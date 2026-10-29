High school boys’ water polo: Playoff results and schedule
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
See more from the L.A. Times in Google Search. Set us as preferred
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
THURSDAY’S RESULTS
First Round
DIVISION 2
Palos Verdes 23, Rosemead 8
Murrieta Valley 14, San Marino 13
Redondo Union 8, Sherman Oaks Notre Dame 7
Royal 13, Chino Hills 7
Damien 14, Upland 8
Dana Hills 13, Long Beach Poly 10
Northwood 12, Aliso Niguel 9
La Habra 23, Glendora 8
St. John Bosco 14, Anaheim Canyon 10
Pasadena Poly 14, Portola 9
Capistrano Valley 11, Irvine University 10
El Segundo 17, Corona Santiago 13
Alta Loma 17, Downey 6
Bonita 11, Redlands 6
Santa Monica 18, Temple City 7
Crescenta Valley 11, Cate 10
DIVISION 3
Camarillo 13, South Pasadena 4
Norco 14, Burbank 9
Millikan 12, Fullerton 7
La Serna 15, Placentia Valencia 10
Ayala 14, Hemet 11
Walnut 9, Agoura 7
Brentwood 10, Rancho Cucamonga 8
Troy 14, Xavier Prep 12
La Canada 17, Burbank Burroughs 8
Flintridge Prep 11, Brea Olinda 7
Elsinore 12, Malibu 10
Redlands 7, Valley View 4
Trabuco Hills 17, El Dorado 11
Los Osos 8, Murrieta Mesa 6
Cathedral 17, Great Oak 13
Los Altos 10, Villa Park 8
DIVISION 4
Liberty 16, Westminster 8
San Dimas 11, El Modena 10
Aquinas 16, Palm Desert 14
Carpinteria 16, West Torrance 6
Temescal Canyon 15, Segerstrom 12
Sunny Hills 12, Ocean View 8
West Covina 16, Don Lugo 15
Buena Park 11, Schurr 5
Yorba Linda 11, La Palma Kennedy 4
El Toro 8, South Torrance 6
Warren 9, Santa Barbara 8
Western 16, Estancia 10
Foothill Tech 12, Peninsula 6
Pasadena 10, Chino 9
Laguna Hills 13, Charter Oak 10
Arlington 13, La Quinta 9
DIVISION 5
Montebello 17, Perris 3
Keppel 11, Fontana 6
Torrance 10, Santa Ana Valley 4
San Bernardino 17, Nogales 11
Norte Vista 22, Riverside Notre Dame 8
Riverside North 9, Canyon Springs 4
San Gorgonio 16, Pacific 10
Anaheim 20, Costa Mesa 7
Whittier 20, Saddleback 6
Oxnard 7, Edgewood 6
Lakewood 11, El Rancho 5
Montclair 19, Whitney 1
Hacienda Heights Wilson 23, West Valley 6
Heritage 11, Westminster La Quinta 8
Palm Springs 8, Cerritos 7
California 15, Baldwin Park 7
FRIDAY’S SCHEDULE
(Games at 5 p.m. unless noted)
First Round
DIVISION 1
San Juan Hills at Mira Costa
Westlake at San Marcos
Sage Hill at Mater Dei
Riverside Poly vs. Buena at Rio Mesa
Santa Ana Foothill vs. Laguna Beach at El Toro
Orange Lutheran vs. Huntington Beach at Westminster
Yucaipa vs. San Clemente at Vista Hermosa Sports Park
Los Alamitos at Dos Pueblos
SATURDAY’S SCHEDULE
First Round
OPEN DIVISION
Beckman at Newport Harbor, 2 p.m.
Loyola at Oaks Christian, 11 a.m.
Corona del Mar at Harvard-Westlake, 1 p.m.
Santa Margarita at JSerra, 3 p.m.
Note: Second Round (Divisions 2-5) Tuesday, Nov. 3 at home sites; Quarterfinals (Division 1) Thursday, Nov. 5 at home sites; Quarterfinals (Divisions 2-5) Friday, Nov. 6 at home sites; Semifinals (Open Division) Saturday, Nov, 7 at home sites; Semifinals (Divisions 2-5) Tuesday, Nov. 10 at home sites; Semifinals (Division 1) Wednesday, Nov. 11 at home sites; Finals (all divisions) Saturday, Nov. 14 at Mt. San Antonio College.