Prep 11, Brea Olinda 7

Elsinore 12, Malibu 10

Redlands 7, Valley View 4

Trabuco Hills 17, El Dorado 11

Los Osos 8, Murrieta Mesa 6

Cathedral 17, Great Oak 13

Los Altos 10, Villa Park 8

DIVISION 4

Liberty 16, Westminster 8

San Dimas 11, El Modena 10

Aquinas 16, Palm Desert 14

Carpinteria 16, West Torrance 6

Temescal Canyon 15, Segerstrom 12

Sunny Hills 12, Ocean View 8

West Covina 16, Don Lugo 15

Buena Park 11, Schurr 5

Yorba Linda 11, La Palma Kennedy 4

El Toro 8, South Torrance 6

Warren 9, Santa Barbara 8

Western 16, Estancia 10

Foothill Tech 12, Peninsula 6

Pasadena 10, Chino 9

Laguna Hills 13, Charter Oak 10

Arlington 13, La Quinta 9

DIVISION 5

Montebello 17, Perris 3

Keppel 11, Fontana 6

Torrance 10, Santa Ana Valley 4

San Bernardino 17, Nogales 11

Norte Vista 22, Riverside Notre Dame 8

Riverside North 9, Canyon Springs 4

San Gorgonio 16, Pacific 10

Anaheim 20, Costa Mesa 7

Whittier 20, Saddleback 6

Oxnard 7, Edgewood 6

Lakewood 11, El Rancho 5

Montclair 19, Whitney 1

Hacienda Heights Wilson 23, West Valley 6

Heritage 11, Westminster La Quinta 8

Palm Springs 8, Cerritos 7

California 15, Baldwin Park 7

FRIDAY’S SCHEDULE

(Games at 5 p.m. unless noted)

First Round

DIVISION 1

San Juan Hills at Mira Costa

Westlake at San Marcos

Sage Hill at Mater Dei

Riverside Poly vs. Buena at Rio Mesa

Santa Ana Foothill vs. Laguna Beach at El Toro

Orange Lutheran vs. Huntington Beach at Westminster

Yucaipa vs. San Clemente at Vista Hermosa Sports Park

Los Alamitos at Dos Pueblos

SATURDAY’S SCHEDULE

First Round

OPEN DIVISION

Beckman at Newport Harbor, 2 p.m.

Loyola at Oaks Christian, 11 a.m.

Corona del Mar at Harvard-Westlake, 1 p.m.

Santa Margarita at JSerra, 3 p.m.

Note: Second Round (Divisions 2-5) Tuesday, Nov. 3 at home sites; Quarterfinals (Division 1) Thursday, Nov. 5 at home sites; Quarterfinals (Divisions 2-5) Friday, Nov. 6 at home sites; Semifinals (Open Division) Saturday, Nov, 7 at home sites; Semifinals (Divisions 2-5) Tuesday, Nov. 10 at home sites; Semifinals (Division 1) Wednesday, Nov. 11 at home sites; Finals (all divisions) Saturday, Nov. 14 at Mt. San Antonio College.

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